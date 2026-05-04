Готовятся к конфликту с Россией: на востоке Литвы стартовали учения сил НАТО

В восточных районах Литвы стартовали полевые тактические учения, организованные пехотной бригадой Gelezinis Vilkas 2026. Общая численность участников мероприятия превысит 2500 военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Литвы, помимо литовских солдат в этих учениях будут участвовать военнослужащие возглавляемой Германией Боевой группы батальона передовых сил НАТО, а также Польши и Британии. В ходе учений будет задействовано более 300 единиц военной техники, а поддержку окажут вертолеты ВВС Литвы. Командование НАТО моделирует сражения с российскими войсками в самых разных погодных условиях.

Между тем Германия строит в Литве танковую базу у границы с Белоруссией. Решение о переброске около 5 тысяч военных принял министр обороны ФРГ Писториус. Работы по обустройству укреплений и прокладке дорог для немецких танков идут так интенсивно, что в Литве возник дефицит бетона. Однако наращивание немецкого военного присутствия в Прибалтике сталкивается с серьезными трудностями — несмотря на то, что командование бундесвера стремится разместить в «зоне риска» значительные силы, желающих передислоцироваться на восточный фланг НАТО немного. Немецкое Минобороны вынуждено стимулировать военных различными бонусами и льготами, включая автомобили Volkswagen Golf от 19 тысяч евро и возможность покупать сигареты без акцизов.

В то же время Финляндия начала вблизи российской границы артиллерийские учения Northern Strike 26. Маневры с участием военных из США, Британии, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Польши, Эстонии и Литвы проходят на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо.
  1. rocket757 Звание
    Сегодня, 11:06
    Как раньше уже отмечали многие, все зависит от нашей победы/окончания СВО если что...
    Это как после Финской, Немецкое командование посчитал что моГёт, а наши предки показали им, как они ошиблись!!!
    Вот не хотелось бы вновь проходить через подобное!!! soldier
    1. Reptiloid Звание
      Сегодня, 11:35
      Немцы больше всех вкладываютя в это антироссийские строительство. Причём плачут о возможном сокращении американского контингента у себя. Укролюбие, русофобия ..... Долго новых нацистов и русофобов выращивали и вот результат. am
      1. rocket757 Звание
        Сегодня, 12:41
        Немци... то, что они не мало откусил в свою пользу во время объединения гейропейской союза, тут и гадать не обязательно, статистика, экономические показатели и прочее! Т. е. они ХОРОШО ПОИМЕЛИ... теперь хорошо имеют их!!! И вряд-ли руководителей Германии кто то спрашивает, им ДАЛИ ПРИКАЗ и всех делов! soldier
        1. Reptiloid Звание
          Сегодня, 13:01
          В прошлом разные правители или государства строили планы по захвату России
          кто владеет Хартлендом --- владеет миром
          .История повторяется
          1. rocket757 Звание
            Сегодня, 13:26
            Так те, кто повторяет ошибки предыдущих, питают наивные надежды, что с ними то такого не повторится...
            Ничего нового...
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      Сегодня, 11:40
      Да в принципе можно аналогию привести к Финской войне ,вся лишь разница, что ТЯО не было в те времена и гиперзвука .
      1. rocket757 Звание
        Сегодня, 12:43
        Так гейропейцы напрямую не лезут... придумывают бредовые формулировки, что б воодушевит полезных дурней, а сами то, официально, полноценно... держатся в стороне. Пока так, по крайне мере...
  2. VOENOBOZ Звание
    Сегодня, 11:34
    2500 челов , это 2 полка где-то но час, два боя , а потом . Потом фины с пушками ,тоже где-то так . А потом шведы с плав средствами. Персы показали ракеты нужны сотни тысяч.Нужно делать .