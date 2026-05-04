Великобритания сообщила о планах присоединиться к кредиту ЕС для Украины

В понедельник на саммите в столице Армении, как ожидается, Великобритания заявит о желании сотрудничать с ЕС для оказания поддержки Украине в получении военного оборудования.

Великобритания присоединится к программе кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро. О таких планах Лондон объявит уже сегодня. Заявление сделают на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Кира Стармера:Для Лондона, который после Brexit дистанцировался от Брюсселя, это знаковый шаг. Стармер, по сути, возвращается страну в Европу. Правда, повод не самый адекватный – через финансирование безнадежной Украины. Британцы, которые так гордились своим «суверенитетом», теперь готовы вливать миллиарды в фонд под управлением Евросоюза.Первые транши ожидаются в мае-июне. Как писала The Guardian, присоединение Британии к программе возможно только при условии, что Лондон согласится участвовать в покрытии расходов по заимствованиям ЕС. Зато в ответ британские компании получат более широкий доступ к контрактам на поставки военной продукции Киеву, финансируемым за счет кредита.Ранее ЕС одобрил выделение кредита после восстановления работы нефтепровода «Дружба». Брюссель принял решение еще в конце прошлого года. Однако Венгрия блокировала заем на фоне приостановки поставок нефти. С возвращением транзита венгерское вето было снято.В Ереване, к слову, Стармер объявит и о новом пакете «жестких санкций» против российских компаний. Цель – нарушить цепочки поставок военной техники.