Иран заявляет об ударе по американскому эсминцу, зашедшему в Ормуз

Американские эсминцы не смогли зайти в Ормузский пролив, такую информацию выдает иранское агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции.

Иран атаковал американский военный корабль, пытавшийся пройти через Ормуз, проигнорировав предупреждение Тегерана. Согласно опубликованной информации, две ракеты попали в один из эсминцев ВМС США, который должен был участвовать в операции «Проект Свобода», объявленной Трампом. Эсминец якобы находился в районе острова Джаск в Оманском заливе.



Стоит отметить, что согласно заявлению Трампа, американские корабли не планировали заходить в Ормузский пролив, желающие прорвать иранскую блокаду должны были действовать на свой страх и риск, а американцы подхватывали бы их на входе в Оманский залив. Данных о том, что эсминцы ВМС США заходили в Ормуз, не было.

Ранее Трамп заявил, что США планируют выводить застрявшие в Ормузском проливе танкеры и газовозы, Тегеран в ответ заявил, что будет расценивать это как нарушение действующего перемирия.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Сегодня, 13:58
    Вот предки как-то Рюрика пригласили на княжение, может аятоллу ненадолго взаймы у Иранцев взять?
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 14:03
      У нас желающих работать трудно найти, а вот с охотниками порулить проблем нет. Вакансии для управленцев заняты! laughing
    2. isv000 Звание
      isv000
      +5
      Сегодня, 14:51
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Вот предки как-то Рюрика пригласили на княжение, может аятоллу ненадолго взаймы у Иранцев взять?

      Аятолл нам не нать, а вот кого от КСИР, способного в нашем ГШ тину с паутиной разогнать, очень надо! И желательно с командой.
    3. Зеленый Чай Звание
      Зеленый Чай
      +1
      Сегодня, 16:47
      Угу, аятолла через неделю "примет ислам", а нам потом расхлёбывать его аллах-бабахство.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:00
    Блин ,Иран взорал бы еще большую бомбу ,если бы засняли попадание ракет с БПЛА и выложили в сеть.

    Блин ,Иран взорал бы еще большую бомбу ,если бы засняли попадание ракет с БПЛА и выложили в сеть.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 14:06
      Надеюсь что сняли объективный контроль попадания по эсминцу на БПЛА.Морской бой начинается.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 15:27
        Цитата: Sky Strike fighter
        Морской бой начинается.

        Ничего там не начинается .У США может не хватить элементарно времени
    2. Ax Yeti
      Ax Yeti
      -1
      Сегодня, 14:32
      Думаю, что БПЛА близко подойти не дают.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 15:20
        Цитата: Ax Yeti
        Думаю, что БПЛА близко подойти не дают.

        Какой ни будь Мавик ,даже с гранатой для эсминца не представляет угрозы
  3. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 14:03
    Однако, смелый командир эсминца, если правда
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 14:09
      Цитата: роман66
      Однако, смелый командир эсминца, если правда


      Вспомните как в своё время начиналась Вьетнамская война.Американцы также подставились.

      . Война во Вьетнаме стала позорной страницей в истории США. В независимом и коммунистическом Вьетнаме Штаты видели угрозу, поэтому после окончания Второй мировой войны сначала пытались повлиять на страну через дезинформацию, а затем создали Тонкинскую провокацию, которая бы оправдывала вторжение, пишет американский военный эксперт А. Б. Абрамс в книге «Фабрикация злодеяний и ее последствия». Подробнее о методах американских спецслужб, описанных в книге


      https://dzen.ru/a/aPJiB3oTmx1YAm9v

      Да и в Трампа уже два раза стреляли,а ведь могут если захотят и в третий раз и могут попасть,вот Трамп решил не искушать судьбу и начать таки конфликт с Ираном. Повод уже получается что есть.Тонкинский инцидент — общее название двух эпизодов, произошедших в водах Тонкинского залива в августе 1964 года с участием военно-морских флотов США и Северного Вьетнама.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:03
    Зачем американцы попёрли под ракеты в упор ?Странно это .Надо подождать инфы с временным лагом .Что скажут завтра . .А то получится что как том еврейском анекдоте - " не выиграл ,а проиграл".
  5. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +1
    Сегодня, 14:04
    Судя по котировкам нефти,попали.Дони лучше не ехать в Китай.
  6. Адрей Звание
    Адрей
    +5
    Сегодня, 14:04
    Эсминец якобы находился в районе острова Джаск в Оманском заливе.

    Все прекрасно в статье, вот только Джаск не остров laughing
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:37
    Согласно опубликованной информации, две ракеты попали в один из эсминцев ВМС США
    А зачем ракеты? Там же и артиллерия ствольная легко достанет
  8. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 16:14
    есть видео, но возникают сомнения в том, что это ракета, и потом-непонятно что с кораблём стало, ведь взрыв мощный
  9. svarog77 Звание
    svarog77
    0
    Сегодня, 17:02
    Иранская армия заявила о предупредительных выстрелах в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.