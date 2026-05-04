Цены на нефть высоки третий месяц подряд, поможет ли это нашей экономике

2 640
Мировые цены на нефть остаются на высоком уровне уже третий месяц подряд. Brent в апреле-мае 2026 года уверенно держится выше $100–110 за баррель на фоне геополитической напряжённости. Российская Urals также значительно выросла по сравнению с зимними минимумами.

Дополнительные нефтегазовые доходы традиционно считаются для российского бюджета «подушкой безопасности». Эксперты оценивают возможный приток в бюджет в размере 1–3 трлн рублей за 2026 год при сохранении текущих цен. Это позволит частично покрыть растущий дефицит и профинансировать приоритетные расходы.

Насколько это поспособствует появлению позитива в российской экономике? Дело в том, что в последние недели сразу несколько высокопоставленных российских чиновников публично признали наличие серьёзных проблем в экономике страны. Это глава МЭР Максим Решетников. Он 17 апреля заявил, что ситуация в экономике «непростая» и «более сложная, чем в предыдущие годы». Министр отметил исчерпание резервов, давление на бизнес из-за высоких ставок, крепкого рубля, дефицита кадров и бюджетных ограничений. Это замглавы президентской администрации Максим Орешкин. Несколько дней назад он назвал ситуацию «весьма сложной», указав на дефицит ресурсов, рабочей силы и недостаточную скорость структурной трансформации. Это глава Минфина Антон Силуанов и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Хотя в их риторике преобладал сдержанный оптимизм, в целом они тоже указали на негативные тенденции, включая дефицит рабочей силы. А 15 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам признал негативную динамику, снижение ВВП в январе-феврале и потребовал объяснений от правительства и ЦБ, почему показатели ниже ожиданий, поручив разработать меры по стимулированию роста.



В связи с этим экономисты стараются ответить на вопрос о том, поможет ли высокая цена на нефть дать российской экономике импульс. В целом мнение таково: цены выше 100 долларов за баррель, безусловно, приносят России значительные суммы прибыли, однако они не способны решить фундаментальных проблем. А как уже было отмечено, среди таких проблем - дефицит кадров и высокая ключевая ставка (проблема доступности кредитов). Даже если цены на нефть достигнут тройной планки от заложенных в бюджет, это не сделает кредиты более доступными и не «родит» здесь и сейчас кадры для целого ряда отраслей.

Мало того, рост нефтяных доходов часто разгоняет инфляцию и укрепляет рубль, что бьёт по несырьевому сектору.

Соответственно, значительного повышения уровня жизни в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Как считают экономисты, ряд социальных проблем дополнительные доходы, конечно, покроют, однако они не отменяют необходимости глубоких структурных изменений в экономике.
  1. Усатый Кок Звание
    Усатый Кок
    +13
    Сегодня, 14:41
    Высокие цены на нефть помогут тем кто встроен в систему владения и эксплуатации нефтегазовой трубы. Появиться парочку новых миллиардеров. А населению это никак не поможет
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -7
      Сегодня, 14:51
      По информации на март 2025 года, «Роснефть» — крупнейший налогоплательщик России.
      По итогам 2024 года общий объём налоговых платежей компании в консолидированный бюджет страны превысил 6,1 трлн рублей

      высокие цены на нефть увеличат поступления в бюджет, и поможет населению
      1. кредо Звание
        кредо
        +3
        Сегодня, 15:06
        высокие цены на нефть увеличат поступления в бюджет, и поможет населению

        В тактическом плане может это и поможет населению, но если смотреть на перспективу то тут пока не просматриваются стратегические перспективы, поэтому приходится согласится с последним абзацем статьи:
        Как считают экономисты, ряд социальных проблем дополнительные доходы, конечно, покроют, однако они не отменяют необходимости глубоких структурных изменений в экономике.

        Действия нашего правительства, да и руководства страны в целом, похожи на заторможенные движения с неясными перспективами и отсутствием внятного понимания того, какие цели они ставят для страны на будущее - поступательное развитие или плавание по воле волн. hi
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +1
          Сегодня, 15:18
          и в тактическом и в стратегическом плане поможет населению

          под санкциями, и проводя СВО действия правительства вполне успешны,

          нормальное поступательное развитие возможно только при отсутствии санкций и без проведения массштабных военных действий
          1. кредо Звание
            кредо
            -1
            Сегодня, 15:38
            нормальное поступательное развитие возможно только при отсутствии санкций и без проведения масштабных военных действий

            Ну что ж, раз Вы это видите так, то попробуйте сравнить успешный действия нашего правительства, например, с действиями правительства Китая, который санкции также не обошли.
            Ниже приведены действия в Китае, в период санкций, и Вы их можете сопоставить с действиями нашего руководства и сравнить успехи наши и их.
            серьезные санкции были наложены на Китай в 1989 году. Формально санкции не сняты, но о них мало кто сейчас вспоминает.

            Основные ограничения:

            • Ограничение поставок китайской продукции на территорию США;

            • Запрет США на поставку в Китай высокотехнологичной продукции, представляющей стратегическую тайну.

            Адаптация:

            В отличие от Ирана, Китай выбрал политику открытости. Власти страны не вступали в споры вокруг введенных ограничений. Они высказали позицию — обвинили США в ограничительной политике и параллельно начали развивать несколько направлений преодоления санкций.

            Успехи:

            • Открытая покупка технологий. Власти приглашали иностранных специалистов для участия в совместных научных проектах. Китай патентовал разработанную на своей территории продукцию и продавал в другие страны, в том числе США. Власти Америки возмущались, что к ним возвращается фактически их же продукция, но поскольку на территории страны нет оптимизированных линий для производства высокотехнологического товара, были вынуждены покупать китайский продукт;

            • Максимально удобная система формирования цены и логистики. В этом Китаю снова помогла политика открытости. Страна открыто экспортирует и импортирует продукцию;

            • Налоговое маневрирование. Так, формально налог на прибыль предприятия составляет 25%. При этом власти вновь открыто объявляют, что если компания соблюдает все правила, налог уменьшится минимум в два раза;

            • Организация параллельного импорта. Китай инвестировал в заводы Африки и Латинской Америки. Изготовленный ими товар продается уже не как китайский;

            • Снижение или обнуление экспортных тарифов для рынка США.

            • Покупка зарубежных компаний. Китай создал механизм размытия пакета акций. По факту, на новый рынок заходит не китайская компания, а австралийская или малайзийская. И уже она покупает новую, например, немецкую компанию;

            • Политика внутреннего стимулирования. В период жестких санкций Китай начал активную денежную политику — заливал ликвидностью практически любую проблему. При этом китайский рынок реагирует на большее количество денег большим производством. В результате: больше платится налогов, больше денег возвращается в бюджет.
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              +1
              Сегодня, 15:53
              вот именно никто не знает про санкции против китая
              реальность: Экспорт из Китая в США за отчётный период составил $420,05 млрд
              По данным на 2024 год, Китай был крупнейшим поставщиком потребительской электроники в США. На него приходилось почти 90% импортируемых в Штаты игровых приставок, более 70% смартфонов и 66% ноутбуков.
              По данным на 2024 год, США импортировали текстиля на сумму около $34 млрд, что делало страну вторым крупнейшим импортёром после Европейского союза. В 2022 году доля Китая в общем импорте текстиля и одежды в США составляла около 25,8%.

              30 лет китай развивается без войн, санкций и поэтому сейчас 1 экономика мира

              Народный банк Китая (НБК) повышал процентные ставки по сдерживанию инфляции. Например, в 2019 году ЦБ дважды за короткий промежуток времени повышал ключевые ставки

              По информации Financial Times (FT), в 2024 году объём американского госдолга, находящегося в собственности китайских инвесторов, составил 759 млрд.

              китайский цб делает то-же что и мы (хранит деньги на западе, повышает ставкидля сдерживания инфляции)
              1. кредо Звание
                кредо
                0
                Сегодня, 16:06
                вот именно никто не знает про санкции против китая

                Если Вы чего-то не знаете, то это не значит что этого нет. hi
                1. Кулл90 Звание
                  Кулл90
                  +1
                  Сегодня, 16:13
                  если покупают продукцию, завозят производство, не крадут резервы то это значит нет санкций

                  В августе 1991 года премьер-министр Японии Тосики Кайфу посетил Китай с официальным визитом, после чего были полностью восстановлены двусторонние связи. Примеру Японии скоро последовала и Европа. В октябре 1991 года решением конференции министров иностранных дел стран – членов Евросоюза в Люксембурге большая часть санкций в отношении Китая была отменена.

                  Более всех сопротивлялись американцы. Но на руководство США стали оказывать мощное давление корпорации, которые с беспокойством следили за тем, как их европейские и японские конкуренты осваивают выгодный китайский рынок. И к 1993 году США фактически свернули все свои санкционные претензии, хотя и не объявляли об этом официально..
                2. Geosun Звание
                  Geosun
                  0
                  Сегодня, 16:45
                  Не все так однозначно. Как, например считать производство в Китае айфонов на фабрике принадлежащей эпл, но продающейся в США китайскими или американскими?
      2. Zoer Звание
        Zoer
        -1
        Сегодня, 15:22
        Цитата: Кулл90
        По информации на март 2025 года, «Роснефть» — крупнейший налогоплательщик России.

        Роснефть платит только НДПИ 5%. Куда все остальные средства от ресурсов страны идут?
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          -2
          Сегодня, 15:30
          о данным отчётности «Роснефти» по МСФО за 2024 год, выручка компании составила 10 139 млрд рублей.
          Объём уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет РФ в 2024 году превысил 6,1 трлн рублей.

          60% в качестве налогов ушло в бюджет, из оставшихся 40% деньги пошли на выплаты рабочим (330тысяч), закупки и обслуживание оборудования и тд
          1. Zoer Звание
            Zoer
            -2
            Сегодня, 15:46
            Цитата: Кулл90
            о данным отчётности «Роснефти»

            Дальше можно не продолжать было. laughing
            Если 6,1 трлн- это 5% от валовой прибыли, то валовая прибыль 122 трлн. Вы хотите сказать, что обслуживание трубы (в котором задействовано 5% населения РФ) обходится в 115,9 трлн, т.е. ПОЛОВИНА ВВП страны? belay Вы там точно ничего не путаете? what
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              +1
              Сегодня, 16:07
              вы читать умеете вообще?
              выручка Роснефти-10, в бюджет поступило 6, про какие 122 трлн вы говорите

              хотя вы может не знаете что такое выручка?
              Выручка — это общая сумма денег, которую компания получает от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг в рамках своей основной деятельности. При этом в выручку не учитываются расходы, налоги, скидки и другие вычеты.
              1. Кулл90 Звание
                Кулл90
                +1
                Сегодня, 16:08
                прежде чем дисскутировать, хотя бы почитайте что нибудь для развития
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  +3
                  Сегодня, 16:13
                  Цитата: Кулл90
                  хотя бы почитайте что нибудь для развития

                  Что бы гадить в ленте не надо ничего читать.
              2. Zoer Звание
                Zoer
                -1
                Сегодня, 16:16
                Цитата: Кулл90
                вы читать умеете вообще?

                Вы считать умеете? НДПИ в 2025 около 5% было. 5% от 122 трлн = 6,1 трлн. Выходит, что валовая прибыль Роснефти 122 трлн. 6,1 трлн они заплатили государству, 10 чистой прибыли. Где 105,9 трлн? На ЗП работягам ушли? laughing fool
                Цитата: Кулл90
                прежде чем дисскутировать, хотя бы почитайте что нибудь для развития

                Ясно-понятно, аргументы кончились, пошли пузыри.
                1. Кулл90 Звание
                  Кулл90
                  +1
                  Сегодня, 16:55
                  выручка роснефти после продажи нефти -10 трлн, нету никаких 122 трлн, в качестве налогов поступило 6 трлн в бюджет

                  1,08 трлн рублей — размер чистой прибыли «Роснефти», относящейся к акционерам, по итогам 2024 года.

                  какие 5%, ПАО «НК „Роснефть“» уплачивает в бюджет РФ и другие бюджеты различные налоги и сборы, установленные законодательством. Среди них:
                  Налог на прибыль — общий корпоративный налог, который взимается с финансовых результатов деятельности компании.

                  Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — относится к «отраслевым» налогам, применяется к объёму добычи сырья.

                  Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья — ещё один налог, связанный с особенностями добычи нефти и газа.

                  Экспортные пошлины — уплачиваются при вывозе нефти и нефтепродуктов за пределы страны.

                  Акцизы — накладываются на определённые виды продукции, например, на нефтепродукты.

                  реально какой-то вы странный мягко говоря
    2. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 15:21
      Цитата: Усатый Кок
      Высокие цены на нефть помогут тем кто встроен в систему владения и эксплуатации нефтегазовой трубы. Появиться парочку новых миллиардеров. А населению это никак не поможет

      Ни населению, ни ВПК, ни промышленности в целом.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 16:08
        поможет населению, впк и промышленности в целом
    3. Таймень Звание
      Таймень
      0
      Сегодня, 16:07
      У миллиардеров уж точно появятся пара-тройка десятков миллиардов.А у народа даже новой "балалайки" не будет.
    4. Адрей Звание
      Адрей
      +2
      Сегодня, 16:13
      Цитата: Усатый Кок
      А населению это никак не поможет

      Ошибаетесь. Бюджетники хотя бы зарплату получат.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:43
    Нет. Банальная математика сколько стоит час работы корабля, самолёта, вертолёта, танка и тд. В условиях плановой экономики это безразлично, но когда вроде как рука рынка, поиск инвестиций с прочим капитализмом и хозяевами средств производства, это проблема. Всё тупо сгорит т.к затраты не отбиваются результатом боевых действий.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 14:44
    Дык если НПЗ и нефтехранилища будут гореть и дальше (причины, думаю, всем ясны), то это может свести на нет доход от повышения цены на нефть. Причём любому повышению рано или поздно придёт конец, вот в чём проблема.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -4
      Сегодня, 14:53
      нпз горят и сами по себе например: В американском штате Техас произошел второй за последние две недели взрыв на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). На этот раз инцидент затронул предприятие Valero в Порт-Артуре, расположенное на побережье Мексиканского залива, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
      Канал публикует видеозапись с места событий, демонстрирующую масштабный пожар и густые клубы черного дыма. На кадрах видно, как пламя охватило крупнейший НПЗ — производительностью более 335 тыс. баррелей в сутки.

      немного уменьшат доход, но не сведет на нет
    2. Andobor Звание
      Andobor
      -6
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Pharmacist
      если НПЗ и нефтехранилища будут гореть и дальше

      Повреждения ни как ни влияют, потому как не выходят за рамки технологических аварий и плановых ремонтов, которые всегда и везде есть, в Штатах нефтехимия регулярно горит, взрывается, тупарики тоже умудряются это каклятине приписывать.
      1. Zoer Звание
        Zoer
        0
        Сегодня, 15:34
        Цитата: Andobor
        Повреждения ни как ни влияют, потому как не выходят за рамки технологических аварий и плановых ремонтов, которые всегда и везде есть, в Штатах нефтехимия регулярно горит, взрывается, тупарики тоже умудряются это каклятине приписывать.

        Странная какая то логика... Сколько в РФ нефтеналивных терминалов? Три на Балтике, три на Чёрном море. Два арктических и два на ДВ. Итого 10. Шесть из них противник вполне может разнести. Один уже- Туапсе. 60% морского экспорта в минус- это никак не повлияет? Однако!!! belay
        Улыбаемся и машем... fellow
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -1
          Сегодня, 15:40
          Цитата: Zoer
          Три на Балтике,

          На Балтике более двух десятков, один на время останавливался, это ни как не повлияло на отгрузку, отгрузка нефти даже несколько увеличилась, за счёт запрета вывоза светлых нефтепродуктов, при таком понимании дальше нет смысла с вами разговаривать.
          1. Zoer Звание
            Zoer
            0
            Сегодня, 15:47
            Цитата: Andobor
            На Балтике более двух десятков

            Перечислите их пожалуйста. А то вот я кроме Усть-Луги. Приморска и С-Пб ничего не знаю.
            1. Andobor Звание
              Andobor
              -1
              Сегодня, 15:54
              Цитата: Zoer
              Перечислите их пожалуйста. А то вот я кроме Усть-Луги. Приморска и С-Пб ничего не знаю.

              Это порты, на каждом до десятка терминалов.
              1. Zoer Звание
                Zoer
                0
                Сегодня, 15:59
                Цитата: Andobor
                Это порты, на каждом до десятка терминалов.

                Какие именно порты? В Кронштадте нет терминалов по наливке. В Выборге нет терминалов по наливке. В Бронке НЕТ терминала по наливке, там есть топливный терминал Татнефти, но с него не идёт погрузка танкеров нефтепродуктами.
                В Калининграде НЕТ нефтяных терминалов на отгрузку в порту.
                Так где ещё, кроме названых мной? what
        2. Кулл90 Звание
          Кулл90
          0
          Сегодня, 16:22
          Несмотря на мартовские роения вражеских дронов, порты Приморск и Усть-Луга отчитались: отгрузили нефти даже больше, чем ранее.

          нпз горят по всему миру и также быстро восстанавливаются

          60% повлияют, но противник не может разнести
          1. Zoer Звание
            Zoer
            0
            Сегодня, 16:38
            Цитата: Кулл90
            нпз горят по всему миру и также быстро восстанавливаются

            Что там в Туапсе? Как быстро восстановят? fool
            Цитата: Кулл90
            60% повлияют, но противник не может разнести

            В Туапсе смог. И остальные на Балтике и ЧМ сможет. В субботу опять по Приморску прилет с пожаром был. Если кардинально не повысить эффективность ПВО...
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              0
              Сегодня, 16:51
              посмотрим как восстановят, Несмотря на мартовские роения вражеских дронов, порты Приморск и Усть-Луга отчитались: отгрузили нефти даже больше, чем ранее.
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -1
    Сегодня, 14:45
    среди таких проблем - дефицит кадров и высокая ключевая ставка (проблема доступности кредитов).

    Дефицит кадров решается завозом высокоинтеллектуальных гасторбайтеров с академическими знаниями, а высокая ключевая ставка снизится указом МВФ... winked
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -7
      Сегодня, 14:55
      мвф в России никто, хотя вы наверно пишите про пукраину, но при чем сдесь она непонятно
      а дефицит кадров нужно как-то решать
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        -1
        Сегодня, 15:16
        Цитата: Кулл90
        мвф в России никто

        Набиулина и Силуанов состоят в штате МВФ и на окладе....
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          -3
          Сегодня, 15:19
          есть доказательства или как обычно пук-среньк
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            -1
            Сегодня, 15:28
            С начала десятых годов Антон Силуанов занимает пост министра финансов России. Собственно говоря, он прямой работник МВФ на территории России. Его официальная должность — управляющий от Российской Федерации в МВФ.

            Подробнее на KaviCom.ru https://www.kavicom.ru/pages-view-11523.htmlЭльвира Набиуллина занимает другую официальную должность в МВФ — заместитель Управляющего от России в МВФ. То есть она заместитель Антона Силуанова, и это означает, что она в принципе тоже занимает высокую должность, но просто на ступеньку ниже.

            Подробнее на KaviCom.ru https://www.kavicom.ru/pages-view-11523.html
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              -2
              Сегодня, 15:36
              вы бы еще ссылались бы на надписи в туалете,

              да и вот поэтому сайт Топвар называют топзашквар
          2. Zoer Звание
            Zoer
            0
            Сегодня, 15:36
            Цитата: Кулл90
            или как обычно пук-среньк

            А вот хамить вовсе ни к чему! stop
    2. Andobor Звание
      Andobor
      -5
      Сегодня, 14:58
      Цитата: Uncle Lee
      Дефицит кадров решается завозом высокоинтеллектуальных гасторбайтеров

      Дефицит кадров решается повышением зарплаты, а гастеры как мели улицы и кирпичи на стойке таскали, так и будут мести и таскать, пока Россия страна благополучная и богатая.
      1. Zoer Звание
        Zoer
        -1
        Сегодня, 15:37
        Цитата: Andobor
        пока Россия страна благополучная и богатая.

        Росиия страна богатая, но народ её нищий. И гастеры- один из способов сделать свой народ ещё более нищим, а элиты ещё богаче.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -2
          Сегодня, 15:45
          Цитата: Zoer
          но народ её нищий.

          Уровень жизни в России равен среднему по Европе, ВВП по ППС на душу населения, в свете последних событий, обгоним и богатеньких типа Франции и Британии, - мы растем - они падают.
          1. Zoer Звание
            Zoer
            +1
            Сегодня, 15:51
            Цитата: Andobor
            Уровень жизни в России равен среднему по Европе, ВВП по ППС на душу населения, в свете последних событий, обгоним и богатеньких типа Франции и Британии, - мы растем - они падают.

            Оставьте эти средние температуры по больничке для слабоумных. Ваш ВВП по ППС говорит о том, что Сечин и миллер с иже с ними имеют столько же, сколько и 98% остального населения страны. А вот медианная ЗП- это уже показатель. И она у нас на 47м месте в мире, сразу после Мексики. Вот по состоянию долларовых миллиардеров мы на 5м месте, это да. negative
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              0
              Сегодня, 16:32
              так и средние в других странах также считаются, маск и буш с иже с ними имеют столько же, сколько и 98% остального населения сша

              47 место вы в чем считали, если в амрике 1000 долларов это ссаный бомж который ничего не может себе позволить, то в России на эти же деньги вполне можно взять ипотеку, покушать, заплатить жкх и слетать раз в год на курорт

              ввп по ппс это наиболее верный показатель состояния экономик в мире
              1. Zoer Звание
                Zoer
                0
                Сегодня, 18:01
                Цитата: Кулл90
                так и средние в других странах также считаются, маск и буш с иже с ними имеют столько же, сколько и 98% остального населения сша

                Поэтому я и говорю, нафиг средние. Медиана- вот показатель жизни населения. У нас это 50 т.р. /месяц, или 625 баксов, что на 47м месте в мире, после Мексики.
                Цитата: Кулл90
                47 место вы в чем считали, если в амрике 1000 долларов это ссаный бомж который ничего не может себе позволить

                Опять ложь и пропаганда. Продукты питания в США дешевле чем в РФ. Жильё доступнее, там ипотека 4%. У нас платеж по ипотеке от 50 тр за конуру в 20 кв.м. как даже на 80 т.р. в месяц взять такую ипотеку?
                Вы занимаетесь дешёвой пропагандой и откровенной ложью.
                1. Кулл90 Звание
                  Кулл90
                  0
                  Сегодня, 18:22
                  По оценкам экспертов РИА Новости, в начале 2026 года половина работников в России получала менее 65,6 тысячи рублей в месяц за вычетом НДФЛ. При этом в девяти регионах медианная зарплата (очищенная от НДФЛ) превышала 100 тысяч рублей в месяц, ещё в шести регионах она находилась в диапазоне от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.

                  продукты питания дешевле в России( я тоже видел эти видео где блогеры пишут, что мясо, яйцо и хлеб в сша дороже, но авакадо и бананы дешевле, и в общем цены одинаковые заключает блогер но нормальному человеку надо 15 кг мяса-говядина (18 долларов в сша, 9 в России (я покупаю за 550 рублей), 100 яиц (В начале 2025 года средняя стоимость десятка яиц в сша варьировалась от $4,15 до $7, в России 115рублей-1,5 доллара), 30 буханок хлеба (По данным сайта hochusvalit.com, в 2026 году буханка свежего белого хлеба весом 500 г в сша будет стоить 3,61 доллара=280 рублей, в России-115 рублей(я покупаю за 47) , и 1 кг бананов в месяц=400 против 200

                  По данным на начало 2025 года, средние ставки по ипотеке в США составляют около 6,7–6,8%
                  да в сша проценты меньше, но цены на квартиры и дома значительно выше и в итоге у них платеж за собачью будку в 10 кв.метров больше чем у нас

                  вы реально занимаетесь дешевой пропагандой и откровенно брешите

                  и обвиняя во лжи предоставьте доказательства лжи
                  1. Кулл90 Звание
                    Кулл90
                    0
                    Сегодня, 18:25
                    причем у нас медианна которую я указал за вычетом налогов, а у них до налогов
            2. sergey822
              sergey822
              +2
              Сегодня, 16:36
              да все правильно вам написали, или вы думаете в европе нет своих Сечиных и Миллеров? wassat так что как раз ВВП по ППС это прекрасный показатель уровня жизни laughing
  5. Normann Звание
    Normann
    +2
    Сегодня, 14:54
    Нефть дорожает - топливо для населения дорожает, она дешевеет - топливо дорожает (просто дефицит бюджета), она остается на месте - топливо дорожает, инфляция сэр.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 15:00
    Нам поможет , а кое кого разорит.
  7. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    -1
    Сегодня, 15:05
    почему показатели ниже ожиданий

    Может это ожидания не соответствовали реалям как в военной, так и в экономической сферах?
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:08
    Экономике не помогут, а вот с списках Форбс фамилий прибавится feel
  9. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 15:15
    Никакого дефицита кадров нет. На селе полно безработных, просто выгоднее работать с диаспорами, где серые схемы, криминал, откаты. В городах тоже полно безработных. Просто работодатели платят реально копейки на которые только "ценных специалистов" можно нанять из кишлаков. Работодатели поменьше яхт и ферарри могли бы покупать, а платить нормальные зарплаты.
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 15:20
      Цитата: Антоний
      Никакого дефицита кадров нет. На селе полно безработных

      Ну не все же сектора с нехваткой кадров способно выручить село. Селу самому нужны рабочие руки - для агросектора, там, где он есть. А металлурга, толкового программиста, проектировщика, нейрохирурга, инженера-электронщика, физика-ядерщика из безработного селянина по щелчку пальцев не сделать.
      1. Zoer Звание
        Zoer
        0
        Сегодня, 15:40
        Цитата: Володин
        А металлурга, толкового программиста, проектировщика, нейрохирурга, инженера-электронщика, физика-ядерщика

        А куда всех этих уважаемых специалистов в массовых количествах пристроить в деиндустриализованной стране? А реиндустриализацию я пока что у нас не наблюдаю совершенно.
      2. Антоний Звание
        Антоний
        0
        Сегодня, 16:27
        Так власть не Вами перечисленных затаскивает в страну, а "ценных специалистов" из джунглей и кишлаков.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:15
    Цитата: Усатый Кок
    А населению это никак не поможет
    Для населения, это инфляция и рост цен
  11. Zoer Звание
    Zoer
    0
    Сегодня, 15:20
    По-моему нашей экономике поможет только национализация всего сырьевого сектора, и проведение реиндустриализации в стране, с подчинением банковского сектора для этих целей.
    1. Geosun Звание
      Geosun
      0
      Сегодня, 16:52
      Цитата: Zoer
      только национализация

      Спасибо, проходили уже во времена СССР. Видимо вы уже забыли очередь за всем.
  12. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:33
    Мне направятся наши экономисты ,ну просто кудесники ! Остановили экономику ,перекрыв попадание кредитных денег и оказывается ,ЧТО В ОСТАНОВКЕ ЭКОНОМИКИ ВИНОВАТО ОТСУТСТВИЕ ЭМИГРАНТОВ !
    Ну не хватает нам шавермщиков ,таксистов и курьеров ,АЖ ЭКОНОМИКА ВСТАЛА !
  13. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 15:33
    поможет ли это нашей экономике

    Нет. Все доходы от высокой цены на нефть пойдут на компенсацию выпавшей из-за санкций прибыли "у владельцев заводов, газет, пароходов". Народ получит только повышение налогов и рост цен.
    В сентябре все идём на выборы и голосуем против ЕдРа.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:37
    Высокая, цена на нефть имеет больше плюсов чем минусов .
  15. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 16:42
    Нашей экономике ничто не поможет, кроме индустриализации и национализации природных ресурсов.
  16. Geosun Звание
    Geosun
    +2
    Сегодня, 16:50
    Статья какая-то в экономическом плане безграмотная. Например фраза: "Мало того, рост нефтяных доходов часто разгоняет инфляцию и укрепляет рубль" противоречит сама себе, ведь когда рубль укрепляется, то инфляция уменьшается, а не наоборот.