Американские военнослужащие пропали во время учений в Африке

Двое военнослужащих США, участвовавших в совместных учениях African Lion 2026 в Марокко, пропали без вести. Информацию подтверждает Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).

Инцидент произошел в районе учебной зоны Кап-Драа близ города Тан-Тан на юго-западе страны. В настоящее время американские, марокканские и другие военные задействованы в скоординированной поисково-спасательной операции, к которой привлечены наземные, воздушные и морские силы, сообщило командование.



Имена пропавших военнослужащих, а также принадлежность их определённому роду войск пока не раскрываются. Командование добавило, что предоставит дополнительную информацию по мере её поступления.

AFRICOM:

В настоящее время основное внимание уделяется поиску военнослужащих и информированию их семей.

Согласно имеющейся информации, происшествие не связано с ходом учений и расследуется.

Учения African Lion являются крупнейшими ежегодными совместными учениями, проводимыми США в Африке. Они начались 27 апреля и продлятся до 8 мая 2026 года, охватывая территории Марокко, Ганы, Сенегала и Туниса. В маневрах принимают участие около 7 000 военнослужащих из более чем 30 стран мира.

Основная цель учений звучит так:

Укрепление оперативной совместимости между силами США, их союзниками по НАТО и африканскими странами-партнёрами.
    alexboguslavski
    +13
    Вчера, 18:25
    Американские военнослужащие пропали во время учений в Африке.


    Маленькие дети!
    Ни за что на свете
    Не ходите в Африку,
    В Африку гулять!
    В Африке акулы,
    В Африке гориллы,
    В Африке большие
    Злые крокодилы
    Будут вас кусать,
    Бить и обижать, -
    Не ходите, дети,
    В Африку гулять.
    В Африке разбойник,
    В Африке злодей,
    В Африке ужасный
    Бар-ма-лей!
    Он бегает по Африке
    И кушает детей —
    Гадкий, нехороший, жадный Бармалей! (с) К. Чуковский.
      +1
      Вчера, 18:48
      "Но папочка и мамочка уснули вечерком,
      А Танечка и Ванечка — в Африку бегом,...      "
      Вот и добегались, Tanja and Vanja...
      +2
      Вчера, 19:54
      -Укрепление оперативной совместимости между силами США, их союзниками по НАТО
      Попали в плен к берберским женщинам.
        +3
        Вчера, 20:35
        Цитата: knn54
        Попали в плен к берберским женщинам

        И были съедены ими;т.к. другой пользы для себя добиться от амеров не удалось !
    +3
    Вчера, 18:40
    Город Тан - Тан ворота на " пляж" Сахара .А за верблюдами искали ?
    +3
    Вчера, 18:46
    Сахара она такая. Целые соединения во второй мировой пропадали...
      +5
      Вчера, 18:50
      Зыбучие пески, а в них всякие гигантские черви охотящиеся за живностью. В американском кино показывали.
        +1
        Вчера, 19:06
        Цитата: Irokez
        Зыбучие пески, а в них всякие гигантские черви охотящиеся за живностью. В американском кино показывали.

        Дрожь земли-8 ?😯 Ждём-с очередного ужастика. smile
    +2
    Вчера, 18:48
    Проводить учения в зоне то ещё занятие. В зоне многие пропадают.
    0
    Вчера, 18:52
    Найдут... наверное... если что-то их уже не схарчило...
      +4
      Вчера, 19:11
      Цитата: dzvero
      Найдут... наверное... если что-то их уже не схарчило.

      Да, были случаи в истории. yes

      Но почему аборигены съели Кука ?
      За что? Неясно, молчит наука.
      Мне представляется совсем простая штука -
      Хотели кушать и съели Кука. (с) request
        0
        Вчера, 19:54
        А может ошибка вышла smile
        хотели кока, а съели Кука
    -1
    Вчера, 18:53
    Двое военнослужащих США, участвовавших в совместных учениях African Lion 2026 в Марокко, пропали без вести.

    Опять в болоте утонули?
    +3
    Вчера, 18:56
    А может они утонули в степях Украины?
    -1
    Вчера, 18:58
    помните песню группы с окраины - наркомани у огороде (кажется океан эльзи ,россияне так любили , так любили) там видно пластилин из настоящей индийской конопли
    0
    Вчера, 19:44
    Я слышал,что в Африке до сих пор водятся дикие племена аборигенов питающиеся человеческими жертвами!. . . hi
    0
    Вчера, 19:57
    Цитата: андрей мартов
    Я слышал,что в Африке до сих пор водятся дикие племена аборигенов питающиеся человеческими жертвами!. .
    Я тоже так думаю. Сожрали американцев wink
      0
      Вчера, 20:30
      так они не вкусные и вредные ,состоят из бургеров и пиццы
    +2
    Вчера, 20:23
    Поскольку учения называются "Африканский лев" сделаю ставку на львов! laughing
    0
    Вчера, 20:51
    Их просто съели крокодилы. Бывает , это Африка )))
    0
    Вчера, 22:43
    Чуковского читать надо было! А то "Мойдодыра" не читали, "Бармалея" тоже....