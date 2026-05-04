Киев снова использовал воздушное пространство Прибалтики для удара по России

Украина продолжает использовать воздушное пространство прибалтийских республик для ударов по России. Накануне более 20 украинских беспилотников атаковали российскую территорию со стороны Эстонии. Об этом сообщает RT со ссылкой на своего подписчика.

Не менее 25 украинских беспилотников прошли над рекой Нарва в Эстонии в сторону российской территории. Эстонские власти не комментируют данную ситуацию, но жители приграничных эстонских населенных пунктов получили предупреждение о «возможной» атаке дронов. В Киеве тоже делают вид, что не используют небо прибалтийских лимитрофов для атак на Россию.



Вообще же за последние сутки российская ПВО перехватила и сбила 507 беспилотников самолетного типа. Удары Киева становятся всё массированнее и идут в круглосуточном режиме. Киевский режим может себе это позволить, так как на него работает практически вся Европа, производство беспилотников открыто в нескольких странах.

Ранее Зеленский заявил, что в ближайшей перспективе необходимо «просадить» российскую ПВО, чтобы безнаказанно бить по объектам топливно-энергетического сектора и лишить Москву доходов от продажи энергоносителей. Об усилении ударов сообщают уже и западные издания.
  Million
    Million
    Сегодня, 13:31
    И какой будет страшный ответ?
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      Сегодня, 13:32
      Ответ от МИД РФ ? Думаю будет .....сейчас подумают , что ответить и ответят .
    g_ae
      g_ae
      Сегодня, 13:38
      Страшное недоумение, страшная озабоченность, страшное предупреждение, страшное напоминание, страшная отповедь. Короче, все очень страшно, шутки кончились.
    Ady66
      Ady66
      Сегодня, 13:38
      И какой будет страшный ответ?

      Очередная красная линия
  kriten
    kriten
    Сегодня, 13:37
    В Кремле срочно меняют памперсы. Ответ поручили Захаровой.
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 13:38
    Увы, использование воздушного пространства прилегающих территорий, стран, увеличивают зону воздушного пространства, которую необходимо контролировать непрерывно...
    Так бы, шлепнуть пару тройку беспилотников над сопредельной территорией... кроме не долгого визга прибалтанутых/ причастных, все бы и ограничилось...
    Никто не смог бы использовать шумиху в СМИ, для чего то такого, что б нам, например, поплохело... весь визг с той стороны, это давни НИ О ЧЁМ, даже у них там...