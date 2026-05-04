«Послушный, как собака»: вышла новая утечка по делу Миндича

Украинский народный депутат Железняк обнародовал новый аудиоматериал, связанный со скандальным коррупционным делом Миндича и связями бизнесмена с окружением главы государства.

Запись датируется 18 февраля 2025 года. В разговоре участвуют Цукерман (бизнес-партнер Миндича) и Александр Мужель – француз, ранее входивший в наблюдательный совет «Центрэнерго» и связанный с Миндичем. Тема беседы – назначение доверенного лица на должность в компании «Энергоатом-Трейдинг», занимающейся реализацией электроэнергии.

Мужель упоминает встречу вице-президента «Энергоатома», немца Якоба Хартмута, с потенциальным кандидатом. В ходе обсуждения Якоб Хартмут характеризует одного из претендентов, используя выразительное сравнение:

Он будет послушный как собака, как немецкая овчарка будет тебе служить.

При этом становится понятно, что речь идет о некоем Вите, которым, вероятно, является Виталий Гринченко. Однако этого кандидата в итоге не утвердили на должность.

Железняк заявляет, что в дальнейшем раскроет информацию о схемах, которые были применены в деятельности предприятия после назначения лояльного человека.

Коррупционные схемы украинской «элиты» будут раскрыты с новой стороны. Вполне возможно, что значительная их часть напрямую коснется главы киевского режима Владимира Зеленского. Те более, что недавно на новых записях стал фигурировать голос его супруги.

Тимур Миндич стал известен широкой общественности под прозвищем «кошелек Зеленского».
  1. Irokez Звание
    Сегодня, 11:09
    Эта "ОПГ 404" ещё долго будет удивлять весь мир.
    1. Canecat Звание
      Сегодня, 11:32
      Эта "ОПГ 404" ещё долго будет удивлять весь мир.

      Мир уже давно не удивить этой ОПГ, пока она нужна Западу, они будут мочить друг друга за место у кормушки hi
  2. comradChe Звание
    Сегодня, 11:13
    Украинская "элита" -- зеркальное отражение российской. У нас ВСЁ то же.
    1. knn54 Звание
      Сегодня, 11:29
      Олег, в элитах славян нет.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        Сегодня, 11:36
        Точное замечание -в элитах нет славян ,они как правило либо работают,либо воюют , сливки снимают совершенно другие и мы их все знаем.
    2. solar Звание
      Сегодня, 12:54
      Это немец сказал. Раньше работал в России.
      В ходе обсуждения Якоб Хартмут характеризует одного из претендентов

      В 1995—2004 годах работал в России, где возглавлял аналитическое управление ЗАО «Ренессанс Капитал». Принимал участие в программах Всемирного банка по вопросам приватизации российских предприятий и реструктуризации РАО «ЕЭС России».
      В 2004 году рассматривался как кандидат в совет директоров ОАО «Мосэнерго».
  3. Appraiser Звание
    Сегодня, 12:15
    История развивается по спирали как: "Новый хазарский каганат"