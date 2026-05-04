Великобритания сообщила о планах присоединиться к кредиту ЕС для Украины
Великобритания присоединится к программе кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро. О таких планах Лондон объявит уже сегодня. Заявление сделают на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Кира Стармера:
В понедельник на саммите в столице Армении, как ожидается, Великобритания заявит о желании сотрудничать с ЕС для оказания поддержки Украине в получении военного оборудования.
Для Лондона, который после Brexit дистанцировался от Брюсселя, это знаковый шаг. Стармер, по сути, возвращается страну в Европу. Правда, повод не самый адекватный – через финансирование безнадежной Украины. Британцы, которые так гордились своим «суверенитетом», теперь готовы вливать миллиарды в фонд под управлением Евросоюза.
Первые транши ожидаются в мае-июне. Как писала The Guardian, присоединение Британии к программе возможно только при условии, что Лондон согласится участвовать в покрытии расходов по заимствованиям ЕС. Зато в ответ британские компании получат более широкий доступ к контрактам на поставки военной продукции Киеву, финансируемым за счет кредита.
Ранее ЕС одобрил выделение кредита после восстановления работы нефтепровода «Дружба». Брюссель принял решение еще в конце прошлого года. Однако Венгрия блокировала заем на фоне приостановки поставок нефти. С возвращением транзита венгерское вето было снято.
В Ереване, к слову, Стармер объявит и о новом пакете «жестких санкций» против российских компаний. Цель – нарушить цепочки поставок военной техники.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
