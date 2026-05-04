США объявили о создании южного «коридора безопасности» в Ормузском проливе

В командовании США объявили о создании южного «коридора безопасности» в Ормузском проливе. Теперь коммерчески суда должны будут двигаться к югу от привычных международных маршрутов, «прижимаясь» к побережью Омана.



Об этом сообщили в Управлении военно-морских операций Великобритании (UKMTO), а также в Объединенном морском информационном центре (JMIC).

Данное нововведение связано с недавним указом американского президента Дональда Трампа о запуске «Проекта свободы».

В JMIC порекомендовали экипажам судов тесно координировать свои действия с властями Омана. Это связано с прогнозируемым ростом интенсивности движения. При этом ответственность за безопасность судоходства по данному маршруту берут на себя Военно-морские силы США.

Несмотря на ожидаемую «тесноту», пользоваться прежним маршрутом не рекомендуется. Это связано с риском наткнуться на мины, которые не только пока не обезврежены, но даже еще не найдены.

Операция ВМС Соединенных Штатов по выводу через Ормузский пролив судов, скопившихся в акватории Персидского залива, началась сегодня. О ее запуске сообщили в американском Центральном командовании (CENTCOM). Но это не означает, что военные корабли США будут сопровождать торговые суда. Их миссия другая – они просто станут предоставлять сведения о безопасных маршрутах, по которым можно двигаться. А сам американский флот будет располагаться на некотором удалении от гражданских судов и, возможно, при необходимости может вмешаться.