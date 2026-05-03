Бессент обещает снижение цен на нефть, но чуть позже
США обещают снижение цен на нефть, но не прямо сейчас, а месяца через три. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, комментируя выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК.
Американцы прогнозируют снижение цен на нефть. Согласно оценке Бессента, в ближайшие дни нет, но месяца через три цена на энергоресурсы начнет потихоньку падать. В первую очередь это зависит от ОАЭ, которые вышли из ОПЕК и теперь могут значительно увеличить объемы добычи. А чем больше добывается нефти, тем ниже на нее цены.
Кроме того, как бы там ни было, но американцы думают, что в скором времени будет открыт Ормуз и все стоящие там танкеры пойдут к своим заказчикам. По словам Бессента, США пока блокируют только иранские суда, а все остальные пропускают.
Сотни нефтяных танкеров ждут в заливе возможности выйти. США блокируют только иранские суда, и я не удивлюсь, если мы увидим, как всё больше этих кораблей выходят в море.
Россия тоже заработает на подорожании нефти, как заявил глава Минфина Антон Силуанов, примерно 200 млрд рублей упадет нам в казну на разнице в цене на нефть. Мы закладывали одну стоимость, а сейчас она совсем другая. Спасибо Ирану и закрытому Ормузу. В начале 2026 года цена за баррель нефти Urals в некоторые моменты опускалась ниже 40 долларов, а в апреле поднялась свыше 116 долларов.
А если Иран не откроет в ближайшие дни Ормузский пролив, что эксперты не исключают цену на баррель до 150 долларов, а к концу года и до 200. А Бессент уже много чего говорил.
