Впервые за последние месяцы украинский БПЛА прорвался в Москву

Украинский беспилотник сумел прорваться через ПВО и ударил по жилому дому в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил ночную атаку.

Украинский БПЛА впервые за последние месяцы сумел преодолеть российскую ПВО и ударил по жилому дому на Мосфильмовской улице. Согласно опубликованной информации, дрон влетел в квартиру на 36 этаже, выбив стены трех комнат. Часть фасада рухнула на припаркованные рядом с домом автомобили. Пострадавших нет.



Как сообщил Собянин, еще два беспилотника были перехвачены на подлете к Москве. Стоит отметить, что накануне украинские беспилотники пытались зайти в Москву со стороны Истры, т. е. с западного направления. Днем вертолеты работали над Волоколамским районом.

По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия.

Пока данных от Минобороны по ночной атаке нет, но, судя по публикациям на российских ресурсах, противник бросил все силы на Москву. Причем атаковать пытался еще днем.

Как уже сообщалось ранее, атаки Киева идут практически круглосуточно, враг бьет не только по топливно-энергетическому сектору, но и по гражданским объектам.
  1. sauvage Звание
    sauvage
    +10
    Сегодня, 06:47
    По ходу тренируются к 9 мая.
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +6
      Сегодня, 06:51
      Усиленно тренируются, не считая сбитые БПЛА. Надеются на психологический эффект. Типа столица не защищена.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 07:05
        Лучшая оборона - это нападение. И повышение ставок.

        За беспилотник в Москве - снести крупный мост через Днепр.

        Но не хотят...
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          +6
          Сегодня, 07:13
          Цитата: Ilya-spb
          За беспилотник в Москве - снести крупный мост через Днепр.

          а за десятки беспилотников в приграничных областях сносить уже ничего не надо? Пусть бомбят?
      2. tjeck91 Звание
        tjeck91
        +4
        Сегодня, 07:11
        Возможно это делается для того чтоб всё ПВО стянули в Москву, а бить будут по какому нибудь предприятию где эту ПВО снимут.
      3. Single-n Звание
        Single-n
        +3
        Сегодня, 07:24
        Ну так долетел же по факту.
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 07:07
      хреново если так, одна штука из сотни это чего, а если выпустят сколько они там потенциально могут за день 400-500? и долетит тогда сколько?
      пво может и проектировалось отразить удар бомбардировщиков НАТО и боеголовки из космоса, но такое...
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +9
    Сегодня, 06:48
    Боюсь, что за счёт ПВО эти атаки не остановить и прорвавшийся БПЛА далеко не последний.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +5
      Сегодня, 07:06
      ПВО не всесильно....К сожалению. И всегда вероятны случайности.

      Есть вероятность - прорвался/не прорвался.
    2. bayard Звание
      bayard
      +6
      Сегодня, 07:11
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Боюсь, что за счёт ПВО эти атаки не остановить и прорвавшийся БПЛА далеко не последний.

      Как известно - самое лучшее ПВО , это наши танки на аэродромах противника . На это нужно принимать ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение воевать по настоящему - на Победу . Полную , Безоговорочную и Окончательную .
      Но и о ПВО забывать не стоит . Где блин наши привязные аэростаты ДРЛО ?? У нас гелия мало в стране ? Да полно - одни из лидеров по производству в мире ! Или аэростаты делать не умеем ? Так умеем - несколько фирм этим делом занимаются . Или РЛС на таких аэростатах не поднимали никогда ?? Так поднимали - на Камчатке такой испытывали ! Пятый год войны идёт , сотни дронов в сутки по городам летят . А без РЛС на аэростатах контроль ПМВ не обеспечить . Никакими наземными средствами этого не решить . Только сверху видно всё . Будем видеть цели загодя , на подлёте - вовремя поднимим перехватчики , те же вертолёты с пушками и программируемыми 30 мм. снарядами . Нет другого средства для контроля ПМВ кроме таких привязных аэростатов ДРЛО , доступных по цене и технологиям . Это всё можно было решить в достаточно короткий срок на основе имеющихся технологий и наработок . В МО специалисты то остались ? просто понимающие ЧТО делать ?
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        +1
        Сегодня, 07:30
        Тут наверное не в МО проблема, а в тех кто принимает решения как потратить деньги...Например у нас чудесным образом нет такого количества тяжелых октакоптеных-вертолетных беспилотников еду/воду возить на передок... да вообще нет никаких видимо поточной сборки, никакого ответа баба-яге в массовом масштабе.
        зы: прикольно наблюдать стратегическое планирование в перегруппировке....яхты вышедшей из окружения из ормузского пролива, вот там спецоперация =) по спасению имущества пацанчиков из 90-х...пардон господ олигархов.
  3. Pike Звание
    Pike
    +6
    Сегодня, 06:49
    Вчера в Ленинградской обл. ~60 бпла сбили/упало, говорят - маршрут, как обычно, через троебалтию и финку, прилёты в Приморске.
    Там какое-то мегаспецпредупреждение опять будет? Или даже промолчат?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 06:51
      ...отключат интернет, предупреждение об опасности придёт через 30-40 минут по факту. увы, это скорее всего будет именно так. у нас в городе - уже именно так.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +4
        Сегодня, 07:07
        Толку нет от отключений интернета и борьбы с телеграмом.

        Лучше эти деньги роскомнадзоровские потратили бы на спутники, аэростаты, и на Панцири.
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 07:18
      Цитата: Pike
      Там какое-то мегаспецпредупреждение опять будет? Или даже промолчат?

      Пожалейте несчастную Захарову. От частых выступлений она ведь и охрипнуть может.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 06:52
    Может пора уже отгеранить КончеЗаспу .
    1. Slon_on Звание
      Slon_on
      +5
      Сегодня, 07:01
      Вы, это... товой... на святое хотите покуситься!? А вдруг ответка прилетит по Рублёвке!
    2. Ptt Звание
      Ptt
      +2
      Сегодня, 07:20
      Цитата: Ирек
      Может пора уже отгеранить КончеЗаспу .

      --------
      У Шария в телеге:
      Нарк в какой-то армянской гостинице обсудил закупку комплектующих для дронов у Британии.

      Путин на России-1 обсудил с какими-то девушками в восточных нарядах квашеную капусту с мясом (прямо в прайм-тайм запустили).

      Более 250 БПЛА прямо сейчас летит в сторону России.

      Воскресенье подходит к концу.
      ----------
  5. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +3
    Сегодня, 06:53
    Дождались с " красными линиями , озабоченностями и выражениями протестов " . Дальше - хуже. Интересно , что в этот раз грозно скажет ДАМ ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 06:56
      а что ДАМ сделает? да ничего. сделает - ничего. а скажет? да какая разница что он скажет.... прям от этого что-то меняется что-ли? я уже даже и не интересуюсь чего он говорит, а какая разница то?
      1. Single-n Звание
        Single-n
        0
        Сегодня, 07:26
        Его читать это только для повода выпить. Со смеху или от осознание что это руководило страной и до сих пор что то там пыжится изобразить.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 06:53
    Совершенно очевидно... что без сопровождения систем разведки и навигации НАТО БПЛА ВСУ тут не обошлось...нашли точку через которую враг проник в столицу России.
    ПВО Москвы последний рубеж обороны...стало быть враг сумел преодолеть первичные рубежи воздушной обороны. what
    Систему ПВО надо совершенствовать опережая врага...тут все средства хороши.
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 06:57
    Не знаю, дрыхнет ли Зелепука в бункере под своей резиденцией, или нет его там, но в двери этого сооружения должен постучаться "Орешник". winked
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 07:27
      Рано. У нас все четко. 1 Орешник строго раз в год. По осени.
  8. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +3
    Сегодня, 06:58
    Мосфильмовская улица.Это на той которой живут наши нехилые гос. руководятлы.Интересно куда попал?
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +2
      Сегодня, 07:14
      Улица, как улица. Элитное жилье соседствует с обычными рабоче-крестьянскими хрущевками.
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 07:09
    Ну если они не станут распылять БПЛА и вдарят всем скопом по Москве, то картинка для всего мира будет показательная.
  10. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 07:22
    Логично и ожидаемо. При атаках всегда есть какой-то шанс успеха, даже если пво в порядке. И это только вопрос времени, при какой итерации он реализуется. В принципе играть от обороны, сбивая более дорогими противоракетами более дешевые дроны, которых все больше это стратегический проигрыш: первое - баланс бюджетов средств нападения и защиты в пользу нападающих, второе - всегда имеющийся и увеличивающийся с увеличением числа дронов шанс получить поражение цели. Просто этот проигрыш не так сильно и сразу бросается в глаза, но он ожидаем и нужно иное решение пока нет дешевой защиты от дронов. Можно начать с попытки ликвидации верхушки главарей укронацистского псевдогосударства, причем как настоящих, так и последующих, ликвидировать постоянно и последовательно - вдруг поможет, хуже не будет в любом случае.
  11. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    +2
    Сегодня, 07:24
    Нет у нас Президента, есть президент.
    Делит власть с приватизаторами. Вот и не воюем. Бизнесу помешаем.
    Целы мосты и Бескидский тоннель. Враг свободно получает оружие.
    После объявления войны у Главнокомандующего вся и полная власть.
    Нет. Зависимость от Семьи.
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 07:25
    На Мосфильмовской расположено 30-40% иностранных посольств. Это сигнал для них: "Хваленая российская ПВО не может защитить даже элитную часть центра Москвы".
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      0
      Сегодня, 07:36
      Если точно, то 16 посольств из 150.
  13. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +2
    Сегодня, 07:30
    Чего это все так всполошились? Ну долетел ОДИН аппарат за 2 года до столицы и теперь кипиш на всю вселенную?
    Про Белгород можно в день по статье писать на эту тему, минимум.
    Москвичи, привыкайте к сиренам, присоединяйтесь к России, наконец!
  14. Ptt Звание
    Ptt
    0
    Сегодня, 07:33
    Рано или поздно этого надо было ожидать.
    По ходу дальше будет ещё больше Дронов, т.к причина этого не купируется и наши налеты на Украину больше похожи на отписки для руководства. Ни одна из целей на краине не была достигнута, свет есть, поезда ходят, связь, ТВ, банки работают, мосты стоят, порты принимаю и отправляют суда. После Киева в Одессе самое мощное ПВО ( немцы постарались, их зона ответственности пишут зарубежные ресурсы). Герани, в большинстве, уже не достигают своих целей, сбиваются. Что то надо менять в "академиях", но наверное профессионалам виднее, что и какими средствами!
    Хотелось бы увидеть падение краины, но пока ничего не видать к сожалению.