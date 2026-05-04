Вооружённые силы сейчас могут только думать о подготовке к войне, но не имеют ресурсов для реального перевооружения. Новые деньги на оборону ожидаются только с 2027 года, когда планируется довести военные расходы до 2,5% ВВП, однако даже это не позволит быстро преодолеть накопившееся отставание.

Британские вооружённые силы столкнулись с серьёзным кризисом финансирования, утверждает бывший глава Объединённого командования армии Британии и один из авторов недавнего британского стратегического оборонного обзора генерал Ричард Бэрронс.По его словам, этот кризис не позволит закупать новые виды военной техники вплоть до 2030 года. Генерал утверждает, что из-за отсутствия дополнительных средств министерство обороны Великобритании не имеет возможности запускать новые крупные программы закупок.Бэрронс:Бэрронс резко раскритиковал текущее положение дел, отметив, что оборонный бюджет движется назад несмотря «на растущие угрозы со стороны России, Китая и других стран». Он также указал на задержки с публикацией правительственного плана инвестиций в оборону, который уже несколько месяцев находится в стадии обсуждения.Генерал, по сути, высказывает давно существующие проблемы британской обороны: военное ведомство уже несколько лет имеет значительную дыру в бюджете (по разным оценкам — десятки миллиардов фунтов). Национальное аудиторское управление ранее признавало оборонный план оборудования «нефинансируемым». Многочисленные задержки программ (фрегаты Type 31, другие проекты), снижение численности армии и проблемы с готовностью техники широко освещаются в британских СМИ и парламентских отчётах.Бэрронс не является единственным критиком. Аналогичные предупреждения звучат от других отставных генералов, включая экс-генсека НАТО Робертсона, и от представителей оборонной промышленности. Заявления отражают реальное напряжение между амбициозными стратегическими целями и ограниченными бюджетными возможностями нынешнего правительства. Однако пока правительству Кира Стармера эта критика нисколько не мешает заниматься милитаризацией, да и кадровые военные чиновники, в отличие от «эксов» склонны помалкивать.