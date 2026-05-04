Макрон приветствует желание Трампа открыть Ормуз, но помогать не будет

835 7
Макрон приветствует желание Трампа открыть Ормуз, но помогать не будет

Франция приветствует стремление Трампа вывести суда из Ормузского пролива, но участвовать в операции не будет. Об этом заявил Эммануэль Макрон, находящийся на данный момент в Армении.

Президент Франции сегодня совершил пробежку по Еревану, после чего выступил с заявлением, прокомментировав затеянную Трампом операцию по выводу застрявших в Ормузе танкеров. По словам Макрона, он приветствует инициативу американцев, но французы в ней участвовать не будут. Вот когда боевые действия закончатся, французские корабли сразу прибудут в Ормузский пролив. А пока американцы пусть сами пытаются разблокировать пролив.



Мы не будем участвовать ни в каких силовых операциях в условиях, которые, по моему мнению, не представляются ясными.

Ранее Дональд Трамп призвал союзников по НАТО помочь США с Ормузом, но европейские «друзья» США решили, что эта война не для них. Американский лидер обиделся и пригрозил разогнать весь Североатлантический альянс. В Европе на всякий случай начали планировать учения без США. И операцию по разблокировке Ормуза в Брюсселе планируют, но только когда закончатся боевые действия. А пока американцы пускай сами напрягаются.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте предупредил европейских лидеров, собравшихся в Армении, о том, что Трамп «крайне разочарован» их нежеланием помогать США в конфликте с Ираном.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +2
    Сегодня, 14:56
    -- Так что передать мой кароль?!
    -- Передай ему мой пламенный привет! (с)

    Гг
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:58
    ❝ Вот когда боевые действия закончатся, французские корабли сразу прибудут в Ормузский пролив ❞ —

    — Если персы разрешат ...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 15:01
    Этот петушок норовит в каждую дырку прокукарекать.
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 15:03
    Американский лидер обиделся и пригрозил разогнать весь Североатлантический альянс.
    На обиженных воду возят ! Ничего Трамп не сделает...
  5. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 15:06
    Мы в Париже
    Вы в Ормузе
    Как откроете придём
    Нам Бриджитам с Машуэлем
    Очень нужно и не в лом
    Нефть качать чужим веслом
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Irokez
      Мы в Париже
      Вы в Ормузе
      Как откроете придём

      Мы в Париже, вы в Ормузе,
      Как откроете - придём.
      И Бриджит с Эммануэлем
      Быстро явятся вдвоём.
      Воевать нам нет резона,
      Брать готовое - смогём! yes
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:21
    А пока американцы пусть сами пытаются разблокировать пролив
    "Я потом помогу тебе, если захочешь" ®