Сирийская армия снова пытается взять под контроль произраильских друзов

В Сирии начались боестолкновения между правительственными войсками и поддерживаемыми Израилем друзами. Правительственные войска пытаются атаковать ключевой город друзов Сувейду.

В воскресенье вечером, 3 мая, в Сирии начались очередные боестолкновения. Согласно поступающей информации, правительственные войска начали обстрел Сувейды, где оборону держит Национальная гвардия друзов. Стоит отметить, что это не первая попытка новой власти Сирии взять под контроль провинцию Эль-Сувейда, где проживают друзские общины. В прошлом году дошло до столкновений сирийской и израильской армий.



С позднего вечера на юге Сирии начались боестолкновения между правительственными войсками и друзской Национальной гвардией.

Сирийские друзы связаны «глубоким братским союзом» с Израилем, поэтому если удары не прекратятся, то израильская армия может войти в Сирию, как это уже было в июле прошлого года. Кроме того, израильская община друзов объявила о готовности направить свои отряды на сирийскую территорию, чтобы защитить единоверцев.

Отметим, что во время правления Асада друзы имели собственные отряды самообороны, но с приходом к власти бывшего полевого командира Ахмеда аш-Шараа их попытались разоружить, что встретило большое сопротивление. Первая попытка была в июле прошлого года, видимо, сейчас вторая.
  Sky Strike fighter
    Sky Strike fighter
    +5
    Сегодня, 10:22
    Турция через союзную ей Сирию сталкнулась с Израилем через союзных ему друзов в Сирии.
  Cartograf
    Cartograf
    0
    Сегодня, 10:26
    Израилю сейчас не до друзов
  Ждущий
    Ждущий
    +3
    Сегодня, 10:28
    У друзов других вариантов нет. Кроме израильтян их некому защитить. Во избежание ненужных комментариев, евреев на дух не переношу.
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 11:27
      Ну, вы, прямо таки, намекаете на выбор из двух сортов неприемлемого. С одной стороны, со стороны Сирии почти людоеды, а с другой стороны израильская военщина. Человечество откатилось в своём развитии лет на 100 назад.
  ose4kinsura
    ose4kinsura
    +2
    Сегодня, 10:28
    Друзы-евреи,турки сирийцы!Змеиный клубок по интересам!
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:32
    Цитата: Cartograf
    Израилю сейчас не до друзов
    "Братские" друзы всего лишь повод вторгнуться в Сирию
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:42
    Аш Шараа ставленник Эодогана .С курдами они уже " договорились".Моё мнение - Сирия это буфер Эрдогана от Израиля.Пусть не расслабляются.
    Gomunkul
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 10:46
      Один правитель пытается возродить Османскую империю 2.0, другой правитель создаёт Великий Израиль, Сирия всего лишь территория которая должна будет войти либо в первый вариант, либо во второй. Время покажет, чей проект победит.
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 11:29
      Однако, буфер получился какой-то разжиженный. Сирия при Асаде была куда как тверже и сильнее.
  гильза
    гильза
    0
    Сегодня, 10:44
    Давай,басмачи. Латакия на очереди. Латакия будет свободной христианской страной.
    Irokez
      Irokez
      +2
      Сегодня, 11:03
      Цитата: гильза
      Давай,басмачи. Латакия на очереди.

      Там ещё Голанские высоты. Что-то все подзабыли о них.
      гильза
        гильза
        0
        Сегодня, 11:11
        Да это пусть они сами делят. Латакию независимую христианам-алавитам.
      СергейАлександрович
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 11:33
        Чтобы Голанские высоты отбить, нужно тысяч пятьдесят дронов иметь на вооружении и минные поля преодолеть. При чём, окно возможностей есть именно сейчас, через год-два будет сложнее.
      solar
        solar
        0
        Сегодня, 13:02
        Там ещё Голанские высоты. Что-то все подзабыли о них.

        Там тоже друзы.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 11:20
      Цитата: гильза
      Давай,басмачи. Латакия на очереди. Латакия будет свободной христианской страной.


      Басмачи в Средней Азии и Афгане.В Сирии арабы,находившиеся то под влиянием арабского Халифата,то под влиянием турецкой Османской Империи в разные исторические периоды.

      . Басмачество – военно-политическое и религиозное антисоветское движение в Средней Азии в период Гражданской войны. Своего апогея оно достигло в 1918-1919 годах, когда под знамена басмачества встали десятки тысяч местных жителей. Тем не менее к середине 1920-х годов движение практически полностью сошло на нет.


      . К концу двадцатых годов особое беспокойство советского руководства вызывала Средняя Азия, где действовало масштабное басмаческое движение, активно подпитываемое британской разведкой. ... Туркестан представлял собой одну из наиболее отсталых окраин Российской империи. Дабы не увязнуть в многочисленных местных национальных и клановых конфликтах, центральные власти отдавали правление на откуп многочисленным ханам и баям. После революции 1917 года в Туркестане обострилась междоусобная борьба. Многочисленные вооруженные отряды, каждый из которых действовал в интересах того или иного хана, позже стали основой движения, названного басмачеством.В начале 20-х годов прошлого века большое пополнение из числа недовольных новой властью получили бандитские формирования Таджикистана, Узбекистана, Афганистана и Туркменистана. В их ряды шли разоренные землевладельцы, сторонники прежней власти, религиозные экстремисты, анархисты и просто разного рода ловцы удачи, вынесенные мутной волной Гражданской войны.

      В мае 1922 года басмаческие банды активно действовали на всей территории Средней Азии. Основной их базой стала Бухара. Крупные банды появились в Киргизии и Казахстане. Они обычно действовали с баз, расположенных в Китае, решительно и нагло нападая на населенные пункты, поддерживавшие советскую власть. Так, 23 декабря 1923 года банда численностью 200 сабель захватила кишлак Богы-Сакал, взяв часть населения в заложники.


  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:56
    Цитата: СергейАлександрович
    Однако, буфер получился какой-то разжиженный. Сирия при Асаде была куда как тверже и сильнее.

    Голодная армия плохо воют .Аш Шараа с Эрдоганом этот вопрос решил .
  Earl
    Earl
    0
    Сегодня, 12:13
    Это у друзов такой цветастый флаг? Я поначалу подумал, что сионисты гейпарад устроили.