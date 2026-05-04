Премьер Чехии: МИД хотел, чтобы я надавил на Казахстан из-за России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что МИД страны просил его надавить на Казахстан и принудить Астану ограничить свои связи с Россией. По словам Бабиша, соответствующий документ, в котором содержалась эта весьма неожиданная просьба, он получил от экс-министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. МИД страны настойчиво рекомендовал Бабишу повлиять на отношения Казахстана с Россией и Китаем.

В интервью телеканалу TV Nova Бабиш рассказал, что он был удивлен, когда в самолете ему вручили письмо от МИД Чехии с этой просьбой. Чешский премьер назвал эту просьбу МИД «позорной» и отказался давать оценку деятельности экс-главы внешнеполитического ведомства.



Ранее Бабиш призвал Европу начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса. Восстановление прямого диалога с Москвой премьер Чехии называет необходимым условием для прекращения боевых действий.

При этом, несмотря на декларируемое Бабишем стремление возобновить конструктивный диалог Европы с Москвой и урегулировать вооруженный конфликт на Украине, Чехия не отказалась от координации поставок ВСУ артиллерийских боеприпасов. По информации немецкой газеты Die Welt, после победы партии Бабиша на парламентских выборах к нему обратились ключевые участники проекта, надавили на совесть чешского премьера и потребовали у нового главы правительства ничего не менять в схемах поставок. В итоге Бабиш ограничился прекращением финансирования этих поставок из чешского бюджета, а сам проект продолжил действовать.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:09
    В гейропах никому не позволено делать шаг в сторону от "линии партии".
    Очевидное, гейропа готова терять, но давить на Россию... будут это делать до конца.
    Всё наши планы нужно строить исходя из этого.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 10:20
      Цитата: rocket757
      В гейропах никому не позволено делать шаг в сторону от "линии партии".
      так то оно так, но
      В итоге Бабиш ограничился прекращением финансирования этих поставок
      Отсюда вывод, шаги нельзя, а мелкими шажками можно.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:28
        Так и делают, пол шага вперёд, потом отскок назад...
        В гейропах умеют затягивать гайки, не всегда явно и не столь публично, так как надо.
        В этом они поднаторели...
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:29
      , гейропа готова терять,

      Ну, не совсем так - надежда на репарации у них не отмерла. Или хотя бы на замороженные средства.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:31
        Надежда вьношей питает...
        Им на обещали много чего, вот они и стараются.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 10:36
    Етить куда Казахстан докатился, Чехия его давит
  3. Жека111 Звание
    Жека111
    +1
    Сегодня, 10:39
    Ну а как он хотел.
    Богатые чехи вложили свои денежки в производство арт-снярядов для Украины, вот они и слезно просят и защищают свои деньги. Делают деньги на крови русских
  4. Oscar Essen Звание
    Oscar Essen
    0
    Сегодня, 10:58
    Не, смотря со стороны их МИДа, ну а вдруг получится? :) , хотя странно или наивно, может нагло. Границ общих нет, товарооборот небольшой, в сравнении с РФ и Китаем, политический вес Чехии сомнительный. Лучше бы обращались к КаКе, этот деятель любит высказываться по поводу и без, да и при должности, не президент какой-то, а "Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности" smile
  5. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 11:26
    Вот это номер - МИД премьеру диктует, а не наоборот recourse
    Чьи интересы тогда преследует министерство иностранных дел ?
    Получается, что в ЕС министерство иностранных дел стран - это проводники интересов ЕС, а не этих стран.
  6. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 11:57
    а как это бывший глава мИДа может просить рекомендовать Премьер -Министру сделать то то?
    Причем Казахстан думается страна по значимей чехии, как вообще они могут на казахов надавить то? Американцы могут, а чехи чем?Компромат может есть какой только в этом случае и притом компромат должен быть очень мощным
  7. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 12:21
    Фашист Липавский - это не МИД, а вообще непонятно кто. За Бабиша граждане Чехии проголосовали в том числе для того, чтобы вышвырнуть из политики всяких зигующих фриков вроде Липавского.