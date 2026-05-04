На Украине вместо отправки на фронт мобилизованным предлагают ловить других

1 633 16
На Украине вместо отправки на фронт мобилизованным предлагают ловить других


На Украине заработал теневой механизм комплектования ВСУ. При задержании мужчин призывного возраста им стали предлагать специфическую «сделку». Вместо немедленной отправки на передовую, на «ноль», задержанному предлагают альтернативу. Вступить в ряды структур, занимающихся отловом таких же призывников.



Тех, кто еще вчера прятался от повесток, теперь самих ставят ловить таких же беглецов. Для участников подобных соглашений устанавливаются конкретные квоты. Вводятся «нормы отлова» по количеству задержанных. Выполнил план – продолжаешь жить относительно свободно. Не выполнил – добро пожаловать на фронт.

По имеющимся данным, пока эта практика не носит тотального характера и применяется точечно. Условия и наличие таких предложений зависят от конкретного территориального центра комплектования и региона. Но сам факт появления подобного механизма говорит о многом.

Киевский режим, испытывающий катастрофическую нехватку живой силы, готов использовать любые методы. Даже те, что превращают местных жителей в охотников на себе подобных.

По оценкам, действующая власть может использовать этот механизм намеренно. Стравливая людей внутри общества, руководство страны решает не только мобилизационные задачи. Оно последовательно истощает ту часть населения, которая потенциально недовольна режимом и способна оказывать сопротивление.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:13
    А что не так... хочеш оставаться целым и при своих, о лови и отправь бруоа/не друга и отправь его в поля!
    Рабочая схема, но с ограничениями, много таких "заинтересантов" не нужно, ибо план по отлову и отправки "добровольцев" в поля, надо выполнять, а то сами загремят туда же.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +5
      Сегодня, 10:33
      -Условия и наличие таких предложений зависят от конкретного территориального центра комплектования и региона.
      Отправят галичан в восточные области, а харьковчан на западную. И никаких проблем.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +3
      Сегодня, 10:35
      Это у них так будет работать естественный отбор. Не пожрать слабого, а взять в плен и отправить на убой. Лишь бы самому дома быть, а не на ЛБС. Прятки-догонялки по укропски.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 10:42
        Поверьте Дмитрий, это не так что б изобретение новое... ему уже столько лет, не сосчитать... тогда никакой краины и в помине не было.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 11:16
          Конечно, Виктор!Вы правы. Вспомнил, что на островах в племенах было подобное, Только там каннибализм был конкретно. Но и сейчас ещё есть такое.
          Также и американские писатели фантасты предполагали охоту людей друг на друга ..... Разные правила были и разные цели. Так что укропы и в прошлом и в будущем одновременно
      2. cpls22 Звание
        cpls22
        +2
        Сегодня, 11:20
        Цитата: Reptiloid
        Это у них так будет работать естественный отбор.

        Точно, похоже, что уже работает, судя по комплекции ловцов на видео.
        Типа "крысиные короли" на таких должностях остаются.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 11:28
          Цитата: cpls22
          .......Точно, похоже, что уже работает, судя по комплекции ловцов на видео.
          Типа "крысиные короли" на таких должностях остаются.
          А дома что?
          не счесть богатств в палатах каменных .....
          Но значит действительно проблемы, если на такие доходный места с улицы берут
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 10:15
    Я так понимаю - мы скоро увидим битвы кланов людоловов? Это ж милое дело - подстеречь конкурентов, нахлобучить и сдать на мясо! И поляну расчищаешь, и мужики здоровые, и при удаче - можно сразу много наловить. Опять же - места кучкования заранее известны..
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 10:25
      АГА! Достойное занятие! И материально ещё взятки брать laughing
      Цитата: paul3390
      ...... милое дело - подстеречь конкурентов, нахлобучить и сдать на мясо! И поляну расчищаешь, и мужики здоровые, и при удаче - можно сразу много наловить. Опять же - места кучкования заранее известны..
      А ночью можно в эти известные места, Павел wink ставить капканы, ловушки разные,
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 10:18
    Все вполне логично. По-украински. Сначала- отправляй на убой ближнего своего. А потом уж и самому, на передовую. Чем больше наловишь мяса, тем дольше проживешь. И от желающих, не будет отбоя. О материальной стороне дела, даже не говорю... Исключительно "украинская" система комплектования армии.
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:23
    Тех, кто еще вчера прятался от повесток, теперь самих ставят ловить таких же беглецов.
    Будут и такие. Своя вышиванка всегда ближе к телу...
  5. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +2
    Сегодня, 10:25
    Приведи друга и получи отсрочку, как в сетевом маркетинге )))
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 10:26
    Выполнил план – продолжаешь жить относительно свободно.

    Это же Гербалайф!
  7. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 10:58
    Имхо , даже ссылок на Резидента и Легитимного не дают...
    т.е Пиарно ,да.
    По Сми Нарики инвалиды на костылях будут гонятся за другими нариками и инвалидами на костылях....
    Логично ,чо.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 11:22
      Ага! Сидит такой "инвалид" в коляске и просит парня через дорогу перевезти. Парень везёт коляску, а сидящий как выскочит, как выпрыгнет! Костылями его уделал и наручниками к коляске пристегнул. УКРОПИЯ, Так оно и будет
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 13:06
    По имеющимся данным, пока эта практика не носит тотального характера и применяется точечно.

    Она и не может иметь иметь тотального характера, иначе все будут ловить, а на фронт некого отправлять.
    Как говорится в известном анекдоте "Грех твой велик, сын мой, но идея хорошая!" :))