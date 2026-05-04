В Красноярске за растрату задержали гендиректора оборонного завода «Красмаш»
В Красноярске задержали генерального директора АО «Красмаш» Александра Гаврилова. Руководитель одного из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса находится в СИЗО с конца апреля. Уголовное дело – официально о растрате. Депутат горсовета Иван Петров со ссылкой на сотрудников завода называет конкретную сумму в 3 миллиона рублей.
Предприятие производит стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат». А также разгонные блоки для «Зенита» и «Протона», оборудование для нефтегазовой отрасли.
Завод также входит в «Роскосмос». Не просто предприятие, а одна из главных составляющих российской ракетной программы. И это не первый раз, когда оно оказывается в центре скандала. За последние три года «Красмаш» фигурировал как ответчик в 116 арбитражных делах на сумму около 119 миллиардов рублей.
Петров сообщил, что следователи работали на территории завода две недели. Сам Гаврилов, по информации СМИ, возглавил предприятие в 2018 году. До этого с 2005 года занимал на заводе различные руководящие должности.
