США заявили, что их корабли не получали повреждений в ходе иранских атак
Центральное командование вооруженных сил США официально выступило с заявлением, которое опровергает утреннюю волну ликования в иранских СМИ. Американские корабли, по заявлению CENTCOM, не пострадали в результате атак со стороны Ирана. Никаких попаданий нет. Об этом сообщил официальный представитель центрального командования.
Ранее иранское агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции, распространило информацию об ударе. Якобы две ракеты поразили военный корабль США в районе острова Джаск. Мол, американцы пытались пройти Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения.
Вашингтон опровергает эту информацию. Кроме того, они отрицают сам факт того, что американские корабли заходили в Ормузский пролив. По их словам, эсминцы «ловят» нарушителей дальше, в Оманском заливе. Иранцы, вероятно, будут настаивать на своей версии событий.
Но стоит признать: даже если ракеты действительно были выпущены, а системам ПВО корабля удалось их сбить, сам факт обстрела американского военного судна в Ормузском проливе – еще один шаг к эскалации. Иран мог таким образом ответить на блокаду. Или, например, проверить, насколько серьезны намерения Вашингтона.
