Противник показал последствия ракетного удара по Мерефе Харьковской области

Украинские ресурсы опубликовали кадры, на которых можно увидеть последствия удара ракеты «Искандер-М» по цели в городе Мерефа Харьковской области. На показанных противником фотографиях можно увидеть строения, по-видимому, поврежденные взрывной волной.

Примечательно, что противник не показал состояние объекта, являвшегося непосредственной целью ракетного удара. Учитывая это, в очередной раз поражена действительно важная для Киева цель. По некоторым данным, взрыв был зафиксирован в районе крупной СТО, использовавшейся ВСУ для размещения и ремонта военной техники.






Между тем очевидно, что на фоне активной подготовки противника к активизации боевых действий и ударов вглубь территории России усиление атак, направленных на снижение военного потенциала ВСУ, является закономерным процессом. Таким образом последовательно проводится подготовка к следующему этапу вооруженного конфликта. Судя по характеру атак, ВС РФ подготавливают инфраструктуру под возможные штурмовые действия. При этом сохраняется экономия ракетного вооружения — по всей видимости, часть ресурсов удерживается под более крупные задачи.

В то же время, как известно, в настоящее время противник активно перестраивает свою внутреннюю структуру. При этом упор делается на комплектование не только «классических», но и технологических подразделений ВСУ. Противник фактически делает ставку на широкое применение беспилотных технологий и стремится обеспечить максимально возможное количество технического персонала для их обслуживания.
  1. HAM Звание
    Сегодня, 13:13
    Для полноты жалостливой картинки там должны ещё валяться плюшевые мишки...
  2. topol717 Звание
    Сегодня, 13:25
    Судя по плакату в доме рядом с СТО была харчевня, в которой кормились те самые ремонтники и операторы военной техники
  3. Appraiser Звание
    Сегодня, 13:26
    Последствия удара ракеты «Искандер-М»... hi комментировали бы лучше уж "Орешником" ......
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    Сегодня, 13:27
    То что надо противнику для картинки, то он и покажет. Так же как в Днепропетровске , "Искандером" ушатали общагу с всушниками , а противник показывал какие то сараи рядом, пока реальное фото уничтоженной цели не слили в сеть местные активисты.