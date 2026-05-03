Бессент обещает снижение цен на нефть, но чуть позже

США обещают снижение цен на нефть, но не прямо сейчас, а месяца через три. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, комментируя выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК.

Американцы прогнозируют снижение цен на нефть. Согласно оценке Бессента, в ближайшие дни нет, но месяца через три цена на энергоресурсы начнет потихоньку падать. В первую очередь это зависит от ОАЭ, которые вышли из ОПЕК и теперь могут значительно увеличить объемы добычи. А чем больше добывается нефти, тем ниже на нее цены.



Кроме того, как бы там ни было, но американцы думают, что в скором времени будет открыт Ормуз и все стоящие там танкеры пойдут к своим заказчикам. По словам Бессента, США пока блокируют только иранские суда, а все остальные пропускают.

Сотни нефтяных танкеров ждут в заливе возможности выйти. США блокируют только иранские суда, и я не удивлюсь, если мы увидим, как всё больше этих кораблей выходят в море.

Россия тоже заработает на подорожании нефти, как заявил глава Минфина Антон Силуанов, примерно 200 млрд рублей упадет нам в казну на разнице в цене на нефть. Мы закладывали одну стоимость, а сейчас она совсем другая. Спасибо Ирану и закрытому Ормузу. В начале 2026 года цена за баррель нефти Urals в некоторые моменты опускалась ниже 40 долларов, а в апреле поднялась свыше 116 долларов.

А если Иран не откроет в ближайшие дни Ормузский пролив, что эксперты не исключают цену на баррель до 150 долларов, а к концу года и до 200. А Бессент уже много чего говорил.
  1. Normann Звание
    Вчера, 19:47
    КМК в этой истории выиграли все, кроме конечных потребителей.
      lshka
      Вчера, 22:12
      Ждем очередного поднятия цен на бенз в России(нефть ведь подорожала...), а следом и на все остальное, что нивелирует (скорее анигулирует) эти "200 лярдов" доп. прибыли
    Ропот 55
    Вчера, 19:52
    Напомнило стародавние времена когда выход нашей сборной по футболу laughing на чемпионат мира зависит от того как с играет команда X c коммандой Y ,тут так же,откроет Иран упадет доход,не откроет заработает Россия.
      Седов
      Вчера, 20:47
      И это опять - заработает благодаря, а не вопреки.
    vitaliy20091959
    Вчера, 19:59
    наш лысый (я сам лысый но не из минфина) заявил что прямо сей час на нас обрушатся 200млрд баков за нефть , брешет как сивый мерин(кем на самом деле и является ,хоть и бритый), фиг вам население рф ,деньги уйдут как всегда за кордон
      al3x
      Вчера, 21:00
      Так дело в том, что не баксов, а рублей и это в нынешних условиях вообще кот наплакал. А тот самый лысый это преподносит, как великое достижение ещё, наверное, и совести хватило к себе в копилку резюме записать. При том при всём, никто из нашего правительства к этому вообще никоим боком не причастен. Это побочка трамповских авантюр, так сказать.
    Schneeberg
    Вчера, 20:04
    ОАЭ, которые вышли из ОПЕК и теперь могут значительно увеличить объемы добычи
    Этот добытый объем нефти ещё надо вывезти. Персы не дадут соврать wink
    tralflot1832
    Вчера, 20:04
    Ясно ,будут тянуть резину - стратрезерв нефти США не распродан.Как и предполагал цены на АЗС в США будут падать перед выборами в Конгресс..А что на это скажут демократы. Похоже их окучивают. laughing А кая цена нефти устраивает товарища Трампа ,вот что интересно .
      Ропот 55
      Вчера, 20:08
      tralflot1832,демократы на мой не профессиональный взгляд будут тыкать Трампа в его обещалки и хотелки,а также авантюру с Ираном плюс попробуют качнут общество насчёт их NICE агентов.
    tralflot1832
    Вчера, 20:38
    hi По моему Трамп сам не знает что он предпримет .Или тщательно скрывает .
    Fachmann
    Вчера, 20:56
    Кто может объяснить, при чём здесь, заявленное в анонсе к статье упоминание
    "В правительстве Москвы заявили, что в бюджет зайдет не менее 200 млрд рублей..."
    Какое отношение к теме статьи имеет правительство города Москва? request
    tralflot1832
    Вчера, 21:07
    Евгений не удивляйтесь ,Москва является самым крупным экспортёром сельхозпродукции ,а на третьем месте Московская область . laughing Деньги сначала Москва пересчитывает." Это тебе ,это опять тебе "(c).
    rocket757
    Вчера, 21:33
    Можно его назвать оптимистом, но так то и раньше происходило что то то подобное...
    bob03
    Вчера, 23:25
    примерно 200 млрд рублей упадет нам в казну

    Для понимания: это стоимость 2 недель ведения СВО. Приятно наверное, но кто тут выиграл непонятно.