Впервые за последние месяцы украинский БПЛА прорвался в Москву
Украинский беспилотник сумел прорваться через ПВО и ударил по жилому дому в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил ночную атаку.
Украинский БПЛА впервые за последние месяцы сумел преодолеть российскую ПВО и ударил по жилому дому на Мосфильмовской улице. Согласно опубликованной информации, дрон влетел в квартиру на 36 этаже, выбив стены трех комнат. Часть фасада рухнула на припаркованные рядом с домом автомобили. Пострадавших нет.
Как сообщил Собянин, еще два беспилотника были перехвачены на подлете к Москве. Стоит отметить, что накануне украинские беспилотники пытались зайти в Москву со стороны Истры, т. е. с западного направления. Днем вертолеты работали над Волоколамским районом.
По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия.
Пока данных от Минобороны по ночной атаке нет, но, судя по публикациям на российских ресурсах, противник бросил все силы на Москву. Причем атаковать пытался еще днем.
Как уже сообщалось ранее, атаки Киева идут практически круглосуточно, враг бьет не только по топливно-энергетическому сектору, но и по гражданским объектам.
