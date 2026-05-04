Трамп объявил о начале операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе
Соединенные Штаты намерены вывести все застрявшие в Ормузском проливе суда. О запуске операции «Проект Свобода» объявил накануне вечером Дональд Трамп.
США приняли решение провести гуманитарную операцию «Проект Свобода» по освобождению всех судов, стоящих в Ормузском проливе. По словам Трампа, к нему обратились страны, чьи танкеры не могут пройти пролив из-за иранской блокады, после чего было принято решение по проводке судов через пролив. Как это будет реализовываться, пока непонятно, стартовать операция должна сегодня, 4 мая, рано утром по времени Ближнего Востока.
Страны со всего мира, почти все из которых не вовлечены в ближневосточный конфликт, который сейчас столь очевидно и жестоко развивается на глазах у всех, обратились к Соединённым Штатам с просьбой помочь освободить их суда, оказавшиеся заблокированными в Ормузском проливе.
Как подчеркивается, если Иран попытается помешать, то США применят силу. Однако сами американские корабли не будут заходить в Ормузский пролив, они будут находиться в «непосредственной близости» к проливу.
Между тем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что находится «в контакте» с представителями Ирана и договаривается о проведении нового раунда переговоров. Иранская сторона пока ничего не комментирует.
