США заявили, что их корабли не получали повреждений в ходе иранских атак

2 558 14
США заявили, что их корабли не получали повреждений в ходе иранских атак


Центральное командование вооруженных сил США официально выступило с заявлением, которое опровергает утреннюю волну ликования в иранских СМИ. Американские корабли, по заявлению CENTCOM, не пострадали в результате атак со стороны Ирана. Никаких попаданий нет. Об этом сообщил официальный представитель центрального командования.

Ранее иранское агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции, распространило информацию об ударе. Якобы две ракеты поразили военный корабль США в районе острова Джаск. Мол, американцы пытались пройти Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения.

Вашингтон опровергает эту информацию. Кроме того, они отрицают сам факт того, что американские корабли заходили в Ормузский пролив. По их словам, эсминцы «ловят» нарушителей дальше, в Оманском заливе. Иранцы, вероятно, будут настаивать на своей версии событий.

Но стоит признать: даже если ракеты действительно были выпущены, а системам ПВО корабля удалось их сбить, сам факт обстрела американского военного судна в Ормузском проливе – еще один шаг к эскалации. Иран мог таким образом ответить на блокаду. Или, например, проверить, насколько серьезны намерения Вашингтона.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 14:53
    США заявили, что их корабли не получали повреждений в ходе иранских атак
    Ничего не больно, курица довольна ! laughing
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 14:55
      да все там больно , уже есть видео ( не ии ) , где в носовую часть корабля (под ватерлинией) приходит ракета , у корабля хороший крен (но пока стоит).
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 15:03
        ...вестимо какашки в гальюнах не дают затонуть...
      2. Комментарий был удален.
      3. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        0
        Сегодня, 16:11
        Где можно посмотреть данное видео?
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 15:14
      Пока трудно что либо сказать. Персы может и запускали ПКР. А вот попали? Профильные матрасные сайты молчат.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:55
    ❝ США заявили, что их корабли не получали повреждений в ходе иранских атак ❞ —

    — Ну разве что фекальная система не выдержала ...
  3. Normann Звание
    Normann
    -4
    Сегодня, 14:56
    Да и пусть стреляют там друг по другу, все равно ничего для нас не поменяется.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 14:57
    ..Доня Трамп: никто никуда не попал, а если и попали то неточно, а если даже и неточно но попали то и повреждений совсем нет... lol Кароче - NAVY победили плохих персов...
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 15:02
    Матрасники никогда ничего не признавали , если им это невыгодно.
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 15:09
    ...Доня добрался ужо до ВО - минусит немилостиво всех. yes laughing
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 15:12
      ❝ ... Доня добрался ужо до ВО - минусит немилостиво всех ❞ —
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 15:13
        belay это капец. но раз зарегился у нас тут - значит, стервец, уважает. yes
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:22
    А как же пожар и сломанный унитаз? wink
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:20
    Точно не получили повреждения ,как тот полковник с громким сердцем .Хотя бы кусочек его показали в обнимку с Трампом .