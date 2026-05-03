Нанесён 400-й комплексный удар по днепропетровской «промке» с начала СВО

Нанесены новые удары по объектам на территории Украины. При этом эксперты задаются вопросом о том, насколько наши удары в последнее время тяжелы и чувствительны для противника, насколько они системны и способны наносить крупный военный и экономический ущерб? Пока этот вопрос в большей степени носит риторический характер.

Многие из ударов Вооружённых сил России, безусловно, приводят к значительным по своему негативу последствиям для киевского режима. В первую очередь это удары по электростанциям, инфраструктуре добычи энергоносителей, крупным военно-промышленным объектам. Однако затем противник, «зализав раны» и получил новые миллиарды евро и долларов западной помощи, занимается восстановлением и в ряде случаев ему это вполне удаётся. Вдобавок подключаются ещё и «партнёры», требующие прекратить удары по важной на территории Украины инфраструктуре.



Соответственно, в идеальном варианте было бы сокращение пауз между ударами по критически важным для врага объектам. Но пока по ряду обстоятельств добиться этого, судя по всему, непросто. А потому нередко приходится начинать всё с начала.

Далее о географии сегодняшних ударов.

Среди целей ВС РФ – днепропетровская «промка». Летят туда сегодня не только беспилотники, но и ракеты. Новые взрывы, новые пожары. Это уже как минимум 400-й комплексный удар по днепропетровским промышленным объектам с начала СВО. Многие объекты выведены из строя, но многие противнику удалось восстановить, что было бы странно отрицать.

Взрывы прогремели на аэродроме ВС ВСУ Баштанка Николаевской области, на одном из предприятий Кривого Рога, а также в населённых пунктах Золочев и Шестаково, что под Харьковом.

ВС РФ стараются достичь критической массы в ударах по важным для противника объектам, но противник тоже не сидит сложа руки - прикладывает усилия для того, чтобы восстановить повреждённое у себя и одновременно нанести ущерб своими ударами, которых меньше не становится.
    Uncle Lee
    Сегодня, 15:30
    МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 740 беспилотников ВСУ самолетного типа.
      knn54
      Сегодня, 16:05
      400-е российское предупреждение, однако.
    Ропот 55
    Сегодня, 15:33
    Давненько не слыхать на В.О. что у чесоточных проблемы с электричеством или с топливом. К моему великому сожалению первый абзац статьи похоже на правду.
      bayard
      Сегодня, 15:42
      При достаточном и тем более избыточном финансировании что только не возможно . Просто цели СВО выполняются несколько ... своеобразно . Как и многое другое в отечестве нашем . Как указы президента . Любые . Стало быть цели СВО несколько иные и вот они то выполняются чётко . Безвозвратные потери ВСУ перевалили за 2 млн. , у нас цифры засекречены , но даже если в 4-5 раз меньше , это ... это похоже и есть настоящие цели СВО .
        Kvakosavrus
        Сегодня, 16:13
        Финансирование тут только отчасти. В последнюю кампанию удалось добить энергетику до 5 часов снабжения в сутки, до нуля было недалеко. Но удары прекратились, и постепенно шумеры всё починили.

        Почему прекратились? Можно только гадать. Может занесли кому, может партнеры заругали. Не знаю.
      RedDragoN
      Сегодня, 15:56
      Всё давно превратилось в медиафонограмму. КПД давно на плинтусе. Фронт, как полз, так и ползет. А это, главный показатель. Только млрд-ы впустую потратили и очередную красную линию нарисовали.
    Fitter65
    Сегодня, 15:37
    Действительно что риторический.
    МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 740 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.... ...«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»
    740 за сутки, в нашу сторону!!!
      Ропот 55
      Сегодня, 15:41
      Fitter65 hi ,вас это удивляет??? Список заводов выпускающих составляющие для беспилотников ВСУ в свободном доступе,желания у Зеленского и Ко выше крыши,спецов завались так что это всё ожидаемо , причём об этом предупреждали давно.
      RedDragoN
      Сегодня, 16:00
      Наверняка приукрашено. Помните: в войну, "бассурман не считают" и минимум, надо делить на классические 3. В общем, это простое оправдание, что дроны пролетают. Сложное в том, что ПВО не всесильно и оно точечное. Так что пропустить могут и много.
    paul3390
    Сегодня, 15:57
    занимается восстановлением и в ряде случаев ему это вполне удаётся

    Вопрос - как это весьма габаритное и многочисленное оборудование попадает в Цэгабонию? И почему оно всё ещё попадает? Про остальное, типа снарядов, ГСМ, технику, прочие предметы снабжения я уж вообще молчу...
    RedDragoN
    Сегодня, 16:03
    Может, надо что-то менять? Полная блокада портов? Бить по мостам и станциям, по г(л)авнюкам в раде? А так, 5 год летают и добить порты не могут.
      Kvakosavrus
      Сегодня, 16:15
      Порты и не надо добивать. Иран показал как надо - бить по желающим плыть в эти порты, желающие пропадут.
    Single-n
    Сегодня, 16:12
    Беда в том что наша пропаганда показывает нам что там примерно такое.
    А на самом деле там такое.
    Поэтому мы такими темпами можем еще 800 ударов нанести. Тольку чуть.