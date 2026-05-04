Макрон приветствует желание Трампа открыть Ормуз, но помогать не будет
Франция приветствует стремление Трампа вывести суда из Ормузского пролива, но участвовать в операции не будет. Об этом заявил Эммануэль Макрон, находящийся на данный момент в Армении.
Президент Франции сегодня совершил пробежку по Еревану, после чего выступил с заявлением, прокомментировав затеянную Трампом операцию по выводу застрявших в Ормузе танкеров. По словам Макрона, он приветствует инициативу американцев, но французы в ней участвовать не будут. Вот когда боевые действия закончатся, французские корабли сразу прибудут в Ормузский пролив. А пока американцы пусть сами пытаются разблокировать пролив.
Мы не будем участвовать ни в каких силовых операциях в условиях, которые, по моему мнению, не представляются ясными.
Ранее Дональд Трамп призвал союзников по НАТО помочь США с Ормузом, но европейские «друзья» США решили, что эта война не для них. Американский лидер обиделся и пригрозил разогнать весь Североатлантический альянс. В Европе на всякий случай начали планировать учения без США. И операцию по разблокировке Ормуза в Брюсселе планируют, но только когда закончатся боевые действия. А пока американцы пускай сами напрягаются.
Между тем генсек НАТО Марк Рютте предупредил европейских лидеров, собравшихся в Армении, о том, что Трамп «крайне разочарован» их нежеланием помогать США в конфликте с Ираном.
