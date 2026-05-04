ВС РФ вышли к Хрущёвским прудам к западу от Константиновки

Российские войска продолжают километр за километром освобождать от ВСУ территории Донбасса. Поступают сведения о новом продвижении на Константиновском направлении.

Зафиксировано это продвижение на глубину до 3,5 км по левому берегу реки Лозовая в районе населённого пункта Долгая Балка. В результате под контроль Вооружённых сил России перешли не только окрестности указанного села, но и значительная его часть вместе с ключевым перекрёстком автомобильных дорог, одна их которых ведёт в направлении города Константиновка.



Соответственно, армия России расширяет контроль на правом фланге обороны Константиновского гарнизона противника, снижая его возможности по маневрированию.



В результате успешных действий на этом участке фронта ВС РФ вышли к цепочке водоёмов – так называемым Хрущёвским прудам. Они имеют важное значение для водоснабжения Константиновки.

Бои идут и в черте города, часть которого тоже перешла под контроль российских Вооружённых сил. Дальнейший охват Константиновки с запада позволяет приближаться к важнейшей для снабжения гарнизона противника в этом городе автодороге – на Дружковку и Краматорск. До неё от района Долгой Балки – менее 6 километров.