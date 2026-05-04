Новым командующим ВКС РФ стал генерал Александр Чайко

Воздушно-космические силы России получили нового главнокомандующего. Им стал генерал-полковник Александр Чайко. Ранее он занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. На этом посту он сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который командовал ВКС с 2023 года.

Александр Чайко – фигура в российской армии более чем известная. За его плечами командование 1-й гвардейской танковой армией Западного военного округа. Он занимал должность начальника штаба и командующего войсками Восточного военного округа. С сентября 2019 года по июнь 2021-го он руководил российской группировкой войск в Сирии.

Показательный момент: Чайко – Герой России. Награжден закрытым указом в 2020 году. Обстоятельства присвоения звания не разглашаются, что обычно означает личное мужество, проявленное в боевых условиях. В российском генералитете это – знак особого доверия.

Виктор Афзалов, которого сменил Чайко, пробыл на посту два с половиной года. При нем ВКС модернизировались, получили новые образцы техники и нарастили интенсивность применения в зоне СВО.

Сейчас, когда ВКС играют ключевую роль в специальной военной операции, смена командующего – событие стратегическое. Авиация работает по тылам противника, «Герани» и «Калибры» находят цели по всей Украине, а средства ПВО отражают атаки. Новый главком отвечает за все это хозяйство.
  1. BAI Звание
    BAI
    +16
    Сегодня, 13:49
    За его плечами командование 1-й гвардейской танковой армией Западного военного округа. Он занимал должность начальника штаба и командующего войсками Восточного военного округа. С сентября 2019 года по июнь 2021-го он руководил российской группировкой войск в Сирии.

    Мне кажется,это не первый танкист во главе ВКС. Какая то катастрофа с кадрами.
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +12
      Сегодня, 13:55
      Танкист, ага, следующим командующим ВКС видимо станет железнодорожник, чтоб врагов запутать! Замечательная идея!
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 13:57
        Генерал трубопроводных войск - лучшая, кандидатура!
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 14:27
          Цитата: роман66
          Генерал трубопроводных войск

          "Мы красные кавалеристы и про нас, былинники речистые ведут рассказ"....
          А эти подойдут ?
          1. роман66 Звание
            роман66
            -1
            Сегодня, 16:05
            Эти - однозначно! Они везде
      2. Влад2012 Звание
        Влад2012
        -4
        Сегодня, 14:20
        Да лишь бы не десантик они с самолетов больше прыгают чем летают. Ну и не моряк, они все нервные
      3. Piramidon Звание
        Piramidon
        +2
        Сегодня, 15:23
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Танкист, ага, следующим командующим ВКС видимо станет железнодорожник, чтоб врагов запутать! Замечательная идея!

        Ничего необычного. У нас и из кавалеристов получались отличные командующие танковых войск. Павел Семёнович Рыбалко тому пример.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 14:12
      Так это и в гражданских отраслях. Роскосмосом рулит экономист, другой экономист МО рулит.
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        +2
        Сегодня, 14:22
        У нас всеми отраслями рулят экономисты, а с недавних пор сначала эти люди коммерсы, потом получают высшее образование, а потом идут рулить экономикой.
    3. Влад2012 Звание
      Влад2012
      +5
      Сегодня, 14:15
      Суровикин еще был, и говорят не самый плохой был как командующий ВКС. Задачи ставить авиации еще в прошлой должности мог.
    4. BOCTOK 77 Звание
      BOCTOK 77
      +5
      Сегодня, 15:03
      Ещё в ВС СССР ИБА как-то подчинили общевойсковым армиям. Идут учениям летом, жарко. К самолёту подходят 2 проверяющих в сапогах и полевой форме ( тогда было только ПШ) и спрашивают, почему техники не в сапогах и почему под технической одеждой нет полевой формы с портупеей ?...
      Заставили на техническом и лётном обмундировании техников и лётчиков рисовать хлоркой погоны и крепить звёзды на них, чтобы было видны знаки различий и определять издали кто перед ними... Так продолжалась, пока у одного лётчика при посадке в кабину не отлетела звезда с погон и попала в паз крышки РУД, который успешно заклинил при посадке в среднем положении и чуть не привёл к лётному происшествию при посадке... Если вы думаете, что это сказки , то ошибаетесь. Я лично был свидетелем этих и многих других. И мне очень повезло, что я служил в авиации, где много умных и думающих людей было...
    5. faridg7 Звание
      faridg7
      +2
      Сегодня, 15:05
      Цитата: BAI
      Мне кажется,это не первый танкист во главе ВКС. Какая то катастрофа с кадрами.

      Ну был Суровикин, кстати не самое плохое для ВКС время было. Весьма возможно, что очередной танкист у руля ВКС будет благом, ибо когда в армии наводится порядок, лëтчики, как правило, в этом не участвуют поскольку у них в это время полëты.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +11
    Сегодня, 13:52
    а средства ПВО отражают атаки.

    Так успешно отражали, что генерал Афзалов улетел со своей должности. Может наконец Верховный начнет чистить ряды облажавшихся генералов. Лично я первым выгнал бы генерала Герасимова.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +9
      Сегодня, 13:57
      Т. Е. К Шойгу вопросов нет?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +4
        Сегодня, 14:09
        А он не генерал. И его не выгонять надо, а приглашать в другую службу. Исполнения наказаний winked
        1. faiver Звание
          faiver
          +2
          Сегодня, 14:13
          вы забыли что в прошлом году МО продлило с ним контракт еще на 5 лет....
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +3
            Сегодня, 14:41
            Ну дык своих не бросаем! А его дочурка будет рулить долиной Менделеева, талантище просто feel
        2. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          +2
          Сегодня, 15:56
          У Шойгу звание генерал армии. Он его вроде получил, когда ещё был министром по ЧС.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -2
            Сегодня, 16:17
            Странно, генерал армии без армии и вне армии. Видимо не знали каким ещё титулом наградить love
      2. Дилетант Звание
        Дилетант
        +3
        Сегодня, 14:15
        А какое отношение Шойгу сейчас имеет к МО и вообще к армии? У него свои "тараканы" за которых он должен ответить.
      3. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        -3
        Сегодня, 17:19
        – А больше тебе Фокс ничего не говорил?
        – Больше ничего. Только Ане велел передать, чтобы она сказала: он за всю компанию хомут на себя надевать не желает, ему вышака брать на одного скучно. Если не захотят его отбить, он с себя «чалму» сымет – все отдаст...
        – Н-да, н-да, веселые делишки пошли. – Забарабанил горбун сухими, костистыми пальцами по столу, и дробь его звучала тревогой. Потом повернулся к банде: – Ну что, какие есть мнения, господа хорошие?..
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Дилетант
      Лично я первым выгнал бы генерала Герасимова.

      Нельзя, он книгу написал, а значит он - вумный.
      Кто из действующих, кроме "историка" Мединского, пишет книги, или хотя бы статьи на тему..?
      Никто! Поэтому "писателя" низзя. wassat
    3. ergh081 Звание
      ergh081
      -2
      Сегодня, 14:45
      Это тот кто начальник ГШ? Если этот, то он тоже танкист
    4. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:24
      Дилетант
      Так успешно отражали, что генерал Афзалов улетел со своей должности.

      У г-ла Афзалова со здоровьем не все благополучно. Все последнее время проходил лечение в госпиталях. Прежде чем что-то написать, сначала мозги надо включать.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        -2
        Сегодня, 17:57
        Прежде чем что-то написать, сначала мозги надо включать.

        Мне для включения мозгов вполне достаточно горящих Усть-Луги, Туапсе и сегодняшней атаки на Москву за ПВО которых отвечал этот генерал. Не считая других городов России.
  3. Cartalon Звание
    Cartalon
    +2
    Сегодня, 13:52
    То есть к авиации отношения не имеет примерно ни какого, гениально.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:58
      Эффективный менеджмент на марше
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +3
      Сегодня, 15:59
      ВВС один из трёх родов ВКС. У каждого из родов ВКС есть свой командующий, являющийся одновременно заместителем главкома ВКС.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 14:02
    Александр Чайко – фигура в российской армии более чем известная. За его плечами командование 1-й гвардейской танковой армией Западного военного округа.

    Дальше видимо будут глухонемые из отряда "альпийские тетерева". Просто пистон какой-то творится. С другой стороны в РФ законы принимают актеры и спортсмены. Вот и танкист пусть авиацией рулит.
  5. Простой_человек Звание
    Простой_человек
    +4
    Сегодня, 14:05
    Танкист будет рулить авиацией? Оригинально...
    1. Касатик Звание
      Касатик
      -2
      Сегодня, 14:11
      А почему нет? У него командный голос, какая разница, кому орать стой! Стой, я приказываю!!! Хорошо, что флотом не назначили командовать, там еще остались ПЛАРБ.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Простой_человек
      Танкист будет рулить авиацией? Оригинально...

      Суровикин рулил -"Указом президента России 31 октября 2017 года генерал-полковник Суровикин назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами[33].

      Является первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск, включающий военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны и космические войска."
    3. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 16:00
      ВКС это совокупность ВВС, Войск ПВО-ПРО и Военно-космических сил.
  6. faiver Звание
    faiver
    -1
    Сегодня, 14:11
    Забавненько, а флотом командовать в следующий раз мотострелка поставят? Кто нить может объяснить что творится в головах руководства страны? или звание генерал это универсал по определению?
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 14:20
      А вот мотострелок в руководстве флотом не помешал бы. Хотя бы научил матросов стрелять по БЭКам и дронам.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 14:43
        Во флоте видимо добились совершенства - адмиралы-овощи, ничего не могут, ничего не хотят, максимум - забиться в угол. Потому их не меняют, идеальные подчинённые bully
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    -2
    Сегодня, 14:17
    Давно пора разогнать это ВКС и вернуться к советской системе. ВВС со своим штабом и командованием, ПВО/ ПРО аналогично. Ну и конечно командующих соответственно их специальностей назначать, тут я полностью согласен.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 16:04
      И у ВВС, и у Войск ПВО-ПРО,и у Космических войск есть свои командующие и штабы. А в советское время структура управления войсками много раз менялась. Причем большинство комментаторов ратуют за возврат к той системе управления ВВС и ПВО, которая была создана при ненавидимом ими Хрущёве.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:20
      Так дело не в организации штабов, если дегенералов пересадить в кабинеты с другой вывеской лучше они воевать не будут, особенно под руководством наших политиков, рисующих красные линии в первую очередь для нас
  8. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 14:22
    На этом посту он сменил генерал-полковника Виктора Афзалова

    «А вы, друзья, как ни садитесь,
    Всё в музыканты не годитесь»
  9. vinschu Звание
    vinschu
    -5
    Сегодня, 14:24
    Даёшь полковые построения в общевойсковой форме на ВПП! Ежемесячные стрельбы из табельного! Отработку строевых приёмов экипажем, звеном, эскадрильей!
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Сегодня, 14:36
      А, что, этогон ет уже? В мою бытность , практиковалось вовсю. И прохождения с песней, и строевые приёмы и полковые построения на ЦЗ.
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 14:32
    Служба и боевой путь генерал-полковника Александра Чайко судя по официальной биографии почти один в один с небезызвестным генерал -полковником Лапиным. Оба Герои России, оба получили звезду за командование войсками в Сирии. Результаты этой военной компании известны. Высадка десанта под Киев была под командованием Чайко. Результат тоже известен. Оба закончили все высшие академии ВС России.
    Сейчас все понимают что на данном этапе ВКС имеющие в своём составе Авиацию, ПВО и РВСН главная ударная и оборонительная сила ВС особенно по защите гражданского населения. Эта неделя покажет как будут защищать Москву столицу нашей Родины. soldier
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:23
      Цитата: Солдатов В.
      Оба Герои России, оба получили звезду за командование войсками в Сирии. Результаты этой военной компании известны.

      А причём здесь ВС РФ, если Асад проявил полную некомпетентность в госуправлении? За него даже своя армия не стала воевать, а Россия должна была подставляться? Чушь, никакой это не довод против наших военных в Сирии - они сделали, что могли.

      Цитата: Солдатов В.
      Высадка десанта под Киев была под командованием Чайко.

      В то время командующим ВДВ был генерал Сердюков А.Н., новый командующий - генерал Теплинский М.Ю., был назначен 16 июня 2022 года. И опять же, начало СВО показало, что стратегический расчёт на быстрый результат был ошибочным - ВСУ проявили упорство, госпереворот в пользу пророссийских сил не состоялся. Генерал выполнил отданный приказ, а то, что боевые действия пошли не по задуманному плану, только ли его вина?
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +1
        Сегодня, 15:48
        В любом случае их посылали как профессионалов, выучив в высших академиях, победить а не наблюдать за некомпетентностью Асада этим зубным врачом и сирийской армией которая всё таки пыталась воевать. Если они видели что толку в Сирии нет почему не доложили об этом нашему руководству. Если они Герои значит не должны были бояться говорить правду о настоящем положении вещей. И Суворов и Жуков не боялись говорить правду и императору и генсекретарю
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +5
      Сегодня, 16:08
      Вы путаете Космические войска, входящие в ВКС, с РВСН, которые в них не входят и являются наряду с ВДВ отдельным родом войск.
  11. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 14:40
    Воздушно-космические силы России получили нового главнокомандующего. Им стал генерал-полковник Александр Чайко.
    За его плечами командование 1-й гвардейской танковой армией Западного военного округа.

    а как же правило: "Я, командир, взлетаю первым - во главе, а вы - все - за мною..."
    или теперь летуны стали - другими?
    1. Тестов Звание
      Тестов
      +1
      Сегодня, 17:32
      Дедок (Сергей), у каких летунов было такое правило? А в какое время оно работало?
      У дальников на маршрут уходил первым разведчик погоды. Полк поднимался через час, а то и два, после того, как разведчик погоды от ВПП оторвался.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -2
        Сегодня, 18:01
        У дальников на маршрут уходил первым разведчик погоды.

        Первым уходил командир...
        а существовало такое до 1961 года, точно...
  12. Ingvar7401 Звание
    Ingvar7401
    -2
    Сегодня, 14:52
    "Новым командующим ВКС РФ стал генерал Александр Чайко" ожидаемо.
  13. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    -1
    Сегодня, 14:52
    Онзи ден гледах един клип за състоянието на ПВО РФ на канала "Волк текнолоджи" в Ютюб. Според автора в СВО, РФ е загубила над 360 летателни апарата, в т.ч. 1 Су 57, 5 МиГ 35 БМ, 34 Су 34и т.н. Има ли предсана някой, доколко е достоверна тази информация.
  14. ВлК Звание
    ВлК
    -2
    Сегодня, 15:17
    По прочтении статьи возникли два вопроса:
    1. А почему не подводник, например?
    2.
    Авиация работает по тылам противника, «Герани» и «Калибры» находят цели по всей Украине, а средства ПВО отражают атаки. Новый главком отвечает за все это хозяйство.

    за Герани у нас ВКС отвечает (а как же войска беспилотных систем), а тем более за Калибры?
  15. helilelik Звание
    helilelik
    -2
    Сегодня, 15:23
    Хосспади... Спаси и пронеси.
  16. Appraiser Звание
    Appraiser
    -1
    Сегодня, 15:27
    "Новым командующим ВКС РФ стал генерал Александр Чайко"
    «Кадры решают всё!» знаменитая речь Сталина И.В., где он произнёс эти слова, была озвучена им 4-го мая 1935-го года в Кремлёвском дворце перед выпускниками военных академий. А теперь можно перефразировать "Кадры решили и всё"...... soldier
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:32
    Академия ГШ выравнивает все военные специальности. Вспомним Суровикина, который командовал ВКС
    1. ВлК Звание
      ВлК
      0
      Сегодня, 15:40
      ну и как накомандовал? Ни операций по подавлению вражеской ПВО, ни по изоляции ТВД, ни укрытий для самолетов (даже масксети почему-то не использовали) , ни самолетов ДРЛО и РЭБ в каких-то значимых количествах. А, да, была разработана и принята на вооружение система Гефест для точного сброса бомб на голову противника при пролете над ним, вместо современных планирующих бомб или модулей умпк.
    2. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      0
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Schneeberg
      Академия ГШ выравнивает все военные специальности.

      ерунда. Он даже терминологию в акадЭмиях не осознал. Ему можно втереть, что торсион управляет тангажём
      хотя
      «Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя

      Цитата: Schneeberg
      Вспомним Суровикина,

      Результат? удары с кабрирования?
  18. next322 Звание
    next322
    -2
    Сегодня, 16:16
    После бездарного командования Табуреткина и Оленевода,такие назначения уже не удивляют ни кого.....
  19. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 16:19
    Сейчас, когда ВКС играют ключевую роль в специальной военной операции

    Не смешно
  20. shtatsov Звание
    shtatsov
    -1
    Сегодня, 18:10
    Хорошо конечно критиковать. Только у нас профильных генералов, которые оказались не компетентными, мясниками, проверяющими журналы и поворотнички. Как грязи на свиноферме. Хорошо хоть менять стали, глядишь и нормального найдут. Может у Чайко талант как у Суворова. Мы же еще не знаем.
  21. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 18:21
    Новым командующим ВКС РФ стал генерал Александр Чайко

    Александр Чайко – фигура в российской армии более чем известная. За его плечами командование 1-й гвардейской танковой армией Западного военного округа.

    drinks
    ВКС- Воздушно-космические силы РФ
    Где танки, а где воздух и космос?
    не сомневаюсь, что , Александр Юрьевич, окончивший МВОКу, и начинавший карьеру начальником штаба мотострелкового полка очень хорошо во всяких элевонах, интерцепторах и перигеях разбирается.
    Отцом Александра Юрьевича Чайко является Юрий Филиппович Чайко — советский и российский военнослужащий, генерал-майор, который занимал должность начальника штаба Таманской дивизии и военного комиссара Московской области

    Цитата: BAI
    Мне кажется,это не первый танкист во главе ВКС.

    первый. Суровикин был мотострелком.
    Остальные хоть более менее: лётун, ПВОшник, радиолокаторщик