Песков: раз не получается договориться, значит будем воевать
Москва хотела бы достичь мира на Украине путем диалога, но если Киев не готов к мирному соглашению, то своих целей Россия добьется военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал заявление Трампа о том, что сделка по Украине якобы уже близка. На самом деле никаких переговоров сейчас не ведется, все контакты Москвы и Киева ограничены обменом пленными. Вашингтон вообще вопросом Украины не занимается, у Трампа на первом месте Иран.
Москва готова к переговорам, но, судя по всему, предпочитает добиваться своих целей военным путем. Как подчеркнул Песков, киевский режим не склонен к переговорам.
Близка — это понятие такое растяжимое. Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции.
Последний разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 29 апреля, американский президент по его окончании заявил, что сделка якобы уже близка. Однако это заявление можно не принимать во внимание, поскольку оно не соответствует действительности.
До этого Владимир Путин заявил, что раз Зеленский не намерен выводить войска из Донбасса, значит, мы освободим свою землю военным путем.
