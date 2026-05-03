Мэр Рамштайна: вывод войск США станет разрушительным для нашей общины

Мэр общины Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер заявил, что объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод около 5000 американских военнослужащих из Германии окажет крайне негативное влияние на местные общины, зависящие от присутствия баз США.

По словам мэра, вывод войск США создаст серьёзные экономические и социальные проблемы для регионов, где расположены американские базы.

Хехлер:

Рамштайн - это глобальные ворота для американских военных операций. И такое решение США всё же будет сложно реализовать быстро. Но в любом случае для нашей общины это будет разрушительно.

На авиабазе Рамштайн, крупнейшей американской базе в Германии, в 2026 году дислоцировано порядка 16 200 военнослужащих США, гражданских сотрудников и подрядчиков. База входит в состав Кайзерслаутернского военного сообщества, где в общей сложности проживают и служат около 54 000 американских военнослужащих и членов их семей. Напомним, что на данный момент в Германии дислоцированы около 35-36 тысяч военнослужащих армии США.

Вывод 5000 военнослужащих из Германии, как уже сообщало «Военное обозрение», объявлен Пентагоном на фоне разногласий между администрацией Трампа и европейскими союзниками, в первую очередь - Мерцем. Решение должно быть реализовано в течение 6–12 месяцев.

Местные власти и бизнес Рамштайна опасаются значительного снижения доходов от снижения американского количественного присутствия, которое ежегодно приносит региону несколько миллиардов долларов. Многие жители и предприятия напрямую зависят от американских военных и их семей. Это общепит, другие предприятия и компании сферы обслуживания, транспорт, увеселительные заведения и т.п.

Хехлер ранее неоднократно подчёркивал важность тесного немецко-американского партнёрства для экономики и безопасности общины. Мэру, по понятным причинам, не хочется терять столь внушительные средства, которые американцы оставляют на вверенной ему административной территории.
    Сегодня, 15:36
    Стокгольмский синдром? Оккупанты уходят а дяде боязно и жрать нечего станет,делаааааа.
      Сегодня, 16:40
      -для нашей общины
      Не для города, для общины..."галантерейщиков".
    Сегодня, 15:41
    Немец жалеет что войска оккупантов сокращаются ? До чего дошла Германия, американцы уйдут пусть на их жилплощадь селят мигрантов .И будет немцам счасть.А так пусть жалуется Мерцу или спортлото . bully
      Сегодня, 15:44
      Так ведь, как обычно, "только бизнес, ничего личного".
      Тысячи немцев работают на, в и около американских баз в Германии, и очень прилично зарабатывают.
      Кормушка может опустеть... recourse
      Сегодня, 15:45
      tralflot1832 hi ,ага, и мигранты им такое аутодофе laughing устроят что те янки будут добрым словом вспоминать,пусть скажут данке своей "мамочке" Ангеле.
      Сегодня, 15:58
      Проституткам и торговцам спиртным придется искать новую работу...
        Сегодня, 16:28
        Проституткам и торговцам спиртным придется искать новую работу...

        Да и демография упадёт.
    Сегодня, 15:51
    янки гоу ноум! Домой в америку!
    Сегодня, 15:58
    Евгений,добрый день. на Российских базах времён ГДР - ФРГ в магазинах гарнизона цены были несколько меньше чем за забором в Германии.У нас в пароходе на " гарантийке" на верфи Штральзунде ( вроде фрау Меркель мэром была ,частая гостья на спуске траулеров типа Моодзунд) в российский авиаполк " дежурный" мотался за спиртным на машине .А как с этим на американских базах ,вы не в курсе случайно?
    Сегодня, 16:30
    Bürgermeister von Ramstein: Der Abzug der US-Truppen wird verheerende Folgen für unsere Gemeinde haben.

    Глупый мэр!
    За последние 20 лет в Германии было закрыто несколько американских военных баз! И местные жители и города пережили это!

    Однако, для тех, кто знаком с историей: США - Украина - Германия - Россия.
    Как и 100 лет назад, Украина больше не представляет интереса для США!
    Как и 100 лет назад, США оставляют грязную работу немцам, европейцам.
    У фашистского, коррумпированного ЕС нет выхода из украинской дилеммы. Как когда-то Гитлер нападал на Россию, так и Мерцлер и европейцы нападут снова!
    А если ситуация обострится, то Германия, в силу своих особых отношений с Россией, получит фундук первой.
    Американцы ушли из Германии, и кто же теперь поможет немцам, вернее, этим идиотским немецким «политикам»?
    Американцы сидят сложа руки и наблюдают за тем, что происходит с Европой!

    Как и тогда, с новым началом, с восстановлением, можно заработать больше денег!
    Сегодня, 16:33
    Наверное немецкие шлюхи останутся без работы, когда американские клиенты перестанут их снимать?