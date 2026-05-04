Американцы внезапно озаботились укреплением резервных возможностей своей армии
Американская компания Oshkosh Defense, LLC, входящая в состав Oshkosh Corporation, получила заказ на сумму 42,3 миллиона долларов на поставку грузовиков и комплектов сопутствующего оборудования, включая установку усовершенствованных устройств для обработки контейнеров (ECHU), для резерва армии США в рамках контракта Family of Heavy Tactical Vehicles (FHTV). Как известно, транспортные средства, поставляемые компанией Oshkosh Defense, используются во всех родах войск армии США, как для обеспечения логистики, так и в качестве платформ для различных вооружений.
Предполагается, что приобретенные в рамках этого контракта грузовики будут использоваться подразделениями резерва армии США, в частности, для проведения спасательных операций и учений внутри страны. Кроме того, как известно, подразделения резерва армии США играют ключевую роль в обеспечении логистики и обслуживания техники оперативных сил армии США.
В конце прошлого года компания Oshkosh Defense на выставке Ассоциации армии США представила мобильную пусковую установку для ракет «Томагавк». Речь идет о многоцелевом автономном аппарате (X-MAV) — установке, способной к автономному пуску дальнобойных боеприпасов. Ее ключевая особенность — возможность нести до четырех крылатых ракет Tomahawk одновременно. В компании утверждают, что система на базе многоцелевых транспортных средств семейства Oshkosh обладает масштабируемой автономностью и универсальностью целевой нагрузки.
