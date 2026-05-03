Песков: раз не получается договориться, значит будем воевать

7 685 96
Песков: раз не получается договориться, значит будем воевать

Москва хотела бы достичь мира на Украине путем диалога, но если Киев не готов к мирному соглашению, то своих целей Россия добьется военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление Трампа о том, что сделка по Украине якобы уже близка. На самом деле никаких переговоров сейчас не ведется, все контакты Москвы и Киева ограничены обменом пленными. Вашингтон вообще вопросом Украины не занимается, у Трампа на первом месте Иран.



Москва готова к переговорам, но, судя по всему, предпочитает добиваться своих целей военным путем. Как подчеркнул Песков, киевский режим не склонен к переговорам.

Близка — это понятие такое растяжимое. Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции.

Последний разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 29 апреля, американский президент по его окончании заявил, что сделка якобы уже близка. Однако это заявление можно не принимать во внимание, поскольку оно не соответствует действительности.

До этого Владимир Путин заявил, что раз Зеленский не намерен выводить войска из Донбасса, значит, мы освободим свою землю военным путем.
96 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    -13
    Сегодня, 14:30
    Вот это правильное заявление
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +14
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Сергей Кондратьев
      Вот это правильное заявление

      Только сделать его должен явно не Песков. Причём объяснить нам - как именно, в какой срок и какими средствами.
      1. Сергей Кондратьев Звание
        Сергей Кондратьев
        -10
        Сегодня, 14:48
        А кто как не Песков? Средствами войны, что вам не понятно? Вам надо Киев к 9 мая взять, что за сроки?
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +7
          Сегодня, 14:52
          У нас Песков - глава государства? Его слова - имеют хоть какое-то значение?

          Да уж за четыре года - можно было бы и к Куеву подходить, не находите? Или мы всё ещё типа даже не начинаем?
          1. Сергей Кондратьев Звание
            Сергей Кондратьев
            -7
            Сегодня, 15:09
            Песков его пресс-секретарь. Его слова, это слова Путина.
            Подойдите к Киеву, покажите, как надо? Вы за 4 года даже с дивана не слезли. Вы даже не начали слезать с дивана
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +7
              Сегодня, 15:20
              Да? А не гарант ли утверждал что тот вечно пургу несёт?

              Что я ещё должен сам сделать? У нас правительство, генералы, верхи - тогда чем занимаются? Раз именно я лично в 60 лет за них должен один войну выигрывать?

              Вообще - более тупого, но увы - частного аргумента не встречал. Типа - если что-то не нравится иди делай сам. Я-то может пойду и сделаю, а вот этих-то тогда за каким хреном мы уже 35 лет обильно кормим? Есть такой древний анекдот:

              Рабинович записывается в израильскую армию.
              Начальник призывного пункта задаёт вопрос:
              - Представьте себе, что вы находитесь в поле. Впереди вас араб. Ваши действия?
              - Хватаю автомат и убиваю араба.
              - Правильно. Следующая ситуация: вы в поле, впереди вас араб, слева и справа тоже по арабу. Ваши действия?
              - Хватаю автомат и убиваю всех.
              - Правильно. А вот такая ситуация: вы в поле, перед вами три араба, сзади тоже три араба, справа и слева опять же по три араба, и ещё вдобавок прямо на вас танк едет. Ваши действия?
              - Хватаю автомат и убиваю всех арабов. Потом бросаю гранату и подрываю танк.
              - Правильно. А вот ещё такая ситуация: вы в поле, впереди сотня арабов, справа, слева, сзади - тоже по сотне, три танка из-за холма показались и сверху пяток вертолётов пикируют. Ваши действия?
              - А можно встречный вопрос?
              - Можно.
              - Я таки один в израильской армии?

              И кстати - что-то мне незримо подсказывает что вы тоже отнюдь тут не из горящего танка псевдопатритические пасквили кропаете...
              1. Сергей Кондратьев Звание
                Сергей Кондратьев
                -6
                Сегодня, 15:40
                "Да? А не гарант ли утверждал что тот вечно пургу несёт?" - где? Путин это сказал, про одельные момента, а не про всегда. Врать не надо.
                "Что я ещё должен сам сделать?" - ныть на диване? Не на фронт же идти.
                " У нас правительство, генералы, верхи - тогда чем занимаются? " - они и занимаются.
                "я лично в 60 лет за них должен один войну выигрывать?" - старый, сиди и не строй из себя Рэмбо.
                "Вообще - более тупого, но увы - частного аргумента не встречал. Типа - если что-то не нравится иди делай сам." - действительно тупо, умно это ныть на диване. Сам ничего не могу, не умею, не знаю, но всем буду с дивана давать советы, как надо делать.
                " а вот этих-то тогда за каким хреном мы уже 35 лет обильно кормим? " - каких ты ты кормишь, таких, кто не советует, а сам делает? Пенсионер, кормят тебя, а не ты кого-то.
                Кстати, я нигде и никогда не говорил, что на фронте. Я не служил, мне 45, куча болячек. Поэтому мне страшно воевать. Поэтому Рэмбо из себя не строю и не учу "правильно воевать".Я не на фронте и других туда не гоню. Потому что не прячусь за других. А про фронт спрашиваю только у тех, кто туда других за себя гонит.
                1. paul3390 Звание
                  paul3390
                  0
                  Сегодня, 15:50
                  Хамить вот только - не надо? Это отнюдь не только вы делать умеете - но мы же как-то от этого воздерживаемся читая ваши опусы?

                  Ещё раз - для альтернативно-одарённых. Вот задумали вы скажем построить домик. Наняли бригаду, ударили по рукам, оплатили материалы, ежемесячно платите им не хилую зарплату. Через четыре года приезжаете - а домика-то нетути!! На ваши вопросы типа как-так то, вам отвечают - если что не по нраву - иди и делай сам. Так - доходчивее? Вот это - примерный уровень ваших писаний..

                  Так же хотел бы напомнить что наш настоящий Верховный - за это время таки взял столицу вражины и принял его капитуляцию.
                  1. Сергей Кондратьев Звание
                    Сергей Кондратьев
                    0
                    Сегодня, 16:04
                    Кто вам хамил? Кто это мы? Организованная группа троллей? Вот это сеанс саморазоблачения. Надо скрин сделать пока вы не почистили.
                    А можно пример с войны, а не со строительства. Потому что война, это не постройка дома.
                    Хочу напомнить, что настоящий Верховный, за это положил 25 млн. человек. Мобилизация была всеобщей. Ты или на фронт или на работу в тылу. И никакие отмазки "а почему я должен" не работали бы. Люди трудились в тылу по 12ч за талоны на еду. Всех критиков власти или сажали или расстреливали как паникеров и предателей Родины. За то что ты тут наговорил, ваш настоящий Верховный, тебя бы расстрелял
            2. Single-n Звание
              Single-n
              -3
              Сегодня, 16:15
              Предлагаете слезть с дивана и постучать прикладами в ворота спасской башни? Дабы до тех кто десятки лет сидел на нашей шее, таки начали делать то за что им платят. или у них все классно. Пока работать не нужно они жируют. А как работать так я должен идти и им объяснять?
              1. Сергей Кондратьев Звание
                Сергей Кондратьев
                +1
                Сегодня, 16:22
                "Предлагаете слезть с дивана и постучать прикладами в ворота спасской башни?" - т.е.вариант воевать за Россию и постучать в ворота Киева или скажем Берлина вы даже не рассматриваете?
                Так вы это и делаете, круглыми сутками учите военных воевать, хотя сами это не умеете.
          2. Serafim Звание
            Serafim
            +2
            Сегодня, 15:17
            За 4 года можно построить полигон, копию главного города 404, отрепетировать захват теми, "кроме которых никто", и за 20 минут определить всю киевскую бражку на Лубянку.
            1. Starover_Z Звание
              Starover_Z
              +1
              Сегодня, 15:45
              Цитата: Serafim
              За 4 года можно построить полигон, копию главного города 404, отрепетировать захват теми, "кроме которых никто", и за 20 минут определить всю киевскую бражку на Лубянку.

              Вопрос всплыл: А ЗАЧЕМ ?! Строить, репетировать, захватывать ?
              Что, котелец и железобетон у нас дороже жизней наших солдат ?! Парней и дедов которые ныне в блиндажах и окопах ?!
        2. роман66 Звание
          роман66
          +6
          Сегодня, 14:52
          Дети Путина и Пескова где? И с кем мы воюем? Болтология
          1. Сергей Кондратьев Звание
            Сергей Кондратьев
            -6
            Сегодня, 15:11
            Дочь Путина в России, как и сам Путин.Это вам не Нетаньяху, который вывез свою семью в США, а сам прячется на Кипре. Болтология, это только у вас. Причем тут дети Путина?
        3. ЗВЕРОБОЙ Звание
          ЗВЕРОБОЙ
          +8
          Сегодня, 15:02
          Цитата: Сергей Кондратьев
          А кто как не Песков? Средствами войны, что вам не понятно? Вам надо Киев к 9 мая взять, что за сроки?

          А кто такой Песков? Кто его вообще уполномочил делать какие-то заявления? Он может только передавать слова Президента, и тут с его же слов «пургу несёт».
          Я хочу знать конкретные цели операции, сроки и средства достижения победы. Мне не понятны заявления, «что не можем договориться», договариваться раньше нужно было до 24.02.2022. Пятый год СВО (войны), под ударами наши города, опасность для страны только растёт. Почему ВГК не комментирует создавшуюся ситуацию?
          Мне вообще не понятно, у нас какой-то план есть - как это всё закончить? Само оно точно не рассосётся, будет только хуже, если продолжать теми же методами.
          1. Fachmann Звание
            Fachmann
            +3
            Сегодня, 15:21
            "Он рычит, и кричит,
            И усами шевелит:
            «Погодите, не спешите,
            Я вас мигом проглочу!
            Проглочу, проглочу, не помилую».

            Звери задрожали,
            В обморок упали            ".

            Сказка "Тараканище"
            Корней Чуковский
          2. Сергей Кондратьев Звание
            Сергей Кондратьев
            -6
            Сегодня, 15:25
            Пресс-секретарь главы государства, держу в курсе. Что-то мне подсказывает, что его начальник - глава государства.
            Путин никогда не говорил, что Песков всегда пургу несёт. Он это сказал, про отдельные моменты.
            Вам конкретные цели операции озвучены в 2022г.: Защита Донбасса, Демилитаризация, Денацификация, Нейтральный статус. К концу 2022г добавилось - Освобождение территорий ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Что вам из этого непонятно за все эти годы?
            Что значит сроки? Вам надо к 9 мая Киев взять? Я понимаю, что в 1941г решили взять Берлин 9мая 1945г, но мы так не можем сроки ставить.
            Что вам непонятно, я не понял? Россия до начала войны(до 2022г) предлагала переговоры, чтобы не допустить войну. Весь план СВО, это блокировать Киев и начать переговоры. Путин время от времни комментирует вону, вам надо, чтобы он каждый день зачитывал методички лично?
            Война идет, значит план есть. Или вам надо, чтобы Путин вам лично план выслал?
            1. Ivan F Звание
              Ivan F
              -1
              Сегодня, 16:23
              "Он это сказал, про отдельные моменты." - ну и почему сейчас именно не такой момент? winked
              1. Сергей Кондратьев Звание
                Сергей Кондратьев
                0
                Сегодня, 16:38
                Потому что это было сказано в программе "Москва. Кремль. Путин" на тк Россия1. Т.е. там, где Песков доносит официальные ответы Путина.
    2. Zoer Звание
      Zoer
      +13
      Сегодня, 15:00
      Цитата: Сергей Кондратьев
      Вот это правильное заявление

      На 5й год странной военной операции, когда летит уже за Урал, это мягко говоря, без не нормативной лексики, как минимум странно.
      Голый король и и его усатый шут пробили очередное дно.
      1. Сергей Кондратьев Звание
        Сергей Кондратьев
        -8
        Сегодня, 15:12
        В чём дно, что война, оказалась войной? Вы там за кружкой миндального рафа вдруг это осознали?
        1. Zoer Звание
          Zoer
          +5
          Сегодня, 15:20
          Цитата: Сергей Кондратьев
          В чём дно, что война, оказалась войной? Вы там за кружкой миндального рафа вдруг это осознали?

          Какая война? Всё по-прежнему СВО. Для кого война? Для мобилизованных 4 года назад, которые до сих пор там, если не инвалиды и не убиты? Или для наших олигархов, которые только богатеют? Или для Курян и Белгородцев? А с чего вдруг война? Наш же ВГК объявил СВО, и что мы будем демилитаризовывать и денацифицировать. Что то про войну у нас дома он ничего не говорил. Привык свистеть внутри страны, а тут внезапно не прокатило, тут реальность включилась, а не бредни с 1го канала.
          Тошнит от всего этого. Во что страну превратили. Что от страны останется после всех этих издевательств и грабежа?
          1. Сергей Кондратьев Звание
            Сергей Кондратьев
            -3
            Сегодня, 15:49
            А вот и человек навсегда застрявший в 2022г.
            Для всех нормальных людей война.
            Мобилизованных давно бы демобилизовали, если бы диванные бойцы заменили их на фронте. Если мобилизованные до сих пор на фронте, значит их заменить некем.
            А чего вы про курян и белгородцев заговорили, а для донецких, для луганчан, которые с 2014г под обстрелами живут? Для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые так с 2022г живут?
            Ух ты, так в 1941г говорили про войну на чужой земле малой кровью, а вот оно как получилось. Мозгов нет понять, что на войне убивают? Реально внезапно могла случиться только у любителей малинового рафа. Нормальные люди всё прекрасно понимали.
            Тошнит, тазик подставьте, а то дорогой палас в квартире зальёте ничестотами
            1. Zoer Звание
              Zoer
              -3
              Сегодня, 15:57
              Цитата: Сергей Кондратьев
              А вот и человек навсегда застрявший в 2022г.
              Для всех нормальных людей война.
              Мобилизованных давно бы демобилизовали, если бы диванные бойцы заменили их на фронте. Если мобилизованные до сих пор на фронте, значит их заменить некем.

              Хорошо вы придумали))) Пока бункерный, потанин и Ко будут бизнесы вести, и через ту же самую кУкраину, башляя им денег, что бы олигархи только богатели и опять же выводили капиталы на тот же запад, обрекая Россию на нищенское существование, я должен сам купить дорогую амуницию и пойти ЧТО делать? Какие цели преследует эта "войнушка"? На пятый год вы сами то вразумительно можете ответить?
              1. Сергей Кондратьев Звание
                Сергей Кондратьев
                0
                Сегодня, 16:09
                Какой бункерный? Зеленский, Нетаньяху, кого там из ваших бункерных вы имели ввиду?
                Да вы вообще ничего России не должны, это же не ваша страна. Зачем самому защищать свою страну, когда можно прятаться за другими людьми. Только потом не нойте, что страна что-то не сделала для вас.
                Что вам из целей до сих пор не понятно? Защита Донбасса, Демилитаризация, Денацификация, Нейтральный статус. К концу 2022г добавилось - Освобождение территорий ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Что из этого вы с 2022г понять не можете?
        2. Vinnibuh Звание
          Vinnibuh
          +1
          Сегодня, 15:21
          Сергей,если быть точным,то у нас официально СВО,а Курск был КТО,гдеж вы войну увидели? Мы ж еще не начинали(с) Вам самому не смешно делать такие заявления? Война ведется другими действиями,а не договорняками и красными карандашами. Жаль парней,гибнущих за чи то толстеющие морды.
          1. Сергей Кондратьев Звание
            Сергей Кондратьев
            -3
            Сегодня, 15:52
            Да вы хоть как войну называйте, от этого война войной быть не перестанет. Я войну на войне видел, правда через экран, телефона, монитора, телевизора.
            Какими другими средствами ведется война, можно огласить?
            Парни погибли за страну, а вот за толстые морды на диване сидят и обесценивают их смерть
            1. Vinnibuh Звание
              Vinnibuh
              -2
              Сегодня, 16:26
              Да вы что? Вам напомнить середину 90х и 2000е (в 2000х сам мотался,КТО типо было),и где сейчас война? Да и тогда? Мы ж Леопольды (точнее "верхушка") Еще раз повторю,войну так не ведут. А вы смотрите дальше тв и монитор.
            2. Single-n Звание
              Single-n
              0
              Сегодня, 16:28
              Да вы хоть как войну называйте, от этого война войной быть не перестанет

              Серьезно? А вот те за кого вы тут так распинаетесь иначе считают.
              24 августа 2022, 13:33
              В Генпрокуратуре объяснили, почему людям нельзя называть спецоперацию войной
              Это противоречит установлениям закона, подчеркнуло надзорное ведомство.
              Граждане не должны называть специальную военную операцию на Украине войной, так как она не была объявлена федеральным законом. Это следует из ответа замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексея Жафярова на запрос депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского.

              «Является ли правонарушением публичное выражение мнения о том, что специальная военная операция РФ на территории Украины является „войной с Украиной“, или такое выражение мнения допустимо?» — задал вопрос депутат в своем письме.

              «Состояние войны в соответствии с Федеральным законом „Об обороне“ объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров РФ. Таким образом „наименование проводимой Вооруженными Силами РФ специальной операции на территории Украины ‚войной‘ противоречит установленным действующим законодательством требованиям“», — говорится в ответе Генпрокуратуры.


              Так что потрудитесь пройти и заплатить штраф
  2. Иван Младич Звание
    Иван Младич
    +12
    Сегодня, 14:32
    Г-н песков, просим пожаловать на фронт, воевать и желательно в штурма.
    Причём (г-н)- это не господин
    1. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      -12
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Иван Младич
      Г-н песков, просим пожаловать на фронт, воевать и желательно в штурма.
      Причём (г-н)- это не господин

      Вы с фронта пишите?
      1. Иван Младич Звание
        Иван Младич
        +1
        Сегодня, 15:01
        Нет, в 19 году уволился, не смог дальше служить, сильно подорвал здоровье
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          -9
          Сегодня, 15:13
          Я так и понял, что за другими людьми прячетесь, лишь бы самому не воевать
          1. Иван Младич Звание
            Иван Младич
            0
            Сегодня, 15:17
            Товарищ, я с трудом машину вожу... Панические атаки, причём внезапные, знаешь? Конские дозы антидепрессантов уже семь лет и нет просвета. А когда и руки отнимаются в этот момент.
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              -4
              Сегодня, 15:33
              Кто хочет что-то делать, тот ищет способ это сделать, кто не хочет что-то делать, тот ищет отмазки, чтобы этого не делать. У моей бывшей девушки такое было. У женщин это распространено. Это не лекарствами лечится, это чисто психология. Проблемы с жизнью надо решать, а не антидепрессанты пить.
              Но вернемся к делу, если сам не можешь пойти воевать, то не прячься за другими людьми и не гони их за себя на фронт
      2. Zoer Звание
        Zoer
        +5
        Сегодня, 15:04
        Цитата: Сергей Кондратьев
        Вы с фронта пишите?

        Ну явно не из бункера. А может и с Белгорода.
        У меня над городом сегодня ночью опять воздушный бой развернулся. В подмосковье человек погиб от обломков. А песков только что то там проблеял...
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          -6
          Сегодня, 15:27
          А может не из Белгорода, а может из бункера. А может морского пляжа или полянки с шашлыками.
          Печально это всё и что, вы только сейчас поняли, что война, это война и на ней убивают? Хорошо было тусоваться по клубам, купаться в море, есть шашлычки, пока люди на войне гибли, а теперь это вас коснулось и заистерили?
          1. Zoer Звание
            Zoer
            +1
            Сегодня, 15:40
            Цитата: Сергей Кондратьев
            Печально это всё и что, вы только сейчас поняли, что война, это война и на ней убивают? Хорошо было тусоваться по клубам, купаться в море, есть шашлычки, пока люди на войне гибли, а теперь это вас коснулось и заистерили?

            Вы правы. Война - это когда дети ВГК воюют на передовой. А когда попадают в плен, то лейтенанта на фельдмаршела не меняют.
            А про шашлыки и кабаки- это опять мимо. Это вы вон элите выкатывайте, которые голые вечеринки устраивают. А шойгу миллиарды бюджета МО осваивает на развлекательные комплексы. И это во время войны. Вы там уже либо крестик снимите, либо трусы наденьте. am
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              -4
              Сегодня, 15:57
              А так не война да? Когда прячетесь за чужими детьми, это не война? Вы за дочку Путина решили спрятаться? Мужик, ничего сказать.
              Что мимо? Как война изменила вашу жизнь? Живете празно, отжигаете, обвиняете в этом всех вокруг, кроме себя. Крестик и трусы к себе примерить не хотите?
              1. Zoer Звание
                Zoer
                0
                Сегодня, 16:21
                Чудак, не надо меня на слабо брать. Это прихваты ботоксных эскортниц, ага.
                Ещё раз по буквам. ТОЛЬКО правители решают, как и почему идет тот или иной процесс. Никакой ванька у печки ни на что повлиять не может, сколько шапок не бросай. Исторических примеров полно. Самый яркий- Моноголо- Татарское иго, когда Русские князья занимались ровно тем же, чем занимаются нынешние.
                Цитата: Сергей Кондратьев
                Что мимо? Как война изменила вашу жизнь? Живете празно, отжигаете, обвиняете в этом всех вокруг, кроме себя. Крестик и трусы к себе примерить не хотите?

                Вы напрасно тут занимаете дешёвой пропагандой. Пока элиты грабят страну, низы ничего не изменят, если только не поменяют этот самый правящий класс, как было в 1917м. И это единственный способ что то действительно изменить.
                1. Сергей Кондратьев Звание
                  Сергей Кондратьев
                  0
                  Сегодня, 16:34
                  Не надо хамить и оскорблять или вам тут это можно делать?
                  Ещё раз буквами - не нравятся, как воюют, иди в армию и покажи, как надо воевать. Не нравятся, как управляют, иди во власть и покажи, как надо управлять.
                  А у вас дорогая пропаганда? Сколько платят за паникёрство и распространение вражеской пропаганды? Как в 1917г, проиграть войну, потерять несколько миллионов человек, потерять территории, начать гражданскую войну, где ещё несколько миллионов человек потеряли и новые территории, потом череда репрессий - это ваш идеал?
                  А мне вот больше 30е годы перед ВОВ нравятся. Когда ввели жесточайшую цензуру, всех паникеров к стенке и спокойно готовились к войне. А когда началась война, то всех диванных бойцов, отправили на реальный фронт и поэтому когда немцы оказались под Москвой, то некому было, орать, что Сталин всех продал и власть всё делает не правильно. Поэтому люди делали реальное дело, а не паниковали на диване, поэтому и выиграли ту войну
              2. Zoer Звание
                Zoer
                -1
                Сегодня, 16:23
                Цитата: Сергей Кондратьев
                Мужик, ничего сказать.

                И да, мужичОк, из окопа строчите?
                1. Сергей Кондратьев Звание
                  Сергей Кондратьев
                  0
                  Сегодня, 16:39
                  Нет, не из окопа. Поэтому за чужими детьми и женщинами не прячусь и не посылаю их за меня на фронт воевать
      3. Иван Младич Звание
        Иван Младич
        -1
        Сегодня, 15:09
        Причём уже на тех фронтах, в десятых годах, возникали большие вопросы к власть имущим. Когда бизнес переплетается с властью, победу двигают вправо. Приезжая в отпуск из арабских сказок, часто доходило до драк с перепатриотами насмотревшихся тв, инициатором драк я не был. Просто рассказывал, что проживал и видел.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 14:53
      Причём (г-н)- это не господин

      Тогда уж ( г-к) и это не главнокомандующий
    3. Zoer Звание
      Zoer
      +2
      Сегодня, 15:02
      Да эту всю плесень от потанина до бункерного, хотя бы в Белгород переселить.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +8
    Сегодня, 14:33
    Доходит как до жирафа. Это уже предельно понятно всем кроме верхов было ещё в конце 2022-го, если не раньше...

    Будем воевать - это как? Наконец-то пример с доблестного Ирана возьмём? Или так и продолжим в красные чёрточки играться? А еврогейские вражины продолжат нам безнаказанно гадить и нас утюжить?
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +4
      Сегодня, 15:06
      Тап они кроме, как торговать ресурсами ничего не умеют. Это уровень питекантропов собирателей, которые жили на подножном корме. О чем тут можно вообще рассуждать.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +5
        Сегодня, 15:14
        Не надо оскорблять питекантропов! Те хоть так не воровали.. Да и вообще - судя по тому что они расселились почти по всей планете на миллион лет раньше нас - народец был шустрый и весьма смышлёный.. Опять же - копьё изобрели, огонь вовсю пользовали, даже мореплавание - и то как-то освоили. А эти?
        1. Zoer Звание
          Zoer
          0
          Сегодня, 15:22
          Цитата: paul3390
          Не надо оскорблять питекантропов!

          laughing Тоже верно!
          hi
        2. Single-n Звание
          Single-n
          0
          Сегодня, 16:39
          даже мореплавание - и то как-то освоили. А эти?

          а эти освоили бюджет.
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +7
    Сегодня, 14:33
    Хватит уже с этими заявлениями, разговорами и «красными линиями». Продолжайте наносить постоянные удары по украинским портам экспорта зерна и энергетической системе, чтобы они потеряли всякую надежду на восстановление. Разрушение энергетической системы стало главным достижением России наряду с освобождением 120 000 км². С другой стороны, ФСБ, бывшее КГБ или как там оно теперь называется, должно что-то предпринять, чтобы устранить заместителей Зеленского. Напомним, что украинские спецслужбы организовали множество операций на территории России, и, похоже, ФСБ далеко не всегда отвечает в Украине той же монетой. С другой стороны, украинские атаки на территории России становятся все более интенсивными и глубокими, поэтому Россия должна также наносить более решительные удары по центру и западу Украины, чтобы эти регионы не превратились в логистические убежища и экономические «легкие».
  5. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +8
    Сегодня, 14:36
    Москва хотела бы достичь мира на Украине путем диалога, но если Киев не готов к мирному соглашению, то своих целей Россия добьется военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков


    Что же вам мешало вести диалог до 24.02.2022 г? Тогда вы нам заявили, что вас и слушать не хотят, поэтому, мол, вынуждены прибегать к силе. И вот, спустя 4 с лишним года, потеряв Херсон, Балаклею, Изюм, значительную часть ЧФ, поставив под удар Пермь с Челябинском и Орском, грозиться "добиться военным путем"? Вы уже давно бы добились, если б не были "бумажными тиграми".
    1. Zoer Звание
      Zoer
      -1
      Сегодня, 15:10
      Цитата: Борис Сергеев
      Вы уже давно бы добились, если б не были "бумажными тиграми".

      Дело не в бумаге с тиграми. Я уверен, что военный потенциал есть. (Если нет, то вообще всё плохо.) Но я уверен, что нет политической воли. До сих пор жаждут договорится с западом. Ну никак им не бросить все свои богатства, наворованные здесь и вложенные туда. Вот в чем вся засада то для нас, простого населения РФ.
    2. Кравец Вячеслав Звание
      Кравец Вячеслав
      -2
      Сегодня, 15:29
      Что же вам мешало вести диалог до 24.02.2022 г

      Так они и вели в 2021 как раз. Их провал якобы и стал причиной СВО. Просто сейчас делают вид, что этого не было, а вот если сейчас переговоры провалятся, то мы начнём воевать(хотя мы и так уже воюем).
  6. Комментарий был удален.
    1. Alexej Звание
      Alexej
      +3
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Эд Мак
      И как это будет происходить? Выражать озабоченность, расширять Форбс, блокировать интернет, увеличивать налоги...?

      Это уже было, теперь им остается только делать тоже самое, но усиленно: усиленно выражать озабоченность, усиленно расширять форбс и т.д. и т.п.
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 14:43
    Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку

    Ну, вот! И этот про "сделку" заговорил? Так и напрашиваются на очередные "четыре кулака"©! Какая "сделка"? С кем, с урождёнными жуликами и принципиальными обманщиками?
    1. Zoer Звание
      Zoer
      -1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Васян1971
      С кем, с урождёнными жуликами и принципиальными обманщиками?

      Конечно, именно с такими же как и наши все элитки и шахматист во главе.
    2. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 16:40
      Сделка может быть с равным. А лоха всегда кидают.
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 14:52
    Значит, будет перемолка, будем молоть, молоть, а когда всех врагов перемелем, тут-то и вот она победа bully
  9. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +4
    Сегодня, 14:53
    Бери сынков Майка и Дэни ( имечки однако) да и Колю чья медаль весьма сомнительна и вперёд в штурма.
    У советской элиты ( действительно элиты) дети на фронте воевали и гибли , не то что у этих .
    1. Иван Младич Звание
      Иван Младич
      -1
      Сегодня, 15:13
      👍👍👍 сволочи, они давно предали народ. А ежели чего и делают, то только для показухи
  10. Седов Звание
    Седов
    +3
    Сегодня, 14:57
    Но если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции.
    Как обычно - обтекаемо и политкорректно. А тем временем враг атакует дронами уже в круглосуточном режиме. Дронов всё больше, летят они всё дальше, и сводки эти сильно противоречат победным реляциям Усов. Если мы и дальше будем так укров к соглашению склонять - рискуем проиграть. Словами в войне не победишь.
  11. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 14:59
    значит будем воевать

    Зачем заявлять об этом во время войны?

    У меня такое впечатление что наши начальники всё время хотят кого-то напугать. Теперь не надо пугать. Надо воевать.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:06
      Цитата: Stas157
      Надо воевать.

      А воевать они так и не научились, кроме тех, кто на ЛБС...
    2. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 16:40
      Ну так 30 лет внутри страны работало. а тут облом-с вышел.
  12. Nubia2 Звание
    Nubia2
    +2
    Сегодня, 15:02
    А до сих пор не понятно было, что Украина не собирается договариваться?
  13. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 15:04
    Владимир Владимирович сам считает этого чувака пургометом. Как понять, когда этот кадр пургу гонит, а когда что-то дельное говорит? Вот сейчас он опять пургу гонит или...?
    1. Fisher Звание
      Fisher
      0
      Сегодня, 15:16
      Это по результату. Получится - это я молодец, пролетели - песков пургу гонит. Идеальная схема.
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 15:17
      Цитата: g_ae
      Владимир Владимирович сам считает этого чувака пургометом.

      Вообще-то этот господин - главный канал связи Кремля с народом. Официальный рупор президента. И если президент там держит этого господина, так это значит ровно то, что именно такой секретарь (болтающий вздор) ему там и нужен.
  14. AntonVerhniy Звание
    AntonVerhniy
    0
    Сегодня, 15:08
    Песков наконец пойдёт на фронт и дойдёт до киева? Его сынок после пиара нашёлся?
  15. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 15:08
    Ключевое слово - "ДОНБАССА". То есть Донбасс и всё на этом. Я так его понял.
  16. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 15:09
    А Песков - это вообще кто? Его кто-то избирал, назначал и т.д. Не много ли он на себя берет. Может у нас Президент уже не В.В.Путин, а песков?
    И еще. Кто-нибудь, когда-нибудь наконец назовет не общие, а конкретные цели и задачи СВО. А то отзаявлений "своих целей " уже тошнит.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 15:22
      Цитата: Дилетант
      Кто-нибудь, когда-нибудь наконец назовет не общие, а конкретные цели и задачи СВО.

      Судя по риторике и действию наших властей, мне кажется, что главная цель - это уговорить Украину (через США) на мирное соглашение.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 15:32
        на мирное соглашение.

        Мирное соглашение о чем? Именно это и является целью СВО и именно его никак не могут сформулировать в Кремле. Там даже четко определиться с кем будут подписывать согдашения не могут. То Зеленский *(редиска), то именно с ним собираются вести переговоры в Москве, куда его официально пригласили.
        Кто ̶в̶н̶и̶м̶а̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶ ̶с̶л̶у̶ш̶а̶е̶т̶ ̶о̶ф̶и̶ц̶и̶а̶л̶ь̶н̶ы̶е̶ ̶з̶а̶я̶в̶л̶е̶н̶и̶я̶ ̶П̶е̶с̶к̶о̶в̶а̶ ̶о̶ ̶п̶е̶р̶е̶г̶о̶в̶о̶р̶а̶х̶ в армии служил, тот в цирке не смеется
        (Черный армейский юмор)
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          -1
          Сегодня, 15:42
          Цитата: Дилетант
          Мирное соглашение о чем? Именно это и является целью СВО и именно его никак не могут сформулировать

          Какие могут быть мирные соглашения с бандеровским кровавым режимом? Какая разница о чём с ними договариваться, если всё равно обманут?
  17. Zoer Звание
    Zoer
    +2
    Сегодня, 15:11
    Дух Анкориджа протух! Опять обманули. laughing
    Не обучаемые, сказочные идиоты.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:11
    Цитата: paul3390
    Да уж за четыре года - можно было бы и к Куеву подходить, не находите? Или мы всё ещё типа даже
    Уже один раз подходили
  19. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 15:15
    Ну как детсадники прямо: надо воевать, чтобы договориться. 5-й год СВО, а до Кремля, как до жирафа. Правда, если вспомнить заявленные Путиным цели СВО, то одна из целей денацификация. О чём здесь могут договариваться бандеро-фашисты? О своём добровольном коллективном самоубийстве?

    Успешные переговоры могут быть только с новым и русским руководством Украины.
  20. Kuziming Звание
    Kuziming
    -1
    Сегодня, 15:22
    Есть люди, для которых не существует трудных задач и безвыходных ситуаций.
    Они всегда находят единственное верное решение из сотен возможных.

    "Как со всем справиться, и всему научиться!"
  21. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:27
    Кто то воевать а кто то алке лизать.
  22. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:46
    Какие цели СВО?
    Можно перечислить?
    Как открыто обьявили - только в Швейцарии ДВА ТРИЛЛИОНА долларов, принадлежащих, так сказать, россиянам. И эти россияне далеко не последние люди во власти и экономике.
    А есть еще офшоры, типа Панамы и Каймановых островов.
    И эти люди спят и видят, как откатить ситуацию в 2013 год, чтобы свободно и открыто пользоваться своими деньгами.
    Так что удивляться надо тому, что СВО еще идет и Россия не подписала капитуляцию
  23. Rooivalk
    Rooivalk
    -2
    Сегодня, 16:00
    Сколько еще должно погибнуть мужиков РФ, чтобы понять, что война проиграна. Стратегически.
  24. uralex Звание
    uralex
    -1
    Сегодня, 16:01
    Я вот не понимаю: наши чинушники все грезят какими-то переговорами. А зачем они Зеленскому, когда его поддерживает весь коллективный Запад? Даже если он выведет с Донбасса все войска, от него, что, все отстанут? Ну, как минимум начнутся какие-то расследования: коррупционные схемы, военные преступления... А ему это надо? Тогда к чему все эти бессмысленные разговоры о переговорах, обеляющих самого Зеленского и его преступления?!
  25. RedDragoN Звание
    RedDragoN
    -1
    Сегодня, 16:04
    Если Песков и прочие воинствующие пошли на фронт, то давно бы всё закончилось. Ибо помирать там не захотели бы и потребовали правильных решений.
  26. sirGarry Звание
    sirGarry
    -1
    Сегодня, 16:05
    Мерзкое словечко "сделка". Каким-то мошенничеством пованивает.
    1. korwalol Звание
      korwalol
      0
      Сегодня, 16:30
      То ли дело пис дил. Понятно на двух языках laughing
  27. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 16:07
    Цитата: Rooivalk
    Сколько еще должно погибнуть мужиков РФ, чтобы понять, что война проиграна. Стратегически.

    Беги, сдавайся, раз проиграл! А ТАМ мужики не играют - сражаются!
  28. Ayk Звание
    Ayk
    -1
    Сегодня, 16:11
    09 мая на параде Путин может объявить о состоянии войны с Украиной и проведении полномасштабной мобилизации.
    1. alanery Звание
      alanery
      0
      Сегодня, 16:20
      этот может............. :-)
  29. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    -1
    Сегодня, 16:13
    Я так понял, что сын Пескова на СВО? Или где? А то, по "богопротивному" интернету фотографии разные гуляют, явно сгенерированные ИИ в МИ6 или в Ленгли...
  30. alanery Звание
    alanery
    0
    Сегодня, 16:19
    а умеешь ли воевать, г-н Песков?! :-) только озабоченностью не вывезешь! negative
  31. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:22
    Цитата: Сергей Кондратьев
    "Да? А не гарант ли утверждал что тот вечно пургу несёт?" - где? Путин это сказал, про одельные момента, а не про всегда. Врать не надо.
    "Что я ещё должен сам сделать?" - ныть на диване? Не на фронт же идти.
    " У нас правительство, генералы, верхи - тогда чем занимаются? " - они и занимаются.
    "я лично в 60 лет за них должен один войну выигрывать?" - старый, сиди и не строй из себя Рэмбо.
    "Вообще - более тупого, но увы - частного аргумента не встречал. Типа - если что-то не нравится иди делай сам." - действительно тупо, умно это ныть на диване. Сам ничего не могу, не умею, не знаю, но всем буду с дивана давать советы, как надо делать.
    " а вот этих-то тогда за каким хреном мы уже 35 лет обильно кормим? " - каких ты ты кормишь, таких, кто не советует, а сам делает? Пенсионер, кормят тебя, а не ты кого-то.
    Кстати, я нигде и никогда не говорил, что на фронте. Я не служил, мне 45, куча болячек. Поэтому мне страшно воевать. Поэтому Рэмбо из себя не строю и не учу "правильно воевать".Я не на фронте и других туда не гоню. Потому что не прячусь за других. А про фронт спрашиваю только у тех, кто туда других за себя гонит.


    Вам перейти с худо-бедно нейтрального "Вы" на "Ты" как так быстро смогли?
    В комментаторах полно дедов. Возможно, некоторые вообще не служили. Но так "тыкать", как Вы это делаете... Не нужно. Себя хотя бы цените.

    И слово за Вас...
    Год назад большинство комментариев было из вариантов "додавим супостатов", "ещё пару месяцев", "гори гори ясно".
    Сейчас много критики. И такой, из серии "нужно было делать то и так, а не так, как делали".
    Но ведь те, кто были совершеннолетними, зная, что будет происходить в республиках, наверное БЫ вышли на улицы и смели руководство страны, охраняя и сохраняя СССР.
    Только вот что бы получилось, мы не знаем. И больше бы у нас было поводов гордиться нашей страной в 2026, тоже не знаем. Все как у всех. Знал бы где соломки подстелить, не было бы синяков и переломов.
  32. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:25
    Цитата: sirGarry
    Мерзкое словечко "сделка". Каким-то мошенничеством пованивает.

    А как тогда? Пакт, что ли? Соглашение? Договор?
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 16:33
      Не пойму, что не нравится в слове "сделка"? " Сделка"- это прагматизм, обращение к разуму, к сверке своих и чужих возможностей и перспектив в будущем... А всё остальное "уряковство"- это эмоции, которые до добра никогда не доводили