Лучшей реакцией на слова Зеленского о 9 мая стал бы доходчивый упреждающий удар

Обращает на себя внимание международная реакция на слова Зеленского о том, что украинские дроны «могут появиться на параде 9 мая в Москве». Как уже сообщало «Военное обозрение», это заявление глава киевского режима сделал сегодня во время своего визита в Ереван, где проходит саммит ЕПС (Европейского политического сообщества).

Если говорить о реакции официальных лиц России, то на данный момент в Кремле воздерживаются от публичных комментариев.



В западных кругах, что характерно, уже не исключают того, что «один-два дрона могут прорваться если в центр Москвы, то к её окраинам, что, безусловно, омрачит российское празднование Дня победы».

В целом же обратил на себя внимание тот факт, что тирада Зеленского в Ереване не вызвала ровным счётом никакой критики со стороны других участников действа под названием «саммит ЕПС». Кто решил промолчать, едва скрывая ухмылку, кто-то своей реакции удовлетворения завуалированными под иронию угрозами Зеленского и не скрывал.

На самом деле, удручающим является сам факт того, что глава режима, при котором население Украины, что называется, уполовинилось, продолжает разъезжать по странам и континентам, делая всё более хамские заявления. Вполне понятно, что Зеленский буквально упивается своей безнаказанностью, с подачи зарубежных кураторов проверяя «толщину» наших «красных линий».

В связи с этим было бы значительно эффективнее не обсуждать вопрос, прорвутся ли дроны ВСУ 9 мая к Москве, а нанести такой упреждающий удар, чтобы у противника физически отпало всякое желание не только атаковать Россию, но и даже делать подобного рода заявления.
    Грац
    Сегодня, 12:38
    так кто мешает хлопнуть весь этот саммит крыс в Ереване, удобный случай все крысы собрались в одном месте, Так уничтожьте, но нет ведь мы не такие
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 12:43
      Если говорить о реакции официальных лиц России, то на данный момент в Кремле воздерживаются от публичных комментариев.


      Ну понятно.Даже Мария Захарова молчит.

      .Вполне понятно, что Зеленский буквально упивается своей безнаказанностью, с подачи зарубежных кураторов проверяя «толщину» наших «красных линий».


      Никто не саммите даже не подумал одернуть Зеленского?И кто же должен Зеленского одернуть?Пашинян что ли? Всё это уже начинает напоминать статьи из спортивных газет про надежды что кто то кого то обыграет и поможет сборной России по футболу пройти отбор и попасть на чемпионат Мира/Европы. Вот точно такие же сейчас и надежды касаемо нашей политики,что всё таки кто то нам поможет и тогда всё у нас будет хорошо.А сами себе что не можем помочь или не хотим?
        кредо
        Сегодня, 13:10
        Никто не саммите даже не подумал одернуть Зеленского?И кто же должен Зеленского одернуть?...

        Есть лишь одно объяснение тому, что никто не собирается его одёргивать (или прихлопнуть как назойливую муху) - он выгоден западным кукловодам и нам. И этим всё сказано.
          Аригин
          Сегодня, 13:15
          Есть ещё одно (конспирологическое) объяснение.
          У нас с ними договорнячок.
            Sky Strike fighter
            Сегодня, 13:24
            Мифы и легенды СВО.
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 12:53
      Ага.Мы никакие.
        Narrator
        Сегодня, 13:22
        Да, потому что это рамки приличия не убивать дипломатов.
        Мы же сами не хотим что наших дипломатов гасили по миру?
          megadeth
          Сегодня, 13:39
          Мы же сами не хотим что наших дипломатов гасили по миру?
          Зачем гасить, по примеру ФША, взять зеленского за причинное место как Мадуро (за наркотики), и на Лубянку...имхо
    Михаил Нашарашев
    Сегодня, 12:38
    Это нереально. ВВП уже объявил перемирие. Скорее всего, он сам уже устал от этой войны. Перемирия все чаще. Новогоднее, пасхальное, на 9 мая, потом еще что то придумают.
      ЖЭК-Водогрей
      Сегодня, 12:40
      В том весь Путин, во всех конфликтах при нём постоянные амнистии были в Чечне, совместные патрули в Сирии, Грузию после 5 дней тормознули и тд
        guest
        Сегодня, 13:23
        Тогда вообще то Медведев был.
      Кулл90
      Сегодня, 12:54
      так в 2025 были такие же перемирия, новогоднее, пасхальное и на 9 мая
      KukuRuzvelt
      Сегодня, 13:17
      Неее вы что, разве не помните чему его научила Ленинградская улица... (сэркэзм)
    Олег Шустов
    Сегодня, 12:38
    Почему не сбить бы самолет зелибобы при возвращении его в киев после саммита. Чтоб он упал на город. Совсем уже берега попутал. И когда же его бог покарает—наркомана.
      ЖЭК-Водогрей
      Сегодня, 12:45
      Тупо боятся за себя и своих кровинушек, что их симметрично начнут ликвидировать. На военных им пофиг. Сжигать xoxлов в машинах, танках, в посадках тысячами, доводить бывших небратьев до гуманитарной катастрофы зимой это гуманизм, видимо потому что они сами так хотят, так они ещё огрызаются и убивают наших солдат и мирных, а ликвидировать одного поца это уже как-то не по людски, ведь он всего лишь глава киевского террористического режима и заявляет что они будет убивать 50к русских в месяц.
        Sky Strike fighter
        Сегодня, 13:07
        Общество начинает разделяться на избранных и всех остальных.Благодаря всевозможным непонятным запретам. Начиная от запрета на Telegram ,VPN, теперь закрывают завоз компов из-за рубежа.Какие то непонятные белые списки VPN.Для чего?Кто то кого то боится?А что это даст,чего хотят добиться этими запретами? Какова их цель?Абсурд какой то. Чтобы устроить дисгармонию в обществе, спровоцировать социальный взрыв?Не удивлюсь если скоро и электроэнергию запретят,чтобы долго не составлять списки для запретов сразу тупо выключить рубильник и всё,как в каменном веке.
      Narrator
      Сегодня, 13:25
      Потому что это не приведет ни к чему. Будем общаться вместо Зеленского с Будановым или еще кем-то. Уверены что общение станет проще?
      А общаться все равно придется.
    БойКот
    Сегодня, 12:44
    Со школьных времен знает каждый пацан, ксли гаденышу не давать люлей, он наглеет. Так что все это вполне закономерно, и дальше будет только хуже. Увы нам, но у гаранта какие-то непонятные планы.
      mikh-korsakov
      Сегодня, 13:28
      Гаранту некогда. Его свита хорошо усвоила, что если делать гаранту приятно, то и свита может не беспокоиться и гарантированно повышать свое благосостояние. Поэтому практически на каждый день придумали профессиональный праздник или иное мероприятие, но такое чтобы гаранту было приятно.Отлично, например, прошел день малых народов. Компетентные органы профильтровали малые народы и отобрали из народов те персонажи, которые бы ни в коей мере не вызывали у гаранта отрицательных эмоций, а наоборот. Приятно ему было поговорить с аппетитной эскимосочкой на тему, что эскимосы едят. А то что вражеские дроны скоро залетят прямо ему домой, фи, какая проза, на это стража есть. Уже два года назад было видно, то гарант стареет, но свите не хотелось слезать с насиженного насеста, и они подговорили бабу Валю, а ей что? она тоже пригрета. Поэтому вышло, то что вышло. Страдать по этому бесполезно. Что делать, а главное, как делать непонятно
    Kuziming
    Сегодня, 12:47
    Вы знаете, я понимаю Захарову. Несколько раз пытался написать комментарий, но стирал.

    Пусть реальность говорит.
    Диvannый анаlitик
    Сегодня, 12:50
    Все настойчивее открытым текстом звучат призывы угомонить потужного киевского огрызка, пока под мухой не натворил больших бед.
      Копчёный
      Сегодня, 12:54
      Каким образом? Геранями, Калибрами, Ониксами, Иксами, Орешником, каким только мойдодыром уже не угомонивали ту сторону, она не угомонивается. Заводы, ТЭЦ, ГЭС, располаги, склады, всё регулярно угомонивается, но процесс продолжается. Что именно надо угомонить?
        Sky Strike fighter
        Сегодня, 13:20
        Ни что,а кого.На Банковой.Это ни ТЭЦ или ГЭС упорно отказываются от мира,а вполне конкретные личности на Банковой.Глядишь давно бы всё закончилось,а мы всё по трансформатором бьём.Это как бороться с ветряными мельницами,а не с реальным врагом.С реальным врагом как то опасаются. А бьют по энергетике и заводам. А воз и ныне там.
          Копчёный
          Сегодня, 13:25
          Сегодня нейронку ставят управлять чем то, стильно, модно, молодёжно. Вы как считаете, текущая Украина, для текущих нужд этого самого коллективного запада, обойдётся без живого самого главного?
            Sky Strike fighter
            Сегодня, 13:34
            Конечно обойдется,но именно с ним и под него выдают по 90 млрд.,так как именно Зеленский повязан мутными схемами отмывания денег с западными элитами.Всякие закупки, перевооружение. Урсула фон дер Ляйен в своё время наварилась на закупках вакцин от Ковида,западным элитам нужен повод и надёжные сообщники для отмыва огромных сум.Повод помощь Украине и перевооружение западных армий, проверенный временем сообщник Зеленский,на которого потом можно будет всё свалить,что это он украл,а не кто то другой.А на нового лидера Украины пальчиком уже не укажешь,его в то время там не было,да и не каждый подпишется на такое,понимая о дальнейших последствиях для себя.Вот вам пример такой деятельности.

            . Перевооружение Германии превращается в финансовую "черную дыру", пишет Welt. Министерство Бориса Писториуса потратило колоссальные 111 миллиардов евро, заключая по тридцать контрактов в день, однако внятного отчета о реальных результатах так никто и не увидел. Итоги "смены эпох": потрачены 111 миллиардов евро, подписаны 47 тысяч контрактов — и, похоже, никто не может точно сказать, что реально поступило в войска.


            https://inosmi.ru/20260503/otchetnost-278249708.html
            Не будет Зеленского у власти не будет и мутных схем и желания продолжать конфликт,так как не получится отмывать бабки.
          Arzt
          Сегодня, 13:35

          Ни что,а кого.На Банковой.

          Что вы все с этой Банковой.... Ну неужели вы думаете, что Зеленский и Ко будет торчать в офисе на Банковой во время ТАКОЙ войны? fool

          Там все сидят в ЗКП еще во времена СССР построенных, способных выдержать 50 Кт. И каждый маршрут выхода пробивается заранее и охраняется покруче, чем во времена Сталина.

          Ставки слишком высоки. wink
        guest
        Сегодня, 13:28
        Ни что, а кого вот правильный вопрос будет.
    dfg
    Сегодня, 12:51
    Автор фразы ,я устал я ухожу изрек, ее после 9 лет у власти и результатом своих дел перед глазами , если после 26 лет ты четко не знаешь что и как делать во время войны то не надо долго набираться храбрости и ждать нового года, результаты все видят , надо выйти и сказать
    Владимир - USSR
    Сегодня, 12:51
    Какие упреждающие удары? Надо изо дня в день наносить такие удары, чтобы на 404 вообще обо всём забыли.
    Дилетант
    Сегодня, 12:52
    Того президента, который сначала общал "замочить в сортире", а потом "мочил", за что его все уважали, а некоторые боялись, уже, к сожалению, нет. Вместо него есть старец, который либо боится принимать решения, либо находится в окружении, которое ограничивает его информированность и саботирует выполнение решений, если они конечно были. Самой лучшей речью, которую от него ждут 9 мая будет: "Я устал, я ухожу".
    Никита Че
    Сегодня, 12:53
    Уверен есть договоренность что если тронут клоуна,то охота начнется на сами знаете кого.А ему бегать от бункера к бункеру ой как не комфортно.
      Грац
      Сегодня, 13:05
      если ссыкатно, тогда не надо занимать пост президента ядерной державы, просто уйди, пусть будет человек кому не ссыкатно, это же просто как 2жды 2
      Аригин
      Сегодня, 13:20
      Вряд ли настолько там все закручено.
      Какие-то договорённости, безусловно, имеются, но не настолько.
      Говорят, кто-то самолично дал обещание, что не тронет. Теперь обратно ходу нет.
      guest
      Сегодня, 13:30
      Так она и так уже идёт и они на западе этого даже не скрывают.
      Хорон
      Сегодня, 13:39
      Уверен есть договоренность что если тронут клоуна,то охота начнется на сами знаете кого.А ему бегать от бункера к бункеру ой как не комфортно.

    Туре Хунд Собака
    Сегодня, 12:58
    Наши не придут
    Андрей Шигин

    А наши не придут... Такое время ныне –
    Не тот сегодня год, война совсем не та.
    Никто не слышит глас, взывающий в пустыне.
    Да и пустыни нет - сплошная пустота.

    И в этой пустоте дорога будет долгой –
    Закончились давно короткие пути.
    Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой...
    Но наши не придут. Откуда им прийти?

    Не выведет никто "За Родину!" на бомбах,
    Никто не прохрипит: "Даёшь стране угля!"
    Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,
    Зашторен мавзолей под стенами Кремля.

    Не встанет политрук, не ткнёт наганом в небо,
    Труба не позовёт на подвиг и на труд.
    Коль отдали себя комфорту на потребу,
    Пора уже понять, что наши не придут!

    Так выпьем за дедов по чарке русской водки
    И снова в интернет – оттачивать умы,
    Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.
    А наши не придут… Все наши – это мы.

    04.05.2016
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 13:02
    У Зеленского шутовство-в крови. Посмотрим, на что способно ВСУ-пролетит ли хОхло-дрон через Красную площадь. И на что способно наше руководство, и ГШ ВС РФ, в этом случае... Если даже пролет дрона, произойдет, то удар по авторитету будет, катастрофический.
      ДМБ84
      Сегодня, 13:15
      Лягушка в кипятке... это если кто билогию знает. Постепенный подъем градуса, а лягушка и не замечает. Пока не сварится. Там каджый день по нарастающей прилетает. По Мосвке уже вчера долбанули. И.... ничего. " удар по авторитету"... Это Вы о чём ? Какой авторитет ?
      guest
      Сегодня, 13:33
      Ну вероятность не нулевая, а то что они попробуют это сделать так гарантировано.
    Вячеслав Болдырев
    Сегодня, 13:07
    Уважаемые господа,друзья,товарищи(нужное подчеркнуть) президент России исповедует философию дзюдо - отсюда и его решения и поступки хотите узнать больше - читайте повесть ,,статус-6 система круг ( мертвая вода) на прозе,ру в ней все подробно описано в том числе и чем вся эта мутота закончится
    Кмет
    Сегодня, 13:08
    .. тирада Зеленского в Ереване не вызвала ровным счётом никакой критики со стороны других участников..

    Что уже даже не требует никаких доказательств - Ереван откровенно оттолкнулся от ОДКБ, но при этом хочет развивать бизнес-проекты в России. Вот только теперь уже не нужно сюда приплетать "Карабахские споры", где, якобы, "РФ не предприняла должного участия" - они не уместны хотя бы по тому, что несравнимы с итогами ВМВ, которые Еерван, между прочим, тоже считает своим заслуженным Праздником.
    Очень показательной в данном случае будет реакция или ее отсутствие со стороны МИД... Хотя, думается, не будет ничего интересного - тут же многоходовые стратегические партнеры по Южному Кавказу..
    Копчёный
    Сегодня, 13:11
    ""В связи с этим было бы значительно эффективнее не обсуждать вопрос, прорвутся ли дроны ВСУ 9 мая к Москве, а нанести такой упреждающий удар, чтобы у противника физически отпало всякое желание не только атаковать Россию, но и даже делать подобного рода заявления.""

    Это видимо не лечится, часть психологии человека. Сделать ну такое мощное, что всё, оппонент непременно подымает руки и ползёт на кладбище. Как же таких людей будет колбасить, когда переговоры с уступками начнутся. Нынче не 13й век, чтобы сто лет войну вести и тем более не плановая экономика дедов, а капитализЪм, инфляция, космическая коммуналка все дела.
    вертухай 2003
    Сегодня, 13:13
    Чтобы нанести упреждающий удар смелость нужна, а у российского руководства она в дефиците...
    Million
    Сегодня, 13:26
    Дроны могут и в самой Москве запустить.
    Мало врагов что ли...Пускают в страну всех подряд,чаще всякий сброд.
    дрозд68
    Сегодня, 13:27
    В ноль львов.и нормальный сигнал был бы
    ТанкоистребительСУ-100
    Сегодня, 13:28
    автор, какой упреждающий удар?
    Во-первых, мыженетакие...
    Во-вторых, россиянский правящий слой он же вопиет к Западу, мол, смотрите, какие мы терпилы, смотрите, как мы все ваши "красные линии" трепетно соблюдаем, верните нас в свое лоно, чтобы наши жены-любовницы-любовники-отпрыски снова могли свободно шопиться у вас, чтобы могли в особнячках наших у вас нежиться!
    Поэтому никаких упреждающий ударов не будет, нет стальных "фаберже" для этого у правящего слоя, слишком он зависим от Запада, слишком пресмыкается перед ним.
    0
    Сегодня, 13:39
    Лучшим подарком народу РФ в день 9 мая ,был бы удар Орешником, по Банковой в Киеве.