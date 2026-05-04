Иран заявляет об ударе по американскому эсминцу, зашедшему в Ормуз
6 37617
Американские эсминцы не смогли зайти в Ормузский пролив, такую информацию выдает иранское агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции.
Иран атаковал американский военный корабль, пытавшийся пройти через Ормуз, проигнорировав предупреждение Тегерана. Согласно опубликованной информации, две ракеты попали в один из эсминцев ВМС США, который должен был участвовать в операции «Проект Свобода», объявленной Трампом. Эсминец якобы находился в районе острова Джаск в Оманском заливе.
Иран атаковал корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив, две ракеты попали в военный корабль США около острова Джаск.
Стоит отметить, что согласно заявлению Трампа, американские корабли не планировали заходить в Ормузский пролив, желающие прорвать иранскую блокаду должны были действовать на свой страх и риск, а американцы подхватывали бы их на входе в Оманский залив. Данных о том, что эсминцы ВМС США заходили в Ормуз, не было.
Ранее Трамп заявил, что США планируют выводить застрявшие в Ормузском проливе танкеры и газовозы, Тегеран в ответ заявил, что будет расценивать это как нарушение действующего перемирия.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация