Авиация и спецназ Мали разбили колонну боевиков, рвавшуюся к столице - Бамако

Вооружённые силы Мали контратаковали боевиков террористической группировки JNIM, связанной с «Аль-Каидой» (*запрещённая в России террористическая организация). Контратака была проведена в районе города Себугу, что в 230 км к северо-востоку от Бамако, столицы страны.

Информированные источники сообщают о том, что вооружённые силы Мали задействовали штурмовую авиацию и силы специального назначения. В результате серии атак с воздуха были ликвидированы несколько групп боевиков, которые пытались двигаться в направлении Бамако на мотоциклах, мопедах и пикапах. Затем против выживших боевиков были применены различные виды вооружения на земле, включая стрелковое оружие, ПТУР и гранатомёты.



В итоге не менее 60 боевиков ликвидированы. О том, взяты ли малийской армией в плен раненые террористы, не сообщается. При этом говорится, что небольшой группе, численностью порядка 12-15 человек, удалось уйти.

Город Себугу находится на южном берегу реки Нигер.



Показаны трофеи малийских войск. Это несколько мотоциклов (мопедов) боевиков, гранатомёты, противотанковые ракетные комплексы, пулемёты, автоматы, боеприпасы к ним.



Обстановка в Мали продолжает оставаться сложной. Активность против центральных властей проявляют не только боевики, аффилированные с «Аль-Каидой»*, но и туареги, которые заявляют о намерениях добиться независимости северных районов Мали - так называемого Азавада. В ряде случаев JNIM и туареги действуют совместно как ситуационные союзники.
  Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3
    +4
    Вчера, 19:52
    Это хорошо или плохо ? Для России, имеется в ввиду
    knn54
      knn54
      +11
      Вчера, 19:57
      -спецназ Мали
      Не удивлюсь, если это был "Вагнер".
      Ропот 55
        Ропот 55
        +2
        Вчера, 19:59
        knn54 hi ,с нашим Корпусом не понятно сколько там и в каком состоянии,слишком много не правдивой информации было.
      Слесарь
        Слесарь
        +2
        Вчера, 20:34
        Цитата: knn54
        Не удивлюсь, если это был "Вагнер".

        Дык вроде уже говорили = именно они ,просто культурно переименованы .
      Vauxhall
        Vauxhall
        -6
        Вчера, 22:20
        Цитата: knn54
        -спецназ Мали
        Не удивлюсь, если это был "Вагнер".

        Профессионалы уничтожены кремлёвскими...
        То что под "эгидой МО РФ" жалкое подобие.
        Убили основателя в беспокойстве за свои шкуры. Реально могли дойти до Москвы. А теперь бандерлоги кошмарят всю Россию. А ваш главнооокомандующий молчит как рыба об лёд. Смотрю новости по России и ни слова за окраину. То что делают войска на ЛБС, это как по женским гениталиям ладошкой.
        А прилёты жестокие. Вспомните как начиналось с касок и бронежилетов...
        Теперь даже Япония начала поставки, а в ответ им нефть..
        Что-то не так в Датском королевстве..
    Ропот 55
      Ропот 55
      +3
      Вчера, 19:57
      Евгений Попов 3 hi,то что правительственые войска нахлобучили запрещенных хорошо,вспомнили для чего они нужны. По туарегам там всё сложно похоже у власти нет методов против "Кости Сапрыкина" пока.
      Евгений Попов_3
        Евгений Попов_3
        0
        Вчера, 20:05
        Простив Кости Сапрыкина методы все же нашлись fellow [media=https://]
      paul3390
        paul3390
        -4
        Вчера, 20:31
        Интересно другое - как мы вечно умудряемся ставить не на тех? Вот в Сирии, да и не только - казалось бы, со времён СССР у нас с курдами были отличные отношения. Поддержи их, дай оружие - и они и дружище Эрдогану, и исламистам, и матрасникам там такую бы кузькину мать устроили - по сию пору на ушах всё бы стояло.. А османы - сидели бы тише мыши. Но нет - мы поставили на откровенно не желающего сражаться Асада.. Со всеми вытекающими.. А курды - подались к штатникам..

        Тут - казалось бы туареги, самые воинственные люди в тех краях. С нами - не ссорились, французов - мягко говоря не любят, да и исламистов не шибко жалуют. Чего бы с ними не договориться? Или нас прям так волнует сохранение государства в Мали и прочих тамошних странах? Но нет - мы опять поддерживаем тех, кто без нас однозначно слился бы.. Вопрос - зачем нам это? Класть своих бойцов за тех, кто сам себя защитить не может? А туареги - подались к французам..

        Хорошо хоть за Карабах не вписались...
        Евгений Попов_3
          Евгений Попов_3
          -2
          Вчера, 20:55
          Почему вас постоянно минусуют ?)))) пишете чистую правду и от души[media=https://][media=https://][media=https://]
          paul3390
            paul3390
            -3
            Вчера, 21:27
            Да это группа поклонников кочует от коммента к комменту. Я уж привык. Причём - ходят как на работу, в какое бы время не написал - тут же они, даже ночью. Зачем им это - ума не приложу. Да ладно - нехай развлекаются, мне не жалко. До пейджера.
        Dart2027
          Dart2027
          +5
          Вчера, 21:44
          Цитата: paul3390
          Но нет - мы поставили на откровенно не желающего сражаться Асада

          Вообще-то он держался сколько мог.
          Цитата: paul3390
          Поддержи их, дай оружие - и они

          Ну и как у них сейчас дела?
          paul3390
            paul3390
            -2
            Вчера, 21:54
            Да ну? Если бы не наши войска - Асад пал бы ещё в 2015-м.. Разве не так?

            Хреново у них дела. Лоханулись связавшись с матрасниками. Но - нам-то это как помогло?
            Dart2027
              Dart2027
              +2
              Вчера, 23:08
              Цитата: paul3390
              Да ну? Если бы не наши войска - Асад пал бы ещё в 2015-м.. Разве не так?

              Так. Но Вы написали
              Цитата: paul3390
              откровенно не желающего сражаться Асада

              Власть он не удержал, но обвинять в нежелании сражаться это перебор.
              Цитата: paul3390
              Лоханулись связавшись с матрасниками. Но - нам-то это как помогло?
              Суть в том, что связаться с ними это значит объявить войну всем вокруг.
              paul3390
                paul3390
                -1
                Вчера, 23:37
                Но простите - разве не его армия разбежалась в конечном итоге без единого выстрела? Да и ранее - как-то особо боевым рвением она у него не страдала.

                Всем вокруг? Это кому? Разве - там у нас есть друзья?
      Слесарь
        Слесарь
        +5
        Вчера, 20:36
        Цитата: Ропот 55
        По туарегам там всё сложно похоже у власти нет методов против "Кости Сапрыкина" пока.

        Туареги и с "нашей" стороны присутствуют , и их больше .
    Geosun
      Geosun
      +7
      Вчера, 20:17
      Цитата: Евгений Попов_3
      Это хорошо или плохо ? Для России

      Мы поддерживаем тех, кто сейчас у власти, до этого там была профранцузкая власть, которая пытается вернуться.
      Евгений Попов_3
        Евгений Попов_3
        -1
        Вчера, 20:57
        А зачем нам в Мали про российская власть ? Нам вообще это надо ?
    poquello
      poquello
      -1
      Вчера, 21:01
      Цитата: Евгений Попов_3
      Это хорошо или плохо ?

      это авторский бред, 60 человек рвалось к столице, блокаду устраивать вероятно как тут раньше печатали
    Yuliy
      Yuliy
      +2
      Вчера, 21:02
      плохо для Африки, бармалеев ещё много, и денег у Франции на них хватает...а наши помогают народам Африки выжить, как могут
      Евгений Попов_3
        Евгений Попов_3
        -2
        Вчера, 21:05
        И зачем нам помогать народам Африки ?
        Yuliy
          Yuliy
          +2
          Вчера, 21:54
          чтобы у РФ остались союзники
          paul3390
            paul3390
            -3
            Вчера, 23:02
            И чем они нам помогут? Таких типа союзничков - у нас задекларировано чуть не пол мира. Эвон - одно ОДКБ чего стоит. А реальную помощь - оказали только чучхейцы.. Несмотря на все гадости, которые мы им делали со времён краха Союза. За что им низкий поклон. Вот тут поневоле и задумаешься..
      советник 2 уровня
        советник 2 уровня
        0
        Вчера, 21:18
        Цитата: Yuliy
        а наши помогают народам Африки выжить, как могут

        у нас свои проблемы кончились, за негров писаться?
        poquello
          poquello
          +3
          Вчера, 21:25
          Цитата: советник 2 уровня
          Цитата: Yuliy
          а наши помогают народам Африки выжить, как могут

          у нас свои проблемы кончились, за негров писаться?

          по итогам попытки переворота в Мали и получении кучи трофеев выясняется что стрелковкой джихадистов и остальных коалиционеров обеспечивала укропия
  Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3
    +1
    Вчера, 19:53
    Раз несколько мопедов в трофеях, то скорее всего полезно можно на западный фронт их перебросить
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    -1
    Вчера, 20:09
    в условиях геофизических особенностей мали , два Су-25 ,просто должны этих туарегов не опускаясь как в сирии на высоту действия пзрка ,вбомбить всю эту шваль (вместе с окраинной массой)в кремний органические соединения типа песок , как это делают западные ввс
    Кулл90
      Кулл90
      +2
      Вчера, 20:31
      до нас там лет 20 бомбили западные ввс и в результате ничего не смогли сделать и убежали
    советник 2 уровня
      советник 2 уровня
      0
      Вчера, 21:18
      Цитата: vitaliy20091959
      в условиях геофизических особенностей мали , два Су-25 ,просто должны этих туарегов не опускаясь как в сирии на высоту действия пзрка ,вбомбить всю эту шваль (вместе с окраинной массой)в кремний органические соединения типа песок , как это делают западные ввс

      а мотоциклы почему то целые...
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 20:11
    А как " Лоботрясы" оказались в ВВС Мали .Их история известна?Я про фото к статье .
  tralflot1832
    tralflot1832
    +6
    Вчера, 20:13
    Цитата: Ропот 55
    knn54 hi ,с нашим Корпусом не понятно сколько там и в каком состоянии,слишком много не правдивой информации было.

    Не волнуйтесь,там всё нормально .Работу работают . ,МО разрешило давать интервью причастных к Африканского Корпусу МО РФ.
  Alex013
    Alex013
    +2
    Вчера, 20:19
    "Город Себугу находится на южном берегу реки Нигер" - если до реки дошли туареги или кто там, то более 50% территории они конролируют
    Евгений Попов_3
      Евгений Попов_3
      -1
      Вчера, 20:51
      Хорошо, я теперь спокоен, что туареги куда-то там не дошли[media=https://][media=https://]
  Melior
    Melior
    +2
    Вчера, 20:27
    Гоняют себе бармалеев на Л-39: дешево и сердито! laughing
    vitaliy20091959
      vitaliy20091959
      +2
      Вчера, 20:36
      л-39 мало нагрузки и нет таких прицелов как на су-25 , су-25 машина как раз для мали , это вам не афган с горами
      Fachmann
        Fachmann
        +3
        Вчера, 20:49
        Справка о ВВС Мали:
        Боевые и ударные самолёты.
        L-39, используются как лёгкие штурмовики (несколько единиц, часть модернизирована).
        Super Tucano A-29, поставлены при поддержке США.
        Су-25, поставлены в последние годы (по разным данным — несколько машин), составляют основной ударный потенциал ВВС.
        Вертолёты
        Ми-24, Ми-35М, Ми-8, Ми-17
    vitaliy20091959
      vitaliy20091959
      -1
      Вчера, 20:55
      прицельное бомбардировочное оборудованние су-25 и 6 тонн нагрузки там чем можно туарегов в каменный век (и прошу вас россияне не покупайте фольксваген туарег
      советник 2 уровня
        советник 2 уровня
        +5
        Вчера, 21:20
        Цитата: vitaliy20091959
        прошу вас россияне не покупайте фольксваген туарег

        денег нет на туареги у россиян обычных, так что можете не просить- не купят..
        poquello
          poquello
          0
          Вчера, 21:34
          Цитата: советник 2 уровня
          денег нет на туареги у россиян обычных

          у необычных ИМХО тоже, ибо Камри дешевле и лучше
        Кулл90
          Кулл90
          +2
          Вчера, 21:42
          В октябре 2025 года компания Volkswagen официально сообщила о прекращении выпуска своего флагманского внедорожника Touareg.

          в 2021 году: продажи в германии 5932, в России 3873
  Слесарь
    Слесарь
    +2
    Вчера, 20:40
    Цитата: paul3390
    Тут - казалось бы туареги, самые воинственные люди в тех краях. С нами - не ссорились, французов - мягко говоря не любят, да и исламистов не шибко жалуют. Чего бы с ними не договориться?

    Там хватает "договорщиков " и Туарегов никто не спрашивает . Есть деньги и они работают . И у туарегов есть продажные главари , какую песню поют им - то и танцуют они .