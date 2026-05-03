«Заплатили недостаточную цену»: Трамп отвергает предложения Ирана о мире

Президент США Дональд Трамп отверг новое мирное предложение Ирана, назвав его условия неприемлемыми. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявления американского лидера.

По информации источников, Иран передал через посредников (в частности, Пакистан) новый пакет предложений по урегулированию конфликта. В него якобы входят пункты о поэтапном прекращении военных действий, разблокировке Ормузского пролива и отложенном обсуждении ядерной программы Тегерана. Трамп предложения оппонентов, по сути, отвергает, даже толком его не рассмотрев:



Я скоро рассмотрю план, который Иран направил нам, но не могу представить, что он окажется приемлемым, поскольку они ещё не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет

Трамп подчеркнул, что США продолжают настаивать на жёстких гарантиях недопущения создания ядерного оружия Ираном. Госсекретарь Марко Рубио также дал понять, что Вашингтон не примет сделку, которая не решает ядерный вопрос кардинально.

Израильские издания отмечают, что в правительстве скептически относятся к иранским предложениям и полностью поддерживают жёсткую позицию Трампа. В израильских кругах опасаются, что любые уступки Тегерану позволят ему сохранить ядерную инфраструктуру и потенциал для быстрого восстановления военной мощи.

На этом фоне Иран продолжает угрожать возобновлением активных боевых действий в случае отказа США от компромисса. Да и сами США явно ведут подготовку к возобновлению бомбардировок.
  1. AK-1945 Звание
    Вчера, 22:04
    Трамп пока все в руины не превратит, похоже не успокоится.
    1. commbatant Звание
      Вчера, 22:30
      Цитата: AK-1945
      Трамп пока все в руины не превратит, похоже не успокоится.

      В руины будут превращать израильские евреи и персидские монархии, а США нужен контроль над Ормузом и Каспием.
  2. tralflot1832 Звание
    Вчера, 22:27
    А что тогда изучает Иран ?Кто брешит?
  3. Васян1971 Звание
    Вчера, 22:27
    они ещё не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет

    А почему Иран должен платить за то, что сделали США "с человечеством и миром за последние 47 лет"©? belay
    1. Perpetually Звание
      Вчера, 22:36
      всё по трухлявому завету трампа. все страны должны платить сша и каятся
  4. drags33 Звание
    Вчера, 22:38
    Да не план тут виноват! Какой бы он не был, психически больной дональд хочет больше славы - ему мало показалось "подвигов" и "побед"... В приступе нарциссизма он хочет поставить Иран на колени... Ну вот это вряд ли получится - не на ту нацию нарвался.
  5. tralflot1832 Звание
    Вчера, 22:45
    С чем тогда поедет Трамп в КНР- импровизировать .
  6. paul3390 Звание
    Вчера, 22:49
    что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет

    Хотелось бы услышать подробности - что такого страшного сделал Иран с человечеством и миром за последние 47 лет?? А так же - примерить это высказывание на США и Запад вообще... Вот уж кто реальные кровавые упыри-то...
  7. лесничий Звание
    Вчера, 22:51
    А почему Штаты не должны заплатить сполна за то, что они сделали с человечеством за последние сто лет? Может всё-таки Штаты должны исчезнуть из общей истории человечества? Иран имеет историю страны более чем в шесть тысяч лет, а Штаты? Даже трехсот лет не прошло и они еще что-то гавкают?
  8. Казак ЛиХой Звание
    Вчера, 23:46
    Есть ощущение (логическое, ментальное, геополитическое), что скоро будет жесть. Мировая.. Не хотелось бы, но это ощущение в "воздухе" витает....