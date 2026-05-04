Противник показал последствия ракетного удара по Мерефе Харьковской области
Украинские ресурсы опубликовали кадры, на которых можно увидеть последствия удара ракеты «Искандер-М» по цели в городе Мерефа Харьковской области. На показанных противником фотографиях можно увидеть строения, по-видимому, поврежденные взрывной волной.
Примечательно, что противник не показал состояние объекта, являвшегося непосредственной целью ракетного удара. Учитывая это, в очередной раз поражена действительно важная для Киева цель. По некоторым данным, взрыв был зафиксирован в районе крупной СТО, использовавшейся ВСУ для размещения и ремонта военной техники.
Между тем очевидно, что на фоне активной подготовки противника к активизации боевых действий и ударов вглубь территории России усиление атак, направленных на снижение военного потенциала ВСУ, является закономерным процессом. Таким образом последовательно проводится подготовка к следующему этапу вооруженного конфликта. Судя по характеру атак, ВС РФ подготавливают инфраструктуру под возможные штурмовые действия. При этом сохраняется экономия ракетного вооружения — по всей видимости, часть ресурсов удерживается под более крупные задачи.
В то же время, как известно, в настоящее время противник активно перестраивает свою внутреннюю структуру. При этом упор делается на комплектование не только «классических», но и технологических подразделений ВСУ. Противник фактически делает ставку на широкое применение беспилотных технологий и стремится обеспечить максимально возможное количество технического персонала для их обслуживания.
