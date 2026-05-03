В ФРГ реагируют на публикацию о том, что Берлин прогибается перед Киевом

6 248 22
В ФРГ реагируют на публикацию о том, что Берлин прогибается перед Киевом

Крупная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовала на первой полосе статью своего главного редактора Эрика Гуйера (Eric Gujer) под заголовком «Германия прогибается перед Киевом». В публикации автор подверг резкой критике внешнеполитическую линию Берлина, который, по его мнению, проявляет «пресмыкательство» перед киевским режимом вместо защиты собственных национальных интересов.

Как пишет Гуйер, в Германии сегодня в значительной степени табуированы любые негативные оценки Украины, а немецкое правительство не осуждает даже подрыв газопроводов «Северный поток». При этом издание подчеркивает, что Берлин критикует даже таких союзников, как США и Израиль, тогда как в случае с Киевом царит лишь «ура-патриотизм» и «идеализация».



Из статьи:

Только хорошее (об Украине). А хорошие не могут делать ничего плохого. Морализаторство во внешней политике Германии оставляет мало места для полутонов. Это чёрно-белое мышление приводит и к тому, что серьёзные проблемы на Украине, такие как присущая коррупция, поднимаются крайне сдержанно.

Особое возмущение NZZ вызывает молчание Берлина в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Автор напоминает, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест подозреваемых, а один из фигурантов уже находится в следственном изоляторе ФРГ. По мнению редактора NZZ, у властей ФРГ нет сомнений в том, что диверсия была совершена украинской стороной^

Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями, А ведь совершён настоящий акт украинского государственного терроризма. Германия не только не разорвала отношения с Украиной, но и стала её крупнейшим спонсором.


Журналист считает, что даже недвусмысленное осуждение теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Резюмируя, Гуйер выносит приговор внешнеполитической линии ФРГ:

Никто не уважает страну, которая настолько не уважает себя, что даже не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

Статья, опубликованная на полосе, традиционно отведённой под программные комментарии, вызвала широкий резонанс в швейцарских и немецких медиа, обозначив изменение риторики издания, которое ранее воспринималось как последовательный сторонник поддержки Киева.

В немецких медиа мнения разделились. Издания, связанные с оппозиционными силами, поддерживают критику федеральных властей Германии, добавляя, что те давно перестали обслуживать интересы немецкого народа. Центристы считают публикацию NZZ «вопиющим проявлением отступления от важных ценностей». Важная ценность - это Зеленский?
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +13
    Вчера, 21:16
    Проживая в Германии, могу полностью подтвердить посыл стати.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 21:27
      Можно подумать, что Швейцария такая пушистая и нейтральная.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Вчера, 22:10
        Может и можно, но я Вам не скажу за всю Одессу (Швейцарию), так-как живу в Германии. hi
        1. Иван Васильевич 282 Звание
          Иван Васильевич 282
          +1
          Вчера, 22:15
          Пора домой, тут соотечественники мечтают о ядерке по европейским городам.
          1. Fachmann Звание
            Fachmann
            0
            Вчера, 22:23
            Принимаю огонь на себя. На миру и смерть красна, с Богом!
    2. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +1
      Вчера, 22:55
      Цитата: Fachmann
      Проживая в Германии, могу полностью подтвердить посыл стати.

      А это?
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Вчера, 23:00
        Я в своё время статью написал.
        Если будет интерес и время, можете прочесть. hi
        https://topwar.ru/273642-bundesver-shershavym-jazykom-plakata.html
        1. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          0
          Вчера, 23:16
          Ага. Прочту.
          Я сегодня с 2мя беседовал.
          Старый говорит: взял бы ружо и перестрелял всю эту слизь берлинско-брюссельскую. Без сожаления.
          (У него и так трагедия: дочь за турка вышла,хиджаб, полнота).
          И второй: отслужил в BW,потом за длинной маркой в KFOR побывал: не понимает, почему в нонешней BRD красных капелл до сих пор нет
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 21:17
    В Европе свобода слова .Мерц на NCC может и в суд подать - за оскорбление его лично и продвигаем им политики .Он в этом мастер - в судах Германии около 300 дел за оскорбления недоделанного фюрера Германии - Мерца .
  3. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +4
    Вчера, 21:17
    Могу только подтвердить о том что пишет швейцарская газета .
    Критического о Украине и украинском руководстве практически нет .
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 00:55
      Могу только подтвердить о том что пишет швейцарская газета .
      Критического о Украине и украинском руководстве практически нет .

      И в этой швейцарской газете тоже нет.
      Статья, о которой идет речь- это альтернативная заметка в разделе "Другая точка зрения" (Der andere blick)
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 21:36
    Да ладно, у немецких правящих есть свои интЭрЭсы, которым они и следуют... возможно интересы не только их, но это уже детали...
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +4
    Вчера, 21:45
    Если хотим победить, надо не спортивные дворцы строить (для мячикопинателей), а дворцы науки и техники для детей и молодёжи, тогда будем сильными и уроем нацистов.
  6. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    Вчера, 21:59
    Важная ценность - это Зеленский?
    Нет. Важная ценность - это реванш. Что бы не говорили, зудит у бундесов 1945-й, всегда зудил, а сейчас прорвало. Навредить России чужими руками, самим то кишка тонка, но вкладываются по полной.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Вчера, 22:13
      Пока не расхерачим Рейхстаг, ни чего не изменится. Они тогда этого не понимали, и сейчас не поймут. Это реальность, по другому не будет, надеяться на более мягкий исход глупо.
    2. topol717 Звание
      topol717
      -2
      Вчера, 22:48
      Цитата: БойКот
      Нет. Важная ценность - это реванш. Что бы не говорили, зудит у бундесов 1945-й, всегда зудил, а сейчас прорвало.
      Не надо писать бред, там больше 90% населения думают, что вону выиграли США и Британия. Про СССР там уже и не помнит никто. Зудит там только компромат который США предъявляют правителям из ЕС.
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 22:31
    Никто не уважает страну, которая настолько не уважает себя, что даже не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Интересно, можно такое сказать про Россию? what
  8. drags33 Звание
    drags33
    0
    Вчера, 22:31
    Похоже, гейропейцы просыпаются... Но они еще не поняли, какого монстра взрастили... Им еще придется расхлебывать эту укро-нацистскую коричневую жижу, текущую с б/украины...
    1. JcVai Звание
      JcVai
      +2
      Вчера, 22:44
      Сомневаюсь. Независимую журналистику давно похоронили. Скорей напрашивается намеренный политический удар через подчиненную структуру в рамках определенных торгов.
  9. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 23:28
    Мерц это вообще немецкое недоразумение и кроме того он глуп как пробка, но лидером ведущая немецкая партия выбрала его неспроста , там победила фракция ястребов
    Эта немецкая партия четко взяла курс на реваншизм .Мягко стелят пока для своих европейских партнеров, но жестко будет впоследствии ,хотя временами уже сейчас жестко .ЕС это их детище , в принципе это практически такое же образование каким в свое время был СССР ,самая настоящая империя с централизованной властью .Товарищ Гитлер как раз мечтал о такой
    Как это скажется впоследствии на жизнь простых немецких обывателей можно увидеть уже сейчас
    Не думаю что немцам эти перемены в их жизни нравятся ,но ничего не поделаешь ,если ты имперскообразующая нация должен терпеть
    Отдельно хочется сказать о взаимоотношениях США и ЕС .Нынешний разрыв в этих отношениях вовсе не случаен ,потому что Европа в виде империи это уже не союзник США, а как минимум опасный конкурент и потенциальный враг. Так что нас ожидает по этой и прочим темам еще много неожиданных событий
  10. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 00:25
    Про Киев нельзя плохо и даже нейтрально. Потому что если начать писать правду, то окажется, что германцы поддерживают нацистов.
  11. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 00:44
    Крупная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовала на первой полосе статью своего главного редактора Эрика Гуйера (Eric Gujer) под заголовком «Германия прогибается перед Киевом»... Статья, опубликованная на полосе, традиционно отведённой под программные комментарии....

    Это не программные комментарии, а короткая статья в разделе "Другая точка зрения" в котором публикуют полемические статьи, альтернативные общему направлению газеты.
    https://www.nzz.ch/meinung/nord-stream-sprengung-warum-merz-vor-der-ukraine-kuscht-ld.10004761