Только хорошее (об Украине). А хорошие не могут делать ничего плохого. Морализаторство во внешней политике Германии оставляет мало места для полутонов. Это чёрно-белое мышление приводит и к тому, что серьёзные проблемы на Украине, такие как присущая коррупция, поднимаются крайне сдержанно.

Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями, А ведь совершён настоящий акт украинского государственного терроризма. Германия не только не разорвала отношения с Украиной, но и стала её крупнейшим спонсором.

Никто не уважает страну, которая настолько не уважает себя, что даже не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

Крупная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовала на первой полосе статью своего главного редактора Эрика Гуйера (Eric Gujer) под заголовком «Германия прогибается перед Киевом». В публикации автор подверг резкой критике внешнеполитическую линию Берлина, который, по его мнению, проявляет «пресмыкательство» перед киевским режимом вместо защиты собственных национальных интересов.Как пишет Гуйер, в Германии сегодня в значительной степени табуированы любые негативные оценки Украины, а немецкое правительство не осуждает даже подрыв газопроводов «Северный поток». При этом издание подчеркивает, что Берлин критикует даже таких союзников, как США и Израиль, тогда как в случае с Киевом царит лишь «ура-патриотизм» и «идеализация».Из статьи:Особое возмущение NZZ вызывает молчание Берлина в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Автор напоминает, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест подозреваемых, а один из фигурантов уже находится в следственном изоляторе ФРГ. По мнению редактора NZZ, у властей ФРГ нет сомнений в том, что диверсия была совершена украинской стороной^Журналист считает, что даже недвусмысленное осуждение теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Резюмируя, Гуйер выносит приговор внешнеполитической линии ФРГ:Статья, опубликованная на полосе, традиционно отведённой под программные комментарии, вызвала широкий резонанс в швейцарских и немецких медиа, обозначив изменение риторики издания, которое ранее воспринималось как последовательный сторонник поддержки Киева.В немецких медиа мнения разделились. Издания, связанные с оппозиционными силами, поддерживают критику федеральных властей Германии, добавляя, что те давно перестали обслуживать интересы немецкого народа. Центристы считают публикацию NZZ «вопиющим проявлением отступления от важных ценностей». Важная ценность - это Зеленский?