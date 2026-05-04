Зеленский: Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая в Москве

Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, пригрозил, что дроны ВСУ могут «пролететь» над парадом 9 мая в Москве:



Россия объявила парад, но там не будет военной техники. Это впервые за много лет. Украинские дроны могут также пролететь на этом параде.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после ночной атаки беспилотника на жилой комплекс на Мосфильмовской улице в Москве. Район, напомним, находится примерно в 6 километрах от Кремля.

Киевский режим, который не добивается успехов на поле боя, снова переходит к тактике террора. Парад Победы для России – священное событие. Попытка сорвать его или хотя бы создать напряженную обстановку – задача, которую Зеленский, судя по его словам, ставит перед своими силами.

Ранее Россия предложила объявить перемирие на 9 мая. Зеленский это предложение отверг.

Напомним, в этом году парад на Красной площади пройдет без военной техники. Только марширующие колонны. Количество гостей сокращено, длительность парада – меньше часа. Решение объясняют мерами безопасности. И угрозы Зеленского это объяснение только подтверждают.

Зеленский в Ереване также заявил, что это лето станет моментом, когда Владимир Путин будет решать, что делать дальше: расширять войну или переходить к дипломатии. И тут же потребовал не снимать санкции.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +26
    Сегодня, 11:58
    Он реально смеётся над ВВП. Дождался.
    FoBoss_VM
      FoBoss_VM
      +9
      Сегодня, 11:59
      Да позорище какое ... А ему хоть бы что , как с гуся вода
      Курильщик
        Курильщик
        +8
        Сегодня, 12:21
        Цитата: FoBoss_VM
        Да позорище какое ...


        Позорище в том, что в Армении находится военная база РФ с контингентом, и туда съехались все нацисты Европы по глумится над терпилами...Больше ни чего не надо знать об этой войне...
      topol717
        topol717
        -1
        Сегодня, 12:25
        Цитата: FoBoss_VM
        Да позорище какое ... А ему хоть бы что , как с гуся вода
        Да ничего не будет 9 мая, по простой и банальной причине, слишком много иностранных гостей будет на параде победы.
        Развед
          Развед
          0
          Сегодня, 12:56
          Цитата: topol717
          слишком много иностранных гостей будет на параде победы.

          Много - это громко сказано. Пока официально дали согласие на приезд только шесть гостей. Против 29 в прошлом году.
          topol717
            topol717
            0
            Сегодня, 13:11
            Ну в прошлом была круглая дата, 6 это то же не мало, хотя вроде как 9 заявляли.
    Ru_Na
      Ru_Na
      +11
      Сегодня, 12:02
      Ну а почему бы ему не смеятся, Зеля и его кураторы просто клали с прибором на все красные линии Кремля и кулуарные договорённости.
      topol717
        topol717
        -3
        Сегодня, 12:30
        Цитата: Ru_Na
        Зеля и его кураторы просто клали с прибором на все красные линии Кремля
        Орешник прилетевший, очень тонко намекнул, что поставлять топоры в 404 нельзя. Этот намек все поняли, и топоры исчезли из повестки. Так что красные линии они разные бывают, и некоторые они ссут пересекать. Но то что ссут это они правильно делают.
        Furious Bambr
          Furious Bambr
          +4
          Сегодня, 12:45
          Беспилотники, прилетавшие по Кремлю, тонко намекнули, что класть они хотели с высокой колокольни
    torbas41
      torbas41
      0
      Сегодня, 12:05
      Хорошо смеется тот, кто смеется последним, ВВП умеет ждать.
      роман66
        роман66
        +6
        Сегодня, 12:11
        Вот интересно - чего дождется...
        Ru_Na
          Ru_Na
          +1
          Сегодня, 12:21
          Участи иранского аятоллы Хомейни (не дай Бог конечно), а что, первый звоночек уже прозвенел 29 декабря 2025. Мировая жаба может пойти и на такую провокацию, ведь они уверенны что мы не дадим достойный ответ.
        ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей
          +2
          Сегодня, 12:32
          Цитата: роман66
          чего дождется...

          Николай второй к примеру дождался подвала в Ипатьевском доме.
      Дилетант
        Дилетант
        +2
        Сегодня, 12:38
        Старый анекдот
        Хорошая болезнь склероз:ничего не болит и каждый день-новости!"
      purple
        purple
        +2
        Сегодня, 12:39
        ему 74, над Брежневым все потешались... Брежнев умер в 75...
        ВВП уже не способен на жесткие решения в силу возраста, поэтому да будем терпеть еще
      al3x
        al3x
        0
        Сегодня, 13:15
        У ждунов обычно или ишак, или падишах. Третьего не дано.
    Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич
      +7
      Сегодня, 12:15
      Он смеется и над ВВП и над нашей страной. Это все, от безнаказанности. НО если это произойдет (пролет) то будет большой позор. Хуже чем посадка Руста...
      Alex F._2
        Alex F._2
        +3
        Сегодня, 12:17
        Некое неприкасамое существо из кучки навоза смеётся и кривляется, а нормальных это как касается?
      purple
        purple
        0
        Сегодня, 12:39
        ну нам не привыкать че... Москву утопили... кричали тоже позор позор... а вроде и ничего... никто уже и не помнит
      Narrator
        Narrator
        -1
        Сегодня, 12:47
        Так мы обстреливаем Украину каждый день, там рекорды по пускам дронов.
        Просто это все. Из остального остается только яо, но последствия будут несоразмерные.
    5. Комментарий был удален.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +7
    Сегодня, 11:58
    Зеленский: Украинские дроны могут пролететь над парадом Победы в Москве
    И после этого мы открыты для переговоров ! am Зелю и его банду нужно уничтожить как бешенных собак !
    russ71
      russ71
      +3
      Сегодня, 12:01
      Увы... но мы не такие...
      Ну надо же на Мосфильмовскую прилет...

      А про приграничные области постоянные прилеты... эти новости уже не актуальны!

      Надо вообще ВСЕМ Интернет вырубить...
      Narrator
        Narrator
        0
        Сегодня, 12:49
        Известный факт что за Мкад, дикие земли и ничего нет.
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 12:02
      о необходимости уничтожении этой киевской банды уже говорят пятый год , но пока они спокойно коптят воздух и делают деньги на зарубежных поставках вооружения.
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 12:05
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        уже говорят пятый год

        Это мы говорим....Но нас никто не слушает ! А Зеля и его банда давно заработала на ВМСЗ.
  3. Комментарий был удален.
  tralflot1832
    tralflot1832
    -3
    Сегодня, 12:01
    А могут и не пролететь .Коментарий короткий о Зеленском .Толчком для второй мировой был Мюнхенский сговор ,Эреваньский сговор потянет на третью мировую? . laughing
  Никита Че
    Никита Че
    +3
    Сегодня, 12:01
    Это будет такое позорище на весь белый свет.Выродок просто глумится
  Не_боец
    Не_боец
    0
    Сегодня, 12:04
    Вопрос: а он может?
    Даже без БЧ, просто "авиационную часть парада" устроить.
  alexoff
    alexoff
    +11
    Сегодня, 12:04
    А мы на это ответим односторонним прекращением огня! fool
    Михаил Нашарашев
      Михаил Нашарашев
      +1
      Сегодня, 12:12
      Уже ответили. ВВП свой ход сделал и объявил о перемирии. А дальше «Бог терпел и нам велел».
      alexoff
        alexoff
        +2
        Сегодня, 12:33
        И пошел узнавать рецепты квашеной капусты с мясом...
  likana
    likana
    +1
    Сегодня, 12:10
    Надо официально предупредить: если подобное произойдет, Киев перестанет существовать, от него останется только щебень... Жалеть некого: в столице в основном бандеровцы и сионисты, людей почти нет, большинство покинуло город...
    Дилетант
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 12:32
      Надо официально предупредить:

      Захарова обязательно предупредит. И Медведев такое в интернете напишет, что аш жуть возмет. Только делать никто ничего не будет. То ли потому что не чем (директора завода по производству "Орешника" арестовали за воровство вчера), то ли потому что просто трусим.
    ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 12:34
      Цитата: likana
      Киев перестанет существовать, от него останется только щебень... Жалеть некого: в столице в основном бандеровцы и сионисты, людей почти нет, большинство покинуло город...

      Пока в щебень уже 5 год превращается Донбасс. Такое вот освобождение Донбасса, от которого остались одни обезлюдившие руины, где стёртые в бетонную пыль населенные пункты даже не все получится восстановить, и оплаченные ценою жизней сотен тысяч наших солдат.
    Михаил Нашарашев
      Михаил Нашарашев
      +2
      Сегодня, 12:36
      Допустим. А есть силенки для такого?
    Narrator
      Narrator
      -2
      Сегодня, 12:51
      Каким о разом? Хватит питать иллюзии что там где-то есть неиспользуемые ресурсы.
      Мы стреляем и пускаем по Украине все что у нас есть, сразу с завода.
      Единственный ресурс что не используется это ЯО. Но после яо, нам все танкеры и все заблокируют, даже китайцы.

      И применение ЯО это расписаться в бессилие.
  MetalDesign
    MetalDesign
    +7
    Сегодня, 12:13
    9 мая нужно не Парад Победы на Красной площади проводить, а Салют над Киевом устроить, разнести там к чертям собачьим все здания, где заседает фашистская бандеровская шайка. И про Львов не забыть.
    Лиза Кернер-Тимошенко
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -3
      Сегодня, 12:21
      Только ВВП совсем не так думает...там же живут его братья и сестры.... am
      Narrator
        Narrator
        -1
        Сегодня, 12:55
        Там 1 или 2го мая наши побили рекорды пуска дронов по Украине. В комплексе с ракетами.
        Используются все что есть.
        Что за иллюзия что кто-то там кого-то жалеет. Вопрос в том что это не приводит к результатам и не приведет. История вов показывает что бомбардировки, не заканчивают войну.
  Грац
    Грац
    0
    Сегодня, 12:14
    к сожалению чтоб Путин начал действовать против Зеленского должна видимо произойти очень большая единовременная гибель нашего мирняка , которую в российских сми замолчать не представится возможным трагедия в РФ в ином разе главковерх так и не проснётся, к сожалению сегодняшний Путин это не Путин времен КТО в Дагестане, это уже уставший от принятия серьёзных и значимых решений человек, перестраховщик, действующий из принципа а как бы чего хуже не случилось, видимо таки дождемся мы и свой июнь 41
    Лиза Кернер-Тимошенко
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -3
      Сегодня, 12:24
      ....даже если 9 Мая прямо на Красную площадь прилетит "привет от фашисткого ССеленского" - ВВП терпит и терпит...
      А народ тоже терпит???????????
    Narrator
      Narrator
      0
      Сегодня, 12:56
      Опишите что он может сделать? Объективно из тех реалий и ресурсов что есть
  Aleksandral
    Aleksandral
    0
    Сегодня, 12:16
    Время покажет кто как и что!
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    -2
    Сегодня, 12:20
    Это даже не плевок в лицо!!!
  Huggi
    Huggi
    -1
    Сегодня, 12:22
    Заклею скотчем на всякий случай окна крест-накрест перед тем как на дачу ехать, пожалуй.
  мусоргский
    мусоргский
    -2
    Сегодня, 12:26
    Путин решил испытать парадом решится или нет Клоун ударить. Однако очень рискует - Киев готовился давно к 9 мая и запустит сотни дронов и вполне может прорваться.
  Жеребливый
    Жеребливый
    -6
    Сегодня, 12:26
    Вообще-то, покушение на лидера страны (а пролёт дронов может квалифицироваться как покушение) - это полноценный casus belli. На Красной площади ожидается присутствие нескольких глав государств. Зельенюх вконец отупел?
    Andobor
      Andobor
      -3
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Жеребливый
      Зельенюх вконец отупел?

      К сожалению нет, потому ни чего на Москву 9 мая не полетит, каклятина как всегда в пиар, - лохи ведутся.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 13:07
      Цитата: Жеребливый
      это полноценный casus belli.

      смешно, а мы сейчас, что в мире с усраиной?!!!
  Максим из Иркутска
    Максим из Иркутска
    -3
    Сегодня, 12:27
    Значит дроны полетят 9 мая, можно было не унижаться и не звонить Дони!
  next322
    next322
    +1
    Сегодня, 12:27
    Раньше такая новость вызывала усмешки,но теперь это становится реальностью.....Кремлевские старцы явно упустили нити управления и теперь сыграть в позорный договорняк с западом,их последняя надежда
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 12:30
    Зеленский: Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая в Москве
    Считаю нужно отменить парад.
  gridasov
    gridasov
    0
    Сегодня, 12:33
    То, что произнёс этот... это прямое посягательство на жизнеобразующие ценности сообщества людей обьединеных историей, моралью и другими ключевым ценностями. Но большинство людей сказанное уже не воспринимают как вызов, это уже проверка тех кто представляет народ и в чьих руках оружие возмездия. Это уже не вопросы к власти России, это уже серьёзная проверка на то кто есть кто и судьёй будет не только нынешнее поколение, но и все последующие. Наступило время врагов обозначить и РЕШИТЬ, либо сдохнуть с позором, что исключено по сути нашего мировосприятия.
  Avsch
    Avsch
    +3
    Сегодня, 12:36
    Сколько можно ныть про террор и продолжать слушать эту зеленую мерзость? Говорить, что его нейтрализация ничего не решает? Решает, еще и как! Покажите уже свою солидарность с народом хотя бы. Под горку катимся, под горку
  Архивариус Вася
    Архивариус Вася
    +3
    Сегодня, 12:37
    ВСУ точно ударит в этом мы не сомневаемся, в основном на Москву, может соберут под 1К (или больше?!) беспилотников и тупо напролом задавят массой, ни одного БК не хватит... Инет хоть и отключат полностью, но это вообще не помешает, как показывает время. Так же не удивлюсь если удар будет комбинированный - на Крым вторая волна + БЭКи. И вбросы ЦИПСО на болезненные темы до Парада, а то и теракты. Это так называемая мультидоменная операция - Даниил Безсонов про такие рассказывал. Очень важная и напряженная неделя будет.
  Melior
    Melior
    -1
    Сегодня, 13:00
    Ну, на удар они вряд ли пойдут - иностранные гости могут пострадать, а вот пролет дронов над Красной площадью вполне могут организовать, и опять таки из-за наличия руководства страны и гостей на трибунах прямо над площадью их сбивать точно не будут! Если это у них получится, позор будет просто Вселенский!
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 13:09
      Цитата: Melior
      иностранные гости могут пострадать

      какие?!
      да и плевать им на это, они уже не раз это говорили
      Цитата: Melior
      Если это у них получится, позор будет просто Вселенский!

      позор уже в том, что зеля на прямую этим угрожает и если уж откровенно, то насмехается
      "Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде", – заявил президент.
  Million
    Million
    0
    Сегодня, 13:10
    Теоретически- могут и пролететь,ВВП никак помешать не может или не хочет.
  ГолыйМужик
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 13:11
    Идет война, всякое может быть. По Кремлю уже прилетало даже в 2022. Не вижу поводов для паники. Опять перемога как будто Украина уже победила, если где-то нагадить сумела.