Военным США разрешили атаковать иранские катера, несмотря на перемирие
Американским военным на Ближнем Востоке официально разрешили атаковать иранские скоростные катера, несмотря на действующее перемирие. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
Правила применения силы на Ближнем Востоке изменены, согласно последним данным, американским военным разрешено наносить удары по «непосредственным угрозам», включая скоростные катера КСИР, действующие в Ормузском проливе, а также по ракетным позициям иранской армии, блокирующим проход судов через Ормуз.
Командование США разрешило своим войскам атаковать скоростные катера Ирана, позиции ракетных установок и другие цели, блокирующие Ормузский пролив.
Трамп ранее заявил, что любой иранский корабль, попытавшийся приблизиться к американским кораблям, участвующим в блокаде, будет «немедленно уничтожен». Однако у Ирана фактически не осталось больших кораблей, в проливе действуют скоростные катера, контролирующие движение танкеров через Ормуз.
На данный момент американцы пытаются провести операцию «Проект «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, но пока информации об успешных проходах нет. Да и Центральное командование ВС США что-то молчит.
