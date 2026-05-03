Нанесён 400-й комплексный удар по днепропетровской «промке» с начала СВО
Нанесены новые удары по объектам на территории Украины. При этом эксперты задаются вопросом о том, насколько наши удары в последнее время тяжелы и чувствительны для противника, насколько они системны и способны наносить крупный военный и экономический ущерб? Пока этот вопрос в большей степени носит риторический характер.
Многие из ударов Вооружённых сил России, безусловно, приводят к значительным по своему негативу последствиям для киевского режима. В первую очередь это удары по электростанциям, инфраструктуре добычи энергоносителей, крупным военно-промышленным объектам. Однако затем противник, «зализав раны» и получил новые миллиарды евро и долларов западной помощи, занимается восстановлением и в ряде случаев ему это вполне удаётся. Вдобавок подключаются ещё и «партнёры», требующие прекратить удары по важной на территории Украины инфраструктуре.
Соответственно, в идеальном варианте было бы сокращение пауз между ударами по критически важным для врага объектам. Но пока по ряду обстоятельств добиться этого, судя по всему, непросто. А потому нередко приходится начинать всё с начала.
Далее о географии сегодняшних ударов.
Среди целей ВС РФ – днепропетровская «промка». Летят туда сегодня не только беспилотники, но и ракеты. Новые взрывы, новые пожары. Это уже как минимум 400-й комплексный удар по днепропетровским промышленным объектам с начала СВО. Многие объекты выведены из строя, но многие противнику удалось восстановить, что было бы странно отрицать.
Взрывы прогремели на аэродроме ВС ВСУ Баштанка Николаевской области, на одном из предприятий Кривого Рога, а также в населённых пунктах Золочев и Шестаково, что под Харьковом.
ВС РФ стараются достичь критической массы в ударах по важным для противника объектам, но противник тоже не сидит сложа руки - прикладывает усилия для того, чтобы восстановить повреждённое у себя и одновременно нанести ущерб своими ударами, которых меньше не становится.
