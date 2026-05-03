Шведы вывели на орбиту первый спутник для слежки за Россией

Швеция впервые в своей истории запустила на орбиту разведывательный спутник для слежения за Россией. Правда, не самостоятельно. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SVT.

Шведы решили следить за Россией с орбиты. Для этого они создали космический аппарат, а поскольку своего космодрома у них нет, да и космическая программа не развита, то попросили о помощи американцев. Причем запуск состоялся с территории авиабазы Ванденберг в Калифорнии, которая известна тем, что обладает собственным космодромом. Когда-то с него планировали запускать «Шаттлы», потом программа была закрыта.



Впрочем, дела американцев остаются делами американцев, а шведы свой спутник на орбиту вывели. Причем сегодня, 3 мая 2026 года. Больших подробностей нет, но космический аппарат на нужную орбиту будет выходить около месяца. То есть где-то в начале июня он должен будет занять свою орбиту и оттуда уже следить за военными объектами России.

Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и был выполнен космической компанией Space X. Спутник выйдет на нужную орбиту примерно через месяц.

Данный спутник первый, но не последний, как заявил начальник Космических сил Швеции Андерс Сундеман, в течение двух следующих лет на орбиту должно быть выведено до 10 шведских космических аппаратов. Основная их задача — картографирование потенциальных военных целей на территории России.
  vitaliy20091959
    Вчера, 18:49
    ну а мы, что нибудь выводим для полной оперативно- тактической осведомленностью за скандинавами и еще что очень важно за окраинским фронтом
    Fachmann
      Вчера, 18:56
      Справка
      Россия — спутники в 2026 (на сейчас).
      Уже выведены:
      Космос-2600 (военный спутник)
      Электро-Л №5 (метеоспутник)
      Рассвет-3 — сразу 16 спутников связи
      Меридиан-М №21 (военная связь/навигация)
      ещё минимум 2 военных спутника серии «Космос» (апрельские запуски)
      Итого на весну 2026:
      ~20+ спутников, если считать групповой запуск (16 штук).
      Запланированы на 2026:
      Арктика-М №3 (метеорология Арктики)
      Метеор-М №2-5 (метеоспутник)
      Ресурс-ПМ №1 (ДЗЗ — наблюдение Земли)
      Смотр-В (наблюдение/разведка)
      vitaliy20091959
        Вчера, 19:50
        все Вы вроде хорошо описали , а вот для справки только старлинкс, сколько спонта друг маск фиганул в космос ,ну и сравните на досуге , чей космос и на кого работает в основном
        Fachmann
          Вчера, 20:35
          Уважаемый Виталий, неужели Вы думаете, что я живу в информационной изоляции?
      дон_Рэба
        Вчера, 20:28
        Цитата: Fachmann
        Россия — спутники в 2026 (на сейчас).

        В этом списке нет ни одного аппарата с технологией SAR
        Смотр-В это газпромовский, « для решения задач мониторинга состояния и экологического мониторинга промышленных объектов и прилегающих областей к ним областей, труднодоступных территорий, в том числе и арктических», даж газоанализатор парниковых газы есть.
        Ресурс-ПМ « съемка Земли из космоса с целью картографирования, поиска полезных ископаемых и оценка урожайности полей. Не исключено и оборонное использование получаемой информации».
        По сути военный «Космос 2006».
        Радостно, что не 1, а целое созвездие "Космос-2600" ... "Космос-2608", на орбите 340 км.
        А только финских ICEYE, которые сливают инфу ВСУ и Притуле (не уверен) с технологией SAR на опьите 20 штук
        частное лицо
          Вчера, 20:37
          В этом списке нет ни одного аппарата с технологией SAR

          Зато мы первые отправили человека в космос. Хотя прошу прощения не мы а могучий СССР . А что делают наши астронавты по пол года в космосе на сегодня? laughing
          дон_Рэба
            Вчера, 20:53
            Цитата: частное лицо
            Зато мы первые отправили человека в космос

            И спутник наш первый, и женщина (пусть она потом и… ), и на Луну, и Венеру.
            Я собственно о развединформации и спутниковой группировке.
            Космонавты 🤔
            Последние компетенции, которые сы еще не утратили
            karabas-barabas
              Вчера, 21:32
              В середине 2000х у РФ были все карты на руках (как любит говорить Дони Трамп) стать лидером в технологиях интернета, космоса, коммуникации, рынка ракетных запусков и тп. Но не фартануло.., или как в одном мэме говорится- это фиаско Братан.
              дон_Рэба
                Вчера, 21:40
                В одну воду реки нельзя войти дважды.
                Я помню, как в НПО Энергия манагеры (конечно эффективные)бросились закупать на свалившиеся с орбиты $: иноаарки, мёбеля и шикрвать.
                А уж бардачина в Роскосмосе вообще не поддается описанию.
        Fachmann
          Вчера, 20:39
          Уважаемый дон радиоэлектронной борьбы!
          В курсе, держим руку на пульсе. Оттого и радуемся, что "процесс пошёл", пусть и не так быстро, как всем хотелось.
          дон_Рэба
            Вчера, 20:57
            Цитата: Fachmann
            пусть и не так быстро, как всем хотелось.

            Я очень большие трудности по элементной базе предвижу:
            «Стратегический» партнер с нами делится не желает, предоожить мы ему (в вопросах космоса» ничего не можем, а альтернативные каналы почти закрыты.
            Я вот ни как не могу понять: когда немецкие SAR-Lupe запускали мы, ну ведь « можно было».
            Fachmann
              Вчера, 21:11
              "SAR-Lupe запускали мы"
              При всём уважении, этого не было.
              Система SAR-Lupe изначально создавалась как суверенный военный инструмент разведки Бундесвера. Поэтому доступ к её данным и технологиям жёстко ограничен.
              Единственное полноценное международное взаимодействие в этой сфере это сотрудничество с Францией и обмен данными с французской оптической системой Helios.
              Это было оформлено как межгосударственное соглашение и встроено в оборонную архитектуру ЕС/НАТО.

              SAR-Lupe — это первая немецкая орбитальная система военной разведки, основанная на радиолокации с синтезированной апертурой (SAR). Она была разработана для нужд Бундесвера и обеспечивает наблюдение за поверхностью Земли независимо от погоды и времени суток.
              Назначение: военная разведка и наблюдение
              Оператор: Бундесвер
              Разработчик: OHB System
              Период развёртывания: 2006–2008 годы
              Количество спутников: 5
              Технические особенности:
              Использует технологию радиолокации с синтезированной апертурой (SAR, Synthetic Aperture Radar).
              Это даёт возможность получать изображение ночью, сквозь облака и при неблагоприятной погоде.
              Разрешение: до ~1 метра (по открытым данным)
              Орбита: низкая околоземная.
              Система позволяет вести разведку в районах боевых действий, отслеживать перемещения техники, получать детальные снимки местности, поддерживать планирование операций.
              В отличие от оптических спутников, SAR-Lupe не зависит от освещения и атмосферных условий.
              Развитие:
              SAR-Lupe постепенно заменяется более современной системой SARah, развёртываемой с 2022 года
              Новая система обеспечивает более высокое разрешение и расширенные возможности наблюдения.

              SAR-Lupe стала первым шагом Германии к независимой космической разведке, важным элементом европейской оборонной инфраструктуры, основой для дальнейших программ спутникового наблюдения.
              дон_Рэба
                Вчера, 22:33
                Цитата: Fachmann
                При всём уважении, этого не было.

                Дружище… я с SAR на ятЬ, да и LupЫ мне знакомы (портянка с википедии лишняя )
                Все 5 штук S-Lupe запустили мы, с Плесецка, нашими РН
                Тогда хотели «СП» с немцами от отвергнутого BND, но более дешевого Horus от Forecast International, для целей Projekt für radargestützte Fernerkundung.
                И могли бы.
                Напомню, что Sar-Lupe стартовал с 2007 и по 2008, когда даже чесаться от 08.08.08 не србирались.
                В это время в СПбПУ во всю сверкали немецкие лазеры.
                А потом в 2011 Rheinmetall Defence создавала Центр боевой подготовки (ЦБП) в Мулино.

                Цитата: Fachmann
                Единственное полноценное международное взаимодействие в этой сфере это сотрудничество с Францией

                У французов нет (пока) спутников с SAR. Они пользуются данными итальянцев(Cosmo-Skymed) и немцев.
                Pleiades это оптика (тут мы после «замочной скважины» отстаем не сильно) и РТП электронной разведки CERES (нам это ни когда б не дали)
                У французов Harmattan AI только присматривается к орбите.
                Хотя 3,5 кг ☝️ рлс Harmattan AI Sahar ну очень хороша (но с орбиты не потянет.
                /Снимок с неё, вроде б с Skyeton Raybird
                Fachmann
                  Вчера, 22:47
                  Даа, всё точно, нашёл подтверждение на сайте Бундесвера.
                  Все 5 спутников запускались с космодрома Плесецк в России. drinks
                  Но сами спутники, были не наши... no
                  дон_Рэба
                    Вчера, 23:20
                    Цитата: Fachmann
                    Но сами спутники, были не наши.

                    Ну я ж все пояснил.
                    Кстати и американцы не очень хотели, что б немцы свои развернули, и англичане.
                    Потом то уж понятно, там и сопровождение, приём/передача через центр в США, когда «на обратной стороне»
                    У sar lupe обработка по 24-48 часов пачки, а передача рачки до 11 минут.
                    Могли б с немцами замутить, хоть гражданский вариант.
      solar
        Вчера, 23:08
        Уже выведены:
        Космос-2600 (военный спутник)
        Электро-Л №5 (метеоспутник)
        Рассвет-3 — сразу 16 спутников связи
        Меридиан-М №21 (военная связь/навигация)
        ещё минимум 2 военных спутника серии «Космос» (апрельские запуски)

        Только 16 спутников Рассвет-3 еще не работают, это для будущего проекта широкополосного интернета.
    Sky Strike fighter
      Вчера, 18:59
      Цитата: vitaliy20091959
      ну а мы, что нибудь выводим для полной оперативно- тактической осведомленностью за скандинавами и еще что очень важно за окраинским фронтом


      Конечно выводим спутники,но Швеция не в приоритете для нас,чтобы за ней следить.В Швеции же безумного MAXа нету.

      .Шведы вывели на орбиту первый спутник для слежки за Россией


      Какие шведы отсталые.У них наверное только один спутник.И тот наверное весь как конструктор Lego состоит из компонентов, произведенных по всему миру,но только не в Швеции.Ничего мы сейчас свой фотолитограф ещё как создадим и как начнём клепать свои процессоры для своих компов,потому что судя по последним новостям других уже скоро не будет.Даже и не знаешь радоваться или плакать.Если импортозамещение удастся будем радоваться,а если нет останется только плакать.

      Минпромторг РФ решил ограничить импорт компьютерной техники, исключив из списков параллельного импорта ряд популярных марок. Под ограничение на ввоз в Россию попадут ноутбуки, компьютеры и запоминающие устройства.

      С 27 мая 2026 года начнется новая эра, вернее, возвращение в прошлое. Из доступного для импорта в РФ без согласия правообладателя исключаются компьютеры и запоминающие устройства следующих марок: ACER, ADATA, AIC, APACER, ASUS, CISCO, FUJITSU, HEWLETT PACKARD (HP), HITACHI, HPE, HYNIX, IBM, Inspur, Intel, KINGSTON, SAMSUNG, SANDISK, TOSHIBA, Transcend, xFusion и многие другие. Видимо, кто-то думает, что компьютеры и прочие изделия россиянам не нужны.


      Нет ну я бы понял ещё если бы свои компы начали производить для себя,то тогда можно ещё запрещать,но у нас сначало запрещают и уж только потом походу начинают работать над импортозамещение,как с тем же MAX. Похоже очередной хитрый план подкрался незаметно.Интересно как отреагирует население на такую инициативу?У кого-нибудь есть варианты?

      .Как бы не фыркали некоторые, мол «чего вы штатские лезете нас учить». Но это еще не все. Краеугольным следствием происходящего, является вовлечение гражданского общества в войну, взросление людей, которые понимают все тяготы и противоречия войны, множество выявленных проблем, но которые все равно продолжают тянуть лямку, как на фронте, так и в тылу. И поэтому все запретительные меры, которые из якобы заботы о тотальной безопасности завинчивают гайки для гражданского общества – напрямую ведут к поражению. Потому что армия уже является частью гражданского общества, как бы кому не хотелось – уточнил Шурыгин.

      Все ограничения душат инновации и гибкость в тылу – сразу отражаясь кровью бойцов ВС РФ на фронте. Именно из-за этого практически все поголовно солдаты и офицеры ВС РФ считают инициаторов блокировок в интернете своими врагами.

      И это не мое утверждение, можно по душам поговорить с любым бойцом, чтобы услышать даже более жесткие формулировки. Так что подводя итог – рожденное в годы войны русское гражданское общество, неотделимо от армии. Поэтому прежние методы управления уже не работают.


      al3x
        Вчера, 19:30
        Так это и есть план кремля, по всей видимости, отправить Россию в прошлое. Всё запретить, ограничить, потом еще отбирать начнут ходить по домам. Так, глядишь, и до лучин с берестой постепенно докатимся. Красота же 🤦‍♂️
        VOENOBOZ
          Вчера, 19:56
          Какой бред некоторые личности несут, не понятно для кого.
      Див Дивыч
        Вчера, 19:59
        Посмотрел список фирм, альтернативы есть.
        Предполагал что так будет (ограничение поставок и рост цен), уже пару лет изучаю китайских производителей.
        Ломка будет у тех, кто выбирал разрекламированные бренды, а не по характеристикам оборудования.
  Alex013
    Вчера, 18:58
    У шведов космическая программа с 1972 года, есть собственный космодром (Эсрендж, в 2023 году открыли). Насчет первых спутников - информация неточная немного.
    Запуски: Viking - 22 февраля 1986 года, Freja - 6 октября 1992 года, Astrid 1 - 24 января 1995 года, Astrid 2 - 10 декабря 1998 года, Odin - 20 февраля 2001 года, SMART-1 - 27 сентября 2003 года, Prisma - запущен 15 июня 2010 года. Т.е. давно работают.
  Диvannый анаlitик
    Вчера, 19:19
    То, что мы с вами, скандинавские карлики, заклятые друзья - близкие соседи, никакой спутник не изменит и от русской ядерной дубины не спасет.
    vitaliy20091959
      Вчера, 20:20
      напрасно ,вы дружище на ядерную дубинку надеятесь , нас продадут с потрохами и ядерным оружием современные рукамиводители очень странной страны -рф
  Fangaro
    Вчера, 19:31
    Личное мнение...
    Швеция просто смогла сделать полезную нагрузку и оплатить её вывод в космос.
    Прогресс. Все больше стран своими кубиками рубика космос за*ирают.
    Но чем больше в космосе стран, тем меньше риск поиграть в космовойны.
  g_ae
    Вчера, 19:33
    Небо над Россией - проходной двор. Заходи кто хочешь, смотри что хочешь. Бардак.
    78bor1973
      Вчера, 19:39
      За всей Россией этому спутнику всё равно не уследить хоть усрись!
      Диvannый анаlitик
        Вчера, 20:31
        Меня всегда забавлют жалкие потуги еврокарликов поиграть в солдатики, в танчики. Ведь объяснил же им ВВП, что война с НАТО, если случится, будет совершенно иной. То ли слишком богатые, то ли слишком тупые.
        Евгений_Свириденко
          Вчера, 21:36
          А сейчас мы исключительно с Украиной воюем. И они исключительно оружие своего производства применяют, а украинские спутники и самолёты ДРЛО обеспечивают им связь, разведку и целеуказание. Ну и конечно воюют только самостийные хлопцы с их стороны. А с Натой конечно мы не воюем, они ведь партнёры... Сарказм если что для тех кто в танке...
      Ivanhoe
        Вчера, 20:38
        Защо им е цяла Русия, стигат им базите на СФ, особено тези на подводниците - Видяево, Гаджиево, Кандалакша и т .н.
    Глухой
      Вчера, 19:39
      Интересно. А как ты с орбиты запретишь смотреть? Даже в цивилизации 2-й после перехода в космическую эру туман войны весь отключается.
      Предлагаешь нудолями сбивать?
  Schneeberg
    Вчера, 20:05
    Цитата: Sky Strike fighter
    Швеция не в приоритете для нас,чтобы за ней следить
    С некоторых пор, Швеция стала членом НАТО
  дон_Рэба
    Вчера, 20:51
    =автор Швеция впервые в своей истории запустила на орбиту разведывательный спутник для слежения за Россией.

    Да ладно?
    Rymdbolaget(1972)-> Шведское национальное космическое агентство (SNSA)-> SSC.
    Первый шведский спутник Viking запущен 22 февраля 1986 года.
    На 2023 у Швеции было 3 спутника (25 место в мире), в 2025 запущен Ovzon 3 для шведского оператора Ovzon;
    Цитата: автор
    поскольку своего космодрома у них нет,

    🥱 на сколько ж надо быть некомпетентным?

    Космический центр Esrange— ракетный полигон и космодром на севере Швеции, за Полярным кругом (близ Кируны), действующий с 1966 года.
    На его территории ввели в эксплуатацию три новых стартовых стола. Первый — для суборбитальных пусков и малых носителей грузоподъемностью до 300 килограммов на солнечно-синхронные орбиты (ССО), второй — для ракет с полезной нагрузкой до 1200 килограммов на те же орбиты. Еще один зарезервирован для испытаний многоразовых ракет.

    Статус: Первый континентальный Европейский космодром.
    То есть где-то в начале июня он должен будет занять свою орбиту и оттуда уже следить за военными объектами России.

    «Займёт и будет», будет, будет.
    С Vandenberg в основном для вывода спутников на высокие наклонения — полярные или солнечно-синхронные орбиты с наклоном 97-98 гр( не будут отработавшие ступени падать на всякие сша и канады)
    При таком наклоне время пролета спутника над территорией РФ составляет от 10 до 20 минут за один виток (в зависимости от высоты орбиты) с от всего полного витка (90-110 минут)
  belovvladimir
    Вчера, 21:09
    Основная их задача — картографирование потенциальных военных целей на территории России.

    Уже и не скрывают, а открыто говорят, наглеют