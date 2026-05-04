Киев снова использовал воздушное пространство Прибалтики для удара по России
Украина продолжает использовать воздушное пространство прибалтийских республик для ударов по России. Накануне более 20 украинских беспилотников атаковали российскую территорию со стороны Эстонии. Об этом сообщает RT со ссылкой на своего подписчика.
Не менее 25 украинских беспилотников прошли над рекой Нарва в Эстонии в сторону российской территории. Эстонские власти не комментируют данную ситуацию, но жители приграничных эстонских населенных пунктов получили предупреждение о «возможной» атаке дронов. В Киеве тоже делают вид, что не используют небо прибалтийских лимитрофов для атак на Россию.
Вообще же за последние сутки российская ПВО перехватила и сбила 507 беспилотников самолетного типа. Удары Киева становятся всё массированнее и идут в круглосуточном режиме. Киевский режим может себе это позволить, так как на него работает практически вся Европа, производство беспилотников открыто в нескольких странах.
Ранее Зеленский заявил, что в ближайшей перспективе необходимо «просадить» российскую ПВО, чтобы безнаказанно бить по объектам топливно-энергетического сектора и лишить Москву доходов от продажи энергоносителей. Об усилении ударов сообщают уже и западные издания.
