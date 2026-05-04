Ватикан назвал ядерное сдерживание морально сомнительным и призвал к разоружению

На 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке Постоянная миссия Ватикана выступила с заявлением, в котором охарактеризовала текущий момент как «чрезвычайно важный». Делегация выразила тревогу из-за возобновления ядерной риторики, включая угрозы применения и испытания оружия, и призвала мировое сообщество вернуться к ответственному многостороннему диалогу.



В выступлении подчеркивается, что ставка на ядерное сдерживание и ускоренная модернизация арсеналов закрепляют крайне сомнительную модель безопасности, построенную на взаимной угрозе и страхе.

Подлинный мир не может основываться на страхе. Вместо этого он должен строиться на доверии, диалоге и признании нашей общей человечности.

Подобный подход, по мнению Ватикана, подменяет верховенство закона и доверия постоянной готовностью применить силу, что делает международную систему стратегически и морально уязвимой.

Особую обеспокоенность так называемого Святого Престола вызвало внедрение искусственного интеллекта в процессы принятия решений о ядерном оружии. В заявлении отмечается, что такие системы предельно сокращают время для раздумий в кризисных ситуациях, увеличивая вероятность фатальных просчетов и размывая моральную ответственность человека за судьбоносный выбор. Кроме того, в Ватикане выразили сожаление по поводу недавних атак на ядерные объекты, расценив их как свидетельство размывания международных норм, долгое время обеспечивавших глобальную безопасность.

Несмотря на жесткую критику, Ватикан подтвердил законное право государств развивать мирные ядерные технологии, напомнив об их важнейшей роли в медицине, сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Ватикан указал, что три столпа ДНЯО (разоружение, нераспространение и мирное использование атома) — остаются фундаментом стабильности, и подчеркнул обязательный характер статьи VI договора, предписывающей ядерным державам вести переговоры о полной ликвидации арсеналов. В качестве практических шагов миссия предложила усилить гарантии Международного агентства по атомной энергии и активизировать создание зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке, добавив, что одних проверок недостаточно без устранения коренных причин нестабильности через диалог.
  1. роман66 Звание
    +1
    Сегодня, 12:13
    Пусть " Плохой Папа" Трампу все это расскажет
    1. Uncle Lee Звание
      Сегодня, 12:21
      Цитата: роман66
      Пусть " Плохой Папа" Трампу все это расскажет

      А нечего говорить :
  2. knn54 Звание
    Сегодня, 12:22
    Пусть об этом он Израилю скажет.
  3. rocket757 Звание
    Сегодня, 12:26
    Морально, може быть и сомнительно, но ничего другого увы нет...
    У слабого, но "ядрёное зуба того" всегда есть шанс избежать активного наезда сильного, наглого...
    Вся история это показывает, доказывает...
  4. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 12:33
    Не верю я этому лицемеру ,борцуну за безьядерный мир.О европейском райском саде беспокоится .Только о нём.Забавная фреска в метро Тегерана .
    1. tralflot1832 Звание
      Сегодня, 12:42
      Пусть едет в Израиль свои проповеди читает .Или он чего то боится, в Израиле?
  5. Грац Звание
    Сегодня, 12:35
    Эти люди спят и видят эпоху Колониализма 2.0 чтоб опять начать грабить тех кто не входит в золотой миллиард, а именно так всё и произойдет если не будет ЯО у России, Китая,Индии, КНДР, да даже и в Пакистан тогда эти цивилизаторы припрутся цивилизовывать.