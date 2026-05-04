КСИР нанёс удар по танкеру, направлявшемуся в ОАЭ

По информации СМИ, Корпус стражей исламской революции нанес удар по нефтяному танкеру. По последним сведениям, коммерческое судно пыталось войти в объявленную Ираном запретную зону для судов противников Исламской Республики у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Под каким именно флагом шёл танкер, не сообщается.Инцидент произошел в 78 морских милях (около 126 км) к северу от порта Фуджейра. Хотя официального подтверждения атаки со стороны КСИР пока нет, источники связывают удар именно с этими военными подразделениями Ирана. По предварительным данным, танкер был обстрелян неизвестными снарядами, в результате чего его экипаж не пострадал, а экологического ущерба зафиксировано не было.Атака произошла на фоне недавнего предупреждения КСИР, который ранее потребовал, чтобы все суда покинули определенные районы у побережья ОАЭ. Согласно сообщениям прессы, иранские силы уже приказали нескольким танкерам и кораблям, пришвартованным у берегов Объединённых Арабских Эмиратов, переместиться со своих стоянок. Эта мера была введена после того, как Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива для движения судов союзников США и Израиля.Удар по нефтяному танкеру стал частью эскалации напряженности в регионе Персидского залива, где с конца февраля сохраняется нестабильная обстановка из-за военных действий между Ираном и поддерживаемыми США силами.Цены на нефть немного прибавили с начала торгов в понедельник. Brent торгуется выше 108 долларов за баррель, Urals - выше 112 долларов.

