Ресурсы врага заявляют о взятии ВСУ села Лукьяновское, подтверждений пока нет

Противоречивая информация приходит из Запорожской области. Ресурсы противника утверждают, что ВСУ контратаковали к северо-востоку от Степногорска, добавившись успеха в районе села Лукьяновское. Напомним, что это село было освобождено российскими Вооружёнными силами в конце прошлого года.

Украинская сторона аргументирует свои слова о переходе Лукьяновского под их контроль тем, что «ВС РФ наносят удары по Лукьяновскому с применением БПЛА». Мол, если бы село было под российским контролем, тогда зачем же бить по целям в нём беспилотниками?

Но в сообщениях украинских медиа-ресурсов также говорится о том, что подразделения украинских дроноводов «атакуют со стороны Магдалиновки». По той же логике, получается, что и у ВСУ нет полного контроля над указанным населённым пунктом.



Украинский портал DS пока не подтверждает перехода села под контроль украинской армии. Не подтверждает этих заявлений на ресурсах противника и Минобороны России.

Ситуация к югу от Запорожья продолжает в любом случае оставаться напряжённой. После выхода на южный берег Малокатериновского лимана (это место впадения реки Конка в Днепр) к форсированию водной преграды ВС РФ пока не приступили. Соответственно, противник, собрав очередные резервы, пытается добиться успеха в контратакующих действиях в направлении Степногорска.
  1. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Вчера, 21:56
    Нацисты должны висеть на столбах, а не заявлять заявления.
  2. даэтоя Звание
    даэтоя
    +6
    Вчера, 22:05
    как же жалко наших героев на передовой поменять бы их местами с теми кто рисовать любит
  3. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    0
    Вчера, 22:08
    Пойдёшь вешать сам или предоставишь это другим?
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -3
      Вчера, 22:20
      Знакомая песня. Ближе к жизни - основа Победы это развитие науки и техники у детей и молодёжи, это работа в тылу. Прекратить финансирование всяких спорт-дворцов и прочих "трэнеров", я этим занимаюсь. Согласен?
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +5
    Вчера, 22:18
    В сегодняшней сводке Юрий Подоляка сообщил, что противник зацепился только за окраину Степногорска. О Лукьяновском, что рядом, он ничего не говорил.
    В основном, его информация всегда была верна.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Вчера, 23:21
      Информация аналитического канала"Рыбарь", за долгое время подписки во вранье замечен не был. К сожалению, ситуация складывается сложная.
      На Западно-Запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища.

      🔸 ️Согласно кадрам объективного контроля, противник оборудует позиции уже на юге Приморского. Ранее большая часть села представляла собой «серую зону» с высокой активностью малых групп.

      🔸 ️После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Вчера, 23:46
        Зато, по сообщениям того же канала, есть успехи на других важных участках:
        На Славянском направлении российские войска из группировки войск «Юг» продолжают планомерное наступление в окрестностях Калеников и Кривой Луки.

        🔸 ️Под контроль российских подразделений перешло около половины Кривой Луки, пока на остальной части продолжаются бои. Противник пользуется сложным рельефом местности и обилием зелени в прибрежной зоне.

        🔸 ️Нарастают бои на подступах к Рай-Александровке. Российские штурмовые группы продвигаются со стороны Калеников к лесу Долгий, за который уже удалось зацепиться. А также продвигаются в оврагах к самой Рай-Александровке с востока. Фактически можно констатировать начало боев за село, да и свидетельства захода на его территорию уже есть.

        🔸 ️На южном участке противник не оставляет попыток контратак в районе Дибровы и Миньковки, где для ВСУ жизненно важно сохранить плацдарм к востоку от канала Северский Донец — Донбасс для рейдовых действий, которые призваны оттянуть наступление ВС РФ дальше как на Рай-Александровку, так и в целом на Славянском направлении.

        📌 По мере атак ВС РФ и продвижения дальше на запад, проблемы у ВСУ нарастают. Действующие здесь подразделения ВС РФ системно работают по логистике противника, и это дает результат. И, с учетом динамики последних месяцев, не исключено что скоро по Славянску начнет работать все больше дронов и артиллерии.
  5. invisible_man Звание
    invisible_man
    +2
    Вчера, 22:45
    Очередная возня вокруг какого-то Богом забытого бабкасела...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Вчера, 23:09
      Только, почему-то, укронацисты за эти бабкосёла зубами держатся. С чего бы им эти позабытые-позаброшенные развалюхи так дороги?
  6. al3x Звание
    al3x
    +1
    Вчера, 23:01
    Я глубоко извиняюсь, а разве у хххлов есть армия? Это же вроде некие боевики, вооружённые формирования, терористы и тд и тп. Ну, по крайней мере так мне информацию преподносит Гостелерадио, в лице официальных источников информации.
    1. Иван Васильевич 282 Звание
      Иван Васильевич 282
      +3
      Вчера, 23:08
      Кто додумался называть регулярную армию боевиками?
      1. al3x Звание
        al3x
        +2
        Вчера, 23:11
        Я без понятия, но, тем не менее, стоит включить ТВ, там у них кругом борьба с какими-то непонятными боевиками идёт. Как будто КТО против полуголых папуасов-фанатиков.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Вчера, 23:36
          Хоть и не согласен часто с вашими комментами, но в данном случае действительно глупо подразделения регулярной армии называть боевиками. Это больше подходит к неким самодеятельным группировкам.
          1. al3x Звание
            al3x
            0
            Сегодня, 00:29
            Взаимно. Хотя, ваша тз мне интересна всегда, как объективно конструктивная от части.
      2. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +1
        Вчера, 23:17
        Пропагандисты, разумеется. В данном случае - наши, российские пропагандисты.
      3. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +2
        Вчера, 23:48
        Кто додумался называть регулярную армию боевиками?

        Очевидно политуправление Красной армии. Надо же унизить войска ВСУ. Мне всегда это казалось ненормальным. В моем понимании боевики - это люди не имеющие отношения к государственной машине. На Украине такие были. Это бандеровские формирования националистов, которые не входили в госструктуры. Сейчас таких вроде нет.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 00:16
      Меня больше удивляет что там не только армия, там еще элитные бригады есть, судя по нашим новостям. Которые перебрасывают туда-сюда вдоль фронта постоянно