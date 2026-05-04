Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, правительство России списало две трети долгов 21 региону страны. Речь идет о задолженностях субъектов Федерации перед бюджетом по кредитам.Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.Общая сумма списанной задолженности составляет 114 миллиардов рублей. Как пояснили в правительстве, это позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты регионов, улучшит состояние их экономики и повысит качество жизни граждан.В списке субъектов Федерации, где спишут долги, отсутствуют Москва, Санкт-Петербург и столичные регионы, а также новые российские территории.Собственно, списания задолженностей не являются безвозмездными. Их суммы соответствуют тем средствам, которые были истрачены региональными властями на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, включая замену лифтов в многоэтажках, отселение жильцов из аварийных домов, обновление парка общественного транспорта, дополнительные вложения в фонды промышленного развития, реализацию нацпроектов, инвестиции, а также улучшение инфраструктуры городов и других населенных пунктов Арктики и Дальнего Востока.Решение правительства его председатель Михаил Мишустин озвучил на сегодняшнем совещании, которое он провел со своими заместителями. Там он заявил, что списание долгов позволит региональным бюджетам высвободить значительные средства, которые им необходимы.

