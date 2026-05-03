«Заплатили недостаточную цену»: Трамп отвергает предложения Ирана о мире
Президент США Дональд Трамп отверг новое мирное предложение Ирана, назвав его условия неприемлемыми. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявления американского лидера.
По информации источников, Иран передал через посредников (в частности, Пакистан) новый пакет предложений по урегулированию конфликта. В него якобы входят пункты о поэтапном прекращении военных действий, разблокировке Ормузского пролива и отложенном обсуждении ядерной программы Тегерана. Трамп предложения оппонентов, по сути, отвергает, даже толком его не рассмотрев:
Я скоро рассмотрю план, который Иран направил нам, но не могу представить, что он окажется приемлемым, поскольку они ещё не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет
Трамп подчеркнул, что США продолжают настаивать на жёстких гарантиях недопущения создания ядерного оружия Ираном. Госсекретарь Марко Рубио также дал понять, что Вашингтон не примет сделку, которая не решает ядерный вопрос кардинально.
Израильские издания отмечают, что в правительстве скептически относятся к иранским предложениям и полностью поддерживают жёсткую позицию Трампа. В израильских кругах опасаются, что любые уступки Тегерану позволят ему сохранить ядерную инфраструктуру и потенциал для быстрого восстановления военной мощи.
На этом фоне Иран продолжает угрожать возобновлением активных боевых действий в случае отказа США от компромисса. Да и сами США явно ведут подготовку к возобновлению бомбардировок.
