Ресурсы врага заявляют о взятии ВСУ села Лукьяновское, подтверждений пока нет
Противоречивая информация приходит из Запорожской области. Ресурсы противника утверждают, что ВСУ контратаковали к северо-востоку от Степногорска, добавившись успеха в районе села Лукьяновское. Напомним, что это село было освобождено российскими Вооружёнными силами в конце прошлого года.
Украинская сторона аргументирует свои слова о переходе Лукьяновского под их контроль тем, что «ВС РФ наносят удары по Лукьяновскому с применением БПЛА». Мол, если бы село было под российским контролем, тогда зачем же бить по целям в нём беспилотниками?
Но в сообщениях украинских медиа-ресурсов также говорится о том, что подразделения украинских дроноводов «атакуют со стороны Магдалиновки». По той же логике, получается, что и у ВСУ нет полного контроля над указанным населённым пунктом.
Украинский портал DS пока не подтверждает перехода села под контроль украинской армии. Не подтверждает этих заявлений на ресурсах противника и Минобороны России.
Ситуация к югу от Запорожья продолжает в любом случае оставаться напряжённой. После выхода на южный берег Малокатериновского лимана (это место впадения реки Конка в Днепр) к форсированию водной преграды ВС РФ пока не приступили. Соответственно, противник, собрав очередные резервы, пытается добиться успеха в контратакующих действиях в направлении Степногорска.
