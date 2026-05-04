ЦАХАЛ начала масштабное наступление на «Хизбаллу» – чем ответит Иран?

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную наступательную операцию против «Хизбаллы» на юге Ливана. Жителям 11 приграничных населенных пунктов, включая деревни Кана, Дебаль, Какаит аль-Джиср и Срифа, предписано немедленно отойти на 1 километр от своих домов.



Официальный представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Эдраи пояснил мотивацию. По его словам, израильская армия вынуждена перейти к силовым действиям из-за того, что шиитская группировка якобы нарушает условия соглашения о прекращении огня.

За минувшие сутки ЦАХАЛ уже поразил 70 военных сооружений и 50 объектов инфраструктуры «Хизбаллы», включая командные центры и склады оружия. Израильские военные фактически сравнивают с землей приграничные кварталы.

По данным Euronews, житель соседней деревни Хассан Свейдан наблюдает за происходящим в городке Бейт-Лиф:

Они разрушали его постепенно, пока не добрались до центральной площади, и теперь, как видите, домов больше не осталось.

Формально между Израилем и Ливаном 17 апреля был налажен десятидневный режим прекращения огня. Но с тех пор обе стороны продолжали наносить удары.

Многие в ожидании реакции Тегерана. Еще в начале апреля, когда переговоры между США и Ираном только начинались, иранское руководство четко обозначило свою позицию. Ливан – часть режима прекращения огня. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупреждал, что вторжение ЦАХАЛ в соседнее государство «сделает переговоры бессмысленными».

Москва также выступала с аналогичной позицией. В российском МИД по итогам переговоров Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявили, что договоренности США и Ирана распространяются и на Ливан.
  Десница ока
    Сегодня, 11:47
    Сейчас, Ирану нужно начать бомбить Израиль.., в ответ.)) А, Трамп, еще подумает - вмешиваться или нет.., так как воевать с Ираном он, очевидно, уже/еще не хочет. Вписавшись за Израиль опять получат.., и их союзники на БВ.
    Кузнец 55
      Сегодня, 11:50
      Трамп уже объявил , что он победил Иран . Но он свое слово менять способен ежедневно .
      А мира там не будет еще долго из за амбиций Израиля .
  rytik32
    Сегодня, 12:22
    В ответ меркава горит как спичка
    https://vkvideo.ru/video-212562685_456360019