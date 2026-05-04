Цены на нефть высоки третий месяц подряд, поможет ли это нашей экономике

Мировые цены на нефть остаются на высоком уровне уже третий месяц подряд. Brent в апреле-мае 2026 года уверенно держится выше $100–110 за баррель на фоне геополитической напряжённости. Российская Urals также значительно выросла по сравнению с зимними минимумами.Дополнительные нефтегазовые доходы традиционно считаются для российского бюджета «подушкой безопасности». Эксперты оценивают возможный приток в бюджет в размере 1–3 трлн рублей за 2026 год при сохранении текущих цен. Это позволит частично покрыть растущий дефицит и профинансировать приоритетные расходы.Насколько это поспособствует появлению позитива в российской экономике? Дело в том, что в последние недели сразу несколько высокопоставленных российских чиновников публично признали наличие серьёзных проблем в экономике страны. Это глава МЭР Максим Решетников. Он 17 апреля заявил, что ситуация в экономике «непростая» и «более сложная, чем в предыдущие годы». Министр отметил исчерпание резервов, давление на бизнес из-за высоких ставок, крепкого рубля, дефицита кадров и бюджетных ограничений. Это замглавы президентской администрации Максим Орешкин. Несколько дней назад он назвал ситуацию «весьма сложной», указав на дефицит ресурсов, рабочей силы и недостаточную скорость структурной трансформации. Это глава Минфина Антон Силуанов и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Хотя в их риторике преобладал сдержанный оптимизм, в целом они тоже указали на негативные тенденции, включая дефицит рабочей силы. А 15 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам признал негативную динамику, снижение ВВП в январе-феврале и потребовал объяснений от правительства и ЦБ, почему показатели ниже ожиданий, поручив разработать меры по стимулированию роста.В связи с этим экономисты стараются ответить на вопрос о том, поможет ли высокая цена на нефть дать российской экономике импульс. В целом мнение таково: цены выше 100 долларов за баррель, безусловно, приносят России значительные суммы прибыли, однако они не способны решить фундаментальных проблем. А как уже было отмечено, среди таких проблем - дефицит кадров и высокая ключевая ставка (проблема доступности кредитов). Даже если цены на нефть достигнут тройной планки от заложенных в бюджет, это не сделает кредиты более доступными и не «родит» здесь и сейчас кадры для целого ряда отраслей.Мало того, рост нефтяных доходов часто разгоняет инфляцию и укрепляет рубль, что бьёт по несырьевому сектору.Соответственно, значительного повышения уровня жизни в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Как считают экономисты, ряд социальных проблем дополнительные доходы, конечно, покроют, однако они не отменяют необходимости глубоких структурных изменений в экономике.