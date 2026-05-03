Макрон, фон дер Ляйен, Зеленский: Пашинян превратил Ереван в Брюссель

Макрон, фон дер Ляйен планируют обсудить новые виды поддержки Украины в борьбе с Россией, а также варианты разрыва связей между Ираном и РФ. Один из рычагов здесь — сухопутная связь Тегерана и ЕАЭС, которая возможна только через территорию Армении.

Ереван на несколько дней превратится в европейскую столицу, в столице Армении в ближайшие дни пройдут сразу два саммита. В понедельник, 4 мая, в Ереване пройдет общеевропейский сбор, а затем Пашинян обсудит с Зеленским и Макроном проблемы Украины.Европейские лидеры прилетели в Ереван пообсуждать европейские проблемы. Можно, конечно, это сделать было и в Брюсселе, но Пашинян предложил Ереван, все согласились. Такая практика не нова, это делается в тех странах, которые ждут сложные выборы. В июне в Армении будут выбирать нового премьера, вот Пашинян и решил подстраховаться. Как пишет армянская пресса, основная борьба будет между «Гражданским договором» Пашиняна, тяготеющим к Европе, и «Сильной Арменией», выступающей за сотрудничество с Россией.На данный момент позиции более сильны у «Сильной Армении», поэтому Пашинян и притащил в Ереван всё это европейское кубло, включая Зеленского и Макрона. Вернее, «нелегитимный» уже в армянской столице, а француз прибудет завтра. На повестке новые виды поддержки Украины, а также варианты разрыва отношений России и Ирана.Между тем в самой республике не прекращаются народные волнения, антироссийская политика Пашиняна многим не нравится.