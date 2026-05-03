Мэр Рамштайна: вывод войск США станет разрушительным для нашей общины

Рамштайн - это глобальные ворота для американских военных операций. И такое решение США всё же будет сложно реализовать быстро. Но в любом случае для нашей общины это будет разрушительно.

Мэр общины Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер заявил, что объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод около 5000 американских военнослужащих из Германии окажет крайне негативное влияние на местные общины, зависящие от присутствия баз США.По словам мэра, вывод войск США создаст серьёзные экономические и социальные проблемы для регионов, где расположены американские базы.Хехлер:На авиабазе Рамштайн, крупнейшей американской базе в Германии, в 2026 году дислоцировано порядка 16 200 военнослужащих США, гражданских сотрудников и подрядчиков. База входит в состав Кайзерслаутернского военного сообщества, где в общей сложности проживают и служат около 54 000 американских военнослужащих и членов их семей. Напомним, что на данный момент в Германии дислоцированы около 35-36 тысяч военнослужащих армии США.Вывод 5000 военнослужащих из Германии, как уже сообщало «Военное обозрение», объявлен Пентагоном на фоне разногласий между администрацией Трампа и европейскими союзниками, в первую очередь - Мерцем. Решение должно быть реализовано в течение 6–12 месяцев.Местные власти и бизнес Рамштайна опасаются значительного снижения доходов от снижения американского количественного присутствия, которое ежегодно приносит региону несколько миллиардов долларов. Многие жители и предприятия напрямую зависят от американских военных и их семей. Это общепит, другие предприятия и компании сферы обслуживания, транспорт, увеселительные заведения и т.п.Хехлер ранее неоднократно подчёркивал важность тесного немецко-американского партнёрства для экономики и безопасности общины. Мэру, по понятным причинам, не хочется терять столь внушительные средства, которые американцы оставляют на вверенной ему административной территории.