Готовятся к конфликту с Россией: на востоке Литвы стартовали учения сил НАТО
В восточных районах Литвы стартовали полевые тактические учения, организованные пехотной бригадой Gelezinis Vilkas 2026. Общая численность участников мероприятия превысит 2500 военнослужащих.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Литвы, помимо литовских солдат в этих учениях будут участвовать военнослужащие возглавляемой Германией Боевой группы батальона передовых сил НАТО, а также Польши и Британии. В ходе учений будет задействовано более 300 единиц военной техники, а поддержку окажут вертолеты ВВС Литвы. Командование НАТО моделирует сражения с российскими войсками в самых разных погодных условиях.
Между тем Германия строит в Литве танковую базу у границы с Белоруссией. Решение о переброске около 5 тысяч военных принял министр обороны ФРГ Писториус. Работы по обустройству укреплений и прокладке дорог для немецких танков идут так интенсивно, что в Литве возник дефицит бетона. Однако наращивание немецкого военного присутствия в Прибалтике сталкивается с серьезными трудностями — несмотря на то, что командование бундесвера стремится разместить в «зоне риска» значительные силы, желающих передислоцироваться на восточный фланг НАТО немного. Немецкое Минобороны вынуждено стимулировать военных различными бонусами и льготами, включая автомобили Volkswagen Golf от 19 тысяч евро и возможность покупать сигареты без акцизов.
В то же время Финляндия начала вблизи российской границы артиллерийские учения Northern Strike 26. Маневры с участием военных из США, Британии, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Польши, Эстонии и Литвы проходят на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо.
