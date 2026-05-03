В ФРГ реагируют на публикацию о том, что Берлин прогибается перед Киевом
Крупная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовала на первой полосе статью своего главного редактора Эрика Гуйера (Eric Gujer) под заголовком «Германия прогибается перед Киевом». В публикации автор подверг резкой критике внешнеполитическую линию Берлина, который, по его мнению, проявляет «пресмыкательство» перед киевским режимом вместо защиты собственных национальных интересов.
Как пишет Гуйер, в Германии сегодня в значительной степени табуированы любые негативные оценки Украины, а немецкое правительство не осуждает даже подрыв газопроводов «Северный поток». При этом издание подчеркивает, что Берлин критикует даже таких союзников, как США и Израиль, тогда как в случае с Киевом царит лишь «ура-патриотизм» и «идеализация».
Из статьи:
Особое возмущение NZZ вызывает молчание Берлина в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Автор напоминает, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест подозреваемых, а один из фигурантов уже находится в следственном изоляторе ФРГ. По мнению редактора NZZ, у властей ФРГ нет сомнений в том, что диверсия была совершена украинской стороной^
Журналист считает, что даже недвусмысленное осуждение теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Резюмируя, Гуйер выносит приговор внешнеполитической линии ФРГ:
Статья, опубликованная на полосе, традиционно отведённой под программные комментарии, вызвала широкий резонанс в швейцарских и немецких медиа, обозначив изменение риторики издания, которое ранее воспринималось как последовательный сторонник поддержки Киева.
В немецких медиа мнения разделились. Издания, связанные с оппозиционными силами, поддерживают критику федеральных властей Германии, добавляя, что те давно перестали обслуживать интересы немецкого народа. Центристы считают публикацию NZZ «вопиющим проявлением отступления от важных ценностей». Важная ценность - это Зеленский?
Информация