Трамп похвастался своими «картами» и заочно «сыграл» с Ираном в UNO
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что у него на руках есть «все карты», и опубликовал в соцсетях свое фото с картами из игры UNO. В ответ на это официальный аккаунт Генконсульства Ирана в Хайдарабаде (Индия) опубликовал фото, на котором иранский генерал улыбается и демонстрирует карты из той же игры. Опубликованное иранскими дипломатами фото подписано: «Да, у нас меньше карт».
Как известно, по правилам игры UNO побеждает тот игрок, который первым избавится от своих карт. При этом, несмотря на то, что Трамп держит в руках карты Wild — самые сильные и универсальные, которые можно выложить на любой цвет, у иранского генерала на руках более выигрышная комбинация, поскольку эти карты вынуждают оппонента тянуть из колоды все новые карты. Таким образом, если бы эта партия состоялась, то, скорее всего, Трамп бы в ней проиграл.
Ранее Трамп объявил о начале операции Project Freedom («Проект Свобода») в Ормузском проливе, в рамках которой американцы должны начать выводить из пролива суда, которые застряли из-за иранских ограничений на фоне конфликта. Сам Трамп подает это как «гуманитарную» миссию для нейтральных стран и отдельно грозит Ирану, что если этой операции попытаются помешать, ответ будет жестким. В рамках проекта США намерены задействовать эсминцы с управляемыми ракетами, более ста самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и около 15 тысяч военнослужащих.
В ответ на бравурное заявление Трампа председатель комитета парламента Ирана по нацбезопасности Эбрахим Асиси подчеркнул, что любое вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня.
