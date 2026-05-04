Военным США разрешили атаковать иранские катера, несмотря на перемирие

Американским военным на Ближнем Востоке официально разрешили атаковать иранские скоростные катера, несмотря на действующее перемирие. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Правила применения силы на Ближнем Востоке изменены, согласно последним данным, американским военным разрешено наносить удары по «непосредственным угрозам», включая скоростные катера КСИР, действующие в Ормузском проливе, а также по ракетным позициям иранской армии, блокирующим проход судов через Ормуз.



Трамп ранее заявил, что любой иранский корабль, попытавшийся приблизиться к американским кораблям, участвующим в блокаде, будет «немедленно уничтожен». Однако у Ирана фактически не осталось больших кораблей, в проливе действуют скоростные катера, контролирующие движение танкеров через Ормуз.

На данный момент американцы пытаются провести операцию «Проект «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, но пока информации об успешных проходах нет. Да и Центральное командование ВС США что-то молчит.
  1. Nexcom Звание
    +2
    Сегодня, 15:20
    ага, по персам значит можно, а по амерам ни-ни, перемирие же, нет?
    это амерская сверхнаглость.
    1. LIONnvrsk Звание
      0
      Сегодня, 15:25
      Цитата: Nexcom
      это амерская сверхнаглость.

      Ну, а что Вы хотели, ведь же "исключительная нация"! lol
      1. Nexcom Звание
        +4
        Сегодня, 15:28
        Я ???? Я как раз мечтаю чтобы эти "арийцы" огребли по полной. За всё. Ибо уже утомили они....
    2. KukuRuzvelt Звание
      0
      Сегодня, 15:42
      Они (амеры) считают, что это право сильного...будем посмотреть кто действительно силен
      1. Nexcom Звание
        +1
        Сегодня, 15:43
        я бы сказал, что это "право" наглого беспредельщика. реально сильного и без беспредела послушают...
        1. ТермиНахТер Звание
          0
          Сегодня, 16:05
          Судя по тому, что в районе пролива работают американские летающие танкера, над проливом работает американская авиация. Пока только непонятно - сухопутная или палубная?
    3. ТермиНахТер Звание
      0
      Сегодня, 16:00
      Американцы подтвердили пуски ракет по своему кораблю, возле порта Джаск, но это остров. И больше ничего. Ни что за корабль, ни были какие-то повреждения.
      1. ТермиНахТер Звание
        0
        Сегодня, 16:21
        З. Ы. Это не остров. Это город и порт.
  2. Ирек Звание
    0
    Сегодня, 15:36
    Ответка не заставит себя долго ждать.
  3. Schneeberg Звание
    +1
    Сегодня, 15:52
    Однако у Ирана фактически не осталось больших кораблей, в проливе действуют скоростные катера, контролирующие движение танкеров через Ормуз
    И ещё где-то притаившийся БЭКи, ждущие своего часа wink
  4. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 16:11
    Забавно на это посмотреть.Ормуз это то место где можно вспомнить тактику линейных боёв Первой мировой .Кто будет ставить точку над Т.А может без правил ракету в борт и в упор .
  5. PN Звание
    0
    Сегодня, 16:43
    А fpv в борт засадить не плохо было бы)))
  6. Aleksandral
    0
    Сегодня, 17:17
    А хотелка не треснет? Она хрупкая!