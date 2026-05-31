1916 год. Ютландский ад

«Зейдлиц» в Ютландском сражении

Трудности памяти

Неведение и неопределенность

На командирском мостике

150 гектометров — сигнал с флагмана: «Открыть огонь!» «Еще разок, Зайдлиц!» — боевой клич старого кавалерийского генерала, который мы сделали и своим девизом; затем команда: «Залп!», и с резким толчком наши 28-сантиметровые снаряды с грохотом вылетают из стволов. С этого момента все орудия корабля неутомимо ведут огонь по врагу в быстром темпе, давая залп примерно каждые 20 секунд.



Пороховой дым не только просачивается в пост управления, оставляя привкус пороха на языке, но и всё больше закрывает обзор, скрывая противника и свои корабли. Донесения поступают ежеминутно. Отлаженный ритм внезапно прерывается взволнованным выкриком, раздавшимся в боевой рубке. Впрочем, все уже и так увидели то, о чём прокричал в пост управления сигнальщик левого борта:



«Командир, по сообщению сигнальщика! Английский линейный крейсер взлетел на воздух!»

Сначала в носовой части вспыхнуло яркое красное пламя. Затем последовал взрыв в носу, за которым последовал гораздо более мощный взрыв в средней части корпуса; черные обломки корабля взлетели в воздух, и тут же всё судно было охвачено чудовищным взрывом. Мачты рухнули к центру, облако дыма закрыло всё и поднималось всё выше.

Отчаянная борьба за выживание

Противник обстреливал нас как безумный. [...] Теперь враг находился в более выгодном положении. Он мог прекрасно видеть нас, в то время как мы видели лишь его мачты и дымовые трубы, а то и вовсе ничего, что, собственно, и было на протяжении большей части времени.

Мы получаем один 38-сантиметровый гостинец за другим и едва можем защищаться, потому что не можем ни прицелиться, ни вести наблюдение. С оглушительным всплеском тяжелые снаряды падают в воду совсем рядом с нами, окатывая корабль настоящими фонтанами.

Смерть и ужас

Если бы я захотел прооперировать кого-то из них... даже наркоз в сложившихся обстоятельствах не был бы спокойным и надежным; асептика была нулевой, так что инфекция была неизбежна; ведение скальпеля при постоянной качке корабля, под ударами, от которых раненых, лежащих на операционном столе, не раз едва не сбрасывало на пол; электрическое освещение [...], которое несколько раз гасло.

В машинном отделении

Борьба после боя

Долгий путь назад