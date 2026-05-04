Зеленский: Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая в Москве
Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, пригрозил, что дроны ВСУ могут «пролететь» над парадом 9 мая в Москве:
Россия объявила парад, но там не будет военной техники. Это впервые за много лет. Украинские дроны могут также пролететь на этом параде.
Заявление прозвучало спустя несколько часов после ночной атаки беспилотника на жилой комплекс на Мосфильмовской улице в Москве. Район, напомним, находится примерно в 6 километрах от Кремля.
Киевский режим, который не добивается успехов на поле боя, снова переходит к тактике террора. Парад Победы для России – священное событие. Попытка сорвать его или хотя бы создать напряженную обстановку – задача, которую Зеленский, судя по его словам, ставит перед своими силами.
Ранее Россия предложила объявить перемирие на 9 мая. Зеленский это предложение отверг.
Напомним, в этом году парад на Красной площади пройдет без военной техники. Только марширующие колонны. Количество гостей сокращено, длительность парада – меньше часа. Решение объясняют мерами безопасности. И угрозы Зеленского это объяснение только подтверждают.
Зеленский в Ереване также заявил, что это лето станет моментом, когда Владимир Путин будет решать, что делать дальше: расширять войну или переходить к дипломатии. И тут же потребовал не снимать санкции.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
