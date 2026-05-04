Лучшей реакцией на слова Зеленского о 9 мая стал бы доходчивый упреждающий удар
6 62647
Обращает на себя внимание международная реакция на слова Зеленского о том, что украинские дроны «могут появиться на параде 9 мая в Москве». Как уже сообщало «Военное обозрение», это заявление глава киевского режима сделал сегодня во время своего визита в Ереван, где проходит саммит ЕПС (Европейского политического сообщества).
Если говорить о реакции официальных лиц России, то на данный момент в Кремле воздерживаются от публичных комментариев.
В западных кругах, что характерно, уже не исключают того, что «один-два дрона могут прорваться если в центр Москвы, то к её окраинам, что, безусловно, омрачит российское празднование Дня победы».
В целом же обратил на себя внимание тот факт, что тирада Зеленского в Ереване не вызвала ровным счётом никакой критики со стороны других участников действа под названием «саммит ЕПС». Кто решил промолчать, едва скрывая ухмылку, кто-то своей реакции удовлетворения завуалированными под иронию угрозами Зеленского и не скрывал.
На самом деле, удручающим является сам факт того, что глава режима, при котором население Украины, что называется, уполовинилось, продолжает разъезжать по странам и континентам, делая всё более хамские заявления. Вполне понятно, что Зеленский буквально упивается своей безнаказанностью, с подачи зарубежных кураторов проверяя «толщину» наших «красных линий».
В связи с этим было бы значительно эффективнее не обсуждать вопрос, прорвутся ли дроны ВСУ 9 мая к Москве, а нанести такой упреждающий удар, чтобы у противника физически отпало всякое желание не только атаковать Россию, но и даже делать подобного рода заявления.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация