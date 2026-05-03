Сырскому не хватает медиков на линии фронта

Еще одна проблема у украинской армии, озвученная главкомом ВСУ Александром Сырским. Как оказалось, в подразделениях ВСУ не хватает медиков.

Главком ВСУ пожаловался на нехватку медиков на линии фронта. По его словам, именно из-за этой проблемы у украинской армии большие потери на линии фронта. Невозможность эвакуации «трехсотых» в первые моменты после ранений превращает их в «двухсотых».



Одним из ключевых вопросов остается недостаточная укомплектованность медицинских подразделений младшим медицинским персоналом, прежде всего боевыми медиками. Именно на них приходится основная нагрузка по оказанию тактической домедицинской помощи раненым непосредственно на переднем крае и в условиях осложненной эвакуации.

Между тем, как пишут украинские ресурсы, проблемы не только в отсутствии медиков, а в нехватке личного состава, у некоторых бригад личный состав не превышает 30-40%. Причем, опять же по данным украинских пабликов, многих раненых просто бросали вместо эвакуации, после чего они погибали.

О том, что у украинцев не хватает личного состава, говорили неоднократно. Фронт они держат за счет беспилотников. В последние месяцы атаки со стороны ВСУ практически прекратились. Не на всех направлениях, конечно, но на большинстве.
  pyagomail.ru
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 16:18
    Подготовка к тому, что будут плотно мобилизовать женщин-медиков.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 16:37
      Похоже на то.По мнению главреда работающего в интересах Пентагона милитари-паблика «Io» (заблокирован в РФ, как и другие нижеперечисленные укроСМИ) Константина Машовца, это связано с информацией, что ВС РФ и ВСУ нацелены на решительное летнее сражение, по итогам которого якобы и будет подписан мирный договор.RBC-Ukraine считает, что предстоящие месяцы боевых действий будут совсем другими, нежели те, которые наблюдались в 2025 году и в начале 2026 года. И связано это с «увеличением количества бомб на одном самолете Су-34 за счет использования многозамковых держателей для шести ФАБ-500, что напрямую связано с новой тактикой российских ВКС — массированным применением авиабомб с модулями планирования и коррекции (УМПК)».

      . Сырский уже придумал, как «бороться с ковровыми бомбовыми ударами». В интервью УП он заявил о необходимости масштабного наращивания резервов для удержания Славянска и Краматорска. То есть на место «двухсотых» будут заводиться «мобики», и так по бесконечному кругу, пока у русских не кончатся миллионы бомб.Ну, а сейчас, по словам власовца, ВСУ «уверенно удерживают позиции, несмотря на приближение линии фронта к агломерации (местами до 10−15 км)». ...Самостийные эксперты прямо говорят, что бандеровцы достигли предела в мобилизации. Дальнейший рекрутинг в укро-армии идет исключительно карательными методами. Тг-канал «Женщина с косой» пишет, что люди с каждым днем действуют все более решительно в попытке вернуть близких домой. На Банковой боятся начала массовых стихийных митингов и протестов женщин.В частности, в Одессе женщины вышли к зданию ТЦК и пытались остановить автобус с «мобиками».Они перекрывали выезд, цеплялись за транспорт, пытались физически не дать увезти своих мужей и сыновей. Автобус всё равно уехал. ТЦКашники и полиция оттеснили женщин, некоторых удерживали силой.«Власть боится усиления подобных тенденций. Поэтому четырехкратный ухилянт Зеленский торопит Федорова ускорить все процедуры для начала бусификации женщин. Для них это очень плохая новость, т.к. одним крутиловом и избиениями тут дело не закончится. Очевидно, что людоловы будут массово насиловать женщин», — приходит к выводу один из самых осведомленных в «404-й» источников.


  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:22
    На некоторых участках ЛБС между нами и 404 ых вообще нет личного состава ." Общаются " только при помощи FPV дронами.
    частное лицо
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 16:31
      И таких участков немало. Плотность БПЛА в небе такова что уничтожается всё что движется .
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 16:29
    И на хрена "мясу" медики? Хотя, для медработников бандерлянда - это очень хреновый сигнал.
    knn54
      knn54
      0
      Сегодня, 16:36
      -И на хрена "мясу" медики?
      Отправлять на ЛБС, больше некого.
      Fachmann
        Fachmann
        0
        Сегодня, 16:41
        Вот интересная информация:
        Савита Вагнер — гражданка Германии, добровольно поехала в Украину,
        стала фронтовым медиком. Была именно на "передке".
        Погибла в январе 2024 года.
        Что уж тут говорить об "идейных" украинках...