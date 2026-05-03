Макрон, фон дер Ляйен, Зеленский: Пашинян превратил Ереван в Брюссель

7 725 62
Макрон, фон дер Ляйен, Зеленский: Пашинян превратил Ереван в Брюссель

Ереван на несколько дней превратится в европейскую столицу, в столице Армении в ближайшие дни пройдут сразу два саммита. В понедельник, 4 мая, в Ереване пройдет общеевропейский сбор, а затем Пашинян обсудит с Зеленским и Макроном проблемы Украины.

Европейские лидеры прилетели в Ереван пообсуждать европейские проблемы. Можно, конечно, это сделать было и в Брюсселе, но Пашинян предложил Ереван, все согласились. Такая практика не нова, это делается в тех странах, которые ждут сложные выборы. В июне в Армении будут выбирать нового премьера, вот Пашинян и решил подстраховаться. Как пишет армянская пресса, основная борьба будет между «Гражданским договором» Пашиняна, тяготеющим к Европе, и «Сильной Арменией», выступающей за сотрудничество с Россией.



На данный момент позиции более сильны у «Сильной Армении», поэтому Пашинян и притащил в Ереван всё это европейское кубло, включая Зеленского и Макрона. Вернее, «нелегитимный» уже в армянской столице, а француз прибудет завтра. На повестке новые виды поддержки Украины, а также варианты разрыва отношений России и Ирана.

Макрон, фон дер Ляйен планируют обсудить новые виды поддержки Украины в борьбе с Россией, а также варианты разрыва связей между Ираном и РФ. Один из рычагов здесь — сухопутная связь Тегерана и ЕАЭС, которая возможна только через территорию Армении.

Между тем в самой республике не прекращаются народные волнения, антироссийская политика Пашиняна многим не нравится.
62 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Вчера, 17:22
    Зеленский прибыл в Армению — там у Просрочки запланированы двусторонние встречи с президентом Франции, премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

    Ну что, армяне, настал момент сказать ху ис ху. Точнее - кто есть ху на самом деле (с). Автора называть не буду, ибо испытываю к нему такую личную неприязнь я , что кушать не могу»
    1. Глухой Звание
      Глухой
      +6
      Вчера, 17:44
      Да что говорить. Понятно уже, что кто ху
      Цитата: alexboguslavski
      Точнее - кто есть ху на самом деле (с).
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Вчера, 18:26
      Старший прочитал последние новости из Ебевана, посмотрел на помощника и спросил - "Мы коньяк запретили ввозить к нам?
      "Да" - ответил помощник, - "Правда только от одного производителя."

      Старший снова посмотрел на помощника и вновь спросил - "А минералку запретили ввозить?".
      "Да" - ответил помощник - "Под названием "Дерьмуг".
      "И каков результат после этого?" - поинтересовался старший у помощника.
      Помощник сделал паузу, откашлялся и произнёс - "Похоже они намёков не поняли."
      "То есть проигнорировали их" - закончил старший ответ помощника.

      Старший на минуту задумался, посмотрел на часы и глядя на помощника сказал - "Газ мы пока им отключать не будем, с АЭС экспериментировать опасно, а за восстановленную ж/д они с нами ещё не расплатились, поэтому с понедельника объявляем о начале восстановления своей ювелирной промышленности и максимального использования драгоценных камней, а также золота, серебра, палладия внутри страны, с прекращением их продажи на внешние рынки. Пусть премьер-министр к завтрашнему дню подготовит соответствующее постановление и подпишет его к концу дня. С многовекторными нужно заканчивать срочно." yes
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Вчера, 19:01
        Цитата: кредо
        "Да" - ответил помощник - "Под названием "Дерьмуг".

        только вот с названием минералки
        Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды "Джермук" на территории РФ из-за возможного вреда здоровью граждан. Об этом говорится в сообщении ведомства в канале "Макс"."С 28 апреля 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук" https://am.sputniknews.ru/20260428/rospotrebnadzor-nazval-prichinu-zapreta-na-vvoz-i-oborot-dzhermuka-v-rf-101507874.html
        1. Vicontas Звание
          Vicontas
          +2
          Вчера, 19:28
          Если Зеля лапал ручку Пашиняна,значит поделился с ним своим проклятием.- кто общается с Зеленским тот теряет свою власть! Не зря король Швеции прибыв с визитом в Киев,шарахнулся от Зели как ошпаренная кошка и упорно отказывался пожать ему руку.Значит и Пашиняна ждет "сюрприз"...
        2. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +2
          Вчера, 20:29
          Борис добрый вечер ,в Сочи Джемрук стоит на витринах ( запасы).Я лично не беру его ,после инцидента с уксусом за место минералки в прошлом году .Народ побаивается и похоже это надолго .Не помню - выжил ли мужик хлебнув пойла отдуши чтобы удалить жажду ,вроде в Дагестане это было.
      2. Anatoly 288 Звание
        Anatoly 288
        +3
        Вчера, 20:42
        На минуточку, это страна ОДКБ, у нас там военная база… и…. Слепили героя из наркомана, а теперь не знают что с этим делать. Армения покупает у нас самый дешевый газ и просит еще дешевле… Так надо даром, даром отдавать и еще доплачивать. Все это очень, очень плохо кончится…
    3. carpenter Звание
      carpenter
      -2
      Вчера, 20:06
      Цитата: alexboguslavski
      Автора называть не буду, ибо испытываю к нему такую личную неприязнь я , что кушать не могу»

      Значит с голоду не пухнете, есть что кушать.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Вчера, 17:24
    Ему ещё есть что продавать ....
    1. guest Звание
      guest
      -1
      Вчера, 21:24
      Цитата: Ирек
      Ему ещё есть что продавать ....

      Ну душу он свою кое кому давно уже продал. am
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -7
    Вчера, 17:30
    Бюджет РФ дополнительно получит 200 млрд рублей из-за подорожания нефти, заявил Силуанов.

    Зеля, обыдно, да? И не в кредит. laughing
    1. al3x Звание
      al3x
      +7
      Вчера, 17:50
      По сравнению с бюджетной дырой в почти 5 триллионов это семечки. "Всего" 2,5млрд $ если в нефтедолларах. И даже за это Трампу спасибо нужно говорить, если бы не его авантюра с Ираном, и этого бы не было. Себе в заслуги это точно никоим образом записать нельзя.
    2. Ptt Звание
      Ptt
      +2
      Вчера, 20:03
      Цитата: alexboguslavski
      Бюджет РФ дополнительно получит 200 млрд рублей из-за подорожания нефти, заявил Силуанов.

      Зеля, обыдно, да? И не в кредит. laughing

      Этого некоторым даже на шампанское не хватит чтобы отметить подорожание! tongue
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +5
    Вчера, 17:32
    а затем Пашинян обсудит с Зеленским и Макроном проблемы Украины.

    Анекдот. Где смеяться?
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +7
      Вчера, 18:16
      "Смеяться" будут российские военнослужащие, которые находятся на военной базе в Гюмри. По мнению МИД РФ это единственная гарантия суверенитета Армении.
    2. Седов Звание
      Седов
      +1
      Вчера, 18:19
      Анекдот. Где смеяться?
      У армянского радио спрашивают:
      - Кто опасней для общества, хронический алкоголик или хронический
      наркоман?
      Армянское радио отвечает:
      - Хронический президент.
      1. двп Звание
        двп
        +2
        Вчера, 18:25
        Это Вы кого,я извиняюсь,имели ввиду?!
        1. commbatant Звание
          commbatant
          +3
          Вчера, 18:40
          Цитата: двп
          Это Вы кого,я извиняюсь,имели ввиду?!

          Он тут в рамках будущих выборах в ГД, как "жираф из-за ветвей только кричит, что-то"...
          1. Васян1971 Звание
            Васян1971
            +5
            Вчера, 18:56
            Цитата: commbatant
            как "жираф из-за ветвей только кричит, что-то"

            Насколько я в теме - кричал старый попугай. Жираф антилопой занимался...
            1. commbatant Звание
              commbatant
              +1
              Вчера, 19:49
              Цитата: Васян1971
              Насколько я в теме - кричал старый попугай. Жираф антилопой занимался...

              Виноват-с...жирафу видней было, чем ближе к выборам, тем больше тут всякой швали будет, "разоблачителей", "правдорубов", ненавистников "кровавого путинского режима"...в обычное время они милые ребята, "волна патриотизма" на них накатывает только перед выборами...
        2. Ivanhoe Звание
          Ivanhoe
          -1
          Вчера, 20:06
          Един гражданин през 1937, крещи пред мавзолея "Долу мустакатия диктатор!". Лейтенант от ЧК го хваща за яката и го води при началника. Той пита "Кого имате предвид, гражданино?" "Хитлер, разбира се." - отвръща той. " А вие, другарю лейтенант, кого ?"
    3. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Вчера, 18:20
      Самый хитрый из армян - премьер никола пашинян... Сейчас как обсудят дела хуторские и покатит у них как с горочки... laughing С макарона зеленюге хоть грошей можно поскулить, а с никола как с козла молока! request
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Вчера, 18:53
      Цитата: Васян1971
      а затем Пашинян обсудит с Зеленским и Макроном проблемы Украины.

      Анекдот. Где смеяться?

      Пашиняну не до смеха, русофобы из ЕС его явно будут уламывать активизировать разрыв с Россией и открыто помогать Украине. Он бы и рад так сделать, в погоне за кружевными европейскими труселями, но побаивается, как бы излишний прогиб не вышел ему боком на выборах. Многие армяне и так обвиняют его в потере Карабаха и податливости в отношениях с Алиевым, к тому же, в разгаре конфликт Пашиняна и его окружения с армянским духовенством - Католикос армян Гарегин Второй не раз выступал за отставку Пашиняна и открыто обвинял его в ошибочных решениях относительно конфликта в Карабахе. В ответ, по инициативе Пашиняна, против Католикоса, а позднее и против нескольких высших священнослужителей, возбудили уголовные дела, в том числе по статье о подготовке к насильственной смене власти, а Пашинян и вовсе сообщил о "масштабном и зловещем плане криминального олигархического духовенства". В такой сложной предвыборной ситуации, Пашиняну придётся сильно постараться, что называется - и рыбку съесть, и не уколоться, - надеясь поднять популярность показушными контактами "на высоком уровне" с европейской политической верхушкой.
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    +3
    Вчера, 17:36
    Всеевропейский собор Никола Великого в Ереване.
    Как православный может созывать к себе католиков и протестантов?!
    А, да, забыл.
    Монастыри же не должны никак на светскую власть влиять.
    Трижды пришлось исправления вносить, т.к. телефон упорно вместо светской подставлял советскую.
    1. ANB Звание
      ANB
      +2
      Вчера, 20:08
      . Как православный

      Армяне не православные. У них Первоапостольская церковь.
      Первая христианская на гос уровне.
    2. Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      0
      Сегодня, 00:42
      Дык настройте телефон, это же элементарно
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 17:38
    Цитата: alexboguslavski
    Зеленский прибыл в Армению — там у Просрочки запланированы двусторонние встречи с президентом Франции, премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

    Ну что, армяне, настал момент сказать ху ис ху. Точнее - кто есть ху на самом деле (с). Автора называть не буду, ибо испытываю к нему такую личную неприязнь я , что кушать не могу»


    - да вот, три дня уже не ел.
    - ну так нельзя, заставьте себя, заставьте
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 17:39
    В свете срача Алиева с ЕС это забавно выглядит .Что скажет Трамп то и будет .В Ереване самое крупное посольство США за рубежом ,по площади участка или здания не знаю .Пашинян рискует попасть в немилость .Будем посмотреть. bully
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Вчера, 17:47
      Рискованно ,Гюмри рядом .Представляю как там руки чешутся ,устроить почётный эскорт европейским гадюкам .А можно зрк включить в режим - боевой . crying
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +4
        Вчера, 19:02
        Вы серьёзно в такое верите?
      2. next322 Звание
        next322
        +3
        Вчера, 19:19
        Представляю как там руки чешутся ,устроить почётный эскорт европейским гадюкам .А можно зрк включить в режим - боевой
        Даже студент1 курса коммерческого Вуза хохочет......Какой бред!
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Вчера, 17:42
    В принципе, можно одним тапком прихлопнуть всех тараканов. Трамп бы не раздумывал, если бы это было в его интересах.
  9. Fachmann Звание
    Fachmann
    -1
    Вчера, 17:42
    Так и хочется процитировать фразу из любимого всеми нами фильма:
    "Шляпу, сними". laughing
  10. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Вчера, 17:44
    Ако не беше тъжно, щеше да е смешно. Нелегитимен, просрочен и т.н., тази мантра върви само Русия. Истината е , че Зеленски, макар всъщнос да еизпълнител и на чужда воля, навсякъе е добре и приет и върши своето пъклено дело. За неговия режим работят не само ЕС и САЩ. Географията на която проектира амбициите си обхваща 6 континента. Вярно, от Африка не получава пари и оръжие, а само плацдарм за противодествие срещу РФ ("Вагнер", Африканския корпус, обстрел на танкерния флот от терит. на Либия). А от Ю. Америка получава наемници в товарно количество. А от безчетните международни форуми в Москва полза никаква.
    1. major071 Звание
      major071
      +2
      Вчера, 18:01
      Он привык, что его целуют в попу, он заходит ко всем "с ноги", грубо открывая дверь. Ему не нужно просить, стоит только протянуть руку и ему дадут. Деньги, оружие и т.д. А в ответ жизни украинцев. Посмотрите на кладбища - они огромны.
    2. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Вчера, 19:08
      Иван ,история такая штука,что сегодня всё плохо ,катастрофа, ужас и прочая печаль, но завтра ситуация меняется и тот ,кто вчера был в унынии, завтра в уверенности и радости.
      России известно,что на Западе ее особенно "любят" и периодически то псы -рыцари,то татары,то поляки с турками, то французы с немцами пытаются всё у нас переделать. Из недавнего : Антанта душила молодую республику-вся Европа и не только ,готовилась распилить-разделить и уничтожить-не сбылось !
      Про Гитлера и немцев под Москвой,полагаю в курсе. Так вот с точки зрения тысячелетий эти события и временной период ничтожны.
      Вот также ничтожен будет этот Зеленский,Макрон с Мерцем и их возня. История смоет их в свой унитаз и через десяток лет об этих "личностях" даже не вспомнят
      1. Ivanhoe Звание
        Ivanhoe
        0
        Вчера, 20:11
        Прав сте, Себастьян, но сега много зависи от "петата колона", от "врага с партиен билет".
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Вчера, 17:47
    Интересно что скажет Захарова из МИДа про этот шабаш в Ереване. Очередную озабоченность или наоборот удовлетворение от взаимовыгодного сотрудничества. recourse
    1. matwey Звание
      matwey
      +9
      Вчера, 18:01
      Интересно что скажет Захарова из МИДа про этот шабаш в Ереване.

      )))))Интересно, что бы вы сказали, находясь на месте Захаровой? Что бы потом здесь на ВО, не полетели в вас тапки wink
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Вчера, 18:25
        На месте Захаровой не хочу, а вот на месте Лаврова я бы или разорвал дип.отношения с Арменией или как минимум снизил уровень дип.отношений до ВРИО советника-посланника, отозвав Посла.
        1. ergh081 Звание
          ergh081
          +3
          Вчера, 19:36
          Ну Вы и правда оправдываете свой ник уважаемый Виктор. А Вы в курсе, что у нас с Арменией не то что визовый режим, у нас для поездки друг к другу достаточно внутреннего паспорта (даже не заграничного). Путин и Лавров (соответственно) не понижают и не разрывают дипотношений даже с открытыми и заклятыми врагами (типа мелкоБритании)
      2. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +2
        Вчера, 19:00
        Цитата: matwey
        Что бы потом здесь на ВО, не полетели в вас тапки

        Очень сомневаюсь, что мадам Захарову волнуют лятящие тапки с ВО... request
    2. Никита Че
      Никита Че
      -1
      Вчера, 18:13
      А что может сказать Захарова если этот шабаш к Россиии никаким боком
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +3
        Вчера, 18:27
        этот шабаш к Россиии никаким боком

        Наличие там Зеленского однозначно относит этот шабаш к антироссийским.
  12. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +2
    Вчера, 18:21
    Армения ну очень много лет была с Россией,потом с СССР и снова с Россией.
    Сейчас полуграмотный жерналюга старательно ,за небольшие деньги , стирает историю,логику, экономику,,для сиюминутных решений .Ему плевать на всё,что было,да по большому счету и на то,что будет.
    Но Армения и армяне должны четко понять: сегодня у них один враг-Азербайджан и он никогда не отпустит Армению пока не заберет все,что хочет,но пойдя на поводу у еврогеев они получит еще Иран с Россией....
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +7
      Вчера, 18:48
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Но Армения и армяне должны четко понять

      Армяне давно уже все поняли, после потери Карабаха с криками и улюлюканьем выбрали снова Пашиняна...зачем мешать соседу строить свое "счастье", а то подумают, что мы им завидуем, грех это...
      1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        +3
        Вчера, 20:38
        Полностью согласен. Дешевые понты, крики "Ми вмесьте весь мир , Расия нас нэ купишь!" кончились,настала пора нимношка кюшать плоды своего волеизявления ! Вот пусть и кюшают !
  13. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Вчера, 18:31
    вот же ... штопаный, правда теперь уже двое - один к другому прилетел и два одиночества встретились
  14. commbatant Звание
    commbatant
    -1
    Вчера, 18:36
    антироссийская политика Пашиняна многим не нравится.

    Фарш обратно не провернешь, главное, чтобы на выборах проиграла "пророссийская" "Сильная Армения", а то выиграет и наши армении какой-нибудь кредит выделят забыв про плевки в лица россиян...нам дешевле "оккупантами" оставаться...
    1. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 23:52
      чтобы на выборах проиграла "пророссийская" "Сильная Армения"

      А чего в кавычках-то?
      Самвел Саркисович Карапетян (арм. Սամվել Սարգսի Կարապետյան; род. 18 августа 1965, Калинино) — российский олигарх, предприниматель, миллиардер, меценат. Президент и основатель группы компаний «Ташир». Президент благотворительного фонда «Ташир». По состоянию на февраль 2025 года занимал 1102-е место в рейтинге самых богатых людей мира с оценкой состояния в $4,5 млрд[1].

      Гражданин России, последние несколько лет проживает в России..
  15. Alex013 Звание
    Alex013
    +2
    Вчера, 18:48
    "Европейские лидеры прилетели в Ереван пообсуждать европейские проблемы." - Армении нужно решать армянские проблемы в Ереване...а просроченному свои в Киеве
  16. Alex013 Звание
    Alex013
    -2
    Вчера, 18:49
    "...а затем Пашинян обсудит с Зеленским и Макроном проблемы Украины" - Макарон интересно один прилетел или с Паниным?
  17. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Вчера, 18:49
    Полагаю Ереван с Москвой списали друг друга. Сейчас окончательно не рвут, потому что Москве выгоден параллельный импорт, серые схемы, обход санкций и все такое, а Еревану гешефт с этого всего. Но как только военная кампания завершится, то будет окончательный разрыв-развод, по типу как с Прибалтикой.
  18. Мурзик Звание
    Мурзик
    -1
    Вчера, 18:59
    Армения повела по губам бабушкам с Кремля
  19. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +5
    Вчера, 19:07
    Я ещё меньше стал понимать: каков смысл для России в её базе на территории Армении? В Ереван прилетел чуть ли не главный враг России, а личный состав базы в Гюмри несёт службу в обычном режиме? Ну и нафиг такая база? Просто чтоб была?
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Вчера, 20:11
      Я ещё меньше стал понимать: каков смысл для России в её базе на территории Армении?
      А какой смысл для России в Армении вообще? Зачем за нее держаться?
  20. next322 Звание
    next322
    0
    Вчера, 19:35
    Очередной смачный плевок в сторону шахматиста.......
  21. Огурцов Звание
    Огурцов
    -1
    Вчера, 19:46
    Пашинян- слуга Сатаны. Не являясь верующим христианином он разрушает Армянскую церковь. Его удел - это вечное предательство
  22. jamonchik Звание
    jamonchik
    -1
    Вчера, 19:57
    Вот бы выкрасть зельца what по венесуэльски angry
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Вчера, 20:10
    Цитата: Vitaly.17
    По мнению МИД РФ это единственная гарантия суверенитета Армении.
    Армения давно уже потеряла свой суверенитет laughing
  24. Dimitrios Panagiotou Звание
    Dimitrios Panagiotou
    0
    Вчера, 20:13
    We have to think seriously how two former enemies made peace and both turned against us.It is great defeat for us to lose two allies in the current situation.
  25. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Вчера, 20:35
    Цитата: next322
    Представляю как там руки чешутся ,устроить почётный эскорт европейским гадюкам .А можно зрк включить в режим - боевой
    Даже студент1 курса коммерческого Вуза хохочет......Какой бред!

    Вы студент ? Специально для вас буду ставить конкретный смайлик ☺ в следующий раз .