Командиры ВСУ жалуются на массовую мобилизацию непригодных к службе мужчин

2 117 67
Командиры ВСУ жалуются на массовую мобилизацию непригодных к службе мужчин


Командиры ВСУ на передовой бьют тревогу по поводу качества доставляемых на фронт кадров. Комбат отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказывает:

Нормальной стала ситуация, когда из десяти человек, которых нам дают, трое ограниченно пригодны, двое с наркотической зависимостью, двое ушли в самоволку. Словом, беда.

В одной из бригад на условиях анонимности сообщили:

На пункте приема личного состава – просто ужас. Кто-то падает с эпилепсией. Кто-то в таком состоянии под наркотиками, что на тесте выбивало пять стимуляторов из шести. Ну, мы таких разворачивали назад, но где-то же их принимали. Потому что если они попали в систему ТЦК, то они уже в армии, отпустить их домой невозможно.

Дмитрий Костюров, командир батальона беспилотных систем, комментирует ситуацию:

Те, кого присылают ТЦК, – это просто ходячая катастрофа. Качество никакое. Мотивация никакая. Где-то 70% – это ограниченно пригодные, которых засовывают в бригаду. А бригада потом ничего с ними сделать не может. Ходят по больницам и получают зарплату. У кого-то кривые пальцы, гипертония, шизофрения.

Комбат Ковалев приводит не менее интересный пример:

К нам прибыл новенький 12 февраля. Но еще ни разу даже не был на полигоне. Госпитализируется уже в третий раз: проблемы с легкими.

По словам военных, за этим стоит циничный расчет ТЦК. Им нужно выполнять норму. Поэтому затягивают всех подряд. А дальше ВСУ возятся с этими людьми, катают их по больницам и платят зарплату. Впрочем, чем меньше боевиков будет на фронте, тем лучше для России.
67 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Сегодня, 10:55
    Таки нам же лучше! может хоть сейчас до польши дойдем?
    или врут-с?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:58
      Количество должно перейти в качество, диалектика.
      1. Canecat Звание
        Canecat
        0
        Сегодня, 11:05
        Цитата: роман66
        Количество должно перейти в качество, диалектика.

        Оно и перешло, но ни кто не обещал высокое качество hi
        1. роман66 Звание
          роман66
          +5
          Сегодня, 11:18
          Пока не перешло - фронт держат и даже контратакуют. Ну не калеки же....
          hi
          1. Canecat Звание
            Canecat
            0
            Сегодня, 11:26
            Цитата: роман66
            Пока не перешло - фронт держат и даже контратакуют. Ну не калеки же....
            hi

            А вот этот вопрос, надо адресовать автору, почему и с какой целью он создает фон, что в 404-й все плохо с мобилизацией, при прочих вводных и как это отражается на ситуации по фронту.
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              -1
              Сегодня, 11:53
              а зачем адресовывать автору статьи, если это пукровские командиры сами жалуются, и видя видео с тцк врядли можно сказать что все хорошо с мобилизацией
          2. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            +1
            Сегодня, 11:35
            Цитата: роман66
            Пока не перешло - фронт держат и даже контратакуют. Ну не калеки же....
            hi


            . По словам военных, за этим стоит циничный расчет ТЦК. Им нужно выполнять норму. Поэтому затягивают всех подряд.


            Подозреваю что главная норма для ТЦК это сбор денег,чтобы все желающие заплатить могли откосить от службы в ВСУ.Понятно что собранные таким образом немалые деньги идут на самый верх,к украинским элитам,которые и крышуют всё это безобразие.А вторая норма по остаточному принципу для поддержания штанов ВСУ,куда гребут всех не способных заплатить и подвернувшихся под руку ТЦКашникам.
          3. Pete Mitchell Звание
            Pete Mitchell
            0
            Сегодня, 11:36
            hi Роман
            Цитата: роман66
            - фронт держат и даже контратакуют. Ну не калеки же....
            Друзья товарищи, кто на передке, очень не согласны с бравурными заявлениями - они как то не чувствуют облегчения: ‘серая зона’ углубляется и это порождает гору проблем; ну и дальше как уже заведено - связь, снабжение, обеспечение… Народ потихоньку звереет от раздвоения восприятия: рапортуют и вещают бодро, а у них картинка другая… Вспоминается Пригожин
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 12:09
              Бродяга hi
              Народ потихоньку звереет

              Доиграются
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 11:18
      Те, кто бухают рождены ползать- в мотострелки, а кто колется/нюхают рождены летать-в авиацию.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 10:57
    Утомляет уже эта песня, про то как в ВСУ все плохо и печально
    Оборону они держат, Наши твлымбомбят
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Василенко Владимир
      Утомляет уже эта песня, про то как в ВСУ все плохо и печально

      Вы еще в это верите? Это длится уже 3 года, и это чистейшая пропаганда. У нас вся страна превратилась в 37й год. Либо все хорошо и ура тов. Стал.....(хотя нет уже другому) либо сажают воров и изменников родины. А еще забыл, на западе все плохо, потому что не покупают наш газ. Вот и вся повестка наших сми.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 11:05
        К сожалению воров не сожают
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +1
          Сегодня, 11:08
          1 июля 2025 года Московский городской суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
          1. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 11:19
            А что с его начальником? Или он и не догадывался?
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              -1
              Сегодня, 11:31
              если у вас есть доказательства воровства его начальника, можете обратиться в прокуратуру
              у нас все таки правовое государство и нельзя кого-то посадить не имея доказательств
          2. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 11:22
            Одного из?
            Это называется кость кинули
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              -1
              Сегодня, 11:29
              В 2016 году Улюкаева задержали по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов США. В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.
              : 17 апреля 2025 года Московский гарнизонный военный суд приговорил Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима. Генерал был лишён звания генерал-лейтенанта, а также подвергнут конфискации имущества на сумму около 36 млн рублей.

              10 апреля 2026 года 235-й гарнизонный военный суд приговорил Павла Попова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Генерал был лишён звания генерала армии и государственных наград, обязан выплатить штраф в размере 85 млн рублей, а также подвергнут конфискации средств в размере 45,6 млн рублей

              24 апреля 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Генерал был лишён воинского звания генерал-майора.

              7 июля 2025 года Одинцовский гарнизонный суд приговорил Владимира Шестерова к шести годам колонии общего режима. Генерал был лишён звания генерал-майора и государственных наград, а также обязан выплатить компенсацию ущерба: 18 млн рублей — Минобороны и 6 млн рублей — парку «Патриот».

              и это не все?

              вы же попытались обмануть читателей Топвар
              *К сожалению воров не сожают*-это ваши слова
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 11:35
                Нучитесь кроме перепоста еще анализу.
                Вы серьезно считаете что воруя млиардами можно это делать в одиночку?.
                Нам кидают кость, мол все под контролем
                1. Кулл90 Звание
                  Кулл90
                  0
                  Сегодня, 11:58
                  причем сдесь анализ и перепост, хватит увиливать, будь мужиком

                  вы написали *К сожалению воров не сожают*, я с доказательствами опроверг ваши слова

                  кость это или что но воров ловят и сажают,
                  1. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    0
                    Сегодня, 12:46
                    мил человек, я не в том возрасте что бы меня ловить на слабо
                    а посадка стрелочников ни когда не была борьбой с ворами, именно потому что сажают не ВОРОВ, а СТРЕЛОЧНИКОВ
                    устраивает это вас, можете и дальше кричать уряяяя
                    1. Кулл90 Звание
                      Кулл90
                      0
                      Сегодня, 13:33
                      а у вас есть доказательства, что генерал иванов не вор?

                      я разве писал что меня устраивает, я всего лишь опроверг ваши слова *К сожалению воров не сожают*
              2. paul3390 Звание
                paul3390
                +1
                Сегодня, 11:39
                Это - борьба нанайских мальчиков, фикция. Потому что на тотальное воровство - заточена вся построенная за четверть века СИСТЕМА. Которую одиночными посадками, пусть и громкими - хрен сломаешь. Тут - ломать надо под корень именно что систему. От крыши до подвала. Как вы понимаете - на такое никто не пойдёт. Ибо рухнет даже то, что сейчас ещё хоть как-то управляется. Да и посадить - придётся всех приближённых.. А взамен - нет ни альтернативной модели ни альтернативных кадров. Да и вообще - в обществе в котором единственной жизненной ценностью объявлено бабло - коррупция в принципе не искоренима.

                Ещё незабвенный Ли Куан Ю сказал: Начните борьбу с коррупцией с посадки трёх ваших лучших друзей. И они знают за что, и вы..
                1. Кулл90 Звание
                  Кулл90
                  0
                  Сегодня, 12:02
                  так это не одиночные посадки (По данным на 2025 год, в СМИ упоминалось, что с начала 2000-х годов в России посадили 23 генерала, семь из них — по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ).

                  и на сегодня еще 15 генералов под следствием

                  в правовом государстве (в России) прежде чем кого-то посадить нужны доказательства, поговорки это не доказательства
                  1. paul3390 Звание
                    paul3390
                    +1
                    Сегодня, 12:06
                    Вы же понимаете - в масштабах страны это ни о чём?

                    Доказательства? Вы издеваетесь? Сравнить стоимость имущества и официальный доход - не судьба? Собственно - как это и делают во многих странах.
                    1. Кулл90 Звание
                      Кулл90
                      -1
                      Сегодня, 12:12
                      в масштабах страны, это впечатляюще, генералов не так уж и много, при этом сажают и губернаторов (По данным на 6 апреля 2026 года, 19 глав регионов были приговорены судом к лишению свободы с 1996 года.), и многих других чиновников-воров

                      ну сравните и идите в прокуратуру, помогите следствию,

                      Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, сообщил Белый дом.-вот так делают в других странах
                      1. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        -1
                        Сегодня, 12:15
                        и для таких как-вы: Как-то раз Ходжа Насреддин со своей женой направлялись в соседнюю деревню. Зайдя в деревню, жена была на осле, Ходжа шел рядом. Тут некоторые жители деревни заметили:
                        -вот Ходжа подкаблучник, посадил жену на осла, а сам как тюфяк идёт рядом.
                        Жена пощадив мужа из-за таких слов, упросила мужа сесть на осла вместе. Пройдя так несколько метров, услышали, как их осуждают уже другие жители деревни:
                        -Как не стыдно, уселись оба на одного бедного осла, разве так можно мучить бедное животное.
                        Жена решила пройтись пешком, чтобы не было такого осуждения. Пройдя так до следующей улицы, прохожие опять начали критиковать Ходжу:
                        -Что за мужчина этот Ходжа, сам едет на осле, а жена мучаясь идёт рядом.
                        Тут пришлось и Ходже слезть с осла, и идти пешком рядом с пустым ослом, но и на это нашлось критика:
                        -Вот безумцы, осел идёт пустой, и они на него не садятся,ты такую жару идут измученные, не пользуясь ослом которые у них есть.
                      2. paul3390 Звание
                        paul3390
                        +1
                        Сегодня, 12:38
                        Ещё раз - никакие притчи вам в борьбе именно что с системой не помогут. Это - так не работает. Просто обратите хотя бы внимание - сажают практически всегда одиночных персонажей. Хотя вроде как любому ясно - они всего лишь звено в многоуровневой пирамиде. Которая от этой посадки - мало что потеряет. К тому же - есть ощущение что проводимые акции на самом деле к борьбе с коррупцией имеют опосредованное отношение. На самом деле - эти результаты клановых войн, когда подобными действиями пытаются ослабить оппонента. Под модным и удобным предлогом..

                        Хотите реальной борьбы - начните поголовно сверять доходы с расходами. Запретите владение имуществом и активами за рубежом. Конфискуйте всё семейное имущество, у всех родственников у которых не бьются на него документы. Перекройте каналы вывода бабла за кордон. И так далее и так далее. Всё это - известно давно и не менее давно предлагалось. Но воз - и ныне там.Потому что система - никогда не допустит принятия подобного. Отсюда и выводы.

                        Да и наказания - по меньшей мере смешные. Украсть миллиард - и получить за это максимум пятнашку, из которой отсидишь в худшем случае лет семь, да ещё в комфортных условиях? Пол страны под такое подпишется без раздумий!
                      3. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        -1
                        Сегодня, 12:50
                        ФСБ и МВД вскрыли организованную ГРУППУ из числа чиновников Минэкономразвития и предпринимателей Ставропольского края, заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

                        ну если ловят генералов, министров и губернаторов, это значит сверяют, потом сажают, конфисковывают и так далее и так далее. все это известно и так и ловят чиновников

                        какие наказания написаны в законе, такие сроки и дают,
                        а есть доказательства комфортных условий для генералов

                        опять пишите лозунги и зачем то говорите за пол страны, вы обычный комментатор на Топваре
                      4. paul3390 Звание
                        paul3390
                        0
                        Сегодня, 13:33
                        Ну - вы же берёте на себя утверждения что у нас борьба с коррупцией идёт полным ходом? Аргументируя это единичными в масштабах страны посадками? А мне значит - мнение высказывать запрещается?

                        Вот вам самый вопиющий пример - посадка тимура иванова, сперевшего просто гигантские суммы. При этом - к его непосредственному начальнику не возникло никаких вопросов! Как и к начальнику начальника. То есть - они были абсолютно не в курсе дворцов, квартир, лимузинов и прочего своего подчинённого?? Сами-то в это - верите? Как и в то что он типа крал в одиночку?

                        А если и не знали - значит их обоих надо сажать за преступную халатность и полную профнепригодность. Разве не так? Но - вот такая у нас типа бурная борьба с коррупцией... А ведь это - лишь самый известный пример...
                      5. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +1
                        Сегодня, 12:54
                        Цитата: paul3390
                        Хотите реальной борьбы - начните поголовно сверять доходы с расходами.

                        самый простой и действенный способ при условии что все это сейчас в единой электронной базе и скрыть практически нет возможности
                      6. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 12:53
                        а вы эту сказку расскажите родственникам угнаных в усраину мирных жителей суджи, вот они то посмеются
                      7. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        -1
                        Сегодня, 13:03
                        и где там сказка и зачем им смеятся, им надо ненавидить скотов пукраинцев, которые угнали мирных жителей суджи
                      8. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 13:05
                        все ясно, дискуссия с верующим человеком не имеет смысла
                        вы притчи рассказываете, вам факты
                      9. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        -2
                        Сегодня, 13:16
                        так вы не привели не одного факта, это я фактами опроверг ваши слова *К сожалению воров не сожают*
                      10. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 13:21
                        ну да, ваш главный факт это притча о хадже
                        и о том, что посадили аж 23 генерала, за почти 20 лет, а еще об освобождение цельных 6000 кв км за год
                      11. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 13:24
                        но это факты, вы же ничего не привели

                        а притча для таких как вы, и если вы её не поняли это говорит к сожалению о ваших слабых умственных способностях
                      12. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +1
                        Сегодня, 12:52
                        Цитата: Кулл90
                        в масштабах страны, это впечатляюще, генералов не так уж и много

                        В 2020 генералов опять попытались подсчитать. Расчетно на начало 2020 г. их было 2 205 человек во всех силовых структурах, в том числе 1 317 – в ВС, 340 – в МВД, 18 – в Нац.гвардии, 80 – в МЧС и 450 – в прочих структурах.
                        Цитата: Кулл90
                        Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, сообщил Белый дом.-вот так делают в других странах

                        да мне... с высокой колокольни на то что твориться в матрасии
                        можете назвать сколько и кого посадили за захват суджи и растраты финансирования выделенные на оборону КО?!!!
                      13. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 13:12
                        и что?

                        так это паул3390 в своем комментарии говорил про другие страны, я же ему отвечал

                        Ленинский районный суд Курска 6 апреля 2026 года приговорил экс-губернатора Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взяток
                        Экс-министр транспорта и бывший глава Курской области Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье. Главная версия следствия — самоубийство. Новости об этом появились днем 7 июля, а рано утром того же дня был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. В нем причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой.
                      14. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 13:17
                        Цитата: Кулл90
                        а Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взяток

                        растраты составляют около 20 лярдов
                      15. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 13:22
                        ну так если судить по видео: оборонительные сооружения там были, не все эти деньги были украдены

                        енеральная прокуратура обвинила главу Корпорации развития Курской области в присвоении более 800 млн рублей при возведении фортификационных сооружений в приграничье. Ведомство требует взыскать с топ-менеджеров организации более 3 млрд рублей. Подробнее — в материале URA.RU.
                  2. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    +1
                    Сегодня, 12:48
                    Цитата: Кулл90
                    что с начала 2000-х годов в России посадили 23

                    ну да аж по цельному хенералу в год
                    Цитата: Кулл90
                    в правовом государстве (в России) прежде чем кого-то посадить нужны доказательства, поговорки это не доказательства

                    смешной вы, для доказательств достаточно поднять ведомость о ЗП и данные о расходах
                    1. Кулл90 Звание
                      Кулл90
                      0
                      Сегодня, 13:30
                      и что?

                      ну так и ловят этих генералов, в том числе поднимают ведомость о зп и данные о расходах
                2. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  +1
                  Сегодня, 12:24
                  борьба нанайских мальчиков ---- paul3390

                  Буквально каждый день сообщения ---- или военный, или губернатор или другой чиновник непростой попался ..... Только не всегда пишут насчёт возвращения украденого.
                  1. paul3390 Звание
                    paul3390
                    +2
                    Сегодня, 12:40
                    Угу. А скольким из них почему-то дают спокойно встать на лыжи за кордон? И только после этого - начинают уголовные дела?
                    1. Reptiloid Звание
                      Reptiloid
                      +1
                      Сегодня, 12:54
                      Цитата: paul3390
                      Угу. А скольким из них почему-то дают спокойно встать на лыжи за кордон? И только после этого - начинают уголовные дела?
                      Ну да! А ПОТОМ напишут
                      по истечении срока давности ...... request
                  2. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    +2
                    Сегодня, 12:56
                    обратите внимание
                    во первых один, хотя понятно что это все происходит в группе
                    во вторых, сколько из украденного вернули государству
                    ну и в третьих, все они сидят с комфортом и выходят вполне обеспеченными гражданами
                    1. Reptiloid Звание
                      Reptiloid
                      +1
                      Сегодня, 13:05
                      обеспеченные граждане ....
                      И жёны дети заняты бизЬнесом, богатые люди все
      2. Кулл90 Звание
        Кулл90
        -2
        Сегодня, 11:10
        и сколько раз вас расстреляли?

        вот например сдесь на Топваре многие пишут как все плохо и как хорошо на западе, и кого посадили?
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 11:23
          Цитата: Кулл90
          многие пишут как все плохо и как хорошо на западе

          А давайте не будем передергивать
          Если пишут о проблемах у нас это ещё не означает восхваление врага
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            0
            Сегодня, 11:25
            а давайте и вы тогда не передергивайте

            Если пишут о проблемах у них это ещё не означает что воевать некому
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 11:35
              Дело в том что именно так и преподносят
              1. Кулл90 Звание
                Кулл90
                0
                Сегодня, 12:05
                дело в том что отрицать проблемы например с мобилизацией на пукре глупо и когда говорят что 70% непригодных, это не значит что воевать некому, а это значит что 30% пригодных, а 70% могут сидеть на опорнике
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 12:22
                  Это подозрительно часто пишут перед перегруппировкой наших войск.
                  1. Кулл90 Звание
                    Кулл90
                    -1
                    Сегодня, 12:41
                    весь 2025 год здесь выходили статьи что у пукров по словам самих пукров плохо с мобилизацией, и при этом не было перегруппировок наших войск, а ВС РФ в 2025 году освободили 6640 кв км

                    у меня складывается впечатление, что у многих комментаторов проблемы с памятью
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      0
                      Сегодня, 13:04
                      Цитата: Кулл90
                      и при этом не было перегруппировок наших войск

                      а подумайте почему
                      так сложилось, что кое что знаю и картина не такая уж и радостная
                      Цитата: Кулл90
                      а ВС РФ в 2025 году освободили 6640 кв км

                      очень плохо, что многие падки на цифры и абсолютно не хотят их анализировать,
                      ради интереса уточните общую площадь Донбасса
                      1. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 13:19
                        потому-что мы наступаем, скоты-пукраинцы отступают,
                        война вообще не про радость,
                        из 30 односельчан погиб 1 из чвк вагнер

                        ну вы явно падки на цифры, я просто привел цифры освобожденной территории пукраины
                      2. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 13:23
                        Цитата: Кулл90
                        я просто привел цифры освобожденной территории пукраины

                        в следующий раз проанализируйте то что приводите с криком уряя
                        Цитата: Кулл90
                        потому-что мы наступаем

                        а теперь попытайтесь подумать как долго такими темпами нам еще наступать и есть ли у РФ на это ресурсы
                        Цитата: Кулл90
                        война вообще не про радость,

                        а это вообще к чему?!!!
                      3. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 13:28
                        я привел вам просто цифры и без криков уряя, я понимаю что вам обидно за скотов-пукраинцев, но что поделать

                        мы наступаем, значит есть ресурсы, скоты-пукры отступают значит ресурсы уменьшаются

                        *и картина не такая уж и радостная*-к этим вашим словам
                    2. topol717 Звание
                      topol717
                      0
                      Сегодня, 13:08
                      А как же Купянск?
                      Знаю что слишком коротко.
                      1. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        -1
                        Сегодня, 13:13
                        а что купянск?
                        Знаю что слишком коротко.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 11:12
      так это пукры и поют, и судя по массовому видео с тцк, сомнений как-бы мало

      и когда говорят что 70% не годны, это значит что 30% пригодны
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Василенко Владимир
      Утомляет уже эта песня, про то как в ВСУ все плохо и печально
      Оборону они держат, Наши твлымбомбят
      о чём и речь И голод, и нехватка людей, и 300х не лечат а превращают в 200х, всё плохо, якобы, уже который год, а они никак не закончатся, а расползаются по всему миру со своими укропскими знаниями. И в Ливию, и в Мали, и арабом помогать, и к Трампу лезли ..... к недобалтам. Зелебоб ездит-летает туды-сюды на конференции и не хдохнет никак. Полная безнаказанность sad negative
  3. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    0
    Сегодня, 10:59
    Это откуда фото в статье? Точно ТЦК? belay на фото одни инвалиды, или на костылях или в колясках.
  4. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 11:00
    Те, кого присылают ТЦК, – это просто ходячая катастрофа.

    Этаким способом избавляются от никчемных людей, которые не нужны обществу. Этих просто на утилизацию. Хотя там и мотивированных предостаточно, которых берегут.
  5. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +1
    Сегодня, 11:00
    Не жалко..За что боролись (скакали) на то и напоролись...
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 12:17
    Что значит "непригодные"? Как в Москву ездить, на стройки, так все "пригодные".