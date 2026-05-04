США продлевают ресурс Minuteman III до 2050 года из-за сбоев в новой программе

798 9
США продлевают ресурс Minuteman III до 2050 года из-за сбоев в новой программе

Американские ВВС начали поиск решений для продления срока службы межконтинентальной ракеты Minuteman III до 2050 года. Как сообщает издание The Defence Blog, соответствующий запрос к промышленности опубликован на днях. Речь идет о сборе технической информации, что отражает трудности в реализации программ обновления стратегических вооружений США.

Minuteman III остается основой наземного компонента американской ядерной триады с 1970 года. Несмотря на проведенные модернизации, ключевые элементы комплекса, прежде всего система наведения, сохраняют технические решения, заложенные еще в период холодной войны. В этих условиях Пентагон рассматривает систему поэлементно и ищет варианты продления ресурса отдельных узлов.



В опубликованном запросе отдельно указаны гироскопы, акселерометры, инерциальный измерительный блок, его подвесы, бортовой вычислительный комплекс и система астрокоррекции. Инерциальный измерительный блок включает гироскопы и акселерометры и предназначен для расчета текущего положения и скорости ракеты на основе измерения ее движения. Система астрокоррекции уточняет траекторию по звездным ориентирам на активном участке полета. Представленный перечень отражает подход к продлению ресурса конкретных элементов системы наведения.

Наиболее уязвимыми остаются гироскопы и акселерометры, а также узлы их подвески, поскольку они подвержены износу в процессе длительной эксплуатации. Дополнительную сложность представляет бортовой вычислительный комплекс, который отличается высокой надежностью, но построен на элементной базе, давно снятой с производства. В результате для поддержания работоспособности требуется либо восстановление производства, либо разработка совместимых решений с сохранением исходных параметров.

Проблемы с продлением ресурса напрямую связаны с ситуацией вокруг программы Sentinel, которая должна заменить Minuteman III. Новый комплекс столкнулся с существенным увеличением затрат и пересмотром сроков реализации. В 2024 году было зафиксировано превышение бюджетных ограничений, что привело к обязательному пересмотру программы. Сроки развертывания в итоге смещаются.

На этом фоне продление срока службы существующей ракеты становится практическим решением для сохранения текущего уровня боеготовности.

Ситуация совпала по времени с обсуждениями в рамках конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Представители США на этой площадке заявляют о приверженности стратегической стабильности и необходимости поддержания надежности ядерного сдерживания. В выступлениях подчеркивается важность сохранения работоспособности существующих носителей до момента развертывания новых систем. Решение о продлении ресурса Minuteman III фактически реализует эту линию на практике.

Продление эксплуатации ракеты, разработанной в прошлом веке, показывает, что переход на новое поколение стратегических систем требует значительно больше времени и ресурсов, чем предполагалось ранее. В результате США вынуждены опираться на поэтапное поддержание существующих комплексов, обеспечивая их работоспособность за счет модернизации отдельных критически важных элементов.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:20
    Работает, не трож лишний раз...
    Это как раз тот тип вооружений, который не для применения...
    И хорошо б если это так и оставалось навсегда...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:24
      Цитата: rocket757
      И хорошо б если это так и оставалось навсегда...

      На своих пусковых шахтах....
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 12:42
      Цитата: rocket757
      Работает, не трож лишний раз...
      Ну вообще это не так.
      Наиболее уязвимыми остаются гироскопы и акселерометры, а также узлы их подвески, поскольку они подвержены износу в процессе длительной эксплуатации. Дополнительную сложность представляет бортовой вычислительный комплекс, который отличается высокой надежностью, но построен на элементной базе, давно снятой с производства.
      Автор зачем писать наглую ложь?
      Ракета постоянно модернизируется. Электроника и система наведения уже давно на всех стоит новая если правильно помню то с 98 по 2006 год на всех ракетах блоки были заменены.
      Тоже самое касается и двигателей. постоянно ставят новые. Боеголовки тоже на всех были заменены.
      Так что от тех выпущенных в 70х годах ракет остался только корпус.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:52
        Так и здесь писали не раз, что все занимаются модернизация своих ядрёных арсеналов и их носителей...
        В пределах выделенного бюджета и компетенции тех, кто этим занимается.
      2. dzvero Звание
        dzvero
        0
        Сегодня, 13:10
        Зачем сразу "ложь". Все-таки с 2006 года прошло 20 лет, а нынешные блоки наведения были разработаны все 30 лет назад. Сомневаюсь, что все компоненты все еще в производстве. Разработка новых блоков и компонентов на современной базе возможна, но потребует и полноценные летные испытания. Проще и дешевле продлить сроки до израсходования складовых наличностей. Интересно, если Сентинеля сдвинут еще правее, скатятся ли до "каннибализма"?
      3. Illanatol Звание
        Illanatol
        0
        Сегодня, 13:12
        Все заменить невозможно, это было бы равноценным замене новой ракетой. А не все конструктивные материалы (полимеры, резина и т.п.) могут выдержать столь долгий срок эксплуатации.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 13:20
          Цитата: Illanatol
          Все заменить невозможно, это было бы равноценным замене новой ракетой.

          Вы не поверите но это так и есть. Любая ракета это 90% двигатель, 9.99% это боевая часть и 0.01% все остальное. Все остальное это электроника связи и наведения. Вот и получается, что медленно меняют всю ракету.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 12:43
    Что-то есть сильные сомнения по поводу реальной работоспособности конструкции подобной сложности через 60 лет.. Нет - какие-то экземпляры несомненно содержатся в пригодном состоянии, но чтобы все?
    Хотя - конечно проверять на практике очень бы не хотелось...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:11
    Хорошо когда есть что продлевать . bully