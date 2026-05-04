ВС РФ заняли железную дорогу на юге Красного Лимана, которая связывала город с Райгородком и Славянском. Это не просто полотно на карте. Это артерия, питавшая украинскую группировку в городе. Теперь она перерезана.



Снабжение противника через этот узел остановлено, обе ветки контролируются российскими войсками.



Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Красного Лимана. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении наших подразделений в северо-восточной и юго-восточной частях города:

В самом Красном Лимане продолжаются городские бои.

Ранее была занята еще одна железнодорожная ветка, ведущая от Красного Лимана в сторону Дроновки через станции Медовый и Ямполь. С севера железная дорога, идущая в сторону Харьковской области, также под контролем России. Таким образом, ЖД-сообщение Славянска с занятыми боевиками территориями прекращено.

Параллельно наши бойцы закрепились на восточных рубежах Рай-Александровки. Пушилин назвал этот населенный пункт ключевым на маршруте к Славянску. Взятие Рай-Александровки, по его словам, откроет дорогу к магистрали Северский Донецк – Донбасс. Это создаст плацдарм для дальнейшего наступления на запад.
  rocket757
    -3
    Сегодня, 14:31
    Можно подумать движение по маршрутам вблизи ЛБС было?
    Там что, броне поезда ходили?
    Всё, что проходит в зоне доступной наших беспилотников и так работает по принципу чуть чуть, малыми группами и очень осторожно...
    Освобождает территорию, очередную фортецию громким... это понятно...
    Andobor
      +2
      Сегодня, 14:39
      Цитата: rocket757
      Можно подумать движение по маршрутам вблизи ЛБС было?

      Да, с июня 2024 года там похоже движения не было. Сейчас физически перерезали.
      Сергей Кондратьев
        +1
        Сегодня, 15:01
        Почему вы так думаете? В 2024г наши даже Торское и Заречное не освободили. Серебрянское лесничество за ВСУ. Красный Лиман далеко тогда был от нас. И речь не об поездах. Автомобили через лес не проедут, это одна из дорог в город.
  Ирек
    +5
    Сегодня, 14:35
    Это очень хорошие новости, молодцы !!!
  yu ging
    +6
    Сегодня, 14:42
    敌人在附近的防御工事很多...前方是艰难的一战。祝他们好运。
    У противника много укреплений поблизости... Впереди нас ждёт тяжёлое сражение. Удачи нашим солдатам.
  Дедок
    +1
    Сегодня, 14:57
    по его словам (Пушилина), откроет дорогу к магистрали Северский Донецк – Донбасс.

    м.б. канала Северский Донецк – Донбасс?
  Роман 11
    0
    Сегодня, 16:56
    Пушилин сообщил о продвижении наших подразделений в северо-восточной и юго-восточной частях города
    а там с юго-востока есть квадрат, нельзя ли на него скинуть одномоментно 125-250 кабов штук 20-25 - целый квартал освободится, не надо будет месяцами его пасти
    Роман 11
      0
      Сегодня, 17:03
      может есть смысл штурмовикам иметь прямую связь с фронтовой авиацией?