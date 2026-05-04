ЦАХАЛ начала масштабное наступление на «Хизбаллу» – чем ответит Иран?
1 6163
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную наступательную операцию против «Хизбаллы» на юге Ливана. Жителям 11 приграничных населенных пунктов, включая деревни Кана, Дебаль, Какаит аль-Джиср и Срифа, предписано немедленно отойти на 1 километр от своих домов.
Официальный представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Эдраи пояснил мотивацию. По его словам, израильская армия вынуждена перейти к силовым действиям из-за того, что шиитская группировка якобы нарушает условия соглашения о прекращении огня.
За минувшие сутки ЦАХАЛ уже поразил 70 военных сооружений и 50 объектов инфраструктуры «Хизбаллы», включая командные центры и склады оружия. Израильские военные фактически сравнивают с землей приграничные кварталы.
По данным Euronews, житель соседней деревни Хассан Свейдан наблюдает за происходящим в городке Бейт-Лиф:
Они разрушали его постепенно, пока не добрались до центральной площади, и теперь, как видите, домов больше не осталось.
Формально между Израилем и Ливаном 17 апреля был налажен десятидневный режим прекращения огня. Но с тех пор обе стороны продолжали наносить удары.
Многие в ожидании реакции Тегерана. Еще в начале апреля, когда переговоры между США и Ираном только начинались, иранское руководство четко обозначило свою позицию. Ливан – часть режима прекращения огня. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупреждал, что вторжение ЦАХАЛ в соседнее государство «сделает переговоры бессмысленными».
Москва также выступала с аналогичной позицией. В российском МИД по итогам переговоров Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявили, что договоренности США и Ирана распространяются и на Ливан.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация