C-17 Globemaster III ВВС США доставил бронированный лимузин Трампа «Зверь» в КНР

Два самолета C-17 Globemaster III военно-воздушных сил США были замечены при посадке в международном аэропорту Пекина накануне. Это стало ещё одним признаком того, что отложенный ранее визит президента США Дональда Трампа в Китай состоится в этом месяце, как и анонсировалось.

Согласно фотографиям и видеозаписям, в социальных сетях, на вертикальном оперении тяжелых транспортников были видны хвостовые номера 088204 и 055140. Эти самолёты относятся к 437-му авиатранспортному крылу ВВС США.



Сообщается, что Вашингтон таким образом заблаговременно перебрасывает оборудование, включая транспортные средства, в рамках подготовки к ожидаемому визиту американского лидера в Китай через две недели.

По сложившейся практике, C-17 регулярно используются для перевозки президентского кортежа и вспомогательного снаряжения, включая тяжелый бронированный лимузин, известный как «Зверь».

Как сообщалось ранее, первоначальный визит Трампа в КНР был запланирован на 31 марта – 2 апреля, но был отложен. Причина - ситуация с Ираном, где США не смогли добиться быстрой победы, как того хотел Трамп. Президент США намеревался выставить эту победу как свой козырь перед Китаем, причём очередной - после известных событий в Венесуэле. Но вышло так, что Иран этот козырь побил, что и привело к необходимости администрации США вносить корректировки в планы на визит к товарищу Си.

Белый дом объявил, что поездка президента США состоится 14–15 мая этого года. Что интересно, пока китайская сторона не подтвердила эти даты.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 14:00
    А почему просто "Зверь"...??? Почему не яростный или могучий зверь...??? Непорядок в трамповских войсках... Аль надоело каждый раз несоответствие оправдывать...??? Ну так скромнее нужно быть...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:44
      Почему не просто :" Трамп-мобиль"?
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:26
      Цитата: Lev_Russia
      А почему просто "Зверь"..

      "Эпический Зверь"! winked
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 14:05
    Коротко о "Зверюге":
    Официальное название — президентский лимузин (Presidential State Car), выпускаемый компанией Cadillac по заказу Секретной службы США.

    Прозвище The Beast («Зверь») появилось из-за сочетания:
    экстремальной брони
    огромной массы
    уровня защиты, сопоставимого с военной техникой

    Вес автомобиля оценивается примерно в 7–9 тонн.

    Основные особенности
    Броня: многослойная, включает сталь, алюминий, керамику
    Стёкла: толщиной до 12–13 см, пуленепробиваемые
    Двери: по массе сравнимы с дверями самолёта Boeing
    Шины: усиленные, позволяют ехать при поражении
    Герметичность: защита от химических атак
    Связь: защищённые каналы, включая прямую связь с военными

    Конструкция
    Несмотря на внешний вид седана Cadillac, «Зверь" построен на усиленной грузовой платформе и имеет элементы от тяжёлых внедорожников и военной техники.
    Оснащён мощным дизельным двигателем, примерно 300–400 л.с.
    Дополнительные детали:
    внутри хранится запас крови президента, есть система пожаротушения, установлены средства ночного видения.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Fachmann
      Дополнительные детали:

      Гальюна нет ! Это у них проблематично... winked
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 14:27
        Говорят, что президент штатно в бронике и памперсах.
        Главное не перепутать, что куда надевать, "бабе цветы, детЯм мороженное"... laughing
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 14:49
        Не может быть! Как было сказано :
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:46
      Сколько фпв держит? Это важно !
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 14:55
        Пишут, что в кортеже бешеная РЭБ.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +3
          Сегодня, 15:16
          Цитата: Fachmann
          Пишут, что в кортеже бешеная РЭБ.

          Даже механические часы останавливаются ! А в радиусе 1 км сдыхают кардиостимуляторы ! recourse
  3. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +1
    Сегодня, 14:20
    мдааааа.....не с таким багажом донни планировал к Си приехать....нет, не герой-победитель)))
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 14:25
      Да уж, ехать Доне в Пекин особо не с чем, но и не ехать нельзя. Матрасники этот визит около года выпрашивали. Если сейчас не приехать, то следующий может быть у следующего президента)))
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:04
    А Владимир Владимирович когда поедет в Пекин до или после Трампа и не дай бог в визит Трампа в Пекин . bully Европу тогда рванёт не по детски .