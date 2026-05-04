Сирийская армия снова пытается взять под контроль произраильских друзов

В Сирии начались боестолкновения между правительственными войсками и поддерживаемыми Израилем друзами. Правительственные войска пытаются атаковать ключевой город друзов Сувейду.В воскресенье вечером, 3 мая, в Сирии начались очередные боестолкновения. Согласно поступающей информации, правительственные войска начали обстрел Сувейды, где оборону держит Национальная гвардия друзов. Стоит отметить, что это не первая попытка новой власти Сирии взять под контроль провинцию Эль-Сувейда, где проживают друзские общины. В прошлом году дошло до столкновений сирийской и израильской армий.Сирийские друзы связаны «глубоким братским союзом» с Израилем, поэтому если удары не прекратятся, то израильская армия может войти в Сирию, как это уже было в июле прошлого года. Кроме того, израильская община друзов объявила о готовности направить свои отряды на сирийскую территорию, чтобы защитить единоверцев.Отметим, что во время правления Асада друзы имели собственные отряды самообороны, но с приходом к власти бывшего полевого командира Ахмеда аш-Шараа их попытались разоружить, что встретило большое сопротивление. Первая попытка была в июле прошлого года, видимо, сейчас вторая.

