Под контролем ВСУ к северу от реки Волчья на Харьковщине остались лишь два села

7 358 16
Под контролем ВСУ к северу от реки Волчья на Харьковщине остались лишь два села

Российские войска продолжают продвижение на севере Харьковской области. После овладения населёнными пунктами Волчанские Хутора, Зыбино и Покаляное армия России взяла под контроль новый участок территории, относящейся к Волчанскому району. Это территории от упомянутого Зыбино до другого освобождённого нашими бойцами села – Бойково.

Территории эти, общей площадью порядка 12 квадратных километров, в последнее время превратились для остатков ВСУ, находившихся на них, в огневой мешок. Российские войска, продвигаясь с двух направлений, уничтожали силы противника на северном берегу Волчьей, и сегодня этот процесс был окончательно завершён.





Теперь к северу от реки Волчья до границы с Белгородской областью под контролем ВСУ осталось всего два небольших села. Это Николаевка и Нестерное. Ещё над тремя сёлами контроль ВСУ формальный. Это Шабельное, Бударки и Рыбалкино (Рыбалчино). Большая часть их территории попадает в так называемую «серую зону».



Наступление армии России в Харьковской и соседней с ней, Сумской, области продолжается и на эту минуту.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Вчера, 18:12
    Теперь к северу от реки Волчья до границы с Белгородской областью под контролем ВСУ осталось всего два небольших села. Это Николаевка и Нестерное.

    Какие проблемы? РСЗО по площадям, плюс ТОСы. В буферной зоне нам нужны не сёла, а пустыня, где негде спрятаться.
    1. trasher2000 Звание
      trasher2000
      0
      Вчера, 19:41
      А что такое буферная зона?
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Вчера, 21:47
        Цитата: trasher2000
        А что такое буферная зона?


        Собрание в новом колхозе, думают как колхоз назвать.
        Дед тянет руку.
        - А давайте назовем колхоз имени "Еб твою мать"
        - Да ты что? Сядь и не вылазь.
        Обсуждают дальше.
        Снова дед:
        - А давайте назовем колхоз имени "Еб твою мать".
        Ему снова:
        - Заткнись и сиди спокойно.
        Тут он поднимается и говорит:
        - А давайте назовем колхоз им.Патриса Лумумбы...
        - Здорово а что это, кто это?
        - Не знаю, но уж больно на Еб твою мать похоже.
    2. Alexej Звание
      Alexej
      +3
      Вчера, 19:44
      Цитата: alexboguslavski
      В буферной зоне нам нужны не сёла, а пустыня, где негде спрятаться.

      А самим то потом где прятаться?)
  2. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Вчера, 18:43
    Прикрываться фамилией Володин и писать такие тексты...
    Нехорошо. Неправильно.
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Вчера, 19:06
      Цитата: Fangaro
      Прикрываться фамилией Володин и писать такие тексты...

      Продолжайте выводить прикрывающихся Володиным на чистую воду laughing
    2. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      0
      Вчера, 19:26
      так это не тот гу гу володин
  3. KSLN-CZ1 Звание
    KSLN-CZ1
    0
    Вчера, 19:20
    It's a shame to see Russian territory on the enclosed maps after four years
    1. Alexej Звание
      Alexej
      0
      Вчера, 19:47
      The territories are secondary, but it's a pity that the enemy army remains combat-ready.
  4. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    -3
    Вчера, 19:31
    берем самые маленькие населенные пункты , и ни как нам не спеть - " с боем взяли город брест ,город весь прошли на последней улице название прочли , а название такое прямо слово боевое варшавская улица по городу идет варшавская улица на запад нас ведет
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Вчера, 20:30
      берем самые маленькие населенные пункты

      Берём груды строительного мусора, которые были населёнными пунктами. Увы по другому не получается враг всё ещё силён и коварен.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Вчера, 21:58
        Цитата: частное лицо
        Берём груды строительного мусора,

        в Красноармейске местами даже стёкла целы
  5. Сергей Кондратьев
    Сергей Кондратьев
    +4
    Вчера, 20:35
    Нехорошая новость для всёпропальщиков. Поэтому их тут нет. А вообще хорошее продвижение, что в Сумской области, что в Харьковской
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Вчера, 21:28
      А вообще хорошее продвижение, что в Сумской области, что в Харьковской

      Я бы так не говорил. Если сравнивать плотность войск на ЛБС, то судя по публикациям она в группировке "Север" и у противостоящего противника низкая. Тут одна-две бригады перевеса на одном участке силища неимоверная. Если бы по настоящему ударили из Волчанска на Бурлук и также нашим встречным ударом из восточной линии ЛБС и замкнули котел, обрезали выступ Украины в территорию России, то стратегическая обстановка была бы куда лучше. Дыра была бы приличная. Её ВСУ пришлось бы чем то затыкать.
      1. Сергей Кондратьев
        Сергей Кондратьев
        0
        Вчера, 21:56
        По настоящему, это как? Как вы собираете преодолевать минные поля и рои дронов под постоянными обстрелами РСЗО?
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 00:10
          Как вы собираете преодолевать минные поля и рои дронов под постоянными обстрелами РСЗО?

          Не преувеличивайте: дроны есть, но не рои; минные поля только в тактической глубине, далее редкие; РСЗО постоянно не ведут огонь. Нет крупных целей, отстреляли пакет, далее долгая перезарядка, да и рискованно долго на одном месте.