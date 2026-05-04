Он будет послушный как собака, как немецкая овчарка будет тебе служить.

Украинский народный депутат Железняк обнародовал новый аудиоматериал, связанный со скандальным коррупционным делом Миндича и связями бизнесмена с окружением главы государства.Запись датируется 18 февраля 2025 года. В разговоре участвуют Цукерман (бизнес-партнер Миндича) и Александр Мужель – француз, ранее входивший в наблюдательный совет «Центрэнерго» и связанный с Миндичем. Тема беседы – назначение доверенного лица на должность в компании «Энергоатом-Трейдинг», занимающейся реализацией электроэнергии.Мужель упоминает встречу вице-президента «Энергоатома», немца Якоба Хартмута, с потенциальным кандидатом. В ходе обсуждения Якоб Хартмут характеризует одного из претендентов, используя выразительное сравнение:При этом становится понятно, что речь идет о некоем Вите, которым, вероятно, является Виталий Гринченко. Однако этого кандидата в итоге не утвердили на должность.Железняк заявляет, что в дальнейшем раскроет информацию о схемах, которые были применены в деятельности предприятия после назначения лояльного человека.Коррупционные схемы украинской «элиты» будут раскрыты с новой стороны. Вполне возможно, что значительная их часть напрямую коснется главы киевского режима Владимира Зеленского. Те более, что недавно на новых записях стал фигурировать голос его супруги.Тимур Миндич стал известен широкой общественности под прозвищем «кошелек Зеленского».