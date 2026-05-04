Нормальной стала ситуация, когда из десяти человек, которых нам дают, трое ограниченно пригодны, двое с наркотической зависимостью, двое ушли в самоволку. Словом, беда.

На пункте приема личного состава – просто ужас. Кто-то падает с эпилепсией. Кто-то в таком состоянии под наркотиками, что на тесте выбивало пять стимуляторов из шести. Ну, мы таких разворачивали назад, но где-то же их принимали. Потому что если они попали в систему ТЦК, то они уже в армии, отпустить их домой невозможно.

Те, кого присылают ТЦК, – это просто ходячая катастрофа. Качество никакое. Мотивация никакая. Где-то 70% – это ограниченно пригодные, которых засовывают в бригаду. А бригада потом ничего с ними сделать не может. Ходят по больницам и получают зарплату. У кого-то кривые пальцы, гипертония, шизофрения.

К нам прибыл новенький 12 февраля. Но еще ни разу даже не был на полигоне. Госпитализируется уже в третий раз: проблемы с легкими.

Командиры ВСУ на передовой бьют тревогу по поводу качества доставляемых на фронт кадров. Комбат отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказывает:В одной из бригад на условиях анонимности сообщили:Дмитрий Костюров, командир батальона беспилотных систем, комментирует ситуацию:Комбат Ковалев приводит не менее интересный пример:По словам военных, за этим стоит циничный расчет ТЦК. Им нужно выполнять норму. Поэтому затягивают всех подряд. А дальше ВСУ возятся с этими людьми, катают их по больницам и платят зарплату. Впрочем, чем меньше боевиков будет на фронте, тем лучше для России.