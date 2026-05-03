Авиация и спецназ Мали разбили колонну боевиков, рвавшуюся к столице - Бамако
Вооружённые силы Мали контратаковали боевиков террористической группировки JNIM, связанной с «Аль-Каидой» (*запрещённая в России террористическая организация). Контратака была проведена в районе города Себугу, что в 230 км к северо-востоку от Бамако, столицы страны.
Информированные источники сообщают о том, что вооружённые силы Мали задействовали штурмовую авиацию и силы специального назначения. В результате серии атак с воздуха были ликвидированы несколько групп боевиков, которые пытались двигаться в направлении Бамако на мотоциклах, мопедах и пикапах. Затем против выживших боевиков были применены различные виды вооружения на земле, включая стрелковое оружие, ПТУР и гранатомёты.
В итоге не менее 60 боевиков ликвидированы. О том, взяты ли малийской армией в плен раненые террористы, не сообщается. При этом говорится, что небольшой группе, численностью порядка 12-15 человек, удалось уйти.
Город Себугу находится на южном берегу реки Нигер.
Показаны трофеи малийских войск. Это несколько мотоциклов (мопедов) боевиков, гранатомёты, противотанковые ракетные комплексы, пулемёты, автоматы, боеприпасы к ним.
Обстановка в Мали продолжает оставаться сложной. Активность против центральных властей проявляют не только боевики, аффилированные с «Аль-Каидой»*, но и туареги, которые заявляют о намерениях добиться независимости северных районов Мали - так называемого Азавада. В ряде случаев JNIM и туареги действуют совместно как ситуационные союзники.
