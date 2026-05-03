C-17 Globemaster III ВВС США доставил бронированный лимузин Трампа «Зверь» в КНР

Два самолета C-17 Globemaster III военно-воздушных сил США были замечены при посадке в международном аэропорту Пекина накануне. Это стало ещё одним признаком того, что отложенный ранее визит президента США Дональда Трампа в Китай состоится в этом месяце, как и анонсировалось.Согласно фотографиям и видеозаписям, в социальных сетях, на вертикальном оперении тяжелых транспортников были видны хвостовые номера 088204 и 055140. Эти самолёты относятся к 437-му авиатранспортному крылу ВВС США.Сообщается, что Вашингтон таким образом заблаговременно перебрасывает оборудование, включая транспортные средства, в рамках подготовки к ожидаемому визиту американского лидера в Китай через две недели.По сложившейся практике, C-17 регулярно используются для перевозки президентского кортежа и вспомогательного снаряжения, включая тяжелый бронированный лимузин, известный как «Зверь».Как сообщалось ранее, первоначальный визит Трампа в КНР был запланирован на 31 марта – 2 апреля, но был отложен. Причина - ситуация с Ираном, где США не смогли добиться быстрой победы, как того хотел Трамп. Президент США намеревался выставить эту победу как свой козырь перед Китаем, причём очередной - после известных событий в Венесуэле. Но вышло так, что Иран этот козырь побил, что и привело к необходимости администрации США вносить корректировки в планы на визит к товарищу Си.Белый дом объявил, что поездка президента США состоится 14–15 мая этого года. Что интересно, пока китайская сторона не подтвердила эти даты.

