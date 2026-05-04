Правительство России списало две трети долгов 21 региону страны

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, правительство России списало две трети долгов 21 региону страны. Речь идет о задолженностях субъектов Федерации перед бюджетом по кредитам.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Общая сумма списанной задолженности составляет 114 миллиардов рублей. Как пояснили в правительстве, это позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты регионов, улучшит состояние их экономики и повысит качество жизни граждан.

В списке субъектов Федерации, где спишут долги, отсутствуют Москва, Санкт-Петербург и столичные регионы, а также новые российские территории.

Собственно, списания задолженностей не являются безвозмездными. Их суммы соответствуют тем средствам, которые были истрачены региональными властями на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, включая замену лифтов в многоэтажках, отселение жильцов из аварийных домов, обновление парка общественного транспорта, дополнительные вложения в фонды промышленного развития, реализацию нацпроектов, инвестиции, а также улучшение инфраструктуры городов и других населенных пунктов Арктики и Дальнего Востока.

Решение правительства его председатель Михаил Мишустин озвучил на сегодняшнем совещании, которое он провел со своими заместителями. Там он заявил, что списание долгов позволит региональным бюджетам высвободить значительные средства, которые им необходимы.
  1. rocket757 Звание
    +5
    Сегодня, 12:23
    Как бы все так и делают... вопрос в том, как эти средства были потрачены, но эта тема надзора, анализа и прочего для других государственных органов.
  2. Radikal Звание
    +4
    Сегодня, 12:23
    Мишустин так на совещании и сказал - 21-й регион, или автор стесняется назвать республику? winked
    1. mann Звание
      +1
      Сегодня, 12:27
      Чувашская республика
      1. Курильщик Звание
        +5
        Сегодня, 12:29
        Списали долги двадцать одному региону страны...не двадцать первому..
        1. mann Звание
          0
          Сегодня, 12:43
          Но вопрос был конкретно о 21-м регионе. У автора вопроса такая фотография на аватаре... не рискнул не ответить из уважения smile
    2. Reptiloid Звание
      +3
      Сегодня, 12:30
      Читал как-то что у Дагестана самая большая хроническая задолжность по ЖКХ, свету, воде и прочее. Как население не платит годами, так и предприятия. И самостоятельно в республике множество и ничего.
    3. AdAstra Звание
      0
      Сегодня, 13:17
      Если мне не изменяет, память, а она мне не изменяет, так как регион мне не чужой, то 21-й регион это Чувашия. Как говориться - Салам Чаваш ен! Но как я понимаю речь всё же об двадцать одном регионе. yes
  3. axren1 Звание
    +1
    Сегодня, 12:24
    А мож пора украденное возвращать а не списывать ..
    1. Копчёный Звание
      +1
      Сегодня, 12:58
      Так возвращают, но есть нюанс. В том году были цифры по тому, сколько нужно потратить на содержание конфискованного по суду. Сумма гигантская. Никто не бежит волосыназад скупать на торгах это самое. Более того, многие громкие суммы называемые в СМИ, это не камазыденег, это предприятия, фирмы и прочий бизнес с живыми наёмными людьми работающими там, которые лишаются этой самой работы.
  4. Комментарий был удален.
  5. seamen2 Звание
    +1
    Сегодня, 12:27
    известно, Москва сперва регион обдерет, а потом *дает*.
  6. Александр Елизаров Звание
    +1
    Сегодня, 12:31
    Мне тоже спишите задолженность, я буду счастлив. crying
  7. Radikal Звание
    -1
    Сегодня, 12:35
    Да я в курсе, чего уж там... . hi
  8. Radikal Звание
    +1
    Сегодня, 12:39
    Вероятно так, только тогда автору пора освежить познания в русском языке - написать цифру прописью. bully
  9. ЗлойКоммунист Звание
    -2
    Сегодня, 12:40
    Популизм чистой воды , спишут они долги ага..держите карман шире... пустобрехи
    1. Кулл90 Звание
      0
      Сегодня, 12:59
      а сдесь как можно было найти перемогу, спишут долги регионов и все
  10. СергейАлександрович Звание
    0
    Сегодня, 12:42
    Я бы запретил регионам долги списывать, пока не научатся светофоры настраивать и в целом дорожное движение организовывать. По 20-30 лет не исправляются когда-то совершенные ошибки, даже там, где всего лишь надо разметку перерисовать или светофор перенастроить.
    Кто о чём, а вшивый о бане. народная поговорка.
  11. РМТ Звание
    0
    Сегодня, 13:17
    Решение о списании задолженности касается Карелии, Коми, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краёв, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской и Еврейской автономной областей, а также Ненецкого автономного округа.

    Объём списания соответствует размеру вложений этих территорий в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных проектов, новых инвестиционных проектов и проектов по развитию городов и муниципальных образований регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.
    Распоряжение от 27 апреля 2026 года №955-р
  12. Million Звание
    0
    Сегодня, 13:21
    Понятно.какие регионы.
    Вопрос: как долги у них нарисовались?
  13. Arzt Звание
    0
    Сегодня, 13:38
    Хорошо, хоть не неграм.... wink