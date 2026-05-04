Под Одессой запретили ездить на авто по полевым дорогам – борются с уклонистами

Государственная пограничная служба Украины перекрыла «серые» маршруты отхода для тех, кому надоело жить под киевским режимом. В зоне ответственности 25-го пограничного отряда, охватывающего Болградский, Белгород-Днестровский и Одесский районы, введен запрет на движение транспортных средств по полевым дорогам, ведущим к государственной границе.Официальная причина – анализ обстановки, который показал активное использование этих путей нарушителями границы и их пособниками.Отныне передвигаться запрещено по дорогам, которых нет в реестре автомобильных дорог. Исключение сделано только для сельскохозяйственной техники, задействованной в посевных и иных работах.Местные паблики реакцию не скрывают:В марте 2026 года украинская полиция разоблачила под Одессой группу граждан Молдовы, занимавшихся незаконной перевозкой мужчин за границу. Один такой «туристический гид» встретился с желающим выехать, а затем, угрожая ножом, отобрал у него шесть тысяч долларов. Потерпевшему пришлось выпрыгивать из машины на ходу.Ранее в Одесской области задерживали и организаторов переправки через границу вне официальных пунктов пропуска. Схема отлажена: деньги – Молдова – Европа. И чем активнее Киев закручивает гайки, тем изощреннее становятся маршруты бегства.

