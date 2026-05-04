Новым командующим ВКС РФ стал генерал Александр Чайко
Воздушно-космические силы России получили нового главнокомандующего. Им стал генерал-полковник Александр Чайко. Ранее он занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. На этом посту он сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который командовал ВКС с 2023 года.
Александр Чайко – фигура в российской армии более чем известная. За его плечами командование 1-й гвардейской танковой армией Западного военного округа. Он занимал должность начальника штаба и командующего войсками Восточного военного округа. С сентября 2019 года по июнь 2021-го он руководил российской группировкой войск в Сирии.
Показательный момент: Чайко – Герой России. Награжден закрытым указом в 2020 году. Обстоятельства присвоения звания не разглашаются, что обычно означает личное мужество, проявленное в боевых условиях. В российском генералитете это – знак особого доверия.
Виктор Афзалов, которого сменил Чайко, пробыл на посту два с половиной года. При нем ВКС модернизировались, получили новые образцы техники и нарастили интенсивность применения в зоне СВО.
Сейчас, когда ВКС играют ключевую роль в специальной военной операции, смена командующего – событие стратегическое. Авиация работает по тылам противника, «Герани» и «Калибры» находят цели по всей Украине, а средства ПВО отражают атаки. Новый главком отвечает за все это хозяйство.
