Трамп похвастался своими «картами» и заочно «сыграл» с Ираном в UNO

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что у него на руках есть «все карты», и опубликовал в соцсетях свое фото с картами из игры UNO. В ответ на это официальный аккаунт Генконсульства Ирана в Хайдарабаде (Индия) опубликовал фото, на котором иранский генерал улыбается и демонстрирует карты из той же игры. Опубликованное иранскими дипломатами фото подписано: «Да, у нас меньше карт».

Как известно, по правилам игры UNO побеждает тот игрок, который первым избавится от своих карт. При этом, несмотря на то, что Трамп держит в руках карты Wild — самые сильные и универсальные, которые можно выложить на любой цвет, у иранского генерала на руках более выигрышная комбинация, поскольку эти карты вынуждают оппонента тянуть из колоды все новые карты. Таким образом, если бы эта партия состоялась, то, скорее всего, Трамп бы в ней проиграл.

Ранее Трамп объявил о начале операции Project Freedom («Проект Свобода») в Ормузском проливе, в рамках которой американцы должны начать выводить из пролива суда, которые застряли из-за иранских ограничений на фоне конфликта. Сам Трамп подает это как «гуманитарную» миссию для нейтральных стран и отдельно грозит Ирану, что если этой операции попытаются помешать, ответ будет жестким. В рамках проекта США намерены задействовать эсминцы с управляемыми ракетами, более ста самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и около 15 тысяч военнослужащих.

В ответ на бравурное заявление Трампа председатель комитета парламента Ирана по нацбезопасности Эбрахим Асиси подчеркнул, что любое вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня.
  1. APASUS Звание
    0
    Сегодня, 13:54
    Как бы это не звучало странно, но Трампу выгодно объявить себя победителем и уйти .Но тут пострадает Израиль. Так что думаю Трап проиграл со всеми картами
    1. Sky Strike fighter Звание
      0
      Сегодня, 13:58
      Карты Таро?Гадает что там с Ормузским проливом дальше будет?
      1. APASUS Звание
        0
        Сегодня, 15:26
        Цитата: Sky Strike fighter
        Гадает что там с Ормузским проливом дальше будет?

        Ничего не будет . У Трампа нет денег на его хотелки .Вчера уже по ящику крутили американских экономистов ,там четко сказали ,еще месяц таких цен на топливо и Трамп проиграет все что еще у него осталось
  2. Dead Мороз Звание
    0
    Сегодня, 13:55
    Но не очко обычно губит,
    А к одиннадцати - туз
    (С) Известная песня
  3. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 13:58
    И что там в Ормузе ,много из Персидского залива судов ломанулось на перегонки на выход .Как с ценой нефти - подешевела?
    Политика дошла до картёжного шулерства .
    1. роман66 Звание
      +1
      Сегодня, 14:00
      То, что Трамп чего-то сказал - ещё не значит, что мины взрываться не будут
  4. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 14:10
    Иранцы молодцы решили с шулером играть в карты ,а не в шахматы . wassat
  5. KukuRuzvelt Звание
    0
    Сегодня, 14:28
    Ашалеть канешь чего происходит. Долбят друг по другу ракетами, школу разнесли, базы разнесли, горя наплодили, а все туда же - "карты смотри у меня какие, у тебя таких нет". Чей чай горячей (с)
  6. Роман_Васильевич Звание
    0
    Сегодня, 14:54
    ...если бы эта партия состоялась, то, скорее всего, Трамп бы в ней проиграл

    Из "записок" МАЯК_овского:

    Слушайте,
    мировые зеваки!
    В Белом доме
    опять
    драка!
    Трамп
    выпятил
    брюхо-чемодан,
    Кричит:
    — Сдавайтесь!
    Я — капитан!

    В кулаке
    зажаты
    картонные листы.
    «UNO!» —
    рычит. —
    Разлетайтесь, в кусты!
    Смотрите,
    мир,
    на мои «дикие» карты!
    Я —
    король
    геополитического азарта!

    Разложил
    «Wild» —
    разноцветный веер.
    Думает:
    «Сдую всех,
    как северный ветер!»
    Но Иран
    в Хайдарабаде
    не лыком шит —
    Генерал
    улыбкой
    в экран прошит.

    Показывает
    пару
    скромных полосок:
    — У нас
    меньше карт,
    хоть взгляд и не бросок.
    Но Трамп
    забыл
    в пылу заносчивом,
    Что правила
    UNO —
    штука настойчивая!

    Трамп
    с «козырями»
    стоит, как скала,
    А в UNO
    тактика
    верх взяла!
    Твои «Wild»
    — лишь
    красивая краска,
    А иранский ход
    — для тебя
    встряска!

    Тяни,
    Дональд,
    из колоды охапки!
    Зря
    ты
    бросал
    на стол шапки.
    Победа
    не в том,
    чтоб пачку держать,
    А в том,
    чтоб
    первым
    её раздать!

    Блестит
    Вашингтон
    позолотой фальшивой,
    А Тегеран
    сходил
    картой
    красивой.
    Мораль:
    прежде чем
    в политику лезть,
    Инструкцию к играм
    изволь
    прочесть!
  7. Schneeberg Звание
    0
    Сегодня, 15:38
    "У подлеца Трампа крапленая колода!" ©
  8. Jsem_CZEKO68 Звание
    0
    Сегодня, 18:08
    Asi poslední možnost pro Izrael a USA poškodit Irán velkým bombardováním, kde by zahynulo i mnoho civilních obětí. Ale Irán poražen nebude! Věřím, že na příští válku s USA a Izraelem se Irán daleko lépe vyzbrojí pomocí více účinných Ruských řízených raket a také lepší protiraketovou a protileteckou obranou. Velké lodě USA už nebudou mít jistotu, že odrazí útok rakety.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      0
      Сегодня, 18:08
      Вероятно, это последний шанс для Израиля и США нанести Ирану ущерб масштабной бомбардировкой, в результате которой также погибнет множество мирных жителей. Но Иран не будет побежден! Я считаю, что к следующей войне с США и Израилем Иран будет гораздо лучше вооружен: более эффективными российскими управляемыми ракетами, а также улучшенной противоракетной и противовоздушной обороной. Крупные американские корабли уже не смогут гарантировать отражение ракетного удара.