В Красноярске за растрату задержали гендиректора оборонного завода «Красмаш»

В Красноярске задержали генерального директора АО «Красмаш» Александра Гаврилова. Руководитель одного из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса находится в СИЗО с конца апреля. Уголовное дело – официально о растрате. Депутат горсовета Иван Петров со ссылкой на сотрудников завода называет конкретную сумму в 3 миллиона рублей.



Предприятие производит стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат». А также разгонные блоки для «Зенита» и «Протона», оборудование для нефтегазовой отрасли.

Завод также входит в «Роскосмос». Не просто предприятие, а одна из главных составляющих российской ракетной программы. И это не первый раз, когда оно оказывается в центре скандала. За последние три года «Красмаш» фигурировал как ответчик в 116 арбитражных делах на сумму около 119 миллиардов рублей.

Петров сообщил, что следователи работали на территории завода две недели. Сам Гаврилов, по информации СМИ, возглавил предприятие в 2018 году. До этого с 2005 года занимал на заводе различные руководящие должности.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 09:53
    ... ещё один "смелый". а что так скромно то, всего 3 ляма. мелко как-то. китайское авто и то дороже.... засмеют же "свои" то.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +15
      Сегодня, 10:00
      Подсидели дядю. Растрата это такое дело ,не очевидное. Кому- то место освобождают. В самом деле смешная сумма,по нынешним - то временам.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:01
        всяко может быть, всяко. народ на работах озлоблен очень - такое иной раз происходит ради чтобы не выкинули....
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 11:37
          Цитата: Nexcom
          всяко может быть, всяко.

          Дмитрий hi , не известно, что ещё раскопают в ходе следствия. Эти три миллиона могут быть только началом в раскрытии цепочки более серьёзных преступлений, учитывая, что персонаж руководит заводом с 2018 года, а "за последние три года «Красмаш» фигурировал как ответчик в 116 арбитражных делах на сумму около 119 миллиардов рублей".
          Уж очень незначительная сумма фигурирует по нынешним меркам.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 11:57
            Именно так, Александр. hi
            Потому и постебался над суммой. Время покажет - ошибка это была или только самый кончик верхушки айсберга...
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +6
        Сегодня, 10:55
        Цитата: Essex62
        Подсидели дядю. Растрата это такое дело ,не очевидное. Кому- то место освобождают. В самом деле смешная сумма,по нынешним - то временам.

        Тоже как то сомнения гложут. У него наверное квартальная премия больше чем эта растрата и возместить ее он мог просто выложив на стол содержимое из кармана в качестве дисциплинарного взыскания, а тут аж до приёмки в СИЗО.
        Что то тут не бьётся.
        Видимо кто-то имеет цель поставить правильного человека, что бы он "более эффективно" работал с денежными потоками выделяемыми в рамках госконтрактов. winked
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +13
      Сегодня, 10:04
      В связи с незначительностью суммы, предположу что человек может быть вообще не виновен. Скорее всего, ему сейчас под растрату шьют нецелевое использование ГОЗ. А на предприятии, которое на ГОЗ сидит, без нецелевого очень трудно - затраты режут так, что либо банкроть завод, либо...
      Ну и сейчас идут тотальные проверки ГОЗ, причем, очень на то похоже, с разнарядками, сколько требуется "найти".
      1. Эдуард Ващенко Звание
        Эдуард Ващенко
        -7
        Сегодня, 10:13
        Ну и сейчас идут тотальные проверки ГОЗ

        в стиле, "а мы читали, что НКВД в 30-е годы тоже невинных арестовывали"
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 10:29
          Цитата: Эдуард Ващенко
          в стиле, "а мы читали, что НКВД в 30-е годы тоже невинных арестовывали"
          К выборам готовятся.
        2. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +3
          Сегодня, 10:33
          Цитата: Эдуард Ващенко
          в стиле, "а мы читали, что НКВД в 30-е годы тоже невинных арестовывали"

          Кто-то читал. А я их проходил, проверки эти
          1. Эдуард Ващенко Звание
            Эдуард Ващенко
            -2
            Сегодня, 10:35
            Кто-то читал. А я их проходил, проверки эти good
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +3
        Сегодня, 10:45
        человек может быть вообще не виновен. Скорее всего, ему сейчас под растрату шьют нецелевое использование ГОЗ. А на предприятии, которое на ГОЗ сидит, без нецелевого очень трудно - затраты режут так, что либо банкроть завод,

        3 ляма и возбудились?
        не верю!!
        причина проста, сказали возбудиться и возбудились, значит обанкротят и станут "владельцами"...
        тот же рэкет, только "цивилизованный...
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 12:10
          Цитата: Дедок
          3 ляма и возбудились?

          Пришли с общей проверкой, начали ковырять, крупного ничего не нашли, 3 млн "растраты" выявили, передали в прокуратуру...
          Не говорю, что так и было, но - исключать нельзя
          Цитата: Дедок
          причина проста, сказали возбудиться и возбудились, значит обанкротят и станут "владельцами"...

          Собственник Красмаша - государство:))))
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 10:05
      Nexcom
      Сегодня, 09:53

      hi Не исключал бы войну конкурентов за гособоронзаказы, а также пропихивание своего кремлёвского человека.
    4. knn54 Звание
      knn54
      -1
      Сегодня, 10:12
      -всего 3 ляма. мелко
      Если бы украл миллиарды, был бы финансистом.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:15
        ...и с почётом посадили бы в персональную "хату" и кормили бы с ресторана и много чего другого....
    5. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 11:13
      называет конкретную сумму в 3 миллиона рублей.

      Три ляма это месячный доход для руководителя такого ранга. Ясно одно, дело темное.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:57
    Цитата: Nexcom
    ... ещё один "смелый". а что так скромно то, всего 3 ляма. мелко как-то. китайское авто и то дороже.... засмеют же "свои" то.

    Дмитрий добрый день ,наверно это доказанный эпизод.А всё тендеры - чёрт бы их побрал .Несут .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:00
      Добрый, Андрей. Да, наверно это то на чём спалили его. Ну надеюсь что раз повод он дал - начнут трясти по-полной, проверять.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 09:58
    Цитата: Nexcom
    ... ещё один "смелый". а что так скромно то, всего 3 ляма. мелко как-то. китайское авто и то дороже.... засмеют же "свои" то.

    Даже на лестницу в удачном не хватит.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 10:02
      о том и речь. laughing как-то совсем совсем на уровне "мелочь потырил по карманам" (с)
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 10:33
        Цитата: Nexcom
        о том и речь. как-то совсем совсем на уровне "мелочь потырил по карманам" (с)
        Скорее всего он вообще этого не делал. Где то, что то подписал не глядя. Для того завода 3 ляма это сумма на которою никто и не посмотрит. Может быть даже истратили деньги на ремонт условного детсада, но неправильно что то оформили. Вот вам и растрата.
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 10:04
    В Красноярске за растрату задержали гендиректора оборонного завода «Красмаш»
    В открытых СМИ пишут не о растрате, а о взятке.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:07
      тоже мелочь - счас вроде как меньше за 10 лямов даже и мараться никто не станет.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 10:10
        Может это только один из эпизодов по которому прошёл сигнал в компетентные органы.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:04
    Можно написать по старинке - следствие разбирается, но как то все мелко, что ли...
    Вопрос ведь "простой", он враг, который своими действиями подрывает могущество страны или просто "забылся" и потратил сущую "мелочь" ещё и не известно на что???
    Вот ведь вопрос... там были "сауны с теми, с низкой социальной" или что то другое, более опасное, с точки зрения производства, касалось качества выпускаемой продукции???
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:05
      да вот что прям всем сразу про "сауны с теми, с низкой социальной" (с) laughing ?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:21
        Это, просто, очевидный вопрос, причём один из многих, без конкретной привязки к данному событию и конкретному лицу...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 10:31
          laughing правильнее обличать в плане много незадекларированной недвижимости приобретённой на незаконное обогащение гос.средствами, личный автопарк и т.д.
          а саунами со всякими там низкосоциальными уже никого не удивишь - это при КПСС было показателем адски низкого падения и разложения морального.... laughing
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 10:38
            Как обличал поэт революции товарищ Маяковский... "вылезло мурло мещанинина!"
            Ну так "девочки" ближе к тому...
            А перечислять, чем и как это все можно обозначить... ну на 3 ляма, это уж совсем никак, только на "девочек" и хватит, да и то не на свмых шикарных...
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              +1
              Сегодня, 10:40
              И все равно, давайте подождём, посмотрим, что и как там следствие найдёт... а пока все мутно.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 10:53
                да, конечно. подождём. стёб - стёбом, но реально стоит подождать. согласен с вами.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 10:05
    Цитата: Nexcom
    о том и речь. laughing как-то совсем совсем на уровне "мелочь потырил по карманам" (с)

    Да позорник))
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:09
      и нигаварите (с) yes всех взяточников и растратчиков опарафинил. ещё б 100 тыщ взял только - вообще позорище. laughing
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:12
    Цитата: Nexcom
    Добрый, Андрей. Да, наверно это то на чём спалили его. Ну надеюсь что раз повод он дал - начнут трясти по-полной, проверять.

    Сейчас по радио " Комсомольская правда " узнал в России начала действовать автоматическая система контроля расходов чиновников в режиме он - лайн .Тяжело им стало .Жалуются .
  8. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Сегодня, 10:13
    Цитата: Андрей из Челябинска
    В связи с незначительностью суммы, предположу что человек может быть вообще не виновен. Скорее всего, ему сейчас под растрату шьют нецелевое использование ГОЗ. А на предприятии, которое на ГОЗ сидит, без нецелевого очень трудно - затраты режут так, что либо банкроть завод, либо...
    Ну и сейчас идут тотальные проверки ГОЗ, причем, очень на то похоже, с разнарядками, сколько требуется "найти".

    Одно точно понимаю, захотят закрыть завод, закроют (сейчас не то время )
    Вон , шелковый закрыли, там катки из платины были (25кг одна штука).
    А у КрасМаш , вся земля сплошное богатство.
  9. Stas157 Звание
    Stas157
    -1
    Сегодня, 10:17
    Господа россияне, страна лишилась ещё одного яркого представителя российского чиновничества, типичного патриота, генерального директора, депутата... всего лишь за жалкие 3 млн. рублей. Таких кадров, я считаю, надо беречь! Да если бы все так воровали, то у нас воровства, считай, и не было б!
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Stas157
      Господа россияне, страна лишилась ещё одного яркого представителя российского чиновничества, типичного патриота, генерального директора, депутата... всего лишь за жалкие 3 млн. рублей.
      Статью читать пробовали? Человек всю жизнь на том заводе отработал. Про каких депутатов пишете?
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        -1
        Сегодня, 11:10
        Цитата: topol717
        Человек всю жизнь на том заводе отработал.

        Так и я о том же. Простить надо растратчика! Он оказывается и депутатом-то не был. За что повязали??

        Уточненные данные: В 2026 году Гаврилов подавал заявку на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в Законодательное Собрание Красноярского края. Он только планировал выдвигаться в депутаты. Вы как относитесь "Единой России"? Адепт?

        https://dzen.ru/a/afgVyxadCT2fGZmo?ysclid=moqxamu1hq238500290
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 12:21
          Цитата: Stas157
          Вы как относитесь "Единой России"?
          Если речь про страну то только за, а к партии никак не отношусь.
  10. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 10:28
    Моё мнение таково: во время СВО и других событий военного характера в отношении таких «растратчиков» должна действовать полная конфискация + «десятка» (без права на УДО) в общем режиме трудовых будней в экстремальных природных условиях.
  11. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 11:04
    Сейчас начнется, что слаб здоровьем или что-то типа была контузия и поэтому воровать и взятки брать стал. Это уже проходили. И когда начнут расстреливать таких чиновников.
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:27
    Разместили в СИЗО

    Значит с комфортом сидеть будет...
  13. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 12:12
    Как по мне так полная хрень - промышленное предприятие, производит Сарматы и еще там попутно что-то, там денежные потоки весьма и весьма серьезные, у этого директора, я уверен, служебный автомобиль стоит явно дороже этих вшивых 3млн. рублей. Вижу здесь явную борьбу за директорское кресло, кому то нужно посадить на это место своего человека.....
  14. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 12:31
    Цитата: faiver
    Как по мне так полная хрень - промышленное предприятие, производит Сарматы и еще там попутно что-то, там денежные потоки весьма и весьма серьезные, у этого директора, я уверен, служебный автомобиль стоит явно дороже этих вшивых 3млн. рублей. Вижу здесь явную борьбу за директорское кресло, кому то нужно посадить на это место своего человека.....

    Скорее всего так и есть. В 90 - х просто бы грохнули, а сейчас вот так - "цивилизованно" sad