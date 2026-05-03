Шведы вывели на орбиту первый спутник для слежки за Россией
3 96633
Швеция впервые в своей истории запустила на орбиту разведывательный спутник для слежения за Россией. Правда, не самостоятельно. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SVT.
Шведы решили следить за Россией с орбиты. Для этого они создали космический аппарат, а поскольку своего космодрома у них нет, да и космическая программа не развита, то попросили о помощи американцев. Причем запуск состоялся с территории авиабазы Ванденберг в Калифорнии, которая известна тем, что обладает собственным космодромом. Когда-то с него планировали запускать «Шаттлы», потом программа была закрыта.
Впрочем, дела американцев остаются делами американцев, а шведы свой спутник на орбиту вывели. Причем сегодня, 3 мая 2026 года. Больших подробностей нет, но космический аппарат на нужную орбиту будет выходить около месяца. То есть где-то в начале июня он должен будет занять свою орбиту и оттуда уже следить за военными объектами России.
Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и был выполнен космической компанией Space X. Спутник выйдет на нужную орбиту примерно через месяц.
Данный спутник первый, но не последний, как заявил начальник Космических сил Швеции Андерс Сундеман, в течение двух следующих лет на орбиту должно быть выведено до 10 шведских космических аппаратов. Основная их задача — картографирование потенциальных военных целей на территории России.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация