Великобритания сообщила о планах присоединиться к кредиту ЕС для Украины

757 8
Великобритания сообщила о планах присоединиться к кредиту ЕС для Украины


Великобритания присоединится к программе кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро. О таких планах Лондон объявит уже сегодня. Заявление сделают на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Кира Стармера:

В понедельник на саммите в столице Армении, как ожидается, Великобритания заявит о желании сотрудничать с ЕС для оказания поддержки Украине в получении военного оборудования.

Для Лондона, который после Brexit дистанцировался от Брюсселя, это знаковый шаг. Стармер, по сути, возвращается страну в Европу. Правда, повод не самый адекватный – через финансирование безнадежной Украины. Британцы, которые так гордились своим «суверенитетом», теперь готовы вливать миллиарды в фонд под управлением Евросоюза.

Первые транши ожидаются в мае-июне. Как писала The Guardian, присоединение Британии к программе возможно только при условии, что Лондон согласится участвовать в покрытии расходов по заимствованиям ЕС. Зато в ответ британские компании получат более широкий доступ к контрактам на поставки военной продукции Киеву, финансируемым за счет кредита.

Ранее ЕС одобрил выделение кредита после восстановления работы нефтепровода «Дружба». Брюссель принял решение еще в конце прошлого года. Однако Венгрия блокировала заем на фоне приостановки поставок нефти. С возвращением транзита венгерское вето было снято.

В Ереване, к слову, Стармер объявит и о новом пакете «жестких санкций» против российских компаний. Цель – нарушить цепочки поставок военной техники.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sub307 Звание
    sub307
    -1
    Сегодня, 10:07
    А тем временем - "Британский экс-командующий заявил, что денег на закупку техники в бюджете нет" https://topwar.ru/282072-britanskij-jeks-komandujuschij-zajavil-chto-deneg-na-zakupku-tehniki-v-bjudzhete-net.html#findcomment16003608
    1. knn54 Звание
      knn54
      -1
      Сегодня, 10:16
      -...денег на закупку техники в бюджете нет".
      Присоединится это не значит тратить свои деньги
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 10:25
        Цитата: knn54
        Присоединится это не значит тратить свои деньги
        Да все там просто, никто не хочет выдавать свои гарантии. Пример Германии на 3 ярда, пока никого не воодушевил, а тут Лондон будет вторым, выделят 1 ярд, а в замен получат открытый рынок ЕС. Еще и скорее всего выделят не деньги а оружие которое будет произведено в Британии.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:07
    Мигранты в Англии будут против ,им нас рать на Украину .Стармер и так ходит по лезвию в парламенте .
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:17
      Моё, Вам hi ! Таки да, стартера загнали под плинтус. А вернее сам загнался туда. У него рекордный показатель, снизу разумеется, его кипучей ) деятельности. Все эти стартеры, джонсоны, и пр.и пр., которых и сами наглы не успевают запоминать, продолжают Великое Дело по развалу этого самого Старого света. wink
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 10:30
      Цитата: tralflot1832
      Мигранты в Англии будут против ,им нас рать на Украину
      Тем более, что прибывает их туда все больше и больше, а денег все меньше и меньше. Им это не понравится wink
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 11:21
      Цитата: tralflot1832
      Мигранты в Англии будут против ,им нас рать на Украину .Стармер и так ходит по лезвию в парламенте .

      Андрей hi показатель влияния мигрантов - мэр Лондона, Садик Хан, представитель пакистанской диаспоры, выбранный на этот пост третий раз подряд, видимо, "коренными англичанами". В некоторых районах Лондона на вывесках магазинов английский текст дублируется на языке урду - то есть, часть лондонцев уже не считает нужным и необходимым условием для проживания изучать инглиш. request
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:28
    В Англии у самих денег девать некуда? Ну и .... wink