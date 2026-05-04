Австрия выслала трёх российских дипломатов из-за «леса антенн» на крышах

Вена вновь вспомнила о «российской угрозе». Австрийское правительство объявило трех российских дипломатов персонами нон грата. Формальная причина – «лес антенн» на крышах дипломатических зданий. По версии властей, оборудование может использоваться для шпионажа.



Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила:

Недопустимо использовать дипломатический иммунитет для совершения шпионажа.

Дипломаты, по ее словам, уже покинули страну. Имена не разглашаются.

С 2020 года Австрия выслала уже 14 российских дипломатов. Страна, которая когда-то гордилась своим нейтралитетом, сегодня все активнее вписывается в общеевропейскую антироссийскую истерию.

Российское посольство в Вене ранее заявляло, что подобные шаги наносят ущерб и без того непростым отношениям. Однако Австрия продолжает идти в фарватере США и ЕС. Она периодически находит новые «доказательства» разведывательной деятельности со стороны России.

Показательный момент: «лес антенн» на крышах – это не ядерные боеголовки и даже не секретные документы. Оборудование, которое Вена внезапно заметила, десятилетиями находится в открытом доступе. Используется для связи и коммуникаций, равно как и дипмиссиями других стран.

В российском МИД и Кремле реакцию на высылку российских дипломатов пока не дали.
  1. Грац Звание
    Сегодня, 12:40
    а всё потому что не боятся, я уж не говорю про элементарное уважение
    почему теперь так? это вопрос к нашей власти.
  2. Cartograf Звание
    Сегодня, 12:42
    Гляжу уже очередь из желающих об Россию ноги вытереть. Спасибо нашему президенту.
    1. topol717 Звание
      Сегодня, 13:16
      Ну зачем такое писать? Дипломатов все и всегда высылали. И все знают что 90% всех дип. работников это разведчики. Ну выслали 3их отправим 3 других разведчика.
  3. Дилетант Звание
    Сегодня, 12:44
    Ага, попробуй им что нибудь скажи. А они в ответ еще человек 50 вышлют. И куда этих сынков/дочек потом девать, ведь они ничего, кроме валянья дурака или продажи секретов делать не умеют. А если без шуток, то МИД стал не российским, а антироссийским, судя по результатам его деятельности.
  4. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 12:45
    Вышлете 5 австрийских дипломатов из Москвы ,а не трёх. laughing
  5. БойКот Звание
    Сегодня, 12:48
    Лицо-рука. Мистер Нет, вы нужны нам, пришлите полтергейста и снесите ВСЕ аттенны на посольстве Австрии.
  6. HAM Звание
    Сегодня, 13:00
    Из Вены работала российская радиолюбительская станция,наверно их и выслали.....сначала работала девушка,затем парень,он как воду смотрел-говорил что в мае заканчивается лицензия ...
    1. HAM Звание
      Сегодня, 13:16
      Вот там то и был "лес антенн",лично работал на трёх диапазонах с ними... hi