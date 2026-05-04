Депутат: РФ нанесёт удары возмездия, если Украина атакует парад Победы в Москве

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия ответит на любые провокации во время парада Победы:



В случае провокаций ВСУ 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратимым, очень серьезным и кратным.

Заявление прозвучало после того, как Зеленский пригрозил, что украинские дроны «могут пролететь» над парадом в Москве.

Система ПВО вокруг столицы считается одной из самых плотных в мире. Ее основу составляют комплексы «Панцирь» и мобильные огневые группы. Однако полностью исключить прорыв дронов сложно – сегодня ночью один из них нанес удар в районе Мосфильмовской улицы.

Потери от таких атак не только физические, но и политические. В том числе поэтому Москва и предупреждает: попытка удара по параду станет «красной линией». Правда, таких линий и до этого было более чем достаточно.

Под анонсированный удар возмездия могут попасть центры принятия решений в Киеве, объекты энергетики и логистики. Колесник не уточнил, о каких именно целях идет речь.

На время парада будут предприняты усиленные меры безопасности. В том числе сократят его длительность и наполнение. Военной техники не будет впервые с 2007 года, число приглашенных гостей уменьшат.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +50
    Сегодня, 15:37
    А давайте нанесём привентивно , чтобы бандэрлоги заглохли навсегда.
    1. кредо Звание
      кредо
      +22
      Сегодня, 16:02
      А давайте нанесём привентивно, чтобы бандэрлоги заглохли навсегда.

      Вообще странно это как-то, СВО начинали как упреждение перед началом уничтожения ВСУ непокорной восточной части Донбасса, а сейчас почему то перестали упреждать действия врага и возмездие с нашей стороны происходит только после того, как враг провёл атаку на наши города. soldier
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 16:16
        Продолжим логику депутата - а вот если укровермахт вдруг перестанет по нам стрелять, но с наших территорий тоже уйти откажется - что будет? Мы тоже не станем по нему шмалять? И? Что дальше?
    2. Александр Щербаков Звание
      Александр Щербаков
      0
      Сегодня, 18:12
      Колесник не догонят , что эти удары должны быть не возмездия , а при СВО ежедневными . А для удара Возмездия , у кого то кишка слаба .
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +55
    Сегодня, 15:40
    ...как же надоело слышать депутатские грозности.... фуфломецин-с.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +8
      Сегодня, 15:49
      Цитата: Nexcom
      ...как же надоело слышать депутатские грозности.... фуфломецин-с.

      Это ещё наш беспощадный Дмитрий Анатольич своё веское предупреждение не огласил в грозном твите.
      А вообще, согласен с предыдущим комментатором полностью:
      Ирек
      (Paparazzi Kazan)

      А давайте нанесём превентивно , чтобы бандэрлоги заглохли навсегда.


      Не пора ли преподать супостату наглядный урок, не заржавел ли "Орешник"? Самой время наглецов на место поставить.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 15:55
        а вот что ж такого сделать то чтобы это произошло то? я про превентивный настоящий удар. я вот и не знаю....
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +5
          Сегодня, 15:59
          Цитата: Nexcom
          а вот что ж такого сделать то чтобы это пооизошло то? я про превентивный настоящий удар. я вот и не знаю..

          И я вот не знаю, но дальше смотреть на это безобразие.... За державу обидно! (с)
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +6
            Сегодня, 16:00
            Да не только Вам, Александр.... Не только....

            зы в майские был на кладбище, посетил могилу нашего родственника который погиб на СВО.
          2. frruc Звание
            frruc
            +2
            Сегодня, 17:02
            В случае провокаций ВСУ 9 мая мы нанесем удары возмездия.

            Интересно, хоть один читатель на ВО воспринял это высказывание Члена комитета Госдумы по обороне серьезным и реальным ?
            1. Русич Звание
              Русич
              +1
              Сегодня, 18:00
              Цитата: frruc
              В случае провокаций ВСУ 9 мая мы нанесем удары возмездия.

              Интересно, хоть один читатель на ВО воспринял это высказывание Члена комитета Госдумы по обороне серьезным и реальным ?

              Правильный, риторический вопрос
          3. ваш вср 66-67 Звание
            ваш вср 66-67
            +2
            Сегодня, 17:06
            Цитата: Монтесума
            дальше смотреть на это безобразие...

            Это не безобразие!
            Это позорище!
        2. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 16:01
          Я вот, даже не знаю, что такого сделать, чтобы
          удары возмездия

          Нанесли наконец.
      2. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +8
        Сегодня, 15:56
        Цитата: Монтесума
        Дмитрий Анатольич своё веское предупреждение не огласил в грозном твите.

        Подождем. Судя по новостям из техники на параде будут только БПЛА из Украинской ССР. Воздушная часть парада передана на аутсорс...
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 16:13
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          БПЛА из Украинской ССР.

          Украинская ССР давно превращена в укрорейх.

          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Судя по новостям из техники на параде будут только БПЛА из Украинской ССР.

          Влажные мечты обычно не сбываются.


          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Подождем.

          Вот это верно, всякое может произойти до 9 мая. Вполне может случиться нежданный (но очень ожидаемый россиянами) весьма неприятный сюрприз для Зе и К*.
    2. кредо Звание
      кредо
      +16
      Сегодня, 15:56
      А что если 9 мая ударят не по Москве, а по любому другому городу России, ответим? angry
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 15:58
        ох, ёж... (не про Вас). а я знаю? я не из ГШ...
      2. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +10
        Сегодня, 16:15
        Цитата: кредо
        что если 9 мая ударят не по Москве, а по любому другому городу России, ответим?

        Тут только за москвичей грозят ответкой, остальные как нибудь потерпят.
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +12
      Сегодня, 16:01
      . Депутат: РФ нанесёт удары возмездия, если Украина атакует парад Победы в Москве


      Ну то есть всё как всегда.Нас бьёт какой то Зеленский,а мы только отвечаем на это. Вынужденно причём.То есть отдали инициативу по факту ,если только в ответ реагируем.Короче всё как всегда. Последствий лично для Зеленского не обещают.Даже в случае удара по Параду Победы. Докатились.Красных линий наших больше никто не замечает.Вот это вот безволие и пофигизм уже реально раздражают.Пусть Зеленский сам решает что будет делать,а мы потом уже как то отреагирует на это ,как обычно ударами возмездия.
    4. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +10
      Сегодня, 16:06
      депутат наверное сам возглавит боевой расчет "Орешника" для нанесения "удара возмездия" ?)))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 16:08
        ...лично в направляющие будет заталкивать... в одного. lol
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 16:12
          ахахааах..ну это мощно )))))))))))
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +5
        Сегодня, 16:18
        Вот самим депутатом и шмальнуть. Или это слишком жестоко по отношению к противнику?
    5. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      0
      Сегодня, 16:58
      Сюр какой-то, балабольство! hi
  3. russ71 Звание
    russ71
    +27
    Сегодня, 15:42
    Клоун...
    Как достали уже такие заявления...
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +7
      Сегодня, 15:55
      Как достали уже такие заявления...

      Так этот персонаж из правящей партии - ЕР. За неимением реальных достижений за прошедшие 30 лет, пока ЕР и ее клоны находятся у власти, им остается только делать громкие заявления. Интересно, когда в последний раз этот депутат встречался с избирателями, благодаря которым он занимает такой пост? Между прочим, по своему статусу депутат ГД приравнивается к федеральному министру и министр по закону обязан лично отвечать на депутатские запросы
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 16:51
        Цитата: Ате_ист
        им остается только делать громкие заявления

        Они и их уже особо не делают - за ненадобностью
        Цитата: Ате_ист
        Интересно, когда в последний раз этот депутат встречался с избирателями, благодаря которым он занимает такой пост?

        Он получил этот пост благодаря избиркому, а не избирателям
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Сегодня, 18:12
          Он получил этот пост благодаря избиркому, а не избирателям

          Есть два варианта избраться депутатом в ГД:
          1. По партийным спискам. В данном случае представительство от региона не играет особого значения - по сути это могут быть, например, все жители Москвы
          2. По одномандатным округам, т.е. от конкретной территории, например, от Республики Алтай. В этом случае партийную принадлежность никто не отменяет
          Однако, не зависимо от п.1,2 депутат обязан встречаться с избирателями, т.к. их голоса позволили ему (партии) получить представительство в ГД
      2. shtatsov Звание
        shtatsov
        +2
        Сегодня, 16:59
        Миронов, Милонов, вроде не из ЕР. Только вот уже эти клоуны так достали, что пора уже списки для себя составлять, с их дебильными инициативами и законопроектами. Что бы на выборах случайно за очередного урода не дай Бог проголосовать. За чиновников и генералов, точно не буду. Воевал, есть ранение, или тяжкое ранение. Порули брат! Попробуй навести порядок. Не справишься- заменим, не всем дано.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +12
    Сегодня, 15:44
    Звучит прямо как приглашение, причем заявляет депутат, который никакого влияния на любителей грозного молчания, озабоченностей и красных линий не имеет
  5. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    +10
    Сегодня, 15:45
    Над Уралом уже летают, а над Москвой нельзя, табу.
    1. kenig1 Звание
      kenig1
      +2
      Сегодня, 15:57
      Сегодня один БПЛА заблудший в Москву залетел
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 15:45
    Под анонсированный удар возмездия могут попасть центры принятия решений в Киеве, объекты энергетики и логистики. Колесник не уточнил, о каких именно целях идет речь.

    Нацисткий режим Украины накачали оружием и деньгами под завязку... request
    С этим Колесник уже ничего сделать не сможет...язык без костей.
    Как дальше будут развиваться события...судя по всему негативно для нас.
  7. Slon_on Звание
    Slon_on
    +11
    Сегодня, 15:49
    Странно, что такие заявления делает депутат, а не лицо облегчённое властью отдать приказ на нанесение ударов, например, начальник ГШ.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +5
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Slon_on
      например, начальник ГШ.
      Начальнику Ген. Штаба нельзя проявлять инициативу, он точно знает, инициатива наказуема. Нач. Ген. Штаба может только выполнять указания. Скажут нанести ответный удар кратно превосходящий и тогда он нанесет, иначе ничего он планировать не будет. И так себя будет вести любой на этой должности. Или через некоторое время отправится под суд. Но это про действия, а заявления много кто может делать. На западе очень часто это делают бывшие военные, или зам в смежной области. У нас как правило Депутат или даже ДАМ лично.
      1. Netl Звание
        Netl
        +1
        Сегодня, 17:01
        Цитата: topol717
        так себя будет вести любой на этой должности

        Нет. От человека очень много зависит, не только от должности. Бывают более инициативные люди, бывают - менее.

        Например, начальник генштаба в 1944 году маршал Василевский активно поддержал очень рискованную на тот момент инициативу по проведению операции "Багратион" и активно ее продвигал перед начальством. В результате, именно такое решение было принято, операция была организована и проведена блестяще, и привела к фактическому уничтожению группы армий "Центр". После чего срок падения немецких нацистов стал очень коротким. request
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 17:17
          Цитата: Netl
          Нет. От человека очень много зависит, не только от должности.
          На такую должность кто попало не попадет. Что бы туда попасть, надо понимать где, кто и когда тебя подставит, а так же за что тебя привлекут
          Например, начальник генштаба в 1944 году маршал Василевский активно поддержал очень рискованную на тот момент инициативу
          Ну вот видите поддержал.
          1. Netl Звание
            Netl
            0
            Сегодня, 18:03
            Цитата: topol717
            вот видите поддержал

            Вот только Василевский не решение руководства "поддержал".
            А поддержал он рискованное предложение свое инициативного зама Антонова, а потом и Рокосовского. И в свою очередь Василевский проявлял инициативу, последовательно отстаивая это спорное на тот момент решение. yes
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +12
    Сегодня, 15:49
    Колесник нашел закатившийся под диван огрызок красного карандаша...
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +5
    Сегодня, 15:51
    Не нанесёт схавает как раньше всегда было.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +7
    Сегодня, 15:53
    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия ответит на любые провокации
    Это у него работа такая, языком болтать
  11. next322 Звание
    next322
    +3
    Сегодня, 16:02
    Главное вовремя гавкнуть и забиться в будку,может в сентябре вспомнят о нем.....Кому интересно мнение какого то депутатишки?Кто о нем что то слышал?
  12. esl462 Звание
    esl462
    +4
    Сегодня, 16:03
    Заосуждаем насмерть,пусть боятся.
  13. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 16:04
    О! Ещё один наноситель выискался! Аллё, ты кто такой? сказал же начальник, - мы не такие! А то нанесём, нанесём...
  14. АИК05 Звание
    АИК05
    +3
    Сегодня, 16:06
    Удар по параду Победы, это удар по памяти наших Дедов, если и такое простим, то это уже ниже плинтуса, никакого уважения нам не будет, весь мир будет презирать нашу нерешительность, нужно сразу сносить банковую под ноль.
    1. Иван Васильевич 282 Звание
      Иван Васильевич 282
      +2
      Сегодня, 16:20
      Да успокойтесь уже, на параде нет целей для удара, большие скопления людей, и в предыдущие парады не было попыток удара. Сейчас идут плотные отвлекающие маневры, стянут ПВО на парад, а укры ударят по НПЗ к примеру.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 16:52
        на параде нет целей для удара
        ну как это нет, там будет руководство страны и МО. Вместо них придут ещё большие бездари
        1. УАЗ 452 Звание
          УАЗ 452
          0
          Сегодня, 17:00
          Думаете - можно найти ещё больших?
  15. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 16:07
    видимо у депутата Колесника где-то припрятано все для нанесения ответного удара.....
  16. Oldi Звание
    Oldi
    +1
    Сегодня, 16:09
    В случае провокаций ВСУ 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратимым, очень серьезным и кратным.
    Только бандеровцам фиолетово на все удары возмездия, какая то война, построенная на ударах в ответ...Видимо не особо пугают эти ответы наших братушек, будет возможность - врежут. А возможностей всё больше, несмотря на решительные и регулярные ответы, отвечающие в ответ, на то, что требует непременного ответа и в ответ обязательно отвечаем laughing
  17. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 16:14
    а на что может повлиять этот депутат в рамках нанесения удара, да ни на что, это те же призывы что мы делаем в комментах, так что все его заявления это пшик, ни на что они не влияют.
  18. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 16:16
    Вообще я полагал, что наши 7-8 мая будут бить непререрывно по укропии, чтобы 9 мая там уже некому было наносить удары по Красной площади... Чем этот вариант плох? И никого ждать не надо )))))
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +1
      Сегодня, 16:20
      "мы же не такие"!. мы бить не будем. мы хотим продавать нефть "партнёрам" и газз
  19. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +5
    Сегодня, 16:19
    позорное, бесконечное позорище. Слабый, безвольный, "многовекторный" Кремль. Родина наша уже в реальной опасности от такого правления. То ли ещё будет.
  20. A503 Звание
    A503
    +1
    Сегодня, 16:21
    Ой-ой-ой, как всё сразу испугались. Ну всё, теперь-то точно не ударят. Тьфу, 5-я буква алфавита 2-я буква алфавита! Как они надоели.,,,.
  21. Владимир Еремеев Звание
    Владимир Еремеев
    +1
    Сегодня, 16:23
    Несомненно, ответ будет: гневная речь Захаровой на этот случай уже заготовлена!...
  22. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 16:25
    Хочется верить, но реальность показывает другое.
  23. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 16:26
    А если не в Москве?""""
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 16:53
      а если не в Москве, то можно, жирная красная линия еще не успела вылезти за предел Москвы
  24. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 16:43
    Так там уже, наверное, только упоротые и их терпилы остались.
  25. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 16:44
    Не люблю крикливых депутатов. Андрей Колесник, сам что ли будет "наносить удар возмездия"? Прямо из зала ГД?....
  26. antikilller55 Звание
    antikilller55
    0
    Сегодня, 16:44
    Как говорил прапор в ДМБ "335..." и хочу от себя добавить 335-я красная линия и самые ужасающие последствия после её пересечения.
  27. VicVic Звание
    VicVic
    -1
    Сегодня, 16:46
    Хватит уже этой риторики, про возмездие и ответные удары. Идёт война, какие ответные удары? Любой наш удар должен быть, как возмездие, независимо от действий врага.
    1. A503 Звание
      A503
      +1
      Сегодня, 16:52
      Вы не правы, это у них войны, а у нас..???. ..операция Ы. Где принимаются странные решения и такие же странные действия.
  28. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 16:50
    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил

    что такое надо "курить" - чтобы сыпать такими заявами?
  29. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 16:52
    Если да кабы, да во рту росли грибы. Уже никто не верит в такой базар. Самим не смешно?
  30. Жека111 Звание
    Жека111
    +4
    Сегодня, 16:52
    А что вы ожидали от единоросов, чьи дети семьи деньги находятся зарубежом во вражеских странах?
    Они могут только грозно надувать щёки, воровать , отправлять русских на убой и делать на этом деньги
  31. Гарист Павел Звание
    Гарист Павел
    +4
    Сегодня, 16:58
    Не верю ни одному слову, опять "белый шум". Обратите внимание, что первое лицо всегда грозно хранит молчание, а какие-то непонятные товарищи вновь и вновь рисуют красные линии. Мдааа.
  32. shtatsov Звание
    shtatsov
    0
    Сегодня, 17:04
    Цитата: next322
    Главное вовремя гавкнуть и забиться в будку,может в сентябре вспомнят о нем.....Кому интересно мнение какого то депутатишки?Кто о нем что то слышал?

    Вот и не надо про таких клоунов забывать. Он же полюбому кандидатом выступит. На выборах нужно вспомнить. И для себя вычеркнуть из тех, за кого готов проголосовать.
  33. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +2
    Сегодня, 17:07
    Сколько можно? Это фирменное издевательство просто какое-то. Что должно случиться? Дрон должен в кабинет кремля прилететь? Сколько будет продолжаться этот вселенский позор ?
  34. axren1 Звание
    axren1
    +2
    Сегодня, 17:09
    Понавыбирали дураков мягко говоря ...
  35. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 17:09
    «Пацан сказал — пацан сделал»

    _____ Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
  36. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 17:12
    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил


    Суд изъял у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника акции Калининградского порта
    Суд изъял у депутата Госдумы Андрея Колесника и его семьи 52% акций АО «Калининградский морской торговый порт» (КМТП), одной из крупнейших компаний, занимающихся погрузкой и разгрузкой судов. По версии следствия, депутат стал директором компании и получил доход более 369 млн руб. незаконным путем. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.
    С целью замаскировать коммерческую деятельность депутат ввел в совет директоров порта своих родственников и друзей, акции передал по договору управления доверенным лицам. Так, в апреле 2013 года он оформил договор о передаче 28,5% акций КМТП в доверительное управление В. Б. Муравьева, личного водителя.
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      -1
      Сегодня, 17:28
      вот оно чё, Михалыч... Вся "вертикаль" пронизана гнилью.... "Операция Ы" якобы продолжается 5й год
  37. юрий Л Звание
    юрий Л
    -2
    Сегодня, 17:12
    Трепещите, киевские заправки( 2-3 шт), вам не пережить возмездия! А уж некоторые помойки там точно огребут возмездие. А другие Цели низзя...
  38. torbas41 Звание
    torbas41
    +1
    Сегодня, 17:13
    Даже если ВСУ закидает Москву бомбами, ответ будет как всегда по Харькову, Запорожью, Одессе, а над западной Украиной и воробушек не пролетит. Достали уже эти прозаседавшиеся мстители.
  39. asng Звание
    asng
    +2
    Сегодня, 17:17
    Член комитета Госдумы по обороне

    Целый президент страны сделал заявление, что его дроны пролетят над нашим Парадом Победы. Какой-то член комитета с нашей стороны сделал ответное заявление. Почувствуйте разницу: президент и член. После такого заявления зелепупа, да ещё на сборище управленцев врагов в дружественной (???) стране, надо расх... всю нацистскую украину, повязать всех собравшихся на сборище и судить их за геноцид славянского народа. Алё, верховный главнокомандующий, слышите меня!?
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +2
      Сегодня, 17:29
      позорное , бесконечное позорище. 25 лет правления и такой бесславный позорный финал...
  40. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 17:26
    Это депутат всегда делает воинственные заявления,но толку - ноль.
  41. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    +1
    Сегодня, 17:36
    Что опять будем ждать когда дроны посыпятся на наши головы? ПОЗОРИЩЕ!
  42. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:45
    попытка удара по параду станет «красной линией». Правда, таких линий и до этого было более чем достаточно.


    Уже Красный квадрат 2.0 нарисовался, Первый был за авторством К. Малевича.
  43. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    0
    Сегодня, 17:46
    Советовать нынешним "полководцам" не имею права - не по чину, да и кто будет слушать. Читать про их "подвиги" - вредить себе, в том числе и здоровью. Сожалею, что по возрасту не имею возможности принять участие в этой операции. "Света в конце туннеля" не вижу.
    Пишу лишь после замечания редакции о пассивности.
  44. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 17:59
    Надо всех депутатов отправить на СВО, пусть продемонстрируют в штурме какого-нибудь укрепа своё мифическое возмездие.
  45. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 18:11
    Я даже не знаю теперь. Лучше бы промолчали или всё же хотя бы сделали вид, что чем то там ударят. Боевые носороги, которые ничего не могут, кроме как пыхтеть. Народ уважает силу.
  46. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 18:29
    Крассик всё уже сказал давно...