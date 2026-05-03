Иранский супертанкер обошел морскую блокаду США

Иранский супертанкер обошел морскую блокаду США и спокойно ушел с грузом нефти в Индо-Тихоокеанский регион. В настоящее время судно находится в районе пролива Ломбок в Индонезии.

Морская блокада США, которой хвастает Трамп, не является абсолютной. Согласно мониторинговым ресурсам, пока ВМС США задерживают два-три танкера, еще такое же количество спокойно проходит через Ормуз и уходит в Оманский залив и Аравийское море, чтобы потом спокойно уйти к заказчику. Танкеры отключают идентификационную систему (AIS — Automatic Identification System), после чего «пропадают» с радаров. А полностью перекрыть Оманский залив у американцев не получается.



Супертанкер VLCC Национальной иранской танкерной компании с не менее 1,9 миллиона баррелей нефти на борту обошел блокаду ВМС США против Ирана.

Между тем Трамп заявил, что готов возобновить удары по Ирану, если он начнет себя «плохо вести». К тому же американский лидер считает, что если он сейчас уйдет из Ирана, то ему придется туда возвращаться через года два-три. Отсюда можно судить, что Трамп не примет предложение Ирана о мире.

Ранее Трамп заявил, что с помощью морской блокады попытается задушить экономику Ирана. По его мнению, если не давать Ирану торговать нефтью, то денег на войну у Тегерана не будет.
  tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:32
    А зачем тогда в Пекин привезли " лимузин - зверь " в Пекин .Эта новость не спроста. И танкер вроде как пропустили .А кудой идёт этот танкер ,что указано как конечный порт .
    ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 15:50
      Ну, так и перекрыть всю северную часть Аравийского моря, учитывая какой там траффик, силами одного авианосца и пары эсминцев, учитывая, что один эсминец постоянно должен быть возле авианосца - просто не реально. И этот не понятный пожар на "Хиггинсе", последний раз он фиксировался возле Диего - Гарсия. Где сейчас - непонятно. Что за пожар такой такой, что выгорела вся энергетическая установка, включая резервный ДГ?
  Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 15:33
    Танкеры отключают идентификационную систему (AIS — Automatic Identification System), после чего «пропадают» с радаров.
    Они не идентефицируются на приемниках АИС, но с радаров пропасть ну никак не могут ! wink
  Schneeberg
    +2
    Сегодня, 15:36
    Ранее Трамп заявил, что с помощью морской блокады попытается задушить экономику Ирана
    А заодно и экономику всего мира wink
  tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:46
    В США авиакомпания " spirit" совершила " тачдаун".Трамп как бизнесмен с стажем отказал им в помощи в 500 000 000$ .Рыночек слабых не любит.Кто следующий на выход.А всё из за Ормуза. good
  sub307
    +1
    Сегодня, 16:00
    "Иранский супертанкер обошел морскую блокаду США и спокойно ушел с грузом нефти в Индо-Тихоокеанский регион."
    Ну...,самое время "признаться",, что - "жест доброй воли" ...,"типа того"..., авось прокатит. winked