Депутат: РФ нанесёт удары возмездия, если Украина атакует парад Победы в Москве
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия ответит на любые провокации во время парада Победы:
В случае провокаций ВСУ 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратимым, очень серьезным и кратным.
Заявление прозвучало после того, как Зеленский пригрозил, что украинские дроны «могут пролететь» над парадом в Москве.
Система ПВО вокруг столицы считается одной из самых плотных в мире. Ее основу составляют комплексы «Панцирь» и мобильные огневые группы. Однако полностью исключить прорыв дронов сложно – сегодня ночью один из них нанес удар в районе Мосфильмовской улицы.
Потери от таких атак не только физические, но и политические. В том числе поэтому Москва и предупреждает: попытка удара по параду станет «красной линией». Правда, таких линий и до этого было более чем достаточно.
Под анонсированный удар возмездия могут попасть центры принятия решений в Киеве, объекты энергетики и логистики. Колесник не уточнил, о каких именно целях идет речь.
На время парада будут предприняты усиленные меры безопасности. В том числе сократят его длительность и наполнение. Военной техники не будет впервые с 2007 года, число приглашенных гостей уменьшат.
